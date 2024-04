Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Analyses et pronostics Finale Play-Offs M1 - M2 & J 6 Maintien - Saison 2023-2024 Analyses et pronostics des matchs 1 et 2 des Finales Play-Offs & 6ème journée de la poule de maintien du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 13/04/2024 à 08:00 Tweeter

Tendances D2 2023/24

Finale matchs 1 et 2 & 6ème journée Maintien

Barrage D1 / D2 - Match 1

Week-end assez chargé puisqu’en plus des 2 premières manches de la finale de D2 et la dernière journée de la poule de maintien, se rajoute la première rencontre de barrage pour la D1 et qui se jouera au meilleur des 3 manches. La deuxième, et troisième si nécessaire, sont programmés pour le week-end prochain.



Tout d’abord cette finale au meilleur des 5 matchs qui connaitra ses 2 premières manches à Méribel chez le HCMP. Les hommes du Vercors (Villard de Lans) essayeront de l’emporter face à un adversaire qui ne leur ont pas réussi en saison régulière puisque lors des 2 confrontations les Bouquetins se sont imposés. Pour autant les pronostics ne seront pas si aisés.







En poule de maintien les jeux sont faits quant à la dernière place et donc du relégué et c’était là l’enjeu essentiel. Pour autant il reste pour Clermont-Ferrand et Colmar à se départager pour la symbolique 1ère place et, après s’être rencontré samedi dernier, ce duel se conclura à distance lors de cette 6ème et dernière journée.







Enfin avec l’extension de la division 1, passant de 14 à 16 clubs, programmée pour la saison prochaine, le dernier de D1 ne rejoint pas directement la D2. Il peut encore espérer se maintenir en remportant au meilleur des 3 matchs les barrages son duel face au 3ème de D2.



Ce dernier de D1 est Valenciennes mais son adversaire ne sera pas comme prévu le 3ème de D2 car c’est Vaujany-Grenoble. Comme nous l’avons à plusieurs reprises évoqué ici, on sait que le statut particulier de Vaujany en fait en quelque sorte la réserve de Grenoble (d’où les 2 noms associés dans l’intitulé de l’équipe) et par la même elle ne peut prétendre être une division juste en dessous de son équipe première. Les Grizzlys cèdent donc leur place dans cette série à l’équipe qui les suit au classement établi à la suite des play-offs.



C’est donc Lyon, l’autre demi-finaliste qui, tout juste promu, tentera l’exploit d’une 2ème accession de suite dès ce samedi dans les Hauts de France.





Entre parenthèse ( ) rappel pour chaque équipe de son classement et sa poule lors de saison régulière



Finale Play-Offs

Match 1 & 2



Match 1

Samedi 13 avril HCMP (1B) 53% - 47% Villard de Lans (2B)

Les Ours, qui n’ont jamais pu battre les Bouquetins cette saison, auront donc 2 rencontres en terre adverse pour relever ce défi. Il n’est peut-être pas plus mal de commencer par jouer à l’extérieur. Ils auront quand même vu que dans ces play-offs le HCMP ne l’a pas toujours emporté sans difficulté et pu même parfois passer complètement à côté comme cette 3ème manche face à Vaujany. Pour autant bien sûr pour cette première nous plaçons comme favoris légitimes l’entente alpine avec des cotes qui sans être confortables, tout au moins sans ambiguïtés.



Match 4

Dimanche 14 avril HCMP (1B) 52% - 48% Villard de Lans (2B)

Pour cette 2ème manche nous continuons à accorder nos faveurs au leader de la poule B mais on resserre les cotes car les villardiens auront eu une nuit pour tirer quelques leçons de cette première confrontation. On peut donc penser qu’ils devraient commencer à adopter leur jeu à l’adversaire. On attend un résultat sinon positif pour les Ours, au moins de porter la promesse de matchs plus délicats pour les Bouquetins le week-end prochain dans le Vercors et il le faudra si effectivement l’entente alpine mène la série 2 à 0.



Barrage D1 / D2

Match 1



Samedi 13 avril

Valenciennes (14 D1) 53% - 47% Lyon (8 D2B)



Les 2 équipes ne s’étant pas rencontrées cette saison, ni d’ailleurs les saisons précédentes depuis un bon moment, il est donc difficile d’avoir une idée précise de la différence de niveau entre les 2 équipes. Maintenant on peut penser que, même si cette 1ère saison en D1 fut rude, les valenciennois ont un vécu d’un jeu supérieur forcément plus important que celui des lyonnais et cela devrait grandement jouer en leur faveur. Maintenant à savoir si les rhodaniens auront la possibilité et le temps de s’adapter pour les autres manches... Mais pour cette 1ère manche nous pensons que les Diables nordistes devraient l’emporter et nos tendances, sans être très déséquilibrées, sont bien marquées en faveur de ces derniers.



Poule Maintien - J 6



Amiens II (9A) 48% - 52% Clermont (10B)

Bien que bons derniers il n’est pas sûr que les jeunes Gothiques laissent filer le match. Bien au contraire ils voudront tenter coûte que coûte de sauver l’honneur et quitter ainsi sur une victoire cette D2. Mais nous mettons néanmoins Clermont favori avec des cotes qui restent prudentes car les Sangliers jouent leur place de premier de cette poule en Picardie. Ils auront un œil vers Colmar, seulement un point derrière eux.







Colmar (10A) 53% - 47% Valence (9B)

Les alsaciens ont perdu le leadership de cette poule samedi dernier en s’inclinant à Clermont-Ferrand. A égalité de victoire avec les Sangliers, le point perdu en prolongation face à la réserve d’Amiens explique ce classement. Il leur faut donc une autre victoire et surtout espérer un faux pas des clermontois pour reprendre la tête. Les drômois n’ont plus rien à attendre de cette compétition depuis que l’essentiel, le maintien, est assuré. Si ce n’est un éventuel esprit de revanche des Lynx (les Titans ayant gagné à Valence) il est fort probable que la motivation sera surtout chez les colmariens. Nous les plaçons donc en tête de nos tendances.



