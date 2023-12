Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics de la 9ème journée - Saison 2023-2024 La saison suit son cours avec ou sans report de match, retrouvons les pronostics de notre spécialiste de la Division 2 du championnat français de hockey sur glace 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 02/12/2023 à 13:00 Tweeter

Les tendances

9ème journée de championnat de France de Division 2

Encore une journée de championnat avec un report de match ! Mais, une fois n’est pas coutume, cela concerne la poule sud.



En effet la rencontre Vaujany/Grenoble face à Clermont-Ferrand est reportée à mi février. La raison à priori pourrait être lié à la préparation et la participation de l’équipe de France au championnat du monde U20 qui se déroule en Hongrie. Or pas moins de 8 juniors grenoblois sont convoqués pour y participer, club de loin le plus représenté. Ce n’est pas la 1ère saison où l’on voit des matchs des Grizzlys reportés en cette période.

Pourtant curieusement ce sera à priori la seule journée concernée alors que les championnats du monde durent jusqu’au 17 décembre. Autre conséquence de cette compétition internationale est qu’elle risque de pénaliser également les équipes réserves de Rouen et dans une moindre mesure Angers. Eux ne reportent aucun match, mais avec 4 rouennais et seulement 1 angevin retenus, ces 2 équipes seront moins impactées (pas de sélectionné dans celle d’Amiens, ni de Strasbourgeois en nombre dans l’effectif de Colmar).





Revenons à cette journée où l’affiche n°1 sera en poule nord avec la rencontre des 2 prétendants qui chassent derrière le leader Amnéville ; à savoir Angers II qui reçoit Paris.

C’est au moins la place de dauphin de poule qui est en jeu, voir la place sur le podium car La Roche/Yon en embuscade reçoit l’avant dernier Amiens II avec forcément une chance certaine de rafler les 3 points de la victoire.

On notera aussi un intéressant derby d’Ile-de-France avec Courbevoie qui reçoit Evry/Viry.





En poule B c’est surtout la rencontre Annecy-Toulouse qui retient l’attention avec des savoyards, dorénavant de retour sur leur glace et désirant devant leurs partisans amorcer une vraie remontée au classement.

Déplacement délicat pour le leader roannais mais un succès en Vercors renforcerait leur position. Les équipes de bas de tableau, que ce soit celles du nord ou du sud, vont avoir encore une fois bien du mal à faire mentir les pronostics. POULE A



Angers II 49% - 51% Paris (FV)

L’affiche de la soirée dans ce championnat de D2 avec une superbe occasion pour les parisiens de passer devant les angevins, tout en gardant le bénéfice d’avoir toujours un match de retard. Bien que se déplaçant on accordera un à priori favorable aux Volants, ne serait-ce que parce que la réserve des Ducs n’a pu s’imposer à Rouen samedi dernier, au contraire de Paris qui s’est imposé, certes difficilement, à Amiens. D’ailleurs, parce que la victoire fut compliquée face à l’avant dernier nous resterons fort prudents sur nos cotes.





Amnéville 52% - 48 % Rouen II

Après avoir remporté le derby de haute lutte des réserves face à Angers, les normands voudront y croire en Moselle. Et pourquoi pas lorsque l’on sait que les amnévillois sont parfois fébriles sur leur glace. D’ailleurs c’est à domicile qu’ils ont connu leur seule défaite et concéder leur seule prolongation, heureusement victorieuse. Maintenant il ne faut pas oublier qu’ils l’ont quand même emporté par 3 fois devant leurs partisans et qu’ils sont des leaders d’autant plus motivés que menacés par les 3 équipes qui les suivent. Nous mettrons donc les Red Dogs favoris avec des tendances laissant la porte ouverte à l’exploit des jeunes Dragons. La Roche/Yon 55% - 45% Amiens II

Accroché aux basques du trio de tête, le HOGLY en recevant l’avant dernier Amiénois a l’occasion non seulement de garder le contact mais surtout faire un rapproché intéressant ; d’autant que le 2ème Angers se confrontant au 3ème Paris il y a là la quasi certitude de monter sur le podium. Mais faut-il encore obtenir la victoire face à des picards qui ont su faire souffrir la forte équipe de Paris avant de s’incliner de peu. Nous mettons bien sûr des cotes favorables aux vendéens, à eux de ne pas se faire piéger par la jeunesse des Gothiques.



Courbevoie 52% - 48% Evry/Viry

Un beau derby francilien qui s’annonce des plus indécis. Cela d’autant que nous avons affaire à 2 équipes proches au classement et qui de plus ont des performances un peu irrégulières. Nous accorderons un peu plus de crédit aux Coqs qui reçoivent mais probablement la victoire ira surtout vers l’équipe la plus solide mentalement.



Reims 53% - 47% Colmar

Les Phénix sont plutôt sur une bonne série et la réception de la lanterne rouge est une trop bonne opportunité de sinon revenir dans la 1ère moitié de tableau, au moins mettre de la distance avec les dernières places. Méfiance quand même car si nos alsaciens n’ont toujours aucune victoire, souvent ils donnent bien du fil à tordre même aux meilleurs et les premiers lauriers ne sont peut être pas si loin. Pour autant nos cotes restent bien sûr largement en faveur des rémois. POULE B



Montpellier 54% - 46% Lyon

Le temps presse maintenant pour les lyonnais qui doivent absolument renouer avec le succès. Mais la tâche sera d’autant plus difficile qu’incontestablement depuis la venue de leurs nouveaux renforts en novembre les Vipers enchainent les victoires. Ils se sont ainsi éloignés de la zone dangereuse pour se retrouver dans la 1ère moitié de tableau. Actuellement 5ème avec 15 points à égalité avec les 3ème et 4ème c’est peut-être bien l’occasion de monter sur le podium.

Annecy 49.50% - 50.50% Toulouse-Blagnac

On ne peut plus considérer l’équipe d’Annecy uniquement sur le bilan de début de saison et leur classement actuel mais plutôt sur ses 3 victoires à l’extérieur et l’avantage pour les Chevaliers de finir la saison régulière en ayant bien plus de matchs à domicile que leurs adversaires. Ils pourraient donc opérer une remontée spectaculaire au classement. Encore faut-il le confirmer sur la glace, si possible dès ce samedi et ce ne sera pas facile. Les Bélougas sont toujours difficiles à jouer, que ce soit chez eux ou chez soi, tant ils ne font aucun complexe loin de leur base. Troisième de la poule B, Ils feront tous pour continuer à se mêler à la bagarre pour la 1ère place. Nous pensons que la lutte devrait être des plus disputées et, parce qu’il faut choisir, on accordera prudemment nos faveurs aux languedociens.



Villard de Lans 47% - 53% Roanne

Les villardiens pourraient avoir les armes pour faire toucher les épaules au leader ligérien mais il leur faudra rester concentré et être à leur maximum. Indéniablement les roannais sont sur une excellente série et n’auront connu qu’une défaite. Mais ils n’auront pas gagné tous leurs matchs dans la sérénité, notamment chez eux où ils ont frôlé la correctionnelle face à Toulouse. Néanmoins il est difficile de ne pas les mettre en tête de nos tendances dans une rencontre qui pourrait ne pas être sans imprévue.



Valence 47% - 53% HCMP

Ferrand - Valence Lancés à la poursuite des roannais les Bouquetins seront des plus déterminer à revenir avec les points de la victoire pour rester en contact avec eux, voir les rattraper. Ils auront les faveurs de nos cotes mais attention néanmoins. S’ils sont les seuls à avoir battu les Renards, ils sont aussi capable de passer à côté de leur match comme lors de la réception de Clermont-Ferrand et la défaite à Montpellier qui, il est vrai, commençait alors à amorcer sa remontée au classement. Les Lynx espèrent un faux pas des alpins pour abandonner la 9ème place aux clermontois en repos forcé ce week-end.



Vaujany/Grenoble - Clermont-Ferrand





Vaujany/Grenoble – Clermont-Fd. match reporté au 17 février 2024









