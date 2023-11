Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 8ème journée Une fois n'est pas coutume mais cause de match avancé nous vous proposons ce vendredi les pronostics de la 8ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 24/11/2023 à 11:00 Tweeter Les tendances

8ème journée de championnat de Division 2



Si on constate pour la 8ème journée en poule A le décalage d’un match sur la veille, vendredi 24, on remarque surtout un nouveau report ; celui concernant le leader Amnéville qui aurait dû ce samedi se déplacer en Alsace chez le dernier. On en ignore la raison mais cela a au moins l’avantage paradoxal de rendre le classement un peu plus clair car ces 2 équipes faisaient parties de la minorité à jour sur le calendrier. Dorénavant seuls Reims et la réserve d’Amiens le seront, les autres étant à 6 rencontres voir 5 pour 2 d’entre elles.



La poule B reste le ‘’bon élève’’ puisque toutes les équipes ont pu jouer normalement toutes leurs journées.



Pour en revenir au groupe nord, c’est une belle occasion pour la réserve d’Angers de revenir sur Amnéville voir même les dépasser. C’est bien sûr la possibilité de voir un regroupement en tête de classements car il faut bien dire que les équipes qui suivent comme Paris seront en ballotage favorable lors de cette 8ème journée.



Pour les plus belles affiches les regards seront plutôt dans le groupe sud avec la rencontre HCMP-Toulouse où les Bouquetins tenteront chez eux de reprendre leur place de 2ème aux Bélougas, voir revenir éventuellement sur Roanne qui se rend à Vaujany face à des Grizzlys qui doivent se faire pardonner de leur lourde défaite à Lyon. Cette dernière équipe sera particulièrement suivie; à savoir si les Lions face aux Ours confirmeront les belles dispositions du week-end dernier. En cas de nouvelle victoire cela relancerait considérablement la lutte en bas de tableau.

POULE A



Amiens II 45% - 55% Paris Match avancé vendredi 24 novembre

ème mais l’honnêteté nous pousse à dire que Paris sera largement notre favori au coliseum d’Amiens. Les Volants ont 2 matchs de retard sur le leader mais n’en auront plus qu’un après cette journée et donc ils ne doivent pas perdre l’occasion de réduire l’écart. Pour les jeunes picards la mission est bien sûr de retrouver le chemin de la victoire qu’ils n’ont fait que frôler samedi dernier à l’extérieur.



Evry/Viry 53% - 47% Reims

Rencontre très importante pour ces 2 équipes qui se battent pour sortir du fond de tableau. Nous tablons d’autant plus sur l’entente Evry/Viry que sa performance de la semaine dernière à Amnéville fut des plus convaincantes en ne cédant face au leader de poule qu’à la suite de prolongation. A l’inverse les Phénix ont eux dû céder à domicile face à La Roche/Yon sans même obtenir le point d’une prolongation.



La Roche sur Yon 54% - 46% Courbevoie

Après une quinzaine de jours de flottement, les Aigles vendéens semblent avoir repris leur marche en avant. Dès lors on les voit mal trébucher chez eux face aux Coqs franciliens. Ces derniers de plus affichent une certaine irrégularité ; eux qui ont été capable de balayer le 2ème, Angers II (8-2, 4ème journée), de faire presque jeu égal à Amnéville (6-4 5ème journée), ils ont été contraint sur leur glace d’aller aux prolongations par l’avant dernier de poule. On ne sait quel visage ils présenteront samedi mais en toute logique nos cotes ne peuvent qu’être favorable au HOGLY.



Rouen II 49% - 51% Angers II

Tout dernièrement les U20 de Rouen avaient réussi à prendre leur revanche après avoir été battu il y a quelques semaines par les U20 d’Angers. Or on sait que les effectifs des réserves des Ducs comme des Dragons sont en très grande majorité celles des équipes U20. Voilà qui pimente et donne un peu plus d’incertitude à la rencontre. On accordera au final des cotes un peu supérieures aux visiteurs car pour les jeunes angevins l’occasion est trop belle de prendre la tête de la poule et ça, ça motive.



Colmar - Amnéville





Match reporté Colmar – Amnéville : le 17 février 2024



Courchevel-Méribel-Pralognan 51% - 49 % Toulouse Blagnac

Belle et indécise affiche et dans ce cas on a tendance à accorder les faveurs de nos cotes à l’équipe recevante. Mais vous constatez que nos cotes sont serrées et on a même hésitez à mettre moins pour plusieurs raisons. D’abord parce que les toulousains jouent sans complexe à l’extérieur et s’ils ne gagnent pas à chaque fois ils font souffrir l’adversaire comme le montre la prolongation qu’ils ont arraché à Roanne. De plus ils se sont offert une belle victoire samedi dernier face à Clermont-Ferrand. Or cette dernière équipe que les Bouquetins avaient reçu la journée précédente, avait bien failli les battre chez eux avant que les alpins ne réussissent à l’emporter en prolongation. Nous restons malgré tout sur nos positions mais on a hâte de voir la confrontation.

Roanne 53% - 47 % Vaujany

Les derniers résultats de ces 2 équipes plaident assez largement en faveur des Renards, surtout après la défaite concédée par les Grizzlys à Lyon pourtant jusqu’ici vierge de victoire. Maintenant on sait que les isérois sont tributaires des éléments mis à leur disposition et certains joueurs prévus dans leurs effectifs ont pas ou peu joué en D2 parce que trop pris avec Chambéry (D1) ou voir même avec Grenoble. Pour les ligériens, on n’a pas ces soucis et l’objectif est bien de performer dans ce championnat de D2.



Lyon 50.50% - 49.50% Villard de Lans

Les lyonnais rejouent à domicile et ont donc une belle occasion de confirmer un retour en grâce. Cela ne sera pas facile car les villardiens sont en recherche de points pour se repositionner en 1ère moitié de tableau. Leur irrégularité leur a fait perdre des points en route, il leur faudra donc être à leur maximum pour ne pas être la prochaine victime du réveil des gones. Une fois n’est pas coutume, nos tendances sont très équilibrées mais on accordera un petit bonus pour les lyonnais.

Clermont 51% - 49% Annecy

Ferrand - Valence Ici nous sommes dans un duel de bas de tableau et aussi un match avec un petit goût de revanche pour les savoyards. En effet lors du 1er tour de coupe de France ils s’étaient inclinés sur la glace clermontoise. C’était donc en début de saison, période où les Chevaliers étaient franchement dans le dur. Depuis cela va mieux pour eux et ont renoué par 2 fois avec la victoire et 2 fois à l’extérieur. Les Sangliers sont aussi à 2 victoires et seul le point obtenu par une défaite en prolongation leur permet de les devancer. Nous allons donner un léger à priori aux Arvernes mais nos cotes reflètent notre indécision.

Valence 49.50% - 50.50% Montpellier

Avec ses nouvelles recrues Montpellier joue mieux depuis quelque temps et la remontée au classement est sensible. Les voilà dorénavant en embuscade pour être dans le quatuor de tête. Du côté de Valence il y a eu aussi une arrivée ou plutôt un retour, celui de l’américain Alex Corvi, mais pour l’instant les effets ne se font pas ressentir sur les résultats. Les Lynx tenteront de mettre fin à une vilaine série de 4 défaites alors que les Vipers tenteront la passe de trois. C’est à ces derniers que nous accorderons l’avantage dans les cotes mais de justesse car les drômois peuvent avoir de belles réactions et de plus doivent réagir car les voilà maintenant au pied du mur.

