

Analyses et Pronostics des Play-Offs 1/4 de finale Match 2 & éventuellement 3

et 4ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

Cette saison est assez exceptionnelle parce que justement et pour une fois les 8èmes de finales ont accouché de quarts de finale dépourvus de toute surprise. Nous avons donc retrouvé lors de la 1ère manche de ces quarts toutes les équipes qui composaient le top 4 des 2 poules à l’issu de la phase régulière. Or de ces rencontres du week-end dernier il n’y eu finalement qu’une seule qui, pour l’instant, a un temps soit peu remis la hiérarchie théorique en balance ; celle qui a vu Brest s’incliner à Roanne.



De ces équipes vaincues, les Bretons sont cependant les mieux placés pour prétendre pouvoir renverser la tendance puisque cette fois ils reçoivent les Ligériens pour la revanche et l’espéré match d’appui. Car pour les autres perdant de la 1ère manche cela s’annonce plus compliquée puisqu’ils seront contraints 2 fois de suite à l’exploit en terre adverse.



Résultat, la probabilité d’avoir des demi-finales en accord également avec le classement de la saison régulière est assez forte et là aussi ce serait plutôt inédit.





Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel de son classement en fin de saison régulière et la poule A (nord) ou B (sud), celle en caractère vert fluo étant celle ayant remporté la 1ère manche.



Play-Offs 1/4 Finale

Match 2

Samedi 21 mars 2026



Montpellier (1B) 55% - 45% Orléans (4A)

Les Orléanais sauront-ils à nouveau rééditer l’exploit réalisé lors du 1er tour à Annecy ? Si on ne peut totalement l’exclure cela nous parait bien improbable. D’abord parce que Montpellier est quand même, et malgré quelques errements en fin de saison régulière, d’une autre pointure qu’Annecy. Certes les Vipers s’étaient inclinés lors du match 1 du tour précédent face à une parisienne classée 8ème de sa poule, mais c’était à Bercy et ils avaient été ensuite intraitables sur la glace de Végapolis.



Alors, déjà vainqueurs à Orléans, il faudrait se rendre coupable d’un gros excès de confiance pour permettre aux Renards du Loiret de prendre leur revanche. Sans hésitation, nos tendances seront assez largement en faveur des Héraultais





Valence (2B) 55% - 45% Châlons en Champagne (3A)

Ici aussi nous ne sommes guère optimistes pour les valeureux Chalonnais qui viendront encore défier les redoutables attaquants valentinois. Comme nous le disions lors de notre chronique ’’Le Débrief de la dernière journée’’, il va leur falloir continuer à réussir à faire au moins aussi bien défensivement mais cela ne suffit pas. Il faudra aussi tacher cette fois d’être plus efficace en attaque. Pari difficile car on sait que les Lynx sont la référence en attaque mais aussi en défense en D2 cette saison.



Par la même il est tout à fait logique que nos cotes soient sans discussion en faveur des Drômois. Aux Champenois d’essayer de nous faire mentir.





Brest (2A) 51% - 49% Roanne (3B)

Ce match retour nous parait être potentiellement un des plus disputés de cette soirée. Même si nous n’avons pas été surpris de voir le dauphin de la poule nord s’incliner cher le 3ème du sud, on pensait que cela aurait été sur un score moins ample. Maintenant, les Bretons auront eu une semaine pour analyser ce résultat, réfléchir sur la tactique et, avec le soutien de leur public, espérer appliquer la bonne stratégie pour inverser le rapport de force. Il n’en est pas moins vrai qu’ils auront à gérer une certaine pression. Ils savent en effet qu’ils n’ont plus droit à l’erreur devant leurs partisans s’ils veulent dans un 1er temps se donner encore une chance pour le lendemain.



Nos cotes seront à l’avantage des Albatros mais finalement suffisamment proches pour laisser présager un match tendu et fort incertain.





La Roche/Yon (1A) 54% - 46% Toulouse-Blagnac (4B)

Plus que convaincants dans la cité rose, les Yonnais seront les grands favoris de cette 2ème manche. Les chances des Blagnaco-Toulousains dépendront de leurs capacités à maitriser le jeu de puissance de leurs adversaires mais aussi à rendre le leur plus efficace. En effet, si on constate qu’à égalité numérique les 2 équipes ont chacune marqué autant de buts, 2 en l’occurrence, par contre les Bélougas ont encaissé 3 buts en infériorité numérique, dont 2 en double infériorité, alors que jamais ils n’ont su profiter de leurs supériorités, même lorsque à moment elle fut double. Plus qu’un problème de discipline, puisque les Aigles du HOGLY furent à peu près autant pénalisés, c’est bien dans ces phases de jeu que les Haut-Garonnais ont pêché.



Nous verrons ce samedi s’ils auront su en tirer les leçons ou si les Vendéens, avec l’appui de leurs supporters, confirmeront leur supériorité. Pour notre part, nous estimons que la plus grande probabilité est bien plutôt la seconde proposition et, de fait, nous mettons des cotes bien marquées en leur faveur.



Play-Offs 1/4 Finale

Match 3

Dimanche 22 mars 2026

A l’exception de celui opposant Brest à Roanne, toutes les autres rencontres de ce dimanche seraient plutôt inattendues et signe d’un vrai exploit de la part des vainqueurs de la veille. Alors, même si cela n’inverserait pas nos tendances, cela nous amènerait à diminuer plus ou moins les écarts de cotes. A l’inverse, nous aurions tendance à accentuer celles entre Brest et Roanne. Mais nous le disons tout de suite, il serait bien étonnant que l’on assiste à 4 rencontres ce dimanche Montpellier (1B) 52% - 48% Orléans (4A)

Si les Renards du Loiret ont su s’imposer la veille face aux Vipers c’est que ces derniers sont retombés sur leurs travers de fin de saison régulière et qui les avaient vu entre autre se faire battre à domicile par Mulhouse. On peut penser que leur coach Jan Safar aura su trouver les bons mots pour leur remettre la tête à l’endroit. Nous continuons à leur maintenir notre confiance mais non sans néanmoins réduire nos cotes assez sensiblement.





Valence (2B) 54% - 46% Châlons en Champagne (3A)

Malgré la grosse cote en faveur des Drômois la veille, les Châlonnais auraient donc réussi la grosse performance de la soirée du samedi. Nous ne sommes pas convaincus qu’ils puissent le faire 2 fois de suite ; aussi pour cette 3ème manche nous continuons de miser sur les Lynx mais bien sûr nos tendances accusent le coup avec des cotes moins à l’avantage de ces derniers.





Brest (2A) 52% - 48% Roanne (3B)

En l’emportant la veille les Bretons se sont rassurés et donner la possibilité de gagner leur place en demi-finale. Cela devrait booster leur énergie et nous accordons un petit bonus de 1% en plus sur nos cotes de la veille. Mais attention, les Roannais vont d’autant moins s’avouer vaincus qu’ils auront digéré cette fois le long déplacement vers Brest tout en ayant eu le temps d’analyser la défaite de la veille.





La Roche/Yon (1A) 53% - 47% Toulouse-Blagnac (4B)

En supposant qu’effectivement la veille nos Toulousains nous aient fait une tentative de remake de la saison 2021/22 en l’emportant, nous pensons les Yonnais capables de se remobiliser pour l’emporter dans ce match d’appui (exploits évoqués lors de notre dernier débrief). Cependant et fort logiquement, face à des Bélougas plus reposés par une journée sans déplacement et ayant repris confiance en eux, nos cotes se sont légèrement resserrées.



Poule de Maintien

Journée 4

Il y a de grandes chances que nous ayons la confirmation définitive du maintien de Courbevoie alors que Dijon a l’occasion de distancer un peu plus la réserve de Rouen.

Courbevoie (9A) 55% - 45% Anglet II (10B)

Avec encore moins d’ambiguïté que la rencontre précédente, nous mettons les Courbevoisins favoris avec des cotes confortables tant ils semblent survoler cette poule de maintien, où seule la réserve de Rouen leur aura donné un peu du fil à retordre. Malheureusement concernant la réserve d’Anglet, sauf à celle de Rouen, elle n’aura guère donné de fil à retordre à ses adversaires, et notamment au match aller face aux Coqs qui l’avaient emporté sur la cote basque 5-1. Remarque non sans importance ; malgré ce long déplacement, la réserve de l’Hormadi devrait pouvoir aligner toutes les forces vives de son effectif car les U20 n’auront pas de rencontre à jouer ce week-end. Pourront-ils ainsi donner une meilleure réplique ? Toujours est-il que les Franciliens devraient être d’autant plus motivés qu’une victoire signifierait le maintien d’or et déjà acquis pour la prochaine saison.





Dijon (9B) 53% - 47% Rouen II (10A)

Les espoirs des Dragons entament ce samedi leur 1er déplacement puisqu’ils auront déjà joué tous leurs matchs à domicile. Or le moins que l’on puisse dire est que le bilan n’est pas à leur avantage avec 1 seul succès face à Anglet. Lors de la venue de Dijon, qui pourtant sortait d’une lourde défaite face à Courbevoie, les Rouennais s’étaient nettement inclinés 5 -1. Alors certes le score des Bourguignons est un peu trompeur car leurs 2 derniers buts furent sur la toute fin en cage vide et il n’est donc pas si sûr qu’ils fassent à nouveau un tel score.



Finalement cela pourrait dépendre de l’engagement qu’y mettent joueurs et encadrement de la réserve normande. Le lendemain 22 mars les U20 de Rouen reçoivent Strasbourg ; cela peut éventuellement amener le staff à faire des choix … ou y voir une belle préparation. Les Ducs se poseront moins de question et on visera d’autant plus la victoire que cela signifierait quasiment le maintien. Le moral semble être revenu au beau fixe pour nos Dijonnais et nous en faisons sans hésiter nos favoris mais avec des cotes qui peuvent laisser la porte ouverte à une performance possible de leurs hôtes.







