Analyses et pronostics D2 2023/24

Finale matchs 3 et 4

Barrage D1 / D2 - Match 2 & 3

Nous assistons peut-être au dernier week-end de championnat de Division 2. La poule de maintien est close et a rendu son verdict avec la descente sportive de la réserve d’Amiens en Division 3.







La série de barrages pour la sélection de la dernière équipe qualifiée en Division 1 rendra son verdict au plus tard dimanche et une surprise n’est pas à exclure avec la montée de Lyon possible et pourtant si moribonde lors de la phase régulière.

Bien que finissant cette saison dans le dur, Valenciennes veut croire à une réaction salvatrice pour poursuivre l’aventure D1 un peu plus qu’une saison.







Seule l’attribution du titre de champion 2023-2024 de D2 peut jouer les prolongations puisque les finalistes, l’entente alpine HCMP et Villard-de-Lans, sont dos à dos et il faudrait que l’une des 2 s’impose à 2 reprises pour mettre un terme dès ce dimanche à cette saison. Inutile de dire que les Ours du Vercors espèrent profiter de l’avantage du terrain pour y parvenir et glaner un titre qu’ils n’ont jamais obtenu, tout au moins depuis qu’ils jouent dans cette division.





Entre parenthèse ( ) rappel pour chaque équipe de son classement et sa poule ou sa division lors de saison régulière



Finale Play-Offs

Match 3 & 4

Match 3 Samedi 20 avril

Villard de Lans (2B) 51% - 49% HCMP (1B)

Si les Ours n’ont pu battre les Bouquetins en saison régulière, ils ont su rompre le signe indien en remportant au moins une des deux manches le week-end dernier. Il n’en reste pas moins que le pronostic comme les tendances sont difficiles à établir. Nous donnons quand même un apriori favorable pour les hommes du Vercors qui reçoivent et auront donc le soutien de leurs partisans. Cela n’est pas toujours suffisant mais non négligeable. Pour autant les alpins risquent de venir avec quelques supporters et seront déterminer à bousculer leurs adversaires, d’où des cotes plus que prudentes. Match 4

Dimanche 20 avril

Villard de Lans (2B) 50.50% - 49.50% HCMP (1B)

Ne connaissant pas le résultat et surtout le déroulement de la rencontre de la veille au moment où nous écrivons ces lignes, comme ci-dessus il nous est toujours bien difficile de dégager un favori. Avantage du terrain oblige nous maintenons les villardiens devant dans nos tendances mais avec des cotes minimalistes. Difficile d’ailleurs de faire autrement lorsque l’on constate le nombre de matchs dans cette série finale où les équipes ont dû aller en prolongation pour se départager. Notons qu’à cet exercice les Bouquetins ont souvent étaient redoutables, en gagnant 5 et n’en perdant qu’un seul lors des play-offs et s’était ... contre Villard.

Barrage D1 / D2

Match 2 & 3 éventuel

Match 2 Samedi 20 avril



Lyon (8 D2B) 51% - 49% Valenciennes (14 D1)

Dans cette rencontre aussi notre perspicacité est mise à rude épreuve et paradoxalement la victoire des lyonnais à Valenciennes ne nous y aide pas. En effet nous pensions, différence hiérarchique oblige, que les Diables Rouges profiteraient de l’avantage du terrain pour s’imposer sans trop de frayeur. Il n’en a rien été et ce sont bien les rhodaniens qui l’ont emporté en terre nordiste, donnant une sacrée leçon de réalisme. Alors bien sûr la tentation est grande de placer les Lions en favoris logiques. C’est d’ailleurs ce que nous faisons mais il est justement possible que les Valenciennois aient parfaitement retenu de leurs erreurs. Aussi cette fois sommes-nous bien plus prudents dans l’amplitude de nos cotes que samedi dernier. Ici aussi nous ne serions guère surpris que cette 2ème manche aille jusqu’en prolongation. On sait que Lyon a de loin la plus grosse affluence de D2, supérieure à bien des clubs de D1 dont Valenciennes. Il n’est pas impossible que cela soit déterminant ce samedi . . . ou le lendemain dimanche.





Match 3 éventuel Dimanche 21 avril



Lyon (8 D2B) 50.50% - 49.50% Valenciennes (14 D1)

Qui dit 3ème manche dit victoire la veille des Diables Rouges. Si nous gardons une certaine confiance encore aux Lions pour réagir, nous resserrons néanmoins un peu plus nos cotes dans cette rencontre au dénouement cette fois forcément définitif. Il reste à savoir laquelle des 2 équipes sera le mieux adapter son jeu à l’autre pour la contrer. Nos tendances prouvent qu’il est difficile d’avoir des éléments tangibles pour s’y référer. Peut-être que la ferveur des partisans lyonnais pourrait avoir son influence.

