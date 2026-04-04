

Analyses et Pronostics des Play-Offs 1/2 de finale Match 3 & 4

et 5ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

C’est un week-end qui s’annonce déjà crucial pour ne pas dire dramatique car 2 équipes, La Roche-sur-Yon et Roanne sont déjà menés 2 manches à rien. Cela veut dire qu’elles n’ont plus droit à l’erreur et que pour se qualifier il leur faudra ni plus ni moins aligner 3 succès de suite.



Mission difficile pour les Renards qui auront certes l’avantage de recevoir mais dont les défaites à Montpellier furent bien lourdes. Si les Aigles firent meilleure figure face aux Lynx, leurs missions s’annoncent d’autant plus délicates que cette fois cela se déroulera en terre drômoise. Il faut bien avouer que si on devait pronostiquer sur une 5ème manche possible, nos tendances ne seraient pas à l’optimisme. Le challenge n’en est que plus beau et les retournements de situation déjà vécus cette saison peuvent nous laisser croire que tout est possible.



Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel de son classement en fin de saison régulière et la poule A (nord) ou B (sud).



Play-Offs 1/2 Finale

Match 3

Samedi 4 avril 2026



Roanne (3B) 51% - 49% Montpellier (1B)

Le plus dur reste à faire pour les Montpelliérains qui doivent confirmer en terre ligérienne leurs belles dispositions étalées dans l’Hérault. Pour cela il faudra surtout tenter de garder son sang froid, et cela vaut peut-être encore plus pour les Renards. Certes les dérapages de fin de rencontre sanctionnant durement les Roannais les ont curieusement amenés à marquer un but par la suite mais pas sûr pour autant que cela soit la bonne méthode, d’autant que c’était en fin de rencontre et donc trop tard pour renverser une situation déjà définitivement compromise.



Il leur faudra tenter d’emballer la rencontre bien plus tôt en prenant l’initiative et surtout être plus réaliste dans l’enclave adverse. Mais pour cela ils devront absolument être maitres de leurs nerfs, restés disciplinés même sous les provocations que ne manqueront probablement pas à aller chercher les Vipers si le jeu ne tourne pas en leur faveur.



La rencontre s’annoncerait alors bien plus indécise qu’à Végapolis. Seulement dans ce cas là et parce qu’il est probable que les Renards tiendront à faire honneur à leurs nombreux supporters, nous leur accorderons un léger avantage dans nos cotes.





Valence (2B) 55% - 45% La Roche/Yon (1A)

On ne peut pas dire que Valence fit une énorme démonstration de son efficacité offensive habituelle à La Roche/Yon, les Drômois ont néanmoins toujours su se tenir à une distance minimum avant de porter l’estocade à son adversaire. Et cette fois ce fut peut-être plus grâce au travail obscur de sa défense que de son attaque habituellement flamboyante. Néanmoins celle-ci su être efficace à bon escient, entre-autre lorsqu’il s’est agi de jouer en power play. Ce week-end 4 de leurs 7 buts furent obtenus lors de supériorité numérique.



Face aux valentinois habitués à être très prolifiques devant les cages, les Vendéens surent faire preuve plutôt d’une bonne rigueur défensive mais ce fut à priori au détriment d’une attaque en difficulté avec entre-autre un seul but en jeu de puissance. Ce constat nous incite à afficher des tendances nettement à l’avantage des Lynx. Pour viser l’exploit, il va falloir que les Aigles soient encore plus rigoureux et surtout plus efficaces en défense lors de leurs infériorités, et bien sûr retrouver plus de réalisme devant la cage adverse.



Ce sera d’autant plus difficile qu’ils seront en terre hostile, dans une patinoire certainement à guichet fermé et toute acquise à la cause de leurs adversaires.



Play-Offs 1/2 Finale

Match 4

Dimanche 05 avril 2026



Roanne (3B) 50% - 50% Montpellier (1B)

Cette 4ème manche prouve donc que les Roannais ont su tirer les leçons de leurs 2 défaites dans l’Hérault. Pour doubler la mise il leur faut espérer que de leur côté les Montpelliérains n’aient pas eu le temps d’en faire de même. Plus reposés puisque déjà sur place et ayant eu le temps de faire un débrief, les Vipers devraient pouvoir donner une réplique plus pertinente que la veille. Cela suffira-t-il pour l’emporter ? Notre indécision nous pousse à mettre les 2 équipes à égalité dans nos tendances.





Valence (2B) 53% - 47% La Roche/Yon (1A)

Le fait même qu’il y ait cette 4ème manche prouve la grande force de caractère de cette équipe yonnaise. Rééditer l’exploit s’annonce cependant comme encore un sacré challenge probablement plus grand même s’ils ont pu prouver la veille que c’est possible. Certainement vexés et poussés comme jamais par leurs partisans, les Lynx vont tenir à réagir. Pour notre part les cotes restent à l’avantage des Valentinois mais avec une baisse sensible des écarts.



Poule de Maintien

Journée 5

Une seule rencontre ce week-end en poule de maintien, c’est celle opposant les 2 équipes n’ayant pas joué la semaine dernière. C’est donc la suite de la 5ème journée. Déjà sûr de son maintien, Courbevoie viendra chercher la victoire qui lui assurait définitivement l’honorifique 1ère place de cette poule de maintien alors que les Dijonnais sont encore en lutte pour leur survie en D2.



Dijon (9B) 48% - 52% Courbevoie (9A) Jusqu’à maintenant invaincus, les Courbevoisins ont incontestablement des atouts pour que cela continue. De plus la récente défaite des Bourguignons chez eux face à la réserve de Rouen a dû quelque peu doucher l’enthousiasme des supporters. Résultat, les Ducs vont devoir sortir le grand jeu pour tenter de reprendre leur 2ème place cédée samedi dernier à la réserve de Rouen. Une défaite en prolongation leur permettrait de reprendre cet avantage par la grâce du goal-average particulier mais les laisserait toujours en position fragile.



Une victoire dans le temps réglementaire ne leur assurerait pas pour autant un avantage définitif mais les mettrait en ballotage fortement favorable. Rappelons que ce mini championnat se termine le samedi suivant avec Courbevoie qui reçoit les espoirs normands alors que Dijon se déplace chez le dernier à Anglet et que donc le verdict pour le 2ème club maintenu se jouera quoiqu’il en soit lors de cette 6ème journée.



Pour notre part notre pronostic sera en faveur des Coqs qui font preuve de beaucoup de solidité et détermination depuis l’entame de cette phase pour le maintien mais pour autant nos cotes restent fort prudentes.







