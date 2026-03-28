

Analyses et Pronostics des Play-Offs 1/2 de finale Match 1 & 2

et 5ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

Le sprint final est lancé et il bien difficile de détacher un favori pour le titre et donc la montée. Faisons un petit tour des forces en présence dans ce carré final où l’on retrouve les meilleurs de chaque poule à l’exception notable du dauphin de la poule nord éliminé par Roanne, le 3ème de poule sud.

Montpellier On pense d’abord à Montpellier, la plus grande ville après l’élimination de Toulouse-Blagnac et dont on peut supposer plus de potentiel pour mener à terme un projet et un budget compétitif pour le niveau supérieur. Cela ne fait pas tout et on retiendra surtout en faveur des Vipers qu’ils sont ceux ayant comptabilisé le plus de victoires en saison régulière, la plus longue période sans défaite et la meilleure défense aequo avec Valence. Mais ils ne sont pas sans faiblesse et on constata une toute fin de 1ère phase bien poussive où ils concèderont à ce moment là leurs 3 seules défaites. De même, s’ils ont su écarter Orléans en 2 manches, ils n’en ont pas moins concédé une défaite lors du 1er tour face au 8ème de poule nord. Il leur faudra donc se méfier de ‘’baisse de tension’’ qui peut leur être fort préjudiciable.



La Roche sur Yon Le leader de la poule nord, La Roche-sur-Yon, est aussi le dernier représentant de son groupe ; il ne manque pas moins d’arguments. Le Hogly fut toujours aux avants postes lors de la saison régulière et, même si cela remonte à 2018/19, ce club a gardé pas mal de ses structures, de son expérience en division 1 et surtout l’envie d’y revenir. Sa défense est solide et l’équipe a du caractère. Ainsi, après avoir perdu la 2ème manche face aux Toulousains, elle a su réagir lors du match d’appui, pourtant bien mal engagé, et l’emporter.

Valence Même si elle fut un peu moins brillante ce dernier week-end, l’armada offensive de Valence impressionne et elle est de loin la plus efficace de toute la D2. Mais n’est pas le seul atout des Lynx puisque leur défense fut, en 1ère phase de championnat, la meilleure ex-aequo avec Montpellier. Par contre les valentinois sont-ils prêts à tenter l’aventure en D1 qu’ils n’ont plus connu depuis 2012 ? Ils sont plutôt restés assez discret là-dessus.



Roanne Finalement seul Roanne n’aura jamais connu un niveau de championnat supérieur à la 2ème division. Pour autant on se gardera bien de l’écarter dans la course à la montée car depuis plusieurs saisons, discrètement on s’affaire autour du club pour se préparer à cette éventualité. Si des 4 équipes présentes, les Ligériens sont les moins bien classés de la phase régulière, ils n’en ont pas moins été un peu la bête noire des Montpelliérains qu’ils s’apprêtent à rencontrer. Un dernier détail, sur ces phases finales les Renards auront été les plus efficaces défensivement et de plus les seuls avec Valence à ne pas avoir été obligés d’en passer par un match d’appui pour franchir ces 2 tours. Cela suffit pour ne pas les enterrer trop vite.





Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel de son classement en fin de saison régulière et la poule A (nord) ou B (sud).



Play-Offs 1/2 Finale

Match 1

Samedi 27 mars 2026



Montpellier (1B) 52% - 48% Roanne (3B)

Si lors de la saison régulière, chacun des 2 clubs l’avaient emporté chez l’adversaire, la manière avait quelque peu différé. Alors que Montpellier avait dû en passer par les prolongations pour s’imposer à Roanne, les Roannais n’ont pas fait dans le détail en retour à Végapolis avec une nette victoire 6-1. On peut en conclure que même sur leur glace, les Vipers ne sont pas un obstacle insurmontable pour les Renards. Cela va probablement dépendre aussi du visage que présentera l’effectif héraultais car lors de cette sévère défaite, il était en pleine période de doute. Pour notre part nous miserons avec une certaine prudence sur les Montpelliérains.





La Roche/Yon (1A) 51% - 49% Valence (2B)

Les 2 équipes vont se découvrir sur la glace, ou plutôt tenter de ne pas trop découvrir leur défense. On pense en particulier aux Vendéens à qui il n’aura pas échappé l’efficacité des lignes offensives drômoises. Les Lynx auront eux l’œil sur Vladislav Tunik, meilleur compteur sur ces play-offs alors qu’ils disposent de leur côté du meilleur buteur avec Rudi Maarni. On peut penser que sur cette 1ère rencontre, l’avantage du terrain pourrait jouer un peu plus en faveur du Hogly que nous placerons légèrement en tête dans nos tendances. Pour information la saison dernière les Yonnais évoluaient en poule sud ; les 2 équipes se sont donc rencontrés et chacun l’avait emporté . . . chez l’autre (!). Ils ne s’étaient pas ensuite recroisés en phase finale. Maintenant, avec les changements d’intersaison, il est difficile d’en tirer des conclusions.

Play-Offs 1/2 Finale

Match 2

Dimanche 28 mars 2026



Montpellier (1B) 51% - 49% Roanne (3B)

On reprend ici les mêmes arguments que l’affiche précédente et nous resserrons d’autant le pourcentage des cotes. Cela laisse un petit avantage d’1% en faveur encore une fois des Vipers. Donc pour nous plus que jamais l’incertitude demeure.





La Roche/Yon (1A) 50% - 50% Valence (2B)

Pénibilité du voyage en moins, nous sommes naturellement enclins à diminuer les écarts de cotes mais à vrai dire, le fait de ne pas connaitre le résultat de la 1ère manche, rend le pronostic bien difficile. Aussi nous votons pour un statu quo pour cette 2ème manche.



Poule de Maintien

Journée 5 Une seule rencontre ce week-end en poule de maintien, celle opposant les 2 réserves. Anglet II (10B) 48% - 52% Rouen II (10A)

Pour se rencontrer également en ligue espoir U20, les 2 équipes se connaissent bien et d’ailleurs ils se rencontreront le lendemain pour une sorte de revanche mais cette fois dans le cadre de ce championnat U20 (ce qui, en faisant d’une pierre 2 coups, économise les espoirs Rouennais d’un autre long déplacement, très appréciable par les temps qui courent). Les Angloys n’ont plus rien à gagner fort l’honneur, ce qui n’est pas le cas des Normands qui ont besoin de cette victoire pour garder un espoir de maintien. Aussi nous leur donnerons un léger avantage dans nos tendances. Rappelons qu’à l’aller les Dragons ne l’avaient emporté que 3-1 et cela suffit à justifier notre prudence.







