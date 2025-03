Play-off D2 2024/25

2ème tour match 1





A l’exception l’affiche concernant l’équipe de Reims, pour toutes les autres équipes se sera des retrouvailles, non sans craintes pour beaucoup mais aussi avec beaucoup d’espoir. En effet beaucoup d’entre elles ont vaincu ou ont été vaincu par leurs adversaires de ce samedi et bien indépendamment de leur rang hiérarchique. On en conclue donc que tout le monde peu battre tout le monde. Comme il est souvent dit ‘’on ne prête qu’aux riches’’ et la véritable hécatombe subie par les clubs de la poule nord ne conduit guère à voir le favori possible dans l’unique représentant encore présent, Reims 3ème de poule A, face au 2ème du sud Roanne mais sait-on jamais puisque nous n’avons guère d’éléments de comparaison. Quoiqu’il en soit toutes les équipes recevant à la maison ce week-end ont tout intérêt à l’emporter car l’avantage du terrain retour pourrait s’avérer un peu plus déterminant encore que lors du 1er tour.



Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe



PLAY-OFFS

Match 1 samedi 15 mars

Annecy (B8) 52% - 48% Montpellier (B4)





Bien qu’ayant éliminé le leader de la poule nord, Annecy n’en a pas pour autant obtenue la préséance et donc devra recevoir d’abord son adversaire avant de tenter d’obtenir le sésame pour les demis chez ce dernier. Or cet adversaire, Montpellier, les Savoyards non seulement l’ont rencontré déjà 2 fois mais sont tous 2 à une victoire chacun. Cela laisse donc présager une affiche indécise. Les Héraultais devront d’autant plus se méfier que leur victoire fut acquise en Savoie en début de saison, à une période où les Annéciens peinaient grandement dans ce championnat. Mais en 2ème moitié de saison régulière ces derniers se mirent à monter en puissance alors que les Montpelliérains perdaient quelque peu de leur efficacité, cela au point d’être cette fois vaincu sur leur glace par les Savoyards. Ce 3ème rendez-vous entre ces 2 formations devrait confirmer ou infirmer l’évolution de leur parcours. Nous ne sommes pas du tout sûrs que les Vipers aient retrouvé l’allant qu’ils connaissaient en 1ère moitié de saison alors que la performance des Chevaliers face à Châlons-en-Champagne nous laisse à penser qu’ils sont toujours sur cette dynamique constatée depuis décembre. De fait nos tendances seront, certes raisonnablement cotées mais néanmoins en faveur d’Annecy.





Reims (A3) 49% - 51% Roanne (B2)





Match inédit et d’ailleurs le seul de cette soirée puisque Roanne se rend à Reims, unique rescapé de la poule nord. Par la même il est assez difficile à cerner précisément les forces en présence. Le seul élément de comparaison que nous ayons est la double confrontation que ces 2 équipes ont eu avec Vaujany-Grenoble. Les Champenois comme les Ligériens l’ont emporté à toutes les confrontations et tous les 2 ont connu au moins 1 fois le passage par les prolongations pour vaincre, à la petite différence que pour les Phénix ce fut à Vaujany et pour les Renards à domicile. La 2ème victoire des Rémois fut certes plus large, 5-1, mais les Isérois n’avaient probablement pas toutes leurs atouts du fait du déroulement en parallèle des quarts de finale U20 et qui impliquaient nombres de joueurs de l’entente Vaujany-Grenoble. Peut-être à tort, et à Reims de nous le démontrer, nous accorderons un léger à priori favorable au pensionnaire roannais de la poule sud mais avec des tendances laissant présager une rencontre indécise..





Valence (B 7) 52% - 48% Toulouse-Blagnac (B 3)





Ici aussi nos cotes vont être assez équilibrées mais paradoxalement pas à l’avantage du club pourtant hiérarchiquement mieux placée. Il est parfois des équipes qui, malgré un classement moins flatteur, ne vous réussissent pas, c’est votre bête noire. Or c’est le cas des Lynx qui par 2 fois lors de leurs confrontations n’ont pas manqué de griffer, dont une fois méchamment (8-3 fin novembre) les Bélougas. Ce fut certes plus équilibré lors du match retour dans la ville rose mais pour autant les Haut-garonnais ne purent prendre leur revanche (3-5). Si nous pensons que cela ne remet pas en cause la possibilité pour Toulouse-Blagnac d’aller en demi-finale, pour autant nous pensons que Valence ne devrait pas faire mentir l’adage ‘’jamais 2 sans 3’’.





La Roche / Yon (A 4) 47% - 53% Lyon (B 1)





Peut être la rencontre la moins équilibrée tant les Lyonnais semblent afficher une belle sérénité. Pour autant il ne faut pas se laisser aveugler par ce score fleuve obtenue sur une équipe réserve de Rouen beaucoup trop diminuée pour faire illusion. Il ne faut non plus minimiser la belle performance des Yonnais lors du 1er tour face à Courbevoie où ils furent assez impressionnants lors de la 3ème manche. Pour autant lors de la phase régulière, si les Vendéens furent capables de belles performances les plaçant souvent dans le trio de tête, ils ne furent jamais en mesure de véritablement inquiéter Lyon lors de leurs 2 confrontations. Aussi nos tendances seront sans ambiguïté en faveur des Rhodaniens.





POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien 3ème journée :





C’est donc ce samedi une journée complète avec 2 rencontres qui correspondent bien toutes 2 à la 3ème journée (ce ne sera pas toujours le cas). C’est également une journée de retrouvaille puisque ces équipes s’étaient déjà rencontrées lors de la phase régulière. Mais par contre ce ne sera que leur 2ème rencontre pour Anglet reçevant à nouveau et Dijon se déplaçant à nouveau. Par la même c’est le 1er déplacement pour Clermont et la 1ère à domicile pour Wasquehal. Ces 2 derniers en étant à leur 3ème rencontre, la victoire sera importante pour des raisons bien différente. Les Lions du Nord doivent vite retrouver le chemin de la victoire afin de rester dans la lutte pour le maintien, alors qu’un succès des Arvernes serait un grand pas vers le maintien. Mais peu de chance que leurs adversaires leur fassent cette politesse sans avoir batailler durement. Ainsi la réserve d’Anglet voudra absolument profiter de ce 2ème match à domicile pour avancer vers le chemin du maintien. Si Wasquehal aura montré la semaine dernière qu’après un gros revers elle pouvait se montrer dangereuse, alors ce samedi Dijon aura la volonté de faire de même et prouver sa combativité.







Wasquehal (A 9) 52% - 48% Dijon (A 10)

Si nos 2 équipes ont bien mal commencé leur campagne pour le maintien, l’une s’est probablement en grande partie rassurée samedi dernier pendant que l’autre, au repos forcé, en était encore à digérer sa sévère défaite à Clermont-Fd.. C’est justement dans la capitale arverne que les Wasquehaliens ont montré leur combativité en menant la vie dure à leurs hôtes et qui peuvent leur permettre de prétendre avoir encore leur mot à dire dans cette lutte pour la survie en D2. Cela est de plus en partie conforté par leurs 2 confrontations avec les Bourguignons en phase régulière et qu’ils auront gagnées à chaque fois. Pour autant ces derniers n’ont certainement pas oublié que leur défaite dans le Nord ne fut concédée qu’au terme d’une prolongation. Il y eu de plus une amélioration sensible des résultats des Ducs à partir de mi-janvier alors que les Lions étaient installé dans un cycle de défaites depuis mi-décembre qui perdura jusqu’à la fin de la phase régulière. Nous pensons que l’équipe des Haut-de-France devrait profiter d’un certain regain de forme, voir de confiance, ainsi que de leur 1er match à domicile pour s’imposer devant ses supporters. Mais nos tendances restent assez serrées car les Dijonnais vont vouloir se rebeller face à un adversaire qu’ils connaissent bien depuis la saison dernière et le carré final de D3.



Anglet II (B 10) 53% - 47% Clermont-Ferrand (B 9)





Les Arvernes doivent s’attendre à un délicat déplacement en pays basque et ils le savent d’autant plus qu’ils y avaient subi un dur échec lors de leur dernière rencontre de saison régulière. On en sait la cause ; ils s’étaient heurtés à une équipe angloy qui, à leurs jeunes espoirs en grand progrès s’étaient ajouté des vétérans rompus aux joutes de la Magnus et dont ils ne se sont retirés pour la plus part de l’équipe 1ère que depuis fort peu de saisons. Présents plus sporadiquement au cours de la saison régulière, ces derniers firent donc un retour remarqué lors de cette dernière journée de 1ère phase. Ils signaient ainsi leur retour avant d’enchainer avec la phase de maintien pour apporter le soutien nécessaire afin bien sûr d’assurer le maintien de l’équipe réserve en D2. Rappelons que lors de son 1er match dans cette poule de maintien, l’Hormandi ne disposait pas de ses meilleurs espoirs pris par les quarts de final du championnat élite U20. Or non seulement la présence des anciens de l’équipe première avait permis d’attendre avec quelques jeunes l’effectif minimum de 10 joueurs de champ pour pouvoir jouer mais ils avaient réussi à complètement dominer l’équipe de Wasquehal. Eliminés lors de ces quarts de final, les U20 sont désormais entièrement tournés vers la D2. Pour autant nous pensons qu’ils profiteront encore de l’aide précieuse de leurs ainés, au moins tant que le maintien ne sera pas assuré. Par la même nos cotes seront à l’avantage des Basques face à des Clermontois qui pourtant, s’ils réussissaient à déjouer notre pronostique, feraient un pas énorme vers leur survie dans cette division.