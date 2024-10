D2 - Analyses et pronostics de la 2ème journée

- Saison 2024/2025 -

Cette 2ème journée est la 1ère où toutes les équipes seront sur le pont. Sauf évènement de dernière minute. Il ne devrait pas avoir de report de match. Ce sera donc l’occasion de découvrir un peu les capacités des effectifs de Paris et Courbevoie même si leurs performances respectives en Coupe de France nous en ont déjà donné un petit aperçu, d’ailleurs guère rassurant pour les Français Volants.



Surtout on s’attachera à évaluer si certaines équipes sont capable de confirmer leur départ tonitruant et bien sûr si d’autres sauront réagir après une entame de saison pas tout à fait en adéquation avec leurs ambitions.



POULE A

Orléans 55% - 45% Chalons en Champagne



Pour l’instant de ces 2 clubs promus nous avons en match officiel 2 résultats contradictoires, quoique . . . En effet alors que les Gaulois l’ont emporté à Paris en Coupe, Orléans se faisait éliminer par Meudon. Avantage pour les champenois ? Pas sûr car les Renards ont dû se coltiner une équipe de D1 contre laquelle ils auront su résister les 2 premiers tiers. Par contre indiscutablement la performance de ces derniers à Dijon parait plus significative avec ce blanchissage 6-0 alors que Châlons a complètement coulé sur sa glace lors du derby face à Reims. Certes il est encore difficile de dire s’il y a une grande différence de niveau entre Dijon et Reims mais ces résultats nous font donner nos faveurs à Orléans qui de plus a l’avantage du terrain.





Wasquehal 54% - 45% Dijon



Mauvais début de saison pour ces 2 clubs qui ont connu la défaite aussi bien en Coupe que lors de la 1ère journée de championnat. Mais c’est peut-être pour les dijonnais que l’on se pose le plus de question. Lors de ces 2 matchs ils ont encaissé 18 buts sans parvenir à en marquer 1 seul. Le plus inquiétant est non pas l’élimination en Coupe car ce fut face à une équipe de D1, Strasbourg, mais le sévère échec de samedi dernier face à un autre promu, Châlons-en-Champagne. Bien que se déplaçant les Ducs se doivent de réagir, surtout chez un promu comme eux, pour rassurer leurs nombreux supporters. Plus que la victoire, c’est d’abord la capacité à apporter une vraie réplique. Les Lions, loin d’être ridicules, ont dû néanmoins s’incliner par 2 fois sur la glace de l’entente Viry/Evry rencontrée en Coupe puis en championnat. Leurs partisans seront moins compréhensibles à domicile en cas de nouvelle défaite. A l’analyse de ces faits les nordistes nous semblent mieux armés pour renouer avec la victoire avec des cotes sensiblement à leur avantage.





Courbevoie 52% - 48% Rouen II



Ici deux équipes qui se fréquentent maintenant depuis plusieurs saisons, même si on sait que les effectifs des réserves sont souvent assez chamboulés chaque intersaison avec le renouvellement des générations. C’est d’ailleurs là que réside toute la difficulté de faire l’analyse de ces équipes. Est-ce que la nouvelle vague est prometteuse ? Cela n’a pas parue évident sur leur 1er match puisque le promu luxembourgeois est venu s’imposer relativement facilement sur la patinoire de l’île Lacroix. Côté Courbevoie nous n’avons que le match de Coupe à se mettre sous la dent puisque samedi dernier plutôt que de disputer la 1ère journée, les Coqs étaient partis, grande première, disputer le 1er tour de la Coupe de France sur une autre île, celle de Saint-Pierre et Miquelon. Ils se sont finalement aisément qualifiés 10 à 2 mais face à une équipe insulaire dont il est difficile d’évaluer la valeur puisque, compte tenu de l’éloignement, elle ne peut disputer un championnat domestique en France. Un petit coup d’œil du côté des matchs amicaux de pré-saison ne nous aident guère car ces 2 équipes en ont à priori très peu fait. Au final et parce que recevant, nous donnerons un à priori favorable aux franciliens mais avec une extrême prudence sur nos cotes.



Luxembourg 52% - 48% Evry/Viry



Le promu luxembourgeois nous a surpris avec sa victoire sans discussion face à la réserve des Dragons. De fait pour son 1er match à domicile on peut penser que l’équipe a les armes pour confirmer devant ses partisans face à l’entente Evry/Viry. Méfiance néanmoins car ces Jets progressent doucement au fil des saisons et ont bien sûr plus l’habitude de jouer à ce niveau. Ils ont d’ailleurs débuté leur saison avec 1 victoire en Coupe ainsi qu’en championnat. Le point en leurs défaveurs est que quantitativement ils pourraient être un peu justes. Il y a eu un peu plus de départs que d’arrivées et les renforts étrangers sont 4 et tous nouveaux contre 5 la saison passée.





Reims 54% - 46% Paris



On peut se poser bien des questions sur l’équipe parisienne. Après une préparation qui semble bien minimaliste, pas de trace de match de préparation. Les Volants ont perdu sur leur glace en Coupe contre Châlons-en-Champagne, 1 des 5 nouveaux clubs promus en D2. S’il y a à priori assez peu de départs ils sont d’importance puisque l’équipe perd 2 renforts non JFL sur 3 dont leur gardien finnois remplacé par de jeunes gardiens français moins expérimentés. Ils se rendent chez des rémois au début de saison plus prometteur, éliminés en Coupe avec les honneurs par une équipe de D1, les Phénix ont su réagir en championnat en l’emportant largement à Châlons-en-Champagne. Nous pensons par la même que la réception de Paris devrait tourner en leur faveur.

POULE B

Anglet II 49% - 51% La Roche/Yon



Début de championnat délicat pour la réserve de l’Hormadi avec 2 défaites pour autant de matchs de championnat. (Rappel : elle a un match d’avance avec cette rencontre jouée le 28 septembre face à Vaujany et comptant pour la 13ème journée). Si comme toute réserve l’effectif comporte de nombreux juniors il y a cependant un nombre non négligeable de joueurs d’expérience qui auraient dû apporter une certaine assise. Or pour l’instant cela ne s’est guère vu. Il va falloir pourtant faire preuve de plus d’implication pour contrer une équipe de la Roche/Yon bien décidée à reprendre les points perdus chez eux face à Vaujany/Grenoble. C’est là l’élément de comparaison entre ces 2 équipes, toutes les 2 défaites sur leur glace par les Grizzlys, les vendéens ne faisant guère mieux que les angloys. C’est pourtant vers eux que nous porterons nos faveurs pour cette rencontre car la piètre performance des basques à Clermont-Ferrand ne plaide pas à leur avantage. Les cotes seront cependant des plus serrées.



Annecy 48% - 52% Montpellier



Montpellier fut aussi impressionnant dans la victoire samedi dernier qu’Annecy dans sa défaite. Il faut maintenant confirmer à l’extérieur pour les Vipers et à contrario vivement se reprendre du côté des Chevaliers. Cette rencontre risque donc d’être importante pour ces 2 clubs qui chercheront à prouver qu’ils peuvent prétendre à autre chose que de se battre dans le ventre mou de cette poule. Dans notre cas on est bien embarrassé pour fixer les cotes mais les résultats de samedi dernier inclinent à donner notre préférence aux montpelliérains.



Vaujany/Grenoble 55% - 45% Toulouse-Blagnac



Deux déplacements et déjà 2 victoires pour les Grizzlys. Sérieusement défait chez eux face à Lyon, certes probablement une des plus fortes équipes de la division, on voit mal les toulousains relever la tête chez les isérois. Sans négliger la grande incertitude du sport, force est de reconnaître qu’il est difficile de miser autrement que sur la réserve grenobloise. On attendra néanmoins une réaction d’orgueil des Bélougas, au moins dans la manière, pour rassurer quelque peu leurs supporters.



Lyon 53% - 48% Valence

Ces 2 équipes ont largement dominé leur première rencontre de championnat. Pour Valence se fut chez elle mais face à Roanne, annoncé encore une fois redoutable cette saison. Pour Lyon se fut à l’extérieur face à Toulouse un adversaire qui n’a peut-être pas les mêmes prétentions que les ligériens et bien sûr les lyonnais. On a du mal encore à positionner les Lynx sur l’échiquier de cette division et ils vont passer là un sacré test. Nous espérons un bon match équilibré mais pour autant nous nous gardons bien de remettre en question le statut de favori des Lions.

Roanne 53% - 47% Clermont-Ferrand



A la lecture sans nuance des résultats de samedi dernier on serait tenté de mettre les auvergnats favoris. On s’en gardera bien car s’il fut un temps où ce derby tournait régulièrement à l’avantage des Sangliers, il est quelque peu révolu. Alors que depuis 3 saisons les Renards visent la montée, du côté des Arvernes on est encore en recherche d’une certaine assise, celle qui déjà leur permettrai d’éviter les affres de la poule de maintien. Leurs 2 premières rencontres, coupe et championnat, sont certes encourageantes mais ne peuvent faire oublier la cinglante défaite en match de préparation à Roanne. Les ligériens les attendent d’autant plus de pied ferme qu’ils ont à se faire pardonner un début de championnat pour le moins raté. Comme le trahissent nos tendances, il est à craindre que le derby du massif central soit encore à l’avantage des roannais.