Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Analyses et pronostics de la 18ème Journée - Saison 2025/2026 Analyses et pronostics de la 18ème et dernière journée de la 1ère phase du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2025-2026 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 21/02/2026 à 13:00 Tweeter

Tendances 18ème et dernière journée 1ère phase du championnat Division 2 - 2025/2026

Bien que nous nous apprêtions à vivre les derniers instants de la phase régulière, il y a encore bien des enjeux en cours, notamment pour l’attribution des 1ères places ainsi que pour les 3èmes places. De même il peut y avoir également pas mal de mouvement entre la 8ème et 5ème place, à l’exception notable de Mulhouse, condamné à sa dernière place qualificative aux play-offs et de Reims maintenant sûr de garder sa 5ème place.



Pour les clubs concernés par la poule de maintien nous n’y attarderons pas puisqu’ils sont déjà connus depuis au moins 2 journées. Tout juste les 10èmes peuvent-ils espérer laisser la dernière place aux 9èmes, ce qui ne changerait rien à leur situation future puisque les compteurs seront remis à zéro dans ce mini championnat que constitue la poule de maintien si ce n’est peut-être moralement.





Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel de son classement actuel.

POULE A



Châlons en Champagne (3) 56% - 44% Luxembourg (7)

Il y a encore quelque chose à gagner pour ces 2 équipes. D’abord à préserver leur place actuelle. Pour les Tornados il y a même la possibilité de remonter une place, ce qui n’est plus le cas des Gaulois de champagne, plombés entre-autre par un goal-average en leur défaveur par rapport aux Yonnais, 2èmes. Hiérarchiquement mieux placés et de plus recevant, il est difficile de ne pas accorder nos faveurs aux Châlonnais face à des Luxembourgeois assez souvent à la peine à l’extérieur.



Paris (8) 49% - 51% Orléans (4)

Gros défis pour ces 2 équipes qui en cas de victoires, peuvent espérer gagner une place, voir 2 pour les Parisiens. Alors bien sûr cela reste sous condition de défaites de leurs rivaux les plus direct et, il faut bien le dire ce sont les volants qui ont le plus de chance de voir ses concurrents les plus proche baisser pavillon. Encore faut-il qu’ils parviennent à s’imposer devant des Orléanais hiérarchiquement bien devant.



Pourtant nos tendances, certes en faveur des Loiretains, seront plutôt équilibrées car nous assistons ici au match retour de la rencontre de samedi dernier pour nos 2 protagonistes. Or, si on enlève leurs 13 minutes d’absences en début de rencontre, les Parisiens avaient su faire jeu égal avec Orléans avec une 3ème période assez houleuse. Il y aura certainement une envie de revanche avec la volonté cette fois de ne pas se laisser surprendre dans le tiers initial.





Reims (5) 47% - 53% Brest (1)

Heureusement pour les Rémois, s’ils ne pouvaient plus espérer améliorer leur classement, ils ne peuvent non plus le compromettre. Car il faut bien le dire qu’ils seront d’autant moins favoris que le leader brestois vient en Champagne déterminer à l’emporter pour éviter toute possibilité d’un retour du dauphin yonnais. Pour autant nos tendances restent raisonnables car, l’esprit libre et sans pression, nos Phénix pourraient créer une petite surprise.



Courbevoie (9) 47% - 53% Evry/Viry (6)

Match certainement plus important pour l’entente essonnienne car leur 6ème place reste fragile; et puis, après 2 défaites de rang, ils ont besoin de se rassurer avant d’entamer ces phases finales. C’est ce que rechercheront également les Coqs condamnés à la poule de maintien et qui ont subit 3 défaites de suites, le plus souvent fort honorable comme face au HOGLY. Cela pour dire que la rencontre risque de ne pas être si facile qu’espéré pour les Jets. Nos tendances seront en leurs faveurs mais sans afficher pour autant des cotes trop contrastées.





Rouen II (10) 44% - 56% La Roche/Yon (2)

Dans leur lutte à distance avec Brest, les Yonnais viendront ni plus ni moins chercher les 3 points de la victoire, en espérant un faux pas des Bretons puisque même une victoire en prolongation de ces derniers serait fatale aux Vendéens de part le goal-average particulier en leur défaveur.



Les jeunes Normands qui n’ont plus rien à gagner, sinon de l’expérience et de la confiance, auront bien du mal à contenir les assauts des Aigles plutôt en forme après un petit passage de doute fin janvier. Nos tendances seront donc sans discussion en faveur des incontestables* dauphins de la poule nord.

*On a vu plus haut que s’il est possible aux Châlonnais de revenir au classement à hauteur de Yonnais battus, le goal-average particulier jouerait alors en faveur de ces derniers. POULE B



Roanne (3) 54% - 46% Mulhouse (8)

Nos cotes seront d’autant plus en faveur des Roannais que la défaite subie à Vaujany par les Mulhousiens semble avoir mis fin à la période euphorique de ces derniers. Ils n’ont désormais plus rien à espérer au classement, ni à craindre d’ailleurs, ce qui n’est pas le cas de leurs adversaires qui doivent préserver leur mince avance sur les Toulousains. Avec de plus l’avantage de recevoir, il faudra surtout que les Ligériens se préservent de tout excès de confiance. En effet, depuis quelques temps, nos Alsaciens ont appris à tirer profit de cette situation.

Toulouse-Blagnac (4) 54% - 46% Montpellier (2)

L’affiche de cette toute dernière journée où de plus il y a encore de l’enjeu pour ces 2 équipes. L’un peut reconquérir sa 1ère place et l’autre a la possibilité de retrouver une 3ème place qu’il n’aura occupé que fugacement mais qui lui tend encore les bras. Pour autant celui qui l’emportera n’atteindra pas forcément son objectif puisque dépendant du résultat de son concurrent direct. Au-delà de l’éventualité de redevenir leader, c’est peut-être un autre objectif recherché par les Montpelliérains avec une victoire. En effet cette fin de saison régulière tourne quelque peu au calvaire, avec de plus la blessure de leur meilleur attaquant Erik Cermak samedi dernier et dont on peut craindre qu’il soit absent pour un moment. Il est évident que pour aborder au mieux psychologiquement cette phase finale, finir sur un succès ferait un bien fou, laissant passer la pole position au second plan.



Mais voilà, face aux Vipers se dressent des Toulousains particulièrement efficaces à la maison. Ayant dû s’incliner de justesse lors de la 17ème journée après une série positive particulièrement impressionnante, ils voudront eux aussi vite renouer avec la victoire. Nous leur donnerons devant leur impressionnant public les faveurs de nos tendances tout en scrutant avec attention le comportement des Héraultais.

Annecy (5) 47% - 53% Valence (1)

On peut penser qu’il y aura une vraie adversité sur les bords du lac pour les Valentinois mais qu’ils ont les armes pour s’en tirer avantageusement. En premier lieu une attaque redoutable puisque de loin la meilleure de toute la division. Ensuite une défense guère moins efficace puisqu’également la meilleure même si la domination est moins tranchée. Seuls 2 clubs sont parvenus à venir à bout des Lynx - Roanne 1 fois et Montpellier par 2 fois - et tous 2 dans le top 4. C’est de plus une des équipes en forme en cette fin de 1ère phase. A l’exception lors de la venue de Roanne, Annecy, classé 5ème actuellement, peine face aux équipes de haut de tableau alors qu’il reste sous la menace du seul club de Vaujany.



Les Drômois sont quant à eux sous la pression de Montpellier à 1 point et qui de plus bénéficie d’un meilleur goal-average particulier. Aussi, pour se mettre à l’abri d’un réveil des Vipers, les Lynx ont pour objectif d’entériner définitivement leur tout récent statut de leader par un succès en terre savoyarde. Nous en ferons sans ambages nos favoris.

Anglet II (10) 49.50% - 50.50% Dijon (9)

Rencontre pour l’honneur puisqu’elle oppose les 2 derniers de poule dont ils savent que, quelque soit celui qui l’emporte, cela ne peut changer leur destin qui est de devoir finir la saison en poule de maintien. S’ils savent que les points obtenus en phase régulière lors de leurs 2 face-à-face ne seront pas retenus, cela pourrait néanmoins procurer un ascendant psychologique à celui dominant ce duel. Déjà net vainqueur à l’aller, cela sera d’autant plus le cas pour les Bourguignons en cas de succès. Nous en faisons nos favoris mais non sans une certaine prudence car il est fort possible que, l’équipe première ne jouant que le lendemain et de plus à domicile, la réserve d’Anglet bénéficie de quelques renforts dont le jeune gardien en second de la Magnus.



Clermont-Ferrand (7) 51% - 49% Vaujany-Grenoble (6)

Le 7ème reçoit le 6ème. Classement qui ne s’est inversé que la semaine dernière lors du week-end de mise à jour auquel les clermontois ne participaient pas. Les Isérois ne devancent les Puydômois que d’1 point. Même si cela peut paraître essentiellement honorifique l’enjeu n’est pas si anodin, le 6ème peut légitimement espérer hériter d’1 adversaire plus ‘’accessible’’ à un exploit que le 7ème. Les Sangliers comptent bien tirer profit de l’avantage du terrain et surtout de leurs nombreux partisans pour repasser devant les Grizzlys. Pour cela il faudra vaincre dans le temps réglementaire car une victoire en prolongation mettrait les 2 équipes à égalité mais profiterait à l’entente Vaujany-Grenoble, vainqueur à l’allée 5-3 et leur donnant par la même l’avantage au goal-average particulier. Nous nous attendons à une rencontre équilibrée et nos cotes seront donc assez proches mais néanmoins en faveur des Arvernes.





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo