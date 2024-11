Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 5ème journée - Saison 2024-2025 Analyses et pronostics de la 5ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2024 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 02/11/2024 à 11:00 Tweeter

Analyses et pronostics 5ème journée

- Saison 2024-2025 –



Dur week-end en perspective pour les mal classés car, à l’exception notable de Dijon, ils se déplacent tous. D’ailleurs pour ce dernier, il reçoit Rouen II, l’autre équipe qui partage avec lui le douloureux privilège de ne pas avoir encore connu le moindre succès cette saison. A l’exception également de la réserve d’Anglet puisque le déplacement à Vaujany/Grenoble est reporté au mois de janvier.



On en conclue qu’à part le vainqueur de cette dernière affiche, tous vont avoir du mal à améliorer leur situation. Pour autant on peut compter comme chaque semaine sur quelques surprises mais il y aura aussi un duel de leaders avec Evry/Viry face à Paris et l’affiche du rachat avec Lyon VS Roanne, 2 clubs prétendant à autre chose que l’anonymat du milieu de tableau ; milieu de tableau dont les contours sont encore assez flous.



Entre parenthèse ( ) après le nom de chaque équipe son classement actuel.

POULE A



Orléans (6) 54% - 46% Wasquehal (8)

Après leur belle performance face aux parisiens, les orléanais qui ont le privilège de recevoir à nouveau peuvent envisager avec un certain optimisme la venue des nordistes. Attention néanmoins de ne pas être trop sûr de soi car c’est peut-être ce qui a perdu les Volants. Wasquehal, qui ne compte qu’une seule victoire, a joué des rencontres honorables jusqu’à celle de la semaine dernière où les Lions se sont écroulés sur leur glace face à Reims. Il va leur falloir prouver qu’ils peuvent marquer des buts mais surtout resserrer cette défense qui n’avait su donner le change. Bien sûr si nous souhaitons une belle réaction des nordistes pour assister à une belle rencontre, on ne peut que placer nos cotes en faveur des Renards.



Châlons en Champagne (2) 50.50% - 49.50% Coubevoie (4)

Certes les champenois devancent les franciliens de 2 places et 2 points au classement. Cela reste pourtant une avance bien relative car il ne faut pas oublier non seulement le statut d’invaincus de ces derniers mais aussi son match en retard. De plus jusque là chichement vainqueurs les Coqs l’ont cette fois nettement emporté face à Dijon samedi dernier. Les Gaulois ont eux connu une défaite mais quelle défaite puisqu’ils ont été rossé chez eux par Reims. Ils ont tout le mérite d’avoir su réagir vivement par la suite puisqu’ils enchaînent les victoires dont la dernière très impressionnante au Luxembourg et qui de plus leur a permis de remettre leur goal-average dans le positif. L’affiche s’annonce donc extrêmement équilibrée et si nous donnons l’avantage aux locaux ce n’est que par une infime différence de cotes.





Reims (3) 53% - 47% Luxembourg (7)

Ce qui fait la différence aux points entre ces 2 équipes qui ont su gagner tous leurs matchs à l’extérieur c’est que Reims a su au moins gagner 1 fois à domicile, même si ce fut en prolongation. Mais ce n’est pas que pour cette raison que nous n’hésitons pas à placer les Phénix bien devant nos tendances. En effet les Tornados se sont liquéfiés samedi dernier sur leur glace face à Châlons-en-Champagne, eux même sévèrement battu la 1ère journée par Reims. On peut espérer à l’accident de parcours de leur part dont il va falloir vite se remettre. Pour autant la comparaison ne plaide pas pour les luxembourgeois et cela explique nos cotes.



Dijon (10) 50% - 50% Rouen II (9)

Et il n’en restera qu’un. C’est la particularité de cette affiche qui met aux prises les 2 seuls équipes encore vierge de victoire. Le succès sourira forcément à l’un des deux et si la réserve de Rouen mène au classement grâce à meilleur goal-average, Dijon aura l’avantage du terrain. La seule chose qui nous chagrine concernant les bourguignons c’est la porosité de leur défense qui est une des plus mauvaises de la D2. Néanmoins nous mettons les tendances à l’équilibre.





Evry/Viry (1) 51% - 49% Paris (5)

Derby de l’Ile-de-France qui, contrairement à la saison passée, s’annonce bien plus équilibrée. D’abord parce que cette fois c’est l’entente Evry/Viry qui est en position de leader et que Paris vient de connaitre sa 1ère défaite, certes en prolongation comme d’ailleurs les Jets il y a 15 jours. Au final leurs parcours sont très semblables, la différence au classement ne tenant qu’au retard de calendrier des Volants. Nous nous hasarderons à donner un léger bonus à la cote de l’équipe recevant en espérant assister à un beau duel très ouvert.

POULE B



Vaujany/Grenoble (2) - Anglet II (9) La rencontre est reportée au 11 février 2025.

Toulouse-Blagnac (3) 55% - 45% Annecy (10)

Seuls derniers de la poule et surtout seuls à ne pas avoir engrangé le moindre succès, ni même le point d’une défaite bonifiée. Il va être bien difficile pour les savoyards d’aller chercher ces premiers points du côté de la ville rose. Les Bélougas ont connu un début de saison très semblable à Châlons-en –Champagne en poule A. Après une défaite cinglante à la maison lors de la 1ère journée ils ont su vivement réagir et enchaînent les victoires dont la dernière à Roanne en dit long sur leur forme actuelle. Nous les donnons nettement favoris et probablement seul un excès de confiance pourrait compromettre un 4ème succès de suite.



Lyon (5) 52% - 48% Roanne (7)

Ces 2 équipes ont beaucoup à se faire pardonner auprès de leurs partisans qui s’attendaient à les voir jouer un peu plus les terreurs dans ce groupe sud. C’est certainement samedi dernier lors de la 4ème journée que la déception fut la plus forte car placés tous les 2 favoris dans nos tendances, ils ont chuté et par la même commencé à faire douter de leurs réels compétitivités cette saison. Forcément pour l’une des 2 équipes cela va être l’occasion de se relancer à l’issue de ce week-end. Nous avons tendance à penser que l’avantage du terrain avec la présence de leurs nombreux supporters qu’ils ne voudront pas décevoir à nouveau, devraient jouer en faveur des Lions. Pour autant nous resteront là aussi prudent sur nos cotes.





La Roche/Yon (6) 49% - 51% Montpellier (1)

Le HOGLY a plutôt mal commencé sa saison en s’inclinant à domicile dès la 1ère journée. Ayant un début de calendrier les envoyant chez les 2 derniers de poules, ils ont eu la bonne idée d’en profiter pour s’imposer par 2 fois. Par contre pour leur 2ème match à domicile (3ème journée) face à Roanne, ils ont du encore concéder la défaite, se contentant du point de la prolongation. Du côté des Vipers, tout baigne ou presque car ils ont dû se satisfaire d’une victoire à 2 points sur leur glace samedi dernier face à des Arvernes qui ont su pousser le leader invaincu au-delà du temps réglementaire. Les Aigles vendéens sauront-ils profiter de ce petit coup de moins bien pour glaner leur 1ère victoire devant leurs partisans ? Possible et nos cotes seront donc plutôt serrées mais néanmoins en faveur des héraultais. En cas de victoires ces derniers seraient véritablement seuls en tête puisque Vaujany-Grenoble, actuellement à égalité de points, ne jouera pas ce week-end.



Clermont-Ferrand (4) 52% - 48% Valence (8)

Même s’ils ont perdu en prolongation, la performance des Sangliers chez le leader peut laisser présager de belles choses pour la suite. Les clermontois, qui vont recevoir par 2 fois, se doivent maintenant de confirmer. Car si 2 succès leur donneraient un nouveau statut, 1 seul les maintiendrait dans le ventre mou de la poule et 2 échecs sur la même ligne décevante des saisons précédentes. L’enjeu est donc d’importance, à commencer ce samedi face à Valence qui viendra tenter d’obtenir une 2ème victoire de la saison. La seule obtenue le fut lors de la 1ère journée face à Annecy que les drômois avaient alors écrasé. Les Arvernes devront donc se méfier car, eux, avaient eu bien du mal à écarter les savoyards sur la glace clermontoise. Nous pensons au final que les auvergnats ont la capacité de maintenir cette dynamique affichée jusque là cette saison mais les résultats parfois surprenants que l’on enregistre chaque week-end nous incite à des tendances prudentes.





