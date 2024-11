Analyse et Pronostics 8ème journée

- Saison 2024-2025 –





Alors que nous approchons de la fin des matchs Aller, on peut dire maintenant qu’une hiérarchie se dessine assez fortement et peut être malheureusement pour les intéressés plus cotés bas de classement. Pour autant mathématiquement rien n’est fait, loin de là, et on peut, comme déjà par le passé, assister à la confirmation mais aussi l’effacement de certaines équipes qui peuvent se mettre à perdre le fil du championnat.



C’est aussi le moment où l’on assiste aux derniers efforts de recrutement et ajustement d’effectifs avant la fin de l’année 2024.



Dans la poule A, c’est le cas de Courbevoie qui, après l’engagement mi octobre d’un finlandais (Peltonen), s’est renforcé mi-novembre d’un russe (Svintsov), alors que Châlons a fait venir mi-octobre un gardien Slovaque (Poncak) et que le slovaque Novotny a quitté mi-octobre Annecy pour Evry/Viry. Du coup Annecy depuis mi novembre accueille le lituanien Gusevas (qui à priori n’a pas encore joué).



Toujours en poule B, La Roche/Yon complète son effectif d’un autre jeune JFL Hugo Lollier. C’est aussi qu’un finlandais Varjosaari qui vient de jouer son 1er match pour Lyon et que Roanne étoffe son effectif de 2 jeunes français, Thomas Raby et Hugo Montagut. Montpellier a fait venir de Châlons le français Théo Perrenoud. Il n’est pas dit bien sûr que ce sont les derniers transferts. Reste à savoir si cela aura justement des répercussions sensibles sur la suite de la compétition.



Reste que nous allons suivre les duels à distance des leaders et leurs dauphins pour s’octroyer ou conserver cette 1ère place. Derrière cela bataille ferme pour non seulement se placer dans les 4 premiers de poule, avec les avantages qui s’y rattachent lors des phases finales, voir de tenter de revenir carrément sur les 2 équipes de têtes. Et puis bien sûr la lutte intense que doivent livrer les derniers pour se sortir des fatidiques 9ème et 10ème place ; et en particulier en poule sud où justement ils se rencontreront entre eux.





Entre parenthèse ( ), après le nom de chaque équipe, son classement actuel.

POULE A

Courbevoie (4) 53% - 47% Wasquehal (8)



Déplacement délicat assurément en terre francilienne pour les nordistes. En effet Courbevoie, bien que nanti d’un match de moins, semble pouvoir s’installer durablement dans le top 4. Certes les Lions ont parfois vendu chèrement leur peau mais, malgré des victoires souvent étriquées (3 sur leurs 5 victoires obtenues au bout de prolongations) les Coqs tracent leur chemin dans ce groupe. Nous les placerons favoris logique de la rencontre avec des tendances relativement marquées. Mais attention à eux de rester concentrés car si les courbevoisins s’étaient inclinés nettement chez le leader Châlons-en-Champagne 1 à 6, les Wasquehaliens avaient su chez ce même adversaire mieux résister avec une défaite honorable de 5 à 7. La différence entre les 2 équipe est peut-être plus ténue qu’il n’y parait



Dijon (10) 45% - 55% Orléans (1)



Le match des extrêmes et à grosses cotes. Nous arrivons à l’avant dernier match de la phase aller et les bourguignons rêvent certainement de reproduire à leur compte l’exploit d’Annecy à Vaujany. Cela paraît compliqué et nos tendances sont sans ambigüité pour les châlonnais. Pourtant, si on excepte 2 sévères défaites, les Ducs ont su donner du fil à tordre à bien des équipes avec des écarts de scores très faibles, dont 2 furent sur prolongation. L’exploit de vaincre les Gaulois sera d’autant plus inespéré que ces derniers sont poussés par la pression des parisiens sur leur talon mais tout est possible.





Rouen II (9) 51% - 49% Orléans (6)



Les écarts de cotes que nous mettons ici sont d’autant plus faibles que ces 2 équipes sont capables du pire comme du meilleur. Contre toute attente les jeunes Dragons ont su bousculer chez eux mais aussi à l’extérieur quelques fortes équipes et parfois même l’emporter comme à Reims. Quant à Orléans, souvent malmené n’en est pas moins le seul qui a vaincu les Français Volants. Reste donc à savoir quel visage nous présentera chacune de ces 2 équipes. Parce que nous avons un peu l’impression d’une certaine stagnation des Renards du Loiret et plutôt une progression du côté des normands, nous donnerons un très léger bonus à ces derniers.



Evry/Viry (3) 52% - 48% Reims (5)



Il y a quelques temps on aurait peut-être plutôt mis en avant les rémois mais ces derniers semblent marquer un peu le pas et surtout se sont inclinés contre toute attente chez eux face à l’avant-dernier. Se rattraper de cette bévue sur la glace des essonniens ne va d’autant pas être facile que les Jets comptent sur ce match pour garder leur distance avec Courbevoie qui le talonne. Nous mettons l’entente Evry/Viry dans le rôle de favori mais non sans une certaine prudence car ce match pourrait être celui du rachat pour les phénix.





Luxembourg (7) 47% - 53 % Paris FV (2)



Difficile de ne pas mettre les parisiens favoris, eux qui, comme le suggère leur surnom, volent de victoires en victoires, même si parfois le survol peut s’apparenter à du rase-mottes. Les luxembourgeois ont de plus un gros souci car, eux par contre, n’arrivent pas à décoller sur leur glaçon. Leurs 3 succès ont tous été acquis à l’extérieur. Est-ce le stress de vouloir trop bien faire à la maison ? Il leur faut absolument régler ce problème et s’ils y arrivent ce samedi, cela pourrait changer bien des choses pour la suite de la saison. En attendant nous maintenons nos cotes assez nettement en faveur de Paris.





POULE B

La Roche/Yon (3) 47% - 53% Toulouse-Blagnac (1)



Plutôt sur une bonne dynamique, les joueurs du HOGLY, maintenant bien adaptés à cette poule sud, semblent avoir désormais les armes pour contrarier le leader toulousain. Nous avons même pensé à mettre des cotes plus équilibrées. Mais nous avons voulu tenir compte de la facilité qu’ont les Bélougas à gérer la pression des matchs à l’extérieur, étant peut-être même plus convaincants que sur leur propre glace. On rappelle que les haut-garonnais se sont déplacés chez tous les favoris de cette poule, de Vaujany à Montpellier en passant par Roanne, et les ont tous vaincus sans contestation. Mais un accident sportif est toujours possible, comme ce fut d’ailleurs leur cas lors de la 1ère journée.

Montpellier (2) 53% - 47% Vaujany (4)



C’était l’affiche que l’on attendait il y a quelques semaines. Mais la perte de l’invincibilité et surtout de leur place de leader des Vipers ainsi qu’une relative rentrée dans le rang des Grizzlys, rend l’affiche moins ‘’glamour’’. Pourtant elle est loin d’avoir perdu de l’intérêt et peut-être même plus. Car si les montpelliérains luttent pour reconquérir leur 1ère place, les jeunes isérois n’ont plus l’excuse de reprise du championnat et doivent vite réagir à leur défaite de samedi dernier face à la lanterne rouge de la poule. Cela d’autant plus que s’ils sont à portée de main du podium, ils ont aussi la pression de Roanne, voir de Lyon et Clermont-Fd., dans la lutte pour le top 4. A leur avantage ils ont un match en retard à rattraper. Nous osons des tendances assez sensiblement en faveur des héraultais. Le match ne sera pas facile mais nous les pensons bien averti des qualités de la jeune école grenobloise et de fait à l’abri d’un excès de confiance.

Roanne (5) 54% - 46% Lyon (8)



Roanne va mieux mais doit le confirmer. Pour tout dire les ligériens n’ont pas droit à l’erreur chez eux devant un mal classé qui peut néanmoins être un rude adversaire. A cet effet les dirigeants roannais ont recruté 2 joueurs, Hugo Montagut et Thomas Raby, jusque là inscrit sur l’effectif de Montpellier pour le 1er et sur celui de Châlons pour le second. Les deux joueurs n’ont quasiment pas joué cette saison. Nos tendances sont plutôt généreuses pour les Renards mais il leur faudra jouer avec sérieux et détermination car s’ils ont vaincu non sans difficulté la réserve d’Anglet samedi dernier sur la côte basque, alors lors du même déplacement la semaine avant les Lynx avaient su l’emporter avec une marge plus confortable.



Annecy (10) 52% - 48% Anglet II (9)



Si en poule A nous avons le match des extrêmes, ici c’est celui des 2 équipes pour l’instant hors qualification pour les play-offs. Le 10ème, Annecy, n’est plus qu’à 1 point du 9ème Anglet II suite à sa victoire de samedi dernier. Ayant de plus l’avantage de recevoir - avantage certes souvent bien relatif cette saison - les Chevaliers se doivent d’en profiter pour non seulement laisser la dernière place à leurs hôtes mais pouvoir espérer revenir sur la 8ème place, synonyme de maintien assuré. Nous resterons prudents sur les tendances mais la performance des savoyards à Vaujany inspire le respect et de fait ce petit bonus en leur faveur pour cette affiche.





Clermont-Ferrand (7) 49% - 51% Lyon (6)



Très difficile de départager ces 2 équipes à égalité de point (10 pts) dans cette poule. Mais nous donnerons dans nos tendances un petit point de plus en faveur des lyonnais qui semblent reprendre un peu du poil de la bête de lion en l’occurrence, depuis l’arrivée de leur nouvel attaquant finlandais. Or côté clermontois on aurait plutôt tendance à marquer le pas avec un manque d’efficacité en attaque et une défense un peu plus poreuse. Le succès pour les Arvernes ne peut passer que par une amélioration dans ces phases de jeu. L’objectif de ces 2 équipes est de revenir dans la 1ère moitié de tableau. S’il n’est pas sûr que le vainqueur y arrive à l’issue de cette 8ème journée, il aura fait au moins un pas sérieux et pour le moins aura conservé sa place, ce qui risque de ne pas être le cas du perdant.