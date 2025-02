Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics du week-end de mise à jour - Saison 2024-2025 Analyses et pronostics du week-end de mise à jour du calendrier du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 14/02/2025 à 17:30 Tweeter



Avant de passer à la présentation de ce week-end particulier, puisque consacré à l’actualisation de toutes les dernières rencontres annulées et reportées, nous faisons un retour sur le match, également de mise à jour, de ce mardi 12 février. Rappelons qu’initialement prévu et entamé le 1er février dernier lors de la 16ème journée, il fut interrompu quelques secondes avant la fin du 2ème tiers pour des problèmes techniques et alors que Valence menait 3 à 1. Au vu de la date choisie pour son report, nous en avions fait une analyse lors de la dernière chronique de début de semaine normalement consacrée qu’au débriefing de la dernière journée de championnat.

Nous rappelons comme d’habitude dans la parenthèse les cotes que nous avions alors données.

Valence 8 - 5 Roanne (50.50-49.50)

Au vu du score lorsque la rencontre avait été interrompue le 1er février dernier, nous avions prudemment inversé les tendances que nous avions donné lors du jour initial. Nous avons bien fait même si on se demandait si le staff technique de Roanne avait eu le temps d’en tirer quelques leçons. Apparemment non car le score est plus lourd que ce que nous avions envisagé et il était déjà de 7-3 à la fin du 2ème tiers. Les Lynx auront donc pris à la gorge dès le début de la rencontre les Renards qui pourtant surent égaliser avant de céder rapidement par 2 fois avant la 1ère pause. Les Drômois rajouteront rapidement une couche en marquant un doublet en début de 2ème période. Les Ligériens par la suite inscriront bien 2 buts mais à chaque fois il y eu réplique de leurs hôtes. Le 3ème tiers, maigre consolation, sera remporté par les visiteurs 2-1 mais au total cela reste sévère avec ce score incontestable de 8 à 5. Conséquence immédiate, Roanne peut encore viser la place de dauphin mais plus celle de leader et Lyon remporte donc définitivement le classement de la poule sud. Valence peut encore espérer le top 4. Cela ne dépendra cependant pas que de la victoire forcément obligatoire lors de la 18ème et dernière journée mais aussi espérer dans le même temps que Montpellier et La Roche/Yon soient défaits, sans prolongation dans le cas de Montpellier pour une question de goal-average particulier.







Analyses et pronostics

Week-end de mise à jour du championnat de Division 2



Alors qu’à peine remis de sa sérieuse défaite à Valence, Roanne remet le couvert, cette fois à la maison, Vaujany-Grenoble se voit contraint de jouer 2 jours de suite dont le 1er match justement face aux Ligériens. Pour certains de ces jeunes espoirs habitués à faire des tournois et championnats internationaux, on peut penser qu’ils devraient arriver à gérer cette situation. Rappelons que ces 2 équipes luttent pour le top 4. Roanne doit encore sécuriser sa place alors que, et, même si cela ne dépend pas que de ses résultats, Vaujany doit remporter toutes ses rencontres à venir pour préserver ses chances. Concernant les affiches de la poule A, seule la rencontre Luxembourg-Dijon est une véritable mise à jour. Pour des raisons évidentes (déroulement de la finale de Coupe de France sur la grande piste de Bercy ce samedi), Courbevoie et Fr. Volants de Paris ont dû inverser avec la prochaine journée les lieux de leurs 2 confrontations. Donc officiellement à Courbevoie ce n’est pas la 1ère journée reportée mais la 18ème avancée. Cette rencontre finalement en 2 manches va être d’une grande importance car si leurs présences dans le top 4 ne peuvent plus être remises en question, il peut en découler beaucoup de changements dans le podium final. Une chose cependant est sûre, c’est que si ce week-end ne rendra pas encore un classement définitif, il mettra fin aux spéculations plus ou moins tortueuses que l’on pouvait faire sur le rang exact de chaque équipe en fonction des hypothétiques points des matchs en retard.



Entre parenthèse ( ), le rappel du classement du club arrêté au 13 février. Vendredi 14 Février : Mise à jour de la 6ème journée, Poule B

Roanne (3) 52% - 48% Vaujany (7)

On sait dorénavant que les ligériens ne peuvent plus prétendre à la 1ère place. Leur urgence maintenant est de vite se remettre la tête dans le bon sens après cette sévère déconvenue à Valence avec 2 objectifs. D’abord vite obtenir cette victoire pour définitivement assurer leur place dans le top 4 car, actuellement 3ème, les Renards sont encore sous la menace du 4ème mais aussi du 5ème, voir même du 6ème et 7ème par l’éventuel jeu du goal-average particulier. Ce ne sera définitivement plus le cas samedi prochain pour la dernière journée en cas de succès dès ce vendredi. Ensuite ils savent que remporter les 2 dernières rencontres qui leur restent à disputer serait la garantie de passer devant les Toulousains et d’occuper définitivement la place de dauphin avec tous les avantages qui s’y rattache pour le tableau des play-offs. Pour les Grizzlys il y a aussi des perspectives intéressantes à préserver par une victoire, même si dépendantes aussi des résultats de la concurrence. Ils doivent pour cela compter sur des circonstances heureuses. Actuellement 7ème et surtout à 8 points du 4ème comme du 3ème (La Roche et Montpellier) les Isérois ont la possibilité d’engranger 9 points de par leur 2 matchs de retard et bien sûr la 18ème journée. Si c’est le cas, malheur à Montpellier et La Roche s’ils perdent tous les 2. Mais encore faut-il que le 6ème Valence, qui vient de l’emporter ce mercredi, ne gagne pas non plus lors de la dernière journée. On en convient cela fait assurément beaucoup de conditions mais théoriquement possible. Pour en revenir à la confrontation à Roanne, nous envisageons donc une rencontre très disputée. Pour autant, avec l’avantage du terrain qui devrait jouer en faveur des Roannais (2 défaites seulement à domicile), nous ferons de ces derniers nos favoris en restant néanmoins sur des tendances prudentes.



Samedi 15 Février : Mise à jour de la 11ème journée, Poule A

Luxembourg (6) 54% - 46% Dijon (10) Ici pas de grands enjeux puisque l’on sait les Bourguignons déjà condamnés à la poule de maintien et le top 4 dorénavant inaccessible aux Luxembourgeois. Ces derniers peuvent néanmoins saisir ici l’occasion de gagner une place aux dépends d’Orléans, ce qui leur donnerait théoriquement un tirage un peu un peu moins défavorable pour les play-offs. Pour autant, même en cas de victoire du Grand Duché, il faudra attendre la dernière journée pour que la place de 5ème se joue définitivement entre ces 2 équipes.





Samedi 15 Février : Mise à jour de la 9ème journée, Poule B

Vaujany (7) 55% - 45% Clermont (9)

Autant la semaine dernière lors de leur première confrontation, nos tendances étaient extrêmement équilibrées, autant cette fois elles sont nettement en faveur des Isérois. Il est vrai que la victoire probante tout récemment de ces derniers en terre arverne a mis en avant la grande difficulté actuelle des Clermontois à imposer leur jeu. Ils viennent d’enchaîner leur 5ème échec de suite et nos pronostics ne sont pas en faveur de la fin de cette série en cours. Pourtant, s’ils veulent sauvegarder un petit espoir d’échapper à la poule de maintien, il leur faudrait absolument profiter de ce match de mise à jour pour ramener 3 points de Vaujany afin de se rapprocher du 8ème Annecy, actuellement devançant Clermont de 5 points. Mais il faudra encore que les Sangliers remportent leur dernier match à Anglet tout en espérant un faux pas des Savoyards. Or à Vaujany il ne faudra guère s’attendre à un quelconque laisser-aller du côté des Grizzlys, d’abord parce que le match de samedi dernier fut assez tendu entre les joueurs. Enfin, à la condition d’être revenus la veille de Roanne avec la victoire, ils ont encore à préserver la mince chance de venir s’intégrer dans le top 4. Pour cela ils ne peuvent se permettre de perdre le moindre des 2 matchs qu’il leur reste à disputer tout en espérant les échecs des 3 équipes les précédents. Même défaits à Roanne et espoir de top 4 envolé, les isérois n’en resteront pas moins favoris sur leur glace.



Samedi 15 Février : 18ème journée anticipée, Poule A

Courbevoie (4) 51% - 49% Paris FV (2)

Cette rencontre est non seulement un derby mais un tournant important pour ces 2 outsiders assurés d’être dans le top 4. Elle se jouera en quelque sorte en 2 manches puisqu’ils seront amenés à se rencontrer à nouveau la semaine prochaine pour la fin de la saison régulière. Les Courbevoisins ne sont séparés que par 5 points des Parisiens. Ces derniers restent donc à leur merci de leur voisin francilien qui peut encore prétendre s’octroyer les 6 points mis en jeu entre eux. Mais les Volants ont aussi la possibilité, en remportant ces 2 manches, de reprendre possession de la 1ère place, à la condition néanmoins que le leader actuel, Châlons-en-Champagne perde lors de la 18ème journée. Les enjeux ne sont donc pas négligeables et il est à penser que la rencontre de ce samedi sera extrêmement disputée bien que les Parisiens nous aient habitués à être plus ou moins sur courant alternatif. Brillants tout récemment à Châlons, ils avaient été pourtant bien inconsistants lors des 2 matchs précédents. Du côté des Coqs il est frustrant de constater qu’à chaque fois qu’ils avaient une véritable opportunité de revenir en toute première position, ils échouaient. Nos tendances seront donc très proches de l’équilibre mais avec néanmoins un très léger apriori favorable pour Courbevoie. Cependant il faudra encore à ce dernier vaincre aussi la semaine prochaine à Bercy, tout en espérant la défaite de Reims dans le derby de la Champagne, pour conquérir sur le fil cette 2ème place.







Brillants tout récemment à Châlons, ils avaient été pourtant bien inconsistants lors des 2 matchs précédents. Du côté des Coqs il est frustrant de constater qu'à chaque fois qu'ils avaient une véritable opportunité de revenir en toute première position, ils échouaient. Nos tendances seront donc très proches de l'équilibre mais avec néanmoins un très léger apriori favorable pour Courbevoie. Cependant il faudra encore à ce dernier vaincre aussi la semaine prochaine à Bercy, tout en espérant la défaite de Reims dans le derby de la Champagne, pour conquérir sur le fil cette 2place.







