D2 - Analyses et pronostics de la 1ère journée - Saison 2024-2025 Enfin de retour le championnat de France de hockey sur glace division 2 fait son retour avec son lot de nouveautés dont pas moins de six équipes ont pris la relève de celles qui ont jeté l'éponge pour différentes raisons. Et voici les pronos de notre spécialiste sur cette première journée qui va peut-être un révélateur de ce qui nous attend cette saison. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 05/10/2024 à 13:00

Tendances D2 1ère journée championnat 2024/25 L’intersaison est maintenant derrière nous avec encore une fois son chapelet de coups de théâtre. Ainsi lors de cette période nous aurons vu la montée en D2 de pas moins 6 nouveaux clubs. La faute bien sûr à l’augmentation du nombre d’équipes en D1 et son ‘’effet boule de neige’’ sur la D2 mais pas que.



Le renoncement de certaines équipes pourtant maintenues sportivement comme les réserves d’Amiens et d’Angers, Colmar puis, plus surprenant, Amnéville, a du obliger la FFHG à aller piocher plus loin dans la D3. Cela ne sera pas sans conséquence sur la répartition des équipes dans les poules géographiques et cela au détriment d’un rééquilibrage sportif entre la poule nord – la A et la poule sud – la B-.



En effet il faut souvent pour les promus un temps d’adaptation plus ou moins long ; or 5 des 6 nouveaux vont être reversés dans le groupe ‘’nordiste’’ qui a subi le plus de perte à l’intersaison. De plus sa meilleure équipe 2023/24 des play-offs,



La Roche/Yon se trouve par conséquent redirigée chez les ‘’sudistes’’. Si on peut espérer des matchs équilibrés dans chacun des groupe par contre on peut craindre à nouveau des play-offs tendus pour les équipes de la poule A. Nous n’en sommes pas là et pour l’instant place au championnat régulier et comme souvent en ce début de saison, les pronostics vont s’avérer délicats car certaines équipes tardent à dévoiler leurs atouts et particulièrement pour les réserves. Il est à craindre aussi que certains promus qui aient dû préparer cette saison peut-être un peu dans la précipitation. POULE A



Chalons en Champagne 49% - 51¨% Reims

Ici on commence d’emblée par un sacré derby avec ce retour après 4 saisons des Gaulois à ce niveau de compétition. Avantage cependant aux Phénix dont on peut penser qu’ils maitrisent mieux les exigences de cette division. La rencontre devrait être équilibrée et acharnée comme tout derby. C’est la belle résistance en Coupe de France des Rémois face à Dunkerque (D1) qui nous fait donner la préférence pour leurs couleurs malgré la victoire de Châlons dans cette même Coupe de France contre Paris.

Dijon 53% - 47% Orléans

Champions de D3 l’an dernier, les Ducs ont cogité leur montée depuis au moins 1 an, ce qui n’est pas tout à fait le cas d’Orléans qui normalement n’aurait pas dû rejoindre cette division. Difficile de se baser sur leurs performances en Coupe tant ils ont été débordés par leurs adversaires. Il faut dire que la FFHG ne leur avait pas fait de cadeau en les faisant rencontrer des équipes de D1. Parce que cette montée a probablement été plus mûrement réfléchie et préparée nous accordons nos faveurs aux dijonnais.

Rouen II 52% - 48% Luxembourg

La présence du Luxembourg donnerait presque un petit goût international à ce groupe. Mais cette ville, qui quelque part représente aussi tout le duché, découvre un niveau où elle n’a jamais joué. Elle s’est donnée quand même les armes pour offrir une belle opposition. Ainsi en plus d’un bel équilibrage entre français et luxembourgeois (9 de chaque), les Tornados ont fait le plein de non JFL avec 3 lettoniens, 2 finlandais et 1 canadien. Nous donnons néanmoins nos faveurs à la réserve de ce grand club formateur qu’est Rouen, d’autant que leur adversaire a bien souffert en Coupe face à Roanne pourtant de même division.

Evry/Viry 52% - 48% Wasquehal

Les nordistes seront donc remontés un peu plus vite que prévu. Peut-être un peu trop ? Le hasard du calendrier du championnat les refait à nouveau déplacé chez les Jets qu’ils ont rencontrés samedi dernier dans le cadre de la Coupe. Ils s’y étaient inclinés de justesse (3 – 2). L’occasion est trop belle de prendre leur revanche. Mais parce que c’est à nouveau en terre francilienne, nous accordons un préjugé plutôt favorable aux banlieusards mais avec des cotes serrées.

Paris FV ( ) - Courbevoie ( )



Certainement à cause de l’occupation de Bercy pour un autre évènement, le match F.V. de Paris-Courbevoie est remis au 22 février.



POULE B



La Roche/Yon 51% - 49% Vaujany

Exit Colmar, remplacé en quelque sorte par le HOGLY, la poule A ne perd pas au change car, bonne équipe de la poule A la saison dernière, il devrait contribuer à maintenir un niveau élevé dans le groupe sud. Nous pensons que les yonnais devraient pouvoir faire mieux que tenir la dragée haute face à Vaujany qui n’est peut être pas encore des plus performants en ce début de saison. Certes les Grizzlys l’ont emporté la semaine dernière à Anglet mais il faut leur donner encore un peu le temps d’intégrer les nouveaux jeunes juniors remplaçants la génération précédente. C’est donc le bon moment d’en profiter du côté de la Vendée pour prendre des points.

Montpellier 48% - 52% Roanne

Encore cette saison les roannais partent avec l’ambition non dissimulée de jouer la montée. Il faudra cette pour cela remporter le titre et il semble que les dirigeants aient recruté en conséquence. Il vaudrait mieux entamer le championnat par une victoire pour lancer au mieux leur projet. Peut être moins ambitieux, les montpelliérains n’en ont pas moins des arguments et s’ils ont été éliminés en Coupe c’est que eux ont rencontré une équipe de D1, contrairement à Roanne qui s’est baladé face à un promu de D2 poule A. D’ailleurs les Vipers ont fort bien résisté. Avantage pour nous aux ligériens mais en restant prudent sur nos cotes.

Toulouse-Blagnac 46% - 54% Lyon

Lyon autre club très ambitieux et qui sut très bien résister à une équipe de D1 en Coupe. Tout comme Roanne, les Lions se doivent de marquer d’entrée en l’emportant à Toulouse. Les Bélougas se sont faits éliminés en Coupe à Clermont-Ferrand et ils doivent se rassurer mais cela s’annonce difficile. Nous accordons nos faveurs aux Gones. A eux de nous faire mentir.

Valence 52% - 48% Annecy

Délivrés des soucis de patinoire en travaux et donc désormais bien disponible, les Chevaliers devraient connaitre un début de saison plus serein. De leur côté les Lynx doivent se relancer après une dernière saison préoccupante. Ils se sont d’ailleurs plutôt rassurés avec un jolie carton infligé en Coupe face il est vrai à une équipe de D3. Ce n’était pas le cas des savoyards qui ont du se confronter à Villard-de-Lans, promu en D1 et qui leur ont fait sentir leur nouvelle dimension. Nous pensons que l’affiche devrait être équilibrée mais néanmoins en faveur de l’équipe recevant, Valence.

Clermont-Ferrand 52% - 48% Anglet

Pour leur 1er match en D2 samedi dernier chez eux face à Vaujany-Grenoble la réserve d’Anglet s’est incliné 1-4. Encadrés par quelques joueurs d’expérience, les jeunes angloys doivent donc essayer d’arracher leurs premiers points en terre arverne. Confortés par leur belle performance en Coupe, les Sangliers espèrent enchaîner par un bon début en championnat. L’équipe clermontoise est également jeune et curieusement n’a peut-être pas autant d’expérience car leurs vétérans n’ont pas tout à fait le même vécu que ceux de l’Hormadi. Il n’empêche, nous accorderons un peu plus de crédit aux clermontois mais la aussi nos cotes restent sages.



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







