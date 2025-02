Analyses et pronostics

18ème journée du championnat de D2





Nous voilà donc au terme de la saison régulière et si le canevas de chaque groupe est bien établi, surtout en poule nord, il y a néanmoins encore des places qui peuvent se gagner.



Ainsi pour ce qui concerne les clubs condamnés à passer par le mini championnat pour le maintien, ils sont d’ores et déjà tous fixés sur leur sort.



Nous connaissons également les leaders de chaque poule mais il y a encore des incertitudes derrière et la hiérarchie peut encore bouger. Ainsi au nord les effectifs composant le top 4 sont eux aussi connus mais pas le classement. Au sud la composition du quatuor de tête peut encore évoluer fortement puisque le 6ème, Valence, a encore la possibilité d’en faire partie.



Pour tous les autres clubs qualifiés en phase finale mais non concernés par le top 4, leur place définitive est quasiment fixée où seul Orléans peut envisager de déposséder Luxembourg de sa 5ème place.



Dans nos analyses nous essayerons d’expliquer le plus clairement possible tous les scénarios possibles, certains étant assez complexes avec des goal-averages particuliers risquant de beaucoup compter, mais qui peuvent entraîner encore bien des revirements. Cela va donc contribuer à donner un véritable intérêt à cette dernière journée car bien sûr toutes les équipes concernées ambitionnent d’obtenir le meilleur tirage possible et avoir, au moins pour le 1er tour, l’avantage du terrain lors du match retour et d’appui.





Entre parenthèse ( ), le rappel du classement actuel du club



POULE A

Reims (3) 50.50% - 49.50% Chalons en Champagne (1)



C’est la plus belle affiche de cette poule car au-delà des enjeux, qui d’ailleurs concernent surtout Reims, il s’agit du derby de la Champagne. Les Phénix reçoivent le leader mais surtout le voisin qu’ils comptent bien bousculer. Les Gaulois ne risquent plus rien au classement mais pour autant n’ont pas oublié le match de la 1ère journée en ouverture du championnat. Ce jour là les Rémois leur avaient infligé une cinglante défaite 9 - 1, aussi sévère qu’étonnante lorsque l’on connait par la suite le parcours des Châlonnais. Nul doute que ces derniers vont vouloir prendre une revanche et confirmer une suprématie régionale au classement comme sur le terrain. Mais ils auront face à eux une formation d’autant plus déterminée qu’elle a encore un objectif, celui de conquérir une 2ème place occupée par Paris. Alors certes les Rémois sont tributaires du résultat de la rencontre Français Volants-Courbevoie mais ils savent qu’ils n’ont pas d’autre choix que de vaincre pour garder cet espoir. C’est pour cela que si nous mettons des cotes presque à l’équilibre, nous accordons un petit bonus en faveur de Reims qui non seulement reçoit mais qui a encore un intérêt à l’emporter.



Orléans (6) 54% - 46% Dijon (10)



Peu d’enjeu si ce n’est pour les Orléanais encore la possibilité de reprendre la 5ème place que Luxembourg leur a subtilisé pour 2 points lors du week-end de rattrapage. Mais pour nos Renards, une victoire sur leur glace ne suffira pas faudra-t-il encore que de leur côté les Tornados connaissent l’échec. A savoir, en cas d’égalité parfaite au classement, le goal-average particulier devrait être en faveur des Luxembourgeois. Pour les Bourguignons, une victoire pour l’honneur aurait l’effet non négligeable de les mettre dans de meilleures dispositions morales en vue de la seconde phase. Pour autant nos tendances respecteront la hiérarchie et seront assez nettement en faveur des hommes du Loiret.





Luxembourg (5) 53% - 47% Rouen II (8)



Match de gala a-t-on envie d’écrire. En effet seul les luxembourgeois peuvent éventuellement rétrograder de la 5ème à la 6ème place. Pour l’éviter Il leur faudra éviter de perdre dans le temps réglementaire ou espérer que de son côté Orléans ne rapporte pas les 3 points de cette dernière journée (voir à la présentation de l’affiche Orléans - Dijon). Du côté des jeunes Dragons il n’y a plus aucune possibilité d’améliorer leur classement. Mais l’essentiel avec le maintien est assuré ; ils vont pouvoir dès lors se concentrer sur leur autre objectif : le championnat Espoir U20 rassemblant l’élite des clubs formateurs français. Cette rencontre face à une équipe plutôt en forme ascendante ne peut qu’être une bonne préparation et si la victoire est au bout ce ne peut qu’être un bonus moral pour la suite. Notre pronostic sera en faveur des hommes du Grand Duché avec des cotes sans ambiguïté.



Wasquehal (9) 47% - 53% Evry/Viry (7)



Pour l’honneur, Wasquehal peut encore espérer revenir à hauteur de la réserve de Rouen mais il ne pourra effacer le goal-average particulier en sa défaveur. Au moins cela donnerait aux nordistes quelques raisons d’espérer lors de la campagne de fin de saison dans l’objectif du maintien. Rien à espérer non plus pour l’entente Evry-Viry puisque le maximum que nos Jets puissent viser c’est une égalité de points au classement avec l’équipe qui les précède, Orléans. Mais là encore, avec le goal-average particulier en leur défaveur, ils resteraient sur les talons des Renards. Nous ferons ici aussi confiance au classement en donnant un a priori assez favorable aux Franciliens.





Paris FV (2) 51% - 49% Courbevoie (4)



Voilà une affiche d’un tout autre intérêt car ce sont des places sur le podium qui se jouent. Paris, qui ne peut plus prétendre déloger le leader Châlonnais, doit cependant encore préserver sa place de dauphin que convoite Reims, à 1 point, ainsi que son adversaire de ce soir, Courbevoie à 2 points. Une victoire parisienne dans le temps réglementaire et les Volants sont sûrs de garder leur place. Si elle est obtenue en prolongation, alors il leur faudra espérer que Reims ne l’emporte pas dans le temps réglementaire car il y aura égalité de points et le goal-average particulier sera en faveur des Phénix. C’est plus compliqué pour les Courbevoisins qui non seulement doivent l’emporter sans prolongation mais en espérant aussi un faux pas des Rémois car un succès de ces derniers, même en prolongation en raison du goal-average particulier en leur faveur, les maintiendrait devant les Coqs. Pour éviter toute prise de tête, ces 2 équipes devront avant tout viser la victoire. Désigner un favori est difficile mais nos tendances accorderont un petit avantage au club parisien car, alors qu’on les croit moribonds, les Volants, au pied du mur, ont eu souvent cette saison un sursaut d’orgueil et qu’au contraire les Courbevoisins ratent souvent le coche au moment où l’on pense que cela doit leur sourire.



POULE B

Vaujany (7) 49% - 51% La Roche/Yon (5)



Après un passage à vide en ce début 2025, les espoirs Vaujaniat-grenoblois ont su reprendre du poil de la bête, en l’occurrence de Grizzly, pour assurer définitivement leur qualification pour les phases finales. Malheureusement ce ‘’trou d’air’’ leur a enlevé toute possibilité de viser plus haut et seule la 6ème place peut être encore jouable. Pour les Yonnais, cette fin de saison régulière est frustrante car au moment où ils pensaient pouvoir s’emparer de la 2ème place, une contre performance à la maison les en a empêché et surtout la défaite qui suivi face à Lyon les a éjectés du top 4. Mais si tout espoir de conquérir la 2ème place est perdu, pas celle de revenir dans le quatuor de tête et cela commence par un retour victorieux de l’Isère, si possible dans le temps règlementaire. Ensuite il faudra compter sur une défaite de Toulouse-Blagnac ou de Montpellier. Si ces 2 équipes échouent, c’est même la possibilité de revenir au 3ème rang. Par contre, en cas d’échec, conjugué à un succès de Valence, on pourrait voir le HOGLY rétrogradé encore d’une place. La performance vendredi dernier de Vaujany à Roanne laisse à penser que cela ne sera pas un déplacement aisé pour les Aigles mais parce qu’ils ont plus de raisons d’être motivés par une victoire, nous attribuerons des cotes légèrement plus élevées pour La Roche-sur-Yon.

Roanne (2) 53% - 47% Montpellier (4)



Il y aura des enjeux non négligeables dans cette affiche pour les 2 équipes. Roanne, assuré d’être dans le top 4, doit néanmoins consolider sa place de dauphin, notamment menacée par son hôte du jour, Montpellier. Or ce dernier voit, lui, sa place menacée dans le top 4 et on sait son importance pour le tableau des play-offs. On peut donc s’attendre à une rencontre engagée. Pour autant à la lecture de leurs derniers résultats, la dynamique positive est bien en faveur des Roannais qui, de plus, ont l’avantage du terrain. Leader durant 5 journées de championnat, les Vipers ont fort mal débuté cette année 2025 pour ne retrouver le goût du succès qu’en février ; tout l’inverse des Renards qui, depuis début janvier, n’auront mis genou à terre que face à Valence ; petite contre performance qui d’ailleurs leur a coupé toute chance d’inquiéter le leader lyonnais. Par la même nos tendances seront assez franchement en faveur des Ligériens.





Lyon (1) 54% - 46% Toulouse-Blagnac (3)



Ici l’enjeu ne sera qu’unilatéral puisque Lyon est définitivement assuré de terminer 1er de poule. Alors que pour les Toulousains c’est encore la possibilité de reconquérir cette 2ème place qu’ils auront si souvent occupée. Cependant, avec actuellement des résultats plutôt en dent de scie, ces derniers doivent avant tout penser à préserver non seulement leur 3ème place mais aussi leur présence dans le top 4 menacée par Montpellier et La Roche/Yon à seulement 2 points. Une défaite en prolongation pourrait suffire puisque les Bélougas ont l’ascendant du goal-average particulier sur une des 2 équipes, en l’occurrence Montpellier, suffisant donc pour assurer au moins la 4ème place. Cet objectif minimum s’annonce néanmoins difficile à réaliser chez un leader actuellement sûr de sa force et qui est sur une série de 5 victoires de rang et 1 seule défaite en prolongation, en 10 rencontres. Autant dire que les Haut-garonnais risquent de scruter attentivement les résultats de leurs concurrents les plus proches. Pour nous, et malgré les enjeux incontestables pour les Toulousains, nos tendances seront bien en faveur des Lyonnais.



Annecy (8) 48% - 52% Valence (6)



Ces 2 clubs un moment bien menacés, ont su réagir et réussir une belle fin de saison et en particulier Valence qui fit tomber bien des hauts de tableau ces toutes dernières semaines. Annecy revient également de loin puisque les Chevaliers, longtemps abonnés à la dernière place, durent attendre la 7ème semaine pour connaître leur 1er succès (soit après Anglet). Ces derniers temps, ils étaient même assez irrésistibles chez eux jusqu’à cette dernière rencontre lors de la réception de Roanne qui tourna au désastre. Sauront-ils réagir à nouveau face aux Lynx ? Cela s’annonce d’autant plus difficile que les Drômois ont réussi une série impressionnante de succès à l’extérieur dont Toulouse-Blagnac et La Roche/Yon. Ils gardent du reste encore une chance de rejoindre le top 4, infime certes puisque tributaire des défaites du HOGLY et des Vipers. Aussi nos tendances seront en faveur des Valentinois avec cependant des cotes laissant place à l’espoir pour les Annéciens d’inverser notre pronostic.





Anglet (10) 49% - 51% Clermont (9)



Match pour l’honneur pour ces 2 équipes condamnées à la poule de maintien, mais peut-être pas que. En effet c’est l’occasion de se jauger pour les 2 formations appelées à se retrouver avec un enjeu bien plus dramatique. Certes il y eut le match aller remporté très largement par les Arvernes ; pour autant il est d’autant moins une référence qu’il fut joué en ouverture du championnat, soit début octobre, et bien des choses se sont passées depuis. Ainsi Clermont-Fd., pas si mal parti en début de saison, est rentré depuis dans une bien mauvaise spirale d’échecs où seuls les Basques ont fait pires. Les Auvergnats vont tenter de renouer avec un succès qui les fuit depuis fin décembre afin de retrouver un état d’esprit plus positif. Il en est certainement de même pour la réserve d’Anglet qui va pouvoir se situer par rapport à une équipe comme elle de bas de classement. L’équipe victorieuse aura-t-elle pris un ascendant psychologique ? Difficile à dire et peut dépendre de l’ampleur du score. Si cela se joue à peu de chose, ce peut être aussi l’occasion au vaincu d’en tirer des leçons profitables pour les retrouvailles en poule de maintien. Pour nos tendances, plus que le classement, c’est l’écart de points qui nous incite à donner nos faveurs aux Clermontois mais néanmoins avec des cotes assez proches.