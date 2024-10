D2 - Analyses et pronostics de la 3ème journée

- Saison 2024-2025 –

Les résultats du dernier week-end nous incitent à la prudence car nous avons pu constater que les contours de chaque équipe sont encore bien flous. Pour autant il nous faut bien se référer à quelques données et en particulier aux résultats les plus récents en championnat comme en coupe de France.



On suivra de fait particulièrement les leaders qui, à ce stade de la compétition, ont encore à confirmer leur potentiel. De même que pour les 4 dernières équipes à ne pas avoir connu le moindre succès, nous verrons si elles ont les armes pour réagir. Chez certaines on a entrevu déjà un début de réaction à l’image de Dijon et Rouen II qui ont su, de surcroit à l’extérieur, au moins grappiller le point de prolongation.



Petite remarque concernant l’affiche Rouen II recevant Paris. S’il s’agit bien officiellement de la 11ème journée, c’est en fait le match ‘’retour’’ de la 3ème journée entre ces 2 équipes et dont l’ordre a tout simplement été inversé, probablement pour raison d’indisponibilité de la patinoire de Bercy ?

POULE A

Chalons en Champagne 51% - 49¨% Wasquehal



Lors des 2 premières journées, l’une, Châlons-en-Champagne, s’est imposé à l’extérieur alors que les marnais s’étaient fait étriller chez eux une semaine auparavant ; l’autre, Wasquehal l’a emporté à la maison après une défaite à l’extérieur. Difficile de trancher. Pourtant, et malgré leur lourde défaite de la 1ère journée, nous pencherons en faveur des Gaulois qui doivent une victoire d’amour propre à la maison pour leurs partisans afin de se racheter de leur piètre performance précédente. Néanmoins nous restons prudents dans nos cotes.



Reims 52% - 48% Orléans



Une (très) belle victoire chacun à l’extérieur, suivi d’une (très) surprenante défaite une semaine plus tard à domicile. Cela ne facilite pas notre jugement face à 2 équipes déconcertantes. Alors forcément nos tendances seront serrées et si nous donnons nos faveurs aux rémois c’est parce que nous croyons encore peut-être naïvement que le fait de recevoir est un avantage.





Rouen II 49% - 51% Paris FV



Les parisiens semblent avoir digéré leur déconvenue en Coupe et l’ont prouvé en l’emportant à Reims lors de la 2ème journée mais qui correspondait à leur entrée dans le championnat. Tant mieux si les déplacements leur réussissent car les circonstances les obligent à un 2ème de suite en Normandie. Cette confrontation est celle de la jeunesse (18.60 de moyenne d’âge pour les Dragons, une des plus basses) face à l’expérience (26.60 de moyenne d’âge pour les Volants, une des plus élevées). La différence se fera peut-être sur les gardiens car dans les 2 camps ils sont très jeunes. Les rouennais ont montré du mieux samedi dernier à Courbevoie mais à savoir si cela suffira à contrer les velléités des parisiens. En souvenir de leur parcours de la saison dernière, nous miserons plutôt sur ces derniers d’une courte tête.



Evry/Viry 52% - 48% Courbevoie



Rencontre de 2 équipes encore invaincus. Mais la comparaison s’arrête là car Courbevoie n’a qu’une rencontre à son actif, la réception de la réserve de Rouen, où un point a été perdu suite à une prolongation concédée. De son côté l’entente Evry/Viry peut afficher 2 victoires à 3 points dont une à l’extérieur. Les Coqs se déplaçant chez les Jets, on ne peut que privilégier ces derniers dans nos tendances. Pour autant nous savons par expérience que ces derbys franciliens sont souvent très disputés et on reste prudent dans nos cotes.





Dijon 50.50% - 49.50% Luxembourg



Les Bourguignons qui ont œuvré toute la saison dernière pour gagner sportivement leur montée, doivent retrouver rapidement le chemin de la victoire. Et en parlant de retrouvaille, voici que se présente devant eux leur dauphin du carré final de D3 ; Les Ducs l’avaient emporté 2 à 0. Il serait de bon ton qu’ils récidivent devant leurs supporters. Les 2 équipes ont bien sûr fait évoluer leur effectif respectif pour aborder au mieux cette division. Alors si nous nous permettons de donner un très léger à priori favorable à Dijon, la victoire risque d’aller avant tout vers le club qui aura su le mieux gérer son intersaison.

POULE B

La Roche/Yon 49% - 51% Roanne



On peut penser que les roannais se sont remis la tête à l’endroit avec cette victoire à la maison face à Clermont-Ferrand. S’ils ont des prétentions cette saison ils doivent rapidement les confirmer. A commencer chez un adversaire dont les ambitions sont d’autant plus floues qu’il n’a pas su s’imposer chez lui lors de la 1ère journée. Mais méfiance car par contre le HOGLY a été sans pitié sur la côte basque. On reste prudent mais on ose néanmoins donner un à priori favorable pour les ligériens.



Lyon 53% - 47% Vaujany



Les Lions, avec cette 2ème réception de suite, ont l’occasion de consolider leur place de leader. Ils ont surtout l’opportunité de s’affirmer un peu plus en recevant une équipe, certes fort jeune mais pleine de talents et qui depuis 2 saisons jouent sans complexe les premiers rôles dans cette division. Les 2 clubs ont d’ailleurs le même nombre de points au classement, à la différence que les Grizzlys comptent un match de plus. Les lyonnais doivent s’attendre à une rencontre disputée, surtout si leurs hôtes ont tiré les leçons de leur revers samedi dernier à Vaujany. En effet, après avoir mené lors des 2 premiers tiers temps, un coupable relâchement les verra se faire déborder dans la dernière période. Dans cette même journée, au contraire, les gones l’ont emporté. Pourtant pas sans difficulté puisque par un score des plus étriqué et rare au hockey de 1 à 0. En conclusion, si nous faisons des rhodaniens nos favoris, nos cotes laissent néanmoins entrouvert une porte sur un exploit possible des visiteurs.



Toulouse-Blagnac 56% - 44% Anglet II



C’est ici un peu un derby car les Bélougas sont de loin les adversaires les plus proches des basques exilés à l’extrême sud-ouest de la France. Malgré un trajet moins fatiguant, il n’est pas sûr que cela suffise à assurer une 1ère victoire à la réserve d’Anglet. Cela d’autant plus qu’après une entame de championnat des toulousains quasi aussi catastrophique que celle des angloys, les haut-garonnais auront par contre su brillamment réagir à Vaujany. Il est difficile de ne pas en faire nos favoris s’ils restent sur la même lancée. Ce sera déjà un signe de progrès si déjà pour l’Hormadi leur attaque pouvait faire preuve d’un peu plus d’efficacité car en 3 rencontres ils n’auront signé que 2 buts.



Valence 50.50% - 49.50% Montpellier

Probablement une des plus belles et plus indécise affiche de la soirée. Si les montpelliérains sont invaincus, ils le doivent à une victoire incontestable face à Roanne lors de la 1ère journée mais une 2ème à Annecy bien plus disputée. Les valentinois aussi ont connu un succès remarquable lors de la 1ère journée et ce fut contre Annecy. On rajoutera qu’ils auront fait souffrir Lyon jusqu’au coup de sirène final pour ne céder qu’une fois et s’incliner 1 à 0. Cette fois ils auront à nouveau l’avantage du terrain. Cela sera-t-il suffisant ? Pour nous en tout cas cela suffit pour que nos tendances des plus équilibrées soient néanmoins légèrement en faveur des Lynx.





Clermont-Ferrand 52% - 48% Annecy



Encore en recherche de victoire, les savoyards espèrent la décrocher chez un adversaire peut-être plus à leur portée, tout au moins si on se réfère aux confrontations de la saison dernières (2 victoires pour Annecy). L’intersaison est passée par là et les Arvernes vont vouloir démontrer qu’ils ont su évoluer dans le bon sens. Ainsi Contre Anglet ils ont signé lors de l'ouverture du championnat un des scores les plus impressionnants de toute la D2. A Roanne lors de la 2ème journée, défaits, ils furent néanmoins loin d’être dépassés. Les partisans attendent une victoire qui serait perçue comme un début de confirmation de réels progrès. En tout cas nous leur accordons nos suffrages mais pas encore sans réserve.