Analyse et Pronostics 6ème journée

- Saison 2024-2025 -



La plus belle affiche de cette 6ème journée devrait être en poule sud puisque le leader reçoit son dauphin. Mais on suivra également avec intérêt le duel à distance des 3 premiers de la poule nord qui auront en commun tous : se déplacer.

A priori ce sont les rémois qui devraient avoir la tache la plus délicate puisque des 3, ils seront les seuls à affronter une équipe de 1ère moitié de tableau, Courbevoie en l’occurrence. Un faux pas de l’un des 3 pourrait permettre à Evry/Viry de revenir sur le podium. Faut-il encore éviter le faux pas face à Dijon, la lanterne rouge du groupe. Un regard aussi sur l’affiche Luxembourg-Orléans. Est-ce que les hommes du Grand Duché vont enfin récolter leur 1er succès à domicile ?



En poule B, outre la rencontre entre les 2 premiers, on suivra la réaction des lyonnais après leur défaite à domicile samedi dernier. Ils auront d’autant plus la possibilité de rebondir qu’ils vont chez le dernier Annecy. De même Valence tentera de renouer avec la victoire en essayant de ne pas se faire à nouveau piéger en fin de match. Clermont-Fd essayera de terminer sa série de 2 matchs à domicile par une victoire face à La Roche/Yon, ce qui permettrait de consolider d’autant plus sa place dans le quatuor de tête que l’affiche Roanne face à Vaujany/Grenoble est repoussé au 14 février. Le 9ème, Anglet, reçoit le 8ème, Valence, et le vainqueur pourrait ici sortir d’un début de championnat frustrant.





Entre parenthèse ( ), après le nom de chaque équipe, son classement actuel.

POULE A

Evry/Viry

(4) 57% - 43% Dijon (10)



Comme nous le disions en présentation, l’entente essonnienne, en recevant le dernier de poule, a l’occasion de se remettre sur le podium car les 3 premiers se déplaçant il y a possibilité que l’un d’entre eux reviennent bredouille de leur voyage. On peut toujours craindre (ou espérer) un réveil brutal des Ducs mais il est bien plus crédible de voir là une bonne opportunité pour les Jets, surtout à domicile, de glaner 3 points. A eux de jouer sérieux face à des bourguignons qui, s’ils n’ont pas encore rencontré le succès, ont néanmoins su par 2 fois pousser leurs adversaires aux prolongations. Nos cotes reflètent donc assez bien le parcours de chacune de ces 2 équipes depuis le début de la compétition.

Wasquehal

(8) 47% - 53%

Paris FV (3)



Paris semble être un solide 3ème et on imagine que ce déplacement chez le 8ème Wasquehal est là aussi une bonne opportunité de rajouter 3 points dans son escarcelle. Nous serons quand même un peu plus prudents dans nos tendances que l’affiche précédente car si le début de saison des Lions est un peu chaotique, ils n’en ont pas moins battu Orléans sur sa glace samedi dernier, là où justement les Volants ont connu leur seule défaite une semaine avant. Avantage pour les parisiens qui devront quand même avoir tiré leçon de leur mésaventure d’il y a 15 jours.





Luxembourg (7) 51% - 49%

Orléans (6)



Difficile de faire plus irrégulier que le parcours des luxembourgeois dont l’adaptation à la D2 n’est pas sans douleurs. S’ils arrivent assez bien à tirer leur épingle du jeu face à des mal-classés, même à l’extérieur, par contre ils sont plutôt dépassés face aux équipes plutôt classées dans le haut de tableau, pourtant à domicile. Orléans ne les devance que d’une place et à égalité de points. A eux d’essayer de glaner une victoire qui de plus serait la 1ère à domicile. De leur côté et après une belle performance face à Paris, les orléanais, au parcours également assez déconcertant, chercheront à se racheter à l’extérieur de leur faux pas face à Wasquehal. Les tendances affichées sont serrées mais nous accorderons le bénéfice d’un léger bonus aux Tornados avec ce mince avantage de recevoir.



Rouen II (9)

44% - 56%

Chalons en Champagne (1)



La jeune classe normande accueille le leader de poule et c’est donc un rude challenge qui se présente à cette équipe qui vient juste samedi dernier de connaitre, non sans mal, sa 1erère victoire. L’ambition venant avec les succès qui s’enchaînent, le promu champenois compte bien assoir sa position. Il profitera peut-être également d’une rencontre plus difficile pour son dauphin pour mettre un peu plus de distance. Et puis Paris n’est pas loin non plus. On aura deviné que le gain du match face à une équipe mal classée est trop important pour les Gaulois pour ne pas compter sur leur motivation. On les mettra ici nettement devant dans nos tendances.





Courbevoie (5) 49% - 51%

Reims (

2)



Après Châlons, c’est avec Reims une autre équipe de Champagne que les franciliens vont devoir affronter. Si la première ne leur a pas vraiment réussi, la différence est que cette fois les Coqs reçoivent. Sauront-ils en profiter pour retrouver l’élan de leur début de saison ? Après tout si la défaite fut large pour nos banlieusards chez les Gaulois, l’accident est possible et les châlonnais qui les ont rossés ne diront pas le contraire aux vues de leur 1ère journée de championnat où ils furent eux même rossés par les Phénix. La tâche s’annonce cependant d’autant plus rude que les rémois afficheront probablement une volonté farouche de ne pas se laisser distancer par leurs voisins champenois. Les succès des marnais nous apparaissant souvent plus aboutis que ceux des courbevoisiens, nous les placerons avec des cotes que très légèrement en leur faveur.



POULE B

Anglet II (9) 50% - 50%

Valence (8)



Match de mal-classés qui ici se battent pour quitter ou s’éloigner de la funeste 9ème place. A savoir, si actuellement Valence devance la réserve d’Anglet ce n’est que grâce à un goal-average favorable et donc le vainqueur de samedi devancera automatiquement le vaincu, s’installant seul à cette importante 8ème place. Il peut espérer par la même se rapprocher des équipes les précédant mais il faudra enchaîner avec d’autres succès pour espérer les dépasser. Pour en revenir à l’affiche de ce soir, nous aurions plutôt un léger faible plutôt pour Valence qui semble avoir fait preuve de plus de combativité en faisant souvent douter leurs adversaires. Mais la réserve de l’Hormadi va un peu mieux, surtout à la maison comme les lyonnais ont pu s’en apercevoir il y a 15 jours. Maintenant reste à savoir si ce week-end dernier de repos forcé aura été ou non une bonne chose pour les basques. Ne pouvant nous décider à les départager, nous avons mis les cotes à égalité.

Montpellier (1) 52% - 48%

Toulouse-Blagnac (2)



L’affiche sportive de ce samedi en D2 où l’invincibilité des montpelliérains va être à l’épreuve des toulousains qui, s’ils ont connu une (sévère) défaite à domicile, sont depuis invaincus, y compris à l’extérieur. Le test sera donc des plus probants et on espère que cela débouchera sur une rencontre indécise et spectaculaire. Après tout les Vipers ne sont peut-être pas si souverains à Végapolis, puisque Clermont avait su les pousser dans leurs derniers retranchements. Il faudra surtout pour les héraultais être solides et sérieux jusqu’au bout car, à l’exception notable de leur 1ère journée, les Bélougas ont toujours été redoutables dans le dernier tiers. Les recommandations étant dites, nous plaçons néanmoins Montpellier en tête de nos tendances mais avec des cotes suffisamment serrées pour laisser place au suspense.

Annecy (10) 48

% - 52% Lyon (6)



Tous les matchs vont devenir importants pour ces 2 équipes qui certainement se voyaient plus haut. Lyon ne cache pas ses ambitions de remonter dans la hiérarchie du hockey français si ce n’est cette année, au moins dans un avenir proche. Or les rhodaniens sont sur une série inquiétante de 3 défaites dont 2 à domicile. Il leur faut rapidement renouer avec la victoire. La situation est encore plus alarmante pour Annecy qui n’a pour l’instant connu aucun succès. Se référant plus au classement qu’à leurs dernières prestations, nous gardons un préjugé favorable aux Lions mais nos tendances laissent la porte ouverte à un retour gagnant des Chevaliers devant leur public.



Clermont-Ferrand (4) 52

% - 48%

La Roche/Yon (7)

A priori ces tendances semblent non seulement logiques au vu du classement mais même peut-être sous cotées pour les auvergnats. Ce serait ignorer quelques données comme le fait que les Sangliers ont tendance à jouer avec le feu, arrachant très souvent la victoire dans la toute dernière minute et cela pourtant face à des équipes qui tirent plutôt en fin de classement. Or de son côté par deux fois La Roche/Yon a su vaincre grâce à un superbe 3ème tiers. Cela veut donc dire que les vendéens ne sont pas trop du genre à s’effondrer en fin de match. Une exception quand même à signaler c’est leur rencontre respective contre le leader Montpelliérain. Ainsi le Hogly n’a rien pu faire à domicile face aux Vipers, notamment dans ce fameux 3ème tiers perdu 3 à 0, alors qu’au contraire les Arvernes ont eu l’énergie pour réagir à Végapolis dans l’ultime période, remontant 3 buts pour arracher une prolongation. Certes elle fut perdue mais elle permit de rapporter un point de Montpellier, ce que probablement peu d’équipes arriveront à faire cette saison. Maintenant nous préférons rester sur une certaine prudence car la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain et encore moins de 15 jours plus tard.





Roanne (5) 00

% - 00% Vaujany (3)

Match reporté le 14 févirer 2025

Les nombreux U20 de Vaujany/Grenoble étant pris par un tournoi international U20 dans l’enceinte de Vaujany, ainsi d’ailleurs que par un tournoi en Allemagne pour les U18 composant également une bonne partie de l’effectif des Grizzlys, le match Roanne – Vaujany/Grenoble est remis au 14 février prochain.