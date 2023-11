Les tendances du week-end

6ème journée de championnat de France Division 2

Duel de leader en poule A où Amnéville tentera de creuser l’écart avec son dauphin vendéen. De son côté Paris, déjà en retard de 2 matchs, doit faire le nécessaire pour ne pas laisser se creuser plus l’écart. Angers reste en embuscade mais aura un déplacement difficile à Viry. Derby de réserves également entre celle d’Amiens et celle de Rouen pour ce court voyage en Picardie. Reims tentera de rester sur la lancée de sa 1ère victoire.



L’affiche à retenir en poule B est peut être d’abord l’opposition Roanne face à Toulouse-Blagnac qui veut retrouver le rôle de trouble fête d’il y a 2 saisons. On suivra le duel également des 2 derniers où Lyon, en recevant Annecy, ne doit pas laisser échapper l’opportunité de remporter sa 1ère victoire. Pour les 3 précédents au classement avec 6 points, il ne va pas être facile d’essayer de reprendre leur marche en avant, particulièrement les Arvernes qui seront les seuls de ce trio à se déplacer qui plus est à Courchevel chez un des 2 leaders de la poule.

POULE A

La Roche / Yon 51% - 49% Amneville

Une des belles affiches de cette 6ème journée de poule A puisqu’elle oppose les 2 premiers. Elle s’annonce d’autant plus indécise que c’est le leader qui se déplace chez son dauphin. Or celui-ci est aussi un des 2 promus de la division. Son parcours pourrait paraitre surprenant si on ne jetait pas un coup d’œil à son effectif. On constate alors qu’il y a de l’expérience avec une proportion non négligeable d’anciens qui ont vécu la D1 avec le HOGLY. Et puis surtout si Amnéville compte 3 points de plus au classement, son hôte lui compte 1 match de moins. Au final nos cotes sont forcément très serrées en faveur néanmoins des vendéens qui auront l’avantage du terrain.

Evry/Viry 50.50% - 49.50% Angers II



Nous accordons notre préférence à l’entente francilienne pourtant derrière au classement. Oui mais les franciliens étaient sur une bonne série de 2 victoires de suite avant de se voir bloqué à 6 points par le report de 2 matchs consécutivement. Le risque peut être un manque de rythme puisqu’ils n’ont plus joué depuis 3 semaines. Angers non plus n’a pas disputé la 5ème journée samedi dernier mais par contre avait pu disputer la 4ème. Les jeunes Ducs avaient été défaits lors d’un déplacement déjà en banlieue parisienne. Même si nous pensons assister à une belle résistance des angevins, on accordera un (très) léger crédit à Evry/Viry.

Amiens II 49% - 51% Rouen II



Même à domicile il est difficile de mettre les jeunes Gothiques en avant dans nos tendances par rapport aux tous aussi jeunes Dragons. En effet avec 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite, les normands pointent 5 places devant des picards qui de plus sont eux à jour dans leur calendrier avec 4 défaites pour 5 rencontres. Néanmoins nous avons été mesuré dans nos tendances car c’est certainement une rencontre spéciale pour ces 2 équipes ; d’abord parce que c’est un peu un derby, les 2 clubs n’étant éloignés que guère plus de 100 km, ensuite parce qu’elle oppose 2 réserves et donc des joueurs appelés à se retrouver aussi dans le championnat U20 élite.

CoImar 46% - 54% Paris FV



Après 3 semaines d’arrêt de compétition, les parisiens doivent retrouver leur rythme. Ils auront une belle opportunité de reprendre sur les mêmes bases positives en se rendant chez des alsaciens toujours à la recherche de leur 1ère victoire. Ne se fiant pas à un classement des Volants qui ne veut pas dire grand-chose avec 2 journées de retard, nous les mettons naturellement en tête de nos cotes. Aux Titans de profiter d’une mise en route éventuellement un peu longue des parisiens.

Courbevoie 52% - 48% Reims

Certes Reims vient enfin de connaitre son 1er succès mais ce déplacement en Ile-de-France s’annonce délicat car Courbevoie avec 2 victoires, 1 défaite bonifiée et aussi un match de moins ne peut qu’être le favori logique de la rencontre. Pourtant les Phénix ont toujours su opposer une farouche résistance même à l’extérieur. Les Coqs devront donc se méfier car ils ont déjà été défaits cette saison sur leur glace.

POULE B

Montpellier 49.50% - 50.50% Villard de Lans

Bien que recevant, nous accorderons plutôt un très léger avantage à l’équipe visiteuse qu’aux montpelliérains. Nous pensons qu’après leur déconvenue à la maison, face il est vrai à un des leaders de poule, les Ours tenteront de ne pas se laisser décrocher au classement. Le pari est difficile car les Vipers restent invaincus chez eux et nos cotations sont donc minimalistes

Lyon 49.50% - 50.50% Annecy

Là aussi nos tendances sont des plus serrées. Les lyonnais ont plus que jamais besoin de reprendre confiance par une victoire qui leur échappe toujours et l’occasion est trop belle face à l’équipe qui les devance que depuis peu. Pourtant nous accorderons de justesse un à priori favorable aux savoyards qui font face courageusement au sort contraire qui les oblige pour l’instant de faire tous leurs matchs à l’extérieur. A l’exception du match à Villard ils ont toujours su vendre chèrement leur peau et ils en ont été récompensés par une belle victoire à Valence. Aux Lions de nous faire mentir en faisant rugir de plaisir leur nombreux public.

HCMP 54% - 46% Clermont



Après leur faux pas à Vaujany, les Bouquetins ont su enchaîner sur 2 belles victoires face à des concurrents direct aux premières places dont une à l’extérieur samedi dernier. Inutile de dire que la dynamique du succès est de leur côté. Les Sangliers peinent encore dans ce championnat et s’ils comptent 2 victoires, elles le furent souvent dans la douleur. Tout naturellement les tendances ne peuvent qu’être en faveur de l’entente alpine.

Roanne 52% - 48 % Toulouse-Blagnac

Les ligériens ne doivent pas laisser échapper la victoire s’ils veulent affirmer leur objectif, rester à hauteur du HCMP et surtout mettre de la distance avec des toulousains qui pourraient être de dangereux concurrents. S’ils ont déjà vaincu une fois à l’extérieur, l’adversaire n’était pas vraiment du même calibre. Aussi bien logiquement nos tendances tiennent compte de ces 2 parcours et accorde plutôt sa confiance aux Renards mais sur des cotes qui laissent une ouverture pour un exploit, tant les Bélougas nous ont appris par le passé qu’ils peuvent être étonnant à l’extérieur.

Valence 49% - 51 % Vaujany



Les Lynx enchaineront par la même leur 3ème match à domicile de suite avec la réception des Grizzlys. Or le moins que l’on puisse dire c’est que pour l’instant cela n’a pas joué en leur faveur puisqu’après avoir été défait par Toulouse, ils ont du s’incliner face à des Chevaliers qui n’avaient encore remporté aucune rencontre. Par la même la venu du champion de Division 2 2023 peut inquiéter. Les isérois viennent pour ramener un succès qui leur permettrait de garder contact avec les meilleurs et il nous est difficile de ne pas leur donner du crédit. Ils seront donc nos favoris. Attention néanmoins, cette confrontation est aussi quelque part celle de 2 clubs formateurs, bien sûr Grenoble mais aussi Gap qui prête via les licences bleues nombre d’espoirs à Valence. Ce sont des joueurs qui pour beaucoup ont eu déjà l’occasion de croiser le fer en U20 élite. C’était le 29 octobre et Gap l’a emporté à Grenoble 4 à 1. Nous restons pour autant sur nos positions mais avec des cotes très équilibrées.