5ème journée de championnat

Après une 4ème journée qui a vu chuter les dernières équipes invaincues et par la même provoquer un regroupement en tête de classement, on est toujours en recherche des têtes de gondoles indiscutables.



On peut probablement s’attendre à des réactions du côté des clubs les plus ambitieux, enfin . . . quand ils peuvent jouer. En effet il y a encore 2 reports de match en poule A et qui concernent 2 des 3 clubs leaders, La Roche/Yon et la réserve d’Angers. Sans oublier les Français Volants qui ont fait une forte impression samedi dernier mais qui pour la 2ème fois reportent leur rencontre à domicile du fait de l’aréna de Bercy prise par un tournoi de tennis.



Du côté de la poule B, on ne connait pas (encore) ces soucis là et on attend avec impatience le choc des leaders, Villard de Lans recevant le HCMP. De même, défait chez les Bouquetins on attend de voir la réaction de Roanne en pays Arverne. Toulouse en embuscade a un bon coup à jouer pour se repositionner en recevant le 10ème Lyon ; de même pour Vaujany/Grenoble recevant Montpellier.

POULE A



Amnéville 52% - 49% Courbevoie

Avantage pour Amnéville tout en étant raisonnable dans les tendances. En effet nous avons hésité à mettre une cote encore plus haute pour les mosellans mais les Coqs ont été assez impressionnants chez eux face à la réserve d’Angers jusque là invaincue et de plus les Red Dogs n’ont pas toujours donné des gages de sérénité sur leur glace.



Reims 51% - 49% Amiens

Nous pensons que c’est le moment ou jamais pour les Phénix de renaître dans ce championnat. Ils doivent pouvoir enfin obtenir cette 1ère victoire libératrice face à une équipe guère mieux lotie. Les jeunes Gothiques viennent en effet de gagner leur 1er match chez eux et non sans difficulté face à l’autre dernier de poule Colmar. C’est bon pour le moral mais cela sera-t-il suffisant face à des rémois morts de faim et qui ont souvent fait bonne figure face à leurs adversaires ?

Rouen II 54% - 46% Colmar

Même s’ils ont un match de retard, les jeunes Dragons sont un ton au dessus au classement et il est difficile de ne pas en faire nos favoris, surtout sur leur glaçon de l’île Lacroix. Ils devront cependant faire attention, de ne pas se laisser aller à trop de confiance face à des alsaciens qui ont certes perdu toutes leurs rencontres mais sans jamais démériter puisque les écarts n’ont jamais dépassé les 2 buts.

Paris FV - Evry/Viry (EVH91)



Paris FV / Evry-Viry > 04 février 2024



Angers II - La Roche sur Yon



Angers II / La Roche sur Yon > 17 février 2024





POULE B



Vaujany 53% - 47% Montpellier

Un seul petit point sépare les 2équipes au classement ; pourtant il nous semble que les Grizzlys nous apparaissent plus solides car les confrontations face aux équipes de haut de tableau se sont toujours avérées très disputées, même à l’extérieur, et bien sûr remportées à la maison. Du coté des Vipers, les déplacements ont été plus difficiles avec des scores sans appel. L’exploit n’est jamais impossible mais il est plus plausible d’envisager le succès des isérois.

Toulouse-Blagnac 55%- 45% Lyon

L’efficacité en attaque, c’est peut-être ce qui manque le plus aux lyonnais. Or, plus que contre Clermont. il va falloir en en faire preuve à Toulouse/Blagnac. Malheureusement le comparatif des parcours des 2 clubs ne plaide guère pour un exploit des Lions face à des Bélougas non seulement à 1 petit point de la tête de classement mais surtout ils restent invaincus sur les bords de la Garonne. Nos tendances reflètent donc la situation actuelle des 2 équipes.

Clermont 49% - 51% Roanne

On peut envisager une rencontre très disputée parce que d’abord c’est le derby du massif central dans ce secteur géographique où les patinoires ne sont pas légions et les clubs de hockey inscrits dans un championnat encore moins*. Longtemps dominant, la capitale arverne c’est depuis faite quelque peu dépassée par son voisin ligérien qui tente de se donner les moyens de ses ambitions: la montée en D1. Certes il vient de connaître une cruelle désillusion à Courchevel mais on peut penser que pour ce 2ème déplacement de suite les Renards voudront réagir et montrer leur capacité à performer à l’extérieur. Par conséquence nous aurons un à priori favorable pour les Renards. Gros test donc pour des Sangliers qui viennent eux de vaincre à Lyon, rattrapant ainsi leur déconvenue chez eux face à Valence. Mais ils devront se donner complètement pour ne pas remettre en déséquilibre leur tableau de marche.

*Si le massif central n’est pas en soit une région administrative, il en n’a pas moins ses contours et quelque part une certaine identité. A part Clermont-Fd et Roanne, seul Brive est inscrit depuis peu dans un championnat, celui de D3, alors que Limoges s’en est retiré. On espère dans un avenir proche l’arrivée de Saint Etienne avec enfin une patinoire digne d’une grande agglomération. .

Valence 53% - 47 % Annecy

Toujours sans victoire il est bien difficile de donner des cotes moins déséquilibrées entre une équipe souvent vaillante mais sans avoir connu encore le succès et une autre qui en comptabilise déjà 2. Pourtant un espoir pourrait subsister en faveur des Chevaliers car curieusement jusqu’à ce jour les Lynx n’ont encore remporté aucune rencontre sur leur glace. Les drômois seront donc nos favoris mais sans fermer la porte à un éventuel exploit des savoyards qui devront cependant se mettre au diapason du rythme effréné que le jeune effectif drômois, renforcé par des espoirs gapençais sous licences bleu, va vouloir imposer.

Villard de Lans 51% - 49% HCMP

Duel de leaders puisque les Ours et les Bouquetins occupent –avec Roanne- la tête de classement de cette poule. Pour nous aider les comparateurs références vont être les équipes de Vaujany et Annecy puisque ces deux équipes se sont confrontées à nos 2 clubs. Ainsi les savoyards se sont inclinés nettement à Villard alors qu’ils avaient su mieux résister à Méribel* et le HCMP a chuté assez lourdement chez les Grizzlys alors qu’eux même ont du baisser pavillon sur le Vercors. Ce comparatif nous incite à donner nos faveurs à l’équipe villardienne qui semble particulièrement réaliste chez elle et il le faudra car l’entente alpine a aussi des arguments pour contredire nos cotes.



*une des 3 patinoires où évoluent les bouquetins avec Pralognan et Courchevel.







