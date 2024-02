Tendances D2 Saison 2023/2024

17ème journée





C’est officiellement l’avant dernière journée de la saison régulière mais pour beaucoup d’équipes il y aura un week-end intermédiaire de mise à jour du calendrier entre celle-ci et la dernière journée. Il sera d’autant plus chargé que pour certains il s’agira de rattraper 2 journées.



Pour revenir à la 17ème journée, il est probable que bien des incertitudes perdureront au soir de ce 10 février et particulièrement en poule B où l’indécision demeure pour les 1ères places comme pour la fin de tableau.



Dans celle du nord par contre le suspense est surtout sur le top 4 où il demeure et le demeurera certainement en grande partie au moins encore une bonne semaine. Le sprint final n’est que lancé.



Concernant la rencontre interrompue entre Courbevoie et Paris. La date du report de ce match n’est pas encore connue.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe.



POULE A





Angers II (7) 49% - 51% Amnéville (5)



Les angevins n’ont plus grand-chose à espérer dorénavant pour la suite de cette 1ère phase car il faudrait un concours de circonstance exceptionnel pour revenir sur la 4ème place en enchainant sur 3 victoires contre 0 pour Amnéville mais aussi Reims et Courbevoie. Ce n’est pas le cas des mosellans pour qui ce match est de la plus haute importance. L’ambition est plus que jamais d’être dans le top 4 afin d’en avoir les avantages lors du 1er tour des play-offs. Les Red Dogs, 5ème, ne sont qu’à 1 point des rémois, 4ème, avec l’avantage d’un match à jouer en plus que ces derniers. Mais il leur faut d’autant plus être performant qu’ils sont sous la pression de Courbevoie, 6ème à égalité de points ; qui de plus possède un retard de non pas1 mais 2 journées sur le calendrier.







Evry-Viry (8) 51% - 49% Amiens II (9)



Une rencontre quasi pour l’honneur où seuls les franciliens peuvent espérer encore gagner une place. Mais pour cela il va leur falloir prendre ce match par le bon bout dès le début de la rencontre, ce qu’ils n’avaient pas su faire samedi dernier face à Colmar. Il va leur falloir aussi rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final contrairement non seulement à la rencontre face à Colmar mais aussi le lendemain face à Paris (voir notre chronique ‘’Le Débrief’’). Pour notre part, nous pensons que les Jets auront tiré les leçons de ce dernier week-end éprouvant et même si les cotes sont assez proches nous les placeront en avant dans nos tendances.







Paris FV (1) 54%-46% Reims (4)



Que la victoire serait belle pour les Phénix ! Elle leur permettrait de marquer les esprits par un bel exploit et même s’ils ne peuvent préserver leur 4ème place à l’issue de la 1ère partie de championnat, à n’en pas douter ce serait l’annonce d’une équipe potentiellement dangereuse en play-offs. Car pour tout dire il leur faut absolument l’emporter pour garder leur rang et malgré cela il n’est pas sûr que ce soit suffisant. La faute au fait que dans cette lutte pour intégrer le top 4 entre Rouen II, Reims, Amnéville et Courbevoie, les rémois sont les seuls à être à jour sur le calendrier et que donc il ne leur reste que 2 rencontres avant de clore cette 1ère phase. Ce n’est pas le cas des autres à qui il reste respectivement 3, et 4 matchs. Enfin ne cachons pas que nous mettons en favoris les parisiens invaincus depuis leur seule défaite de la 1ère journée. Pour autant nos cotes laissent la place à une éventuelle contre performance des Volants tant dans leur dernier match, pourtant face au 8ème, ainsi que la veille face à Courbevoie dans un match arrêté mais bien mal engagé, ils ont laissé apparaître une certaine fébrilité.





Colmar (10) 46% - 54% La Roche sur Yon (2)



Si les colmariens viennent de décrocher la semaine dernière leur 1er succès, ce ne fut que pour l’honneur car ils n’ont plus rien à attendre de cette 1ère phase. Ils auront face à eux des yonnais qui peuvent encore -et ce sont dorénavant les seuls - espérer arracher la 1ère place aux parisiens. Alors sans nul doute nous installons les Aigles dans la peau des favoris mais les Titans, encouragés par cette 1ère victoire et le fait de jouer chez eux sans dorénavant le stress du résultat, nous incitent à un soupçon de prudence dans nos cotes. Elles n’en restent pas moins sans équivoque en faveur des vendéens.







Rouen II (3) 49.50% - 50.50% Courbevoie (6)



Probablement que les normands aborderont cette rencontre non sans quelques appréhensions car l’adversaire est de taille puisque sur une série de 5 victoires consécutives Il n’a qu’un retard de 3 points, soit une victoire et avec de plus une journée supplémentaire à jouer (*). Les jeunes Dragons sont donc sous la menace réelle de Courbevoie ainsi que de Reims et Amnéville également en embuscade. Ce n’est donc pas que leur place sur le podium qui est en balance mais aussi celui dans le top 4. Du côté des Coqs on compte capitaliser sur la forme du moment pour créer la surprise de cette fin de saison régulière en mettant tout le monde d’accord ; or cela passe par une victoire sur l’ile Lacroix.



(*) S’il est peu probable que le match Courbevoie- Paris, qui avait dû être interrompu suite à des problèmes techniques, soit déclaré gagnant sur tapis vert pour les Volants pour autant on ne connait pas encore la date du report.





POULE B





Toulouse Blagnac (5) 53% - 47% Annecy (7)



Il ne reste que 2 journées aux toulousains pour tenter de réintégrer le top 4. Avec la venue du 7ème Annecy il ne s’agira donc pas de faire un faux pas. Cela ne garantira pas d’atteindre leur objectif mais une défaite le mettrait définitivement hors de portée. Par contre cela ferait bien l’affaire des savoyards dont leur qualification en play-offs reste encore en balance puisqu’encore sous la menace de Clermont-Ferrand et de Lyon. A savoir, une victoire sur les Bélougas ou une défaite des Lions, assurait définitivement la qualification des Chevaliers. Nous respecterons la hiérarchie en accordant nos faveurs aux occitans.







Roanne (4) 51% - 49% Villard de Lans (3)



Encore plus d’enjeu avec cette affiche puisqu’elle met en concurrence direct 2 clubs qui ambitionnent aux premiers rôles. Certes Roanne a l’avantage de recevoir et de disposer en plus d’une journée de rattrapage mais à 2 points derrière Villard, il leur est quasiment interdit de perdre sur leur glace. A eux d’avoir tiré les leçons d’un passé récent avec entre autres leur défaite surprise en janvier face aux clermontois pourtant aux aboies dans ce championnat. Maintenant il est peu probable, vu leur parcours, que les villardiens puissent compter sur un effet de surprise. Nous donnerons donc un petit bonus en plus aux ligériens dans une rencontre qui s’annonce des plus intenses.







Lyon (9) 47% - 53% Montpellier (1)



Dur défi pour des lyonnais pourtant en urgence de point. Ils sont à la fatidique 9ème place mais seulement à 2 points de du 8ème. On n’est certes jamais à l’abri d’une surprise mais c’est quand même un solide leader que les gones s’apprêtent à accueillir puisqu’il en est à sa 6ème victoire de suite. Or justement lorsque l’on parle de surprise ; la dernière défaite des Vipers remonte à la 9ème journée et c’était . . . le match aller contre les Lions ! Alors voilà les montpelliérains plus que prévenus et méfiants. Il est à craindre pour leurs hôtes que cette fois il soit plus difficile de perturber la hiérarchie. Nos tendances seront donc en faveur des héraultais avec cependant des cotes plutôt raisonnables pour une rencontre entre 2 clubs si éloignés au classement.







Clermont (8) 49.50 - 50.50% Vaujany



Pronostic et tendances d’autant plus difficiles à cerner que les Arvernes alternent dans un même match, des périodes fortes et d’autres bien plus faibles et souvent particulièrement dans ce qu’on appellerait au basket le ‘’money time’’. Or ils vont devoir affronter une équipe jeune et très en jambe, bénéficiant d’espoirs grenoblois de grands talents ne lâchant rien. De plus Grenoble ne jouant pas (trêve pour la Magnus avec le tournoi international d’Epinal), il n’est pas dit que l’on ne retrouve pas quelques jeunes U20, plutôt impliqués en Magnus comme Valentin Grossetête, ce samedi sur la glace clermontoise. (Ou allant renforcer en D1 Chambéry à la place d’autres U20 grenoblois reversés à ce moment-là sur Vaujany comme Hugo Nogaretto ?). Bref c’est une équipe en confiance et pouvant encore ambitionner le top 4 que s’apprêtent à recevoir les Sangliers alors que ces derniers luttent pour éviter la poule de maintien. La rencontre sera d’autant plus indécise si les auvergnats veulent bien se montrer sous leur meilleur jour, en sachant tirer profit et non subir l’amicale pression de leurs partisans attendus nombreux. Cela explique que, même si nous accordons un léger à priori favorable aux isérois, les cotes frôlent l’équilibre.





HCMP (2) 57% - 43% Valence (10)





Challenge encore plus difficile pour les drômois qui se déplace chez le coleader. Si sur leur glace les Lynx, bien que battus, avaient su se défendre honorablement, cette fois ils se rendent chez des Bouquetins lancés dans un sprint effréné pour ravir sur le fil la 1ère place à des montpelliérains qui ne les devancent que par la grâce du goal-average particulier. Malgré leur match de retard, le temps presse aux valentinois et même un exploit samedi risque de ne pas suffire. Tout le contraire pour les alpins qui peuvent compter sur une à deux journées supplémentaires pour définitivement s’imposer sur les 2 autres équipes partageant la tête de la poule. Il est bien sûr très improbable que pour autant ils laissent passer une si belle occasion d’engranger 3 points de plus au classement. Les tendances que nous affichons sont donc sans ambiguïté en leurs faveurs.