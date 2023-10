Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 4ème journée Nouvelle journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 qui s’annonce très indécise, voyons ce que notre spécialiste en pense. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & gb le 28/10/2023 à 13:00 Tweeter Tendances D2

4ème journée de championnat Cette 4ème journée risque de mettre à rude épreuve les pronostiqueurs car nombres de rencontres s’annoncent particulièrement indécises et nous étions bien tentés de mettre souvent les cotes à l’équilibre mais on a décidé de ‘’se mouiller’’ quelque peu en résistant à cette option. Bien sûr les pourcentages des tendances reflètent nos interrogations. Enfin lors de cette journée nous pensons que des leaders de poule encore très fragiles vont passer un test important qui risque de consolider ou non leur statut de favoris.

POULE A



La Roche sur Yon 52% - 48% Paris (FV)

Le promu mais néanmoins leader de la poule reçoit les Français Volants qui avaient fini en tête de cette même poule la saison dernière. Le classement actuel est un peu trompeur avec les parisiens à la 7ème place car ils comptabilisent un match en moins. Il n’en est pas moins vrai qu’ils ont déjà une défaite, eux qui en ont connu qu’une seule de toute la saison régulière 2022/23. D’où notre inclinaison à mettre en avant les Aigles du HOGLY mais avec méfiance car on pourrait assister au réveil de la capitale.

Evry-Viry 50.50% - 49.50% Rouen II

Notre indécision est grande, comme d’ailleurs pour les affiches de cette poule à suivre. Les 2 équipes se tiennent au classement avec le même nombre de défaite et de victoire avec un maigre avantage aux franciliens qui n’ont pas eu recours à une prolongation pour s’imposer. Pour pousser la comparaison plus loin, toutes les 2 ont perdu à domicile face au HOGLY sur un score assez proche. Alors et même si cela ne se vérifie pas, loin de là, à chaque fois nous donnerons un léger à priori favorable au club recevant.

Amiens II 50.50 - 49.50 Colmar

Comme l’affiche précédente, difficile de départager mais une chose est sûre, à l’issu de cette journée la poule nord comptera une équipe de moins sans victoire. Encore une fois nous accorderons un (tout) petit bonus à l’équipe recevant, d’autant que ce sera un long trajet pour les alsaciens. Mais attention ; si ces 2 clubs n’ont pu remporter aucun match, tous les 2 ont reçu Evry/Viry et ce sont les Titans qui ont le mieux résisté.

Reims 49% - 51% Amnéville

Ici aussi le pronostic n’est pas si facile mais cette fois nous accordons plutôt la faveur de nos cotes aux visiteurs. Outre le fait que Reims n’a remporté aucun match, Amnéville ne craint pas trop la pression extérieure et compte 2 victoires dont une à Paris que les rémois, 8 jours plus tard, n’ont pu contenir chez eux. Notons quand même en faveur des Phénix que ces derniers n’ont pas faits plus mal sur les terres de la réserve d’Angers que les Red Dogs sur leur propre glace devant le même adversaire. L’issue s’annonce donc incertaine.



Courbevoie 49.50% - 50.50% Angers

Issue encore incertaine ici face à deux équipes très proches encore au classement. Cinq points les séparent au classement en faveur des angevins. Mais il ne faut oublier le match en moins de Courbevoie. Pour autant la belle victoire de la réserve des Ducs à Amnéville nous font pencher très légèrement en leur faveur, sachant que les coqs ont les armes pour nous faire mentir. POULE B



HCMP 49% - 51% Roanne

Tendances favorables au leader invaincu de la poule. Mais le pronostic reste fragile car il n’y a que 3 journées de passées et Roanne pour son unique déplacement à ce jour ne l’a pas remporté dans la facilité. Maintenant c’est vrai que nous pensions, sinon à une victoire, au moins une meilleure résistance des Bouquetins à Vaujany et cela a compté dans nos cotations. Pour autant ce sera un bon test de crédibilité pour des ligériens qui se veulent ambitieux.

Montpellier 52% - 48% Annecy

Nos tendances montrent qu’il va être difficile pour les Chevaliers, toujours contraint de se déplacer, de décrocher cette première victoire. Lors de leurs 2 premiers matchs ils avaient su poser des problèmes à leurs adversaires mais samedi dernier la défaite a été plus rude. Montpellier certes ne voyage pas très bien mais lors de leur unique match à la maison, ils ont su être intraitables. Nos cotes leur sont donc favorables mais suffisamment serrées pour croire à une possible belle performance des savoyards.

Lyon 51% - 49% Clermont-Ferrand

Les Lions, toujours à la recherche de leur première victoire, ont cette fois l’occasion d’ouvrir leur compteur face à une équipe d’autant plus à leur portée qu’elle a du mal pour l’instant à bien défendre à l’extérieur. Certes en coupe de France face à Gap, les Sangliers ont su montrer plus de solidarité dans ce secteur malgré ce score sans appel de 6 à 0. Mais sauront-ils montrer la même envie sur les bords du Rhône ? D’autant que les lyonnais ont quelques raisons de croire en leur étoile après leur belle performance face à Grenoble. Ils ne se seront inclinés que sur le score des plus honorables de 5-2, se permettant même de remporter le dernier tiers. Dans une rencontre probablement très disputée, nos tendances reflètent notre indécision mais l’avantage de jouer à domicile devant un très nombreux public nous fait pencher légèrement la balance pour Lyon.

Clermont Ferrand - Valence Valence 51% - 49% Tolouse-Blagnac

Match plutôt indécis entre 2 équipes qui se tiennent au classement avec 1 seul point pour les séparer. La performance des Bélougas aura d’avoir fait plier les Grizzlys, celle des Lynx d’avoir fait douter les Renards mais sans l’emporter. Les toulousains, défaits à Villards, ont encore à prouver qu’ils peuvent être aussi performants à l’extérieur qu’il y a 2 saisons mais en attendant nous accorderons plutôt notre confiance aux drômois qui savent pouvoir compter sur l’apport des licences bleues de Gap pour donner du punch à la rencontre.



Villard de Lans 49 % - 51% Vaujany

Est-ce parce que nous sommes encore sous l’influence de leur saison dernière exceptionnelle ? Toujours est-il que nos cotes sont favorables aux Grizzlys qui ne comptent pourtant qu’un seul petit point de plus au classement sur les Ours. De toute façon on doit s’attendre à un match intense car on est dans le derby des ursidés qui oppose surtout 2 clubs voisins qui ont les moyennes d’âge les plus basses de la poule. D’ailleurs, même si c’est bien moins marqué pour le club du Vercors qui forme lui aussi nombres de joueurs, ces 2 effectifs sont marqués par l’influence d’un autre voisin, Grenoble.









Poule A











































----------





POULE B









































© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur