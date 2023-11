Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 7ème journée Parés pour cette nouvelle journée de championnat français de hockey sur glace de Division 2 alors voyons ce que nous dit notre spécialiste. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 18/11/2023 à 09:00 Tweeter

Les Pronos du week-end

7ème journée de championnat de Division 2

Beaucoup d’équipes du quatuor de tête des 2 poules ont une belle occasion de renforcer leurs positions à quelques exceptions près.



Ainsi le 3ème de poule A, Rouen II, s’en va jouer chez des Français Volants (4ème) et qui semblent être en pleine possession de leurs moyens malgré le repos forcé de 3 semaines dont ils viennent de sortir la semaine dernière.



En poule B les 4 premiers seront favoris mais pour autant certains n’auront pas de match facile et on pense particulièrement aux 2 leaders qui vont affronter 2 équipes plutôt dans une forme montante : Annecy sur 2 victoires de suite qui retrouve sa patinoire et son public, puis Montpellier qui vient d’enregistrer 3 nouvelles arrivées dont un défenseur canadien et reste invaincu sur ses terres.



Par contre encore une fois il va être bien difficile pour nos 2 lanternes rouges, encore fanny de tout succès, de mettre fin à leur mauvaise série.



Pour leur part certains clubs de milieu de tableau, comme le HOGLY et Villard, ont l’occasion de se repositionner dans la 1ère moitié de classement. Et puis on attend de voir si Annecy et Reims après un très long moment de disette, arriveront à enchainer une 3ème victoire de suite.

POULE A



Angers II 55% - 45% Colmar

Ce n’est pas peu de dire que les angevins sont sur une meilleure dynamique que les colmariens. Actuellement 2ème de poule on ne voit guère comment ils pourraient s’incliner face à la lanterne rouge qui, faut-il le rappeler, n’auront connu que des revers. Alors certes une surprise est toujours possible, et samedi dernier on a failli en voir des belles en poule sud, mais il est difficile de ne pas mettre les jeunes Ducs largement en tête de nos cotes.



Amnéville 54% - 46% Evry-Viry

C’est un peu la même chose ici pour cette rencontre chez le leader. Certes l’entente essonnienne fait mieux que Colmar depuis l’entame du championnat avec 2 victoires. De plus, son classement plombé par 2 journées de repos forcé, les Jets ne sont peut-être pas à leur véritable place. Pour autant la dernière rencontre samedi dernier chez eux s’est soldé par un cruel revers. Il leur sera difficile de rattraper cette contre performance par un succès en Moselle. Les Red Dogs seront donc en toute logique nos favoris.

Paris 52% - 48% Rouen II

Là aussi il nous semble logique de faire des parisiens nos favoris, d’autant qu’ils l’ont emporté à l’extérieur la semaine dernière. Mais nos cotes seront raisonnables car d’abord leur victoire chez le dernier de poule ne fut pas si facile à obtenir et puis l’équipe qui se présente est jeune mais non dépourvue de talents. D’ailleurs cette réserve rouennaise a infligé à celle des Gothiques un cinglant revers. Il faudra aux Volants toute leur expérience pour ne pas se faire bêtement piéger par le culot de la relève des Dragons.

Reims 49.50% - 55.50% La Roche sur Yon

Pour cette affiche il nous faut être des plus prudents. Il y a 2 semaines il n’y aurait pas eu la moindre hésitation. Mais depuis les rémois se sont réveillés en enchainant 2 victoires de suite dont la dernière à Courbevoie est des plus convaincantes. A l’inverse le HOGLY s’est incliné par 2 fois à domicile (la 4ème et la 6ème journée ; ils n’ont pu jouer lors de la 5ème journée). Parce que nous voulons éviter autant ce peu les cotes identiques, nous allons donner un ‘’à priori’’ favorable aux vendéens pour leur excellent début de saison mais vraiment à minima.



Courbevoie 52% - 48% Amiens II

Contrairement à Reims, la réserve d’Amiens peine à trouver à nouveau la voie du succès. Ils tenteront de le faire chez des Coqs qui connaissent une petite baisse de régime avec 2 défaites de suite dont une à la maison samedi dernier face justement à Reims. Cela ne suffit pas pour ne pas faire des franciliens nos favoris mais avec des différences entre les cotes suffisamment faibles pour laisser la place à une éventuelle performance des picards. POULE B



Montpellier 49.50% - 50.50% HCMP

Ici le pronostic est rendu d’autant plus difficile que Montpellier en une semaine c’est renforcé de plusieurs éléments ; d’abord 2 français qui ont pu jouer déjà samedi dernier, et puis un défenseur canadien qui devrait faire sa 1ère apparition ce week-end. Difficile de ne pas placer le leader en tête de nos tendances mais, déjà à la peine lors de la dernière journée face à Clermont-Ferrand, cela risque d’être un match délicat pour nos Bouquetins. Nous suivrons avec attention l’influence de ces 3 nouveaux sur le comportement des Vipers.



Toulouse-Blagnac 53% - 47% Clermont-Ferrand

Malgré leur belle performance chez le leader, hélas pas entièrement récompensée, les Arvernes vont encore avoir à sortir le grand jeu en terre occitane. D’autant que les Bélougas ont été eux aussi bien partiellement récompensés à Roanne, l’autre leader, de leur ténacité. Les toulousains étant bien mieux classé, on ne peut que les mettre favoris avec l’envie de faire subir aux Sangliers leur frustration de la semaine dernière. Petit coup dur pour les Arvernes qui viennent de perdre un joueur important, Pierre Trouvé, parti renforcé une équipe de Valenciennes qui peine en ce début de saison en D1.



Lyon 45% - 55% Vaujany

Après avoir accueilli des équipes qui semblaient plus à leur portée sans malheureusement avoir su en profiter, les lyonnais reçoivent une équipe d’un calibre supérieur. Cela ne porte guère à l’optimisme et il est à craindre que Vaujany-Grenoble ait là une belle occasion de conforter sa 3ème place, voir de profiter d’un faux pas des équipes les précédents pour chiper la 1ère place. Nos cotes reflètent le parcours bien différent de ces 2 équipes et donc sans ambiguïté nous affichons des tendances nettement pour les visiteurs.



Annecy 49.50% - 50.50% Roanne

Ferrand - Valence Nous attendons presque avec autant d’impatience ce match que les partisans des Chevaliers car ce sera le 1er à domicile. Et il vient au moment où ces derniers semblent sur une forme ascendante depuis qu’ils ont retrouvé le chemin du succès lors des 2 dernières journées de championnat. Les roannais ne sont pas en tête par hasard et ils seront donc logiquement nos favoris. Mais nous avons été des plus prudents dans les cotes car on imagine la plus grande des motivations du côté des savoyards en retrouvant enfin leur glaçon.



Villard de Lans 52% - 48 % Valence

On les voyait partir pour briller dans cette poule mais les Ours ont été brutalement arrêtés dans leur élan avec leurs 2 défaites d’affilé. Nous pensons qu’ils ont, avec la venue de l’avant dernier, une belle occasion de redorer leur blason ; d’autant qu’ils enregistrent le retour de leur attaquant Eric Aurard qui a mis fin à sa pause-carrière. Les Lynx, plus encore que leurs adversaires du jour, traversent aussi une mauvaise période. Alors qu’ils avaient l’opportunité de profiter de 3 rencontres de suite à domicile, ils n’ont pu en remporter une seule. Nos cotes mettent logiquement Villard en avant mais en laissant la porte ouverte à un exploit. On n’oublie pas que, peut être moins soumis à la pression loin de leur base, les drômois ont remporté leurs 2 seules victoires à l’extérieur.

