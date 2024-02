Tendances D2 Saison 2023/2024

18ème journée

Nous voilà au terme de cette 1ère phase et au soir de cette ultime journée. Les jeux seront faits pour l’attribution des dernières places. Il restera alors qu’à attendre l’officialisation des rencontres du 1er tour des play-offs ainsi que le calendrier de la poule de maintien où, rappelons-le, une seule équipe sera reléguée.



Il va être question de goal-average dans nos tendances. En effet avec la dernière journée, vient le moment où on clôt les comptes et bien sûr en cas d’égalité il va falloir se baser sur d’autres paramètres et en premier lieu le goal-average particulier et c’est ce qui nous a permis d’avoir un classement sans ex quo tout au long de la saison régulière mais il se peut que cela ne soit pas suffisant pour départager au final.



Il faudra donc avoir recours à d’autres critères dont en premier lieu le goal-average général, voir le quotient général le plus élevé (buts marqués divisés par buts reçus) ou à la meilleure attaque générale.



Nous évoquerons les cas possibles en entrant d’autant moins dans les détails que les buts marqués et encaissés de ce samedi compteront également.



Pour la 1ère place de chaque poule, les lauréats nous sont connus depuis quelques temps et on retrouve les équipes qui ont été, et de loin, les plus régulières. Pour les autres places d’honneurs, et surtout les 4ème places donnant lieu à un avantage non négligeable pour le 1er tour des play-offs, rien n’est encore fait. La faute à un championnat très disputé où tour à tour nombres de formations ont connu des moments forts suivi de moment de moins bien et pour d’autres le contraire ; plus ceux qui ont eu comme Vaujany tellement de matchs reportés qu’on ne savait plus comment les situer.



Ainsi la poule nord semblait hiérarchiquement plus stable mais cela s’est avéré plus complexe sur la fin sauf pour les 2 dernières places. Pour la poule sud la concurrence fut plus rude encore où même le bas de tableau ne s’est pas gêné pour s’offrir quelques beaux exploits. D’ailleurs dans ce groupe il reste encore à déterminer la dernière équipe qui accompagnera Valence en poule de maintien. Un chiffre qui reflète bien cette différence : actuellement entre le 1er et le dernier de la poule A il a 40 points de différence, (35 avec le 9ème) contre 24 entre le 1er et le dernier en poule B (21 avec le 9ème).



Peut-on en conclure que les équipes du sud sont supérieures ? Cette question revient chaque saison mais pour notre part nous ne nous engagerons pas sans avoir au moins vu passer le 1er tour de la phase finale.



Dernière minute : Le club de Colmar se voit sanctionné de 1 point par la FFHG pour non respect des dispositions de l’article 8.3 du Règlement des activités sportives lors du match contre Evry-Viry. Sans conséquence au classement pour les Titans mais par pour les Jets qui récupèrent les 3 points de la victoire. Par conséquence ils passent 7ème devant la réserve d’Angers maintenant 1 point derrière.



Entre parenthèse ( ) le rappel du classement actuel de l’équipe rectifié suite à la dernière décision de la fédération.

POULE A





Amnéville (4) 47% - 53% Paris FV (1)

Certes les parisiens sont sûr de terminer premier mais avant d’entamer les exigences de la 2ème phases de ce championnat cela ferait désordre de finir sur 3 défaites consécutives. De plus il y a une revanche à prendre puisque lors de la 1ère journée Amnéville s’était imposé à Bercy et qu’à ce moment là personne ne pouvait se douter qu’il faudrait attendre quasiment la fin de la saison régulière pour voir les Volants remettre un genou à terre. Au-delà d’une revanche ce serait surtout très bon pour le moral. Les Red Dogs vont avoir d’autant plus fort à faire qu’ils ont quelque peu du mal à être performant à domicile. Pourtant leur 4ème place est sous la menace de la réserve de Rouen et il vaudrait mieux pour les mosellans s’assurer un dernier succès pour garder les privilèges accordés au quatuor de tête. Pour notre part nous pensons que Paris aura à cœur de terminer sur une bonne note et nous en ferons notre favori avec néanmoins des cotes relativement modérées.







La Roche sur Yon (3) 51% - 49% Evry-Viry (7)



Le HOGLY ne peut finir en dessous de la 4ème place mais, à la faveur d’une défaillance de Courbevoie, peut encore espérer la place de dauphin. Pour Evry/Viry qui vient d’être propulsé à la 7ème place suite à la sanction que vient de recevoir Colmar consécutive à la rencontre Evry/Viry – Colmar, il s’agira de défendre son fragile avantage d’un point sur des angevins que leur confère les 3 points récupérés par cette victoire sur tapis vert. Ce ne serait guère un gros avantage pour la suite de la compétition mais en plus d’un tirage espéré moins difficile c’est toujours bon pour la confiance de terminer sur une bonne note. Cela confirmerait de plus qu’ils sont bien sur une forme ascendante en cette fin de saison régulière, ce qui n’est pas tout à fait le cas des vendéens. Néanmoins nous accorderons un prudent à priori favorable à ces derniers.



Amiens II (9) 49% - 51% Angers II (8)



Tout se jouera à la motivation entre 2 équipes qui n’ont plus guère de chose à attendre de cette dernière journée. La réserve d’Angers vient de perdre une place sur tapis vert suite à la sanction que vient de prononcer la FFHG à l’encontre de Colmar lors de la rencontre Evry/Viry – Colmar. Par là même non seulement les alsaciens perdent 1 point mais surtout les Jets ont match gagné, soit 3 points de plus qui leur permettent de passer devant les angevins. Si les jeunes ducs ont encore la possibilité de repasser devant les franciliens, cela finalement ne changerait pas grand chose puisque l’objectif premier, le maintien, est atteint et que bientôt les jeunes Ducs se concentreront surtout sur le championnat U20 élite. Par contre les jeunes Gothiques devront assumer de front les 2 objectifs du club : le maintien dans la poule de play-down de D2 et le championnat U20 élite. Pour notre part, et malgré l’avantage du terrain, nous pensons que les picards auront du mal à bousculer la hiérarchie actuelle.





Courbevoie (2) 57% - 43% Colmar (10)



Sur leur forme actuelle et en plus à domicile on ne voit guère les Coqs laisser échapper la victoire face à Colmar, dernier de poule. Certes ces derniers sont dans un net regain de forme, prometteur pour leurs combats futurs en poule de maintien et ce malgré la sanction qui vient de les frapper, mais Courbevoie sera d’autant plus motivé qu’il doit encore assurer sa place de dauphin menacée encore par La Roche/Yon. Cela nous fait des franciliens les grands favoris de cette affiche avec des tendances en conséquence.



Reims (6) 52% - 48% Rouen II (5)



En cas de faux pas d’Amnéville, le vainqueur de cette rencontre pourrait prendre la tant recherchée 4ème place. Voilà de quoi motiver les 2 équipes pour cette dernière journée. Pour rappel les normands ne sont qu’à 1 point des Red Dogs et donc une victoire suffirait à leur bonheur et même en prolongation car le goal-average particulier serait en leur faveur. Pour Reims c’est un peu plus compliqué puisqu’il leur faut une victoire en temps réglementaire. Ils reviendraient alors à égalité complète avec les mosellans car le goal-avérage particulier est lui aussi à l’équilibre. Il faudra avoir recourt au goal-average général et là il serait plutôt en faveur des rémois. Dans un match qui s’annonce engagé nous choisissons les Phénix qui ont l’avantage de recevoir et surtout sont sur une dynamique bien plus convaincante lors des dernières rencontres que les jeunes Dragon.





POULE B





Vaujany (3) 55% - 45% Toulouse Blagnac (6)



Après leur dernier exploit chez les Bouquetins, et signant par la même leur 3ème victoire de suite, comment ne pas jouer favoris des Grizzlys qui vont recevoir des Bélougas bien plus dans le doute puisque sur 3 défaites de suite dont 2 à domicile. De plus, encore sous la menace de Montpellier, il leur faut consolider cette 3ème place. Pour les toulousains, victoire ou défaite, ils ne peuvent plus échapper à leur 6ème place ; par contre cela les mettrait assurément dans un meilleur état d’esprit avant d’aborder les play-offs. Nos cotes reflètent donc des tendances largement en faveur de l’entente iséroise. Pour la suite il reste à voir si comme la saison passée Vaujany-Grenoble arrivera à gérer à la fois le championnat U20 élite et la D2.



Montpellier (4) 52% - 48% Roanne (5)



Dans cette rencontre à gros enjeux nos cotes sont forcément serrées ; cela d’autant plus que ces 2 clubs ont tendances à accumuler quelques contre performances qui posent questions. Les voilà maintenant à batailler pour au moins conserver leur place dans le top 4. Les Vipers peuvent encore espérer gravir sur le podium, ce qui n’est plus le cas des Renards mais ces derniers ont encore la capacité de leur ravir la 4ème place. A chacun de rehausser son curseur, ne serait-ce pour se mettre déjà dans les dispositions mentales pour les phases finales. Jouant chez eux et devant un nombreux public, légitimement on peut placer les héraultais dans le rôle de favoris mais en étant prudent dans nos tendances.





Villard de Lans (2) 55% - 45% Clermont (9)



Mission bien difficile pour les Arvernes qui ont pourtant grand besoin d’une victoire ; et encore cela ne suffirait pas si dans le même temps Lyon l’emporte. Par contre en cas de défaite de ce dernier dans le temps réglementaire ainsi que celle des clermontois mais en arrachant la prolongation, alors ces 2 équipes seraient à égalité et ce fameux goal-average particulier serait alors à l’avantage des Sangliers. Ce serait néanmoins d’autant plus un exploit que non seulement les clermontois se déplacent chez le 2ème mais qu’avec ces diables de Grizzlys à tout juste 3 points il vaudrait mieux pour les Ours s’éviter les affres du départage au goal-average ou tous autres critères (le G-A particulier étant à égalité parfaite). Villard-de-Lans a donc toutes les raisons de prendre cette rencontre à cœur même si le point d’une prolongation perdu suffirait à se mettre hors de porté du 3ème actuel. Pour ces raisons là il est logique que nos cotes soient sans ambiguïté pour les hommes du Vercors.







Valence (10) 48% - 52% Lyon



Si, respectant la hiérarchie, nous accordons l’étiquette de favoris aux lyonnais, ils ne s’en déplaceront pas moins en terre drômoise avec une certaine appréhension. Face à une équipe qui n’a plus rien à perdre et qui, jouant probablement avec moins de pression, semble avoir trouvé un second souffle (comme l’atteste leur victoire à Roanne) les Lions peuvent perdre beaucoup dans ce déplacement. La pression sera donc sur eux. A savoir d’avance comment ils sauront la gérer ? Pour notre part nous mettons les cotes en leur faveur mais en laissant la porte ouverte à une performance des Lynx qui pourrait leur insuffler une bonne dynamique pour la suite du championnat.





Annecy (7) 47% - 53% HCMP (1)



Cette dernière affiche est sans enjeu si ce n’est pour le moral des troupes. En effet les Bouquetins ne peuvent plus être détrônés et les Chevaliers définitivement condamnés à cette 7ème place qui, dans cette saison de transition compliquée (patinoire fermée pour rénovation lors de la préparation d’avant saison et une bonne partie des matchs aller) leur permet au moins d’éviter l’incertitude de la poule de relégation. A noter qu’après une lourde défaite à Roanne, les savoyards ont su enchaîner sur 2 belles performances qui leur ont assuré définitivement leur place en play-offs. Jamais deux sans trois ? Nous serions plutôt enclins à penser que la contre performance du HCMP sur sa glace face à Vaujany va pousser celui-ci vers un sursaut d’orgueil, un peu comme Paris en poule A, afin de confirmer son statut de leader et de favori pour la suite du championnat. Nos cotes seront donc au final assez en faveur des Bouquetins.