Dernier match de la phase Aller pour la majorité des équipes à l’exception notable ce samedi de 4 équipes pour report de match : Evry/Viry et Orléans en poule A et en poule B de Clermont-Ferrand ainsi qu’encore une fois Vaujany/Grenoble qui déjà avait un match de retard. C’est d’ailleurs également déjà le cas de Roanne et Paris. Pour en revenir à Paris et au championnat, l’affiche incontestable de ce week-end est justement la réception à Bercy du leader Châlons. La suprématie de la poule nord sera forcément en jeu. Les 2 premiers de la poule sud se déplacent chez des mal classés et ils en seront forcément favoris mais attention, cela peut être parfois ‘’piégeur’’. Belle affiche également avec la réception par Lyon du 3 ème du groupe B La Roche/Yon. Ce sont 2 clubs plutôt ambitieux et en forme. Pour les autres équipes, c’est bien sûr avant tout la lutte pour trouver place dans le wagon pour les play-offs et si possible le top 4.

POULE A

Wasquehal (8) 51% - 49% Rouen II (9)



Au-delà du classement où les 2 équipes se suivent il y a surtout qu’un seul petit point qui sépare celui qui sera condamné à la poule de relégation et celui qui assure place en play-off et par la même un maintien assuré mais nous n’y sommes pas encore. Pour ces 2 clubs la rencontre est donc d’importance. Or le pronostic est d’autant plus difficile que la constance n’est pas tellement le propre de ces 2 formations. Certes Courbevoie fait partie du trio de tête mais Wasquehal a pris une sévère leçon chez les Coqs. Aura-t-elle été retenue? Encore plus étonnant ; après l’avoir emporté à Reims, les jeunes Dragons se sont inclinés à la maison face à Orléans pourtant loin de faire partie du gotha de la poule dont Reims se rapprocherait plus. Probablement que l’équipe qui l’emportera sera celle qui saura montrer son meilleur visage. On accordera dans nos tendances un très léger bonus aux nordistes mais c’est bien parce qu’ils sont à domicile.

Paris FV (2) 50.50% - 49.50% Châlons (1)



On sait que l’exigüité de la patinoire permanente de Bercy ne permet pas de grandes affluences mais très probablement elle devrait être au maximum de sa petite capacité. C’est en effet le choc des leaders et les parisiens savent fort bien que s’ils s’imposent, de par leur retard de calendrier, ils seront bien difficiles à déloger par la suite. Les châlonnais le savent bien et feront donc tout dans cette rencontre que l’on peut qualifier ‘’à 6 points’’ pour non seulement préserver leur 1ère place mais aussi creuser l’écart. Alors que le seul faux pas des Volants fut à l’extérieur, les champenois ont eux tout gagné hors de leur base. Par contre ils ont été très lourdement défaits chez eux par le voisin rémois lors de la toute 1ère journée. Qu’en conclure. ? Et bien comme l’affiche précédente nous donnerons un très léger avantage à l’équipe qui reçoit en étant conscient que, particulièrement cette saison, ce fut bien souvent un avantage des plus relatifs.





Reims (4) 54% - 46% Dijon (10)



A priori nous sommes tenter de dire qu’il n’y a guère débat entre les 2 équipes et nos cotes reflètent ce point de vue. D’ailleurs alors que Dijon chutait lourdement samedi dernier à domicile face à Châlons, Reims obtenait une belle victoire à la patinoire de Viry Chatillon alors 3ème. Pourtant les Phénix doivent se méfier et en premier lieu d’eux même car ils ont certainement encore en mémoire leur surprenante défaite sur leur glace face à l’avant dernier Rouen II.

Luxembourg (7) 47% - 53% Wasquehal (3)



Bien que cela soit leur 2ème match de suite à domicile, les hommes du Grand Duché vont avoir bien du mal à remporter ce 1er succès à domicile après lequel ils courent depuis leur entré dans ce championnat de D2. En effet les franciliens sont d’autant plus de solides 3èmes que leurs 2 derniers renforts ont, semble-t-il, bien bonifié l’équipe qui en ait à 3 victoires de suite. Nous mettons les Coqs favoris logiques devant les Tornados.





Orléans (6) - Evry/Viry (5)

POULE B

Lyon (5) 52% - 48% La Roche/Yon (3)



Après la balade clermontoise les lyonnais vont passer un test plus sérieux avec la venue de La Roche/Yon. Il va s’agir de savoir si, avec les 2 nouvelles recrues, ils confirmeront leur montée en puissance, d’autant que cela fait un petit moment qu’ils ne l’ont pas emporté devant leur public. Pour le HOGLY aussi il s’agit de confirmer leur belle forme du moment qui a vu les vendéens l’emportaient brillamment face aux toulousains. Le duel s’annonce équilibré avec un petit avantage aux Lions qui voudront absolument combler l’attente de leurs nombreux partisans en remportant ce qui ne serait que la 2ème victoire de la saison à la maison.



Roanne (6) 52% - 48% Annecy (9)



Est-ce un tournant pour les Roannais ? Depuis quelques temps ils sont à la peine. On pense à un mieux puis à nouveau une rechute. Ainsi après l’avoir emporté à Anglet, ils s’inclinaient dans leur tanière face au 8ème Valence. Les ligériens ont le privilège de recevoir à nouveau et il s’agit cette fois de l’avant dernier Annecy. Or pour cette dernière équipe, longtemps sans victoire et cantonnée à la dernière place, il semble que l’on assiste à un certain sursaut puisqu’elle vient d’enchaîner sur 2 victoires de suite. Il est temps pour les savoyards de mettre les bouchées doubles et s’ils viennent de laisser à la réserve d’Anglet la dernière place, ils en accusent pas moins un retard de 4 points par rapport à la 8ème place, celle qui leur éviterait les affres de la poule de maintien. Dans cet objectif, l’équipe a semble-t-il était bonifiée par le retour dernièrement d’un jeune joueur, Alex Gauze, faisant suite à l’arrivée d’un jeune autrichien et complétée tout dernièrement par l’international lituanien Gusevas. Nous accordons sur des cotes néanmoins très raisonnables, nos faveurs aux Renards mais ils devront se méfier des piques des Chevaliers.



Valence (8) 48% - 52% Toulouse-Blagnac (2)



Si performants habituellement hors de leurs bases avec de plus une attaque souvent intenable en fin de match, les toulousains ont subi non seulement leur 1ère défaite extérieure mais surtout leur attaque fut complètement muselée. Par un cinglant 4-0. A nouveau ils se déplacent et de plus chez des Lynx, certes que 8ème, mais qui reviennent de Roanne auréolés d’une belle victoire. Il n’est donc pas dit que ce déplacement soit si aisé pour nos Bélougas face à une équipe qui essayera d’abord de consolider ou au moins de maintenir son avance sur un 9ème devenu plus menaçant. Les Lynx de plus aimeraient bien profiter du repos forcé des Arvernes pour leur prendre la 7ème place.



Anglet II (10) 46% - 54% Montpellier (1)

A l’inverse de la poule A où nous aurons droit au combat des chefs, ici c’est celui des extrêmes. Sans hésitation les héraultais font largement figure de favoris dans cette confrontation. Il sera d’autant plus difficile aux basques de relever le défi que les héraultais viennent en peu de temps d’enregistrer l’arrivée de 2 jeunes JFL et le retour du slovaque Martin Vojsovic après un début de saison à Roanne (7 matchs). Pour ce dernier la rencontre de ce samedi devrait être la 1ère avec les Vipers pour lesquels il a joué de 2016/17 à 2023/24, pour dire qu’il connait bien la maison avec laquelle il a joué en D1.

Vaujany/Grenoble (4) - Clermont-Ferrand (7)

Le match Vaujany/Grenoble (4)- Clermont-Fd. (7) est reporté au 15 février 2025.