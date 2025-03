Play-off D2 2024/25

1er tour match aller



Nous y voilà enfin à cette phase finale. Ce n’est pas encore le sprint mais plutôt une course de demi-fond avec obstacles éliminatoires. Et comme chaque saison au moment des play-offs reviennent les discussions au sujet de la supposée différence de niveau entre les 2 poules. Il faut bien avouer que ces dernières années, elle était assez flagrante, particulièrement lors des play-offs 2023/24 où la majorité des équipes du nord avaient buté sur ce 1er tour.



Ainsi sur les 8 équipes de la poule A seules 2 passèrent le 1er tour et aucune le 2ème. Assisterons-nous à nouveau au même constat ? Il y a malheureusement quelques faits qui peuvent laisser craindre que ce risque soit grand. D’abord il faut rappeler qu’il n’y aura jamais eu autant de nouveaux clubs promus en D2 6 exactement (suite à l’élargissement de la D1 à 16 équipes et au renoncement de 3 clubs à poursuivre en D2).



On sait généralement qu’ils peuvent connaître quelques difficultés d’adaptation, surtout si la promotion est un peu imprévue et donc peut-être pas très bien anticipée. Or sur les 6 promues, 5 se sont retrouvés en poule A et où de plus, La Roche sur Yon, une des 2 équipes de cette poule ayant atteint les quarts de finale la saison dernière, l’a quitté pour celle du sud. C’est donc sans surprise que, 3 des 4 équipes reversées en phase de maintien, découvraient cette saison la D2, dont le seul promu de la poule B. Si Châlons-en-Champagne est la bonne surprise en obtenant la 1ère place de son groupe pour son retour en D2, les autres ont eu plus de mal.



Notons cependant la belle adaptation sur la fin de Luxembourg qui, après une 1ère partie de saison délicate, a su fort bien redresser la barre. Pour autant le duché saura-t-il rivaliser lors de ce 8ème de finale avec à une équipe du sud rodée aux joutes de la D2 ?

Sur ce constat, certes plutôt subjectif à la veille du 1er tour, on peut craindre encore cette saison un fort déséquilibre entre les 2 groupes où même le leader du nord risque de souffrir contre le 8ème du sud, comme ce fut déjà dramatiquement le cas l’an dernier (Paris éliminé en 2 manches par Lyon).



Cette journée aller des 8èmes de finale nous donnera déjà une première indication un peu plus objective. Enfin signalons le cas particulier des réserves. Le début des phases finales de D2 coïncide avec le début de celui du championnat U20 élite (ligue espoir dorénavant). La FFHG a donc prévu quelques aménagements pour que cela ne pénalise pas trop la réserve de Rouen et Vaujany-Grenoble. Ainsi pour Grenoble le match des U20 a été déplacé au dimanche 2 mars, alors que pour les Normands c’est le match de la réserve qui a été fixé au mardi 4 mars. Par contre rien d’officiellement fixé le week-end suivant pour les matchs retour.





A noter qu’en poule de maintien, pas de conséquence pour la réserve d’Anglet qui n’a pas d’équipe inscrite en championnat U20.





Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe



PLAY-OFFS

Orléans (A6) 47% - 53% Toulouse-Blagnac (B 3)



Les Toulousains, qui ont fini la saison régulière sur 3 défaites consécutives, n’ont de fait peut-être pas toute la sérénité que devrait donner leur classement. Ils se déplacent chez des Orléanais qui ont fini suffisamment bien leur 1ère saison en D2 pour assurer un maintien assez tranquille et une 1ère participation aux phases finales de D2. Seul ombre au tableau les concernant, la défaite surprise devant leur public face au dernier de poule A lors de la dernière journée. De leur coté, si les Bélougas cette même 18ème journée se sont également inclinés, c’était à Lyon face à un adversaire d’une autre envergure et ils auront su résister jusqu’à 10 minutes de la fin de rencontre. Pensionnaires de la D2 depuis de nombreuses saisons, ils ont l’expérience des play-offs et s’ils n’ont guère brillé la saison dernière, avec ce meilleur tirage résultant de leur bon parcours, les Bélougas espèrent bien renouer avec une belle série finale comme il y a 3 saisons. Pour cela il leur faudra retrouver l’allant qu’ils avaient durant les ¾ de la saison. On peut penser de leur côté que les Renards du Loiret feront tout pour remercier leurs supporters et se faire pardonner de la contre performance du week-end dernier. Ils prendraient date ainsi pour les prochaines années. On a tendance à ne prêter qu’aux riches et là nous n’avons guère, il faut bien l’avouer, que les classements respectifs des 2 équipes ainsi que le constat de ces dernières années entre les 2 poules, pour références. Cela nous incite à placer les Haut-garonnais comme favoris logiques avec des cotes assez marquées.



La Roche / Yon (B5) 53% - 47% Courbevoie (A 4)



Si le HOGLY doit être déçu d’avoir un peu craqué en fin de phase régulière, laissant par la même échapper la possibilité de meilleures conditions que lui aurait accordé le top 4, il n’ambitionne pas moins de faire aussi bien que l’an dernier en passant victorieusement le 1er tour. Les Yonnais pourraient ainsi avoir l’occasion de valider les progrès possiblement réalisés en évoluant dans une poule réputée plus dure s’ils arrivaient à passer aussi le stade du 2ème tour. Mais déjà il leur faudra ne pas négliger des Coqs qui voudront profiter à fond de l’avantage que leur confère leur 4ème place. Cet avantage ne sera pas de trop car ce serait pour nous une surprise si cette confrontation entre les 2 clubs échappait au match d’appuie. Alors même si Courbevoie a connu plus de victoire à l’extérieur (5) que La Roche de victoire à domicile (4), notre pronostique sera en faveur des Vendéens mais avec une relative prudence par manque d’élément concret de comparaison.





Paris FV (A 2) 52% - 48% Valence (B 7)



Cette fois, les Parisiens ne se présentent plus en leader de leur poule mais pour autant ils essayeront cette fois de ne pas décevoir et faire oublier leur piteuse prestation de la saison dernière les voyant se faire éliminer dès le 1er tour par une équipe qui ne s’était qualifié que d’extrême justesse en play-off. Malheureusement les circonstances ne sont vraiment pas pour eux car, suite à l’indisposition de la patinoire Sonja Henie de Bercy la semaine prochaine, l’ordre normal a été inversé et les Volants en ont perdu l’avantage dû à leur 2ème place acquis en saison régulière. C’est donc ce samedi qu’ils accueillent les Lynx et que la revanche se jouera à Valence ainsi que l’éventuel match d’appui du lendemain. Cela confirme malheureusement toute la difficulté de la pratique en compétition du hockey dans la capitale. Ce 1er tour s’annonce d’autant plus redoutable que l’adversaire qui se présente à eux est capable du meilleur comme du pire. Or en fin de championnat régulier ce fut plus souvent le meilleur. Restons un peu optimiste pour nos parisiens qui, au vu des circonstances, doivent absolument remporter cette 1ère manche. L’avantage du terrain nous incline à les placer devant dans nos tendances mais, là aussi, nous mettons des cotes laissant la porte ouverte sur une possible performance des Drômois.



Vaujany (B 6) 51% - 49% Reims (A 3)



Chacun sait que l’équipe iséroise est en fait l’équipe réserve des Brûleurs de Loup et que, comme ses consœurs de Rouen et d’Anglet, elle est composée exclusivement de U20, voir U18. Mais la différence est que le réservoir est si grand et qualitatif que nombres d’espoirs grenoblois vont plus souvent être prêtés à des clubs de D1, faire des piges en Magnus (et pas toujours avec Grenoble comme Hugo Nogaretto prêté à Nice) et que les entraîneurs arrivent néanmoins à aligner une équipe compétitive pour Vaujany comme pour les équipes U20 et U18. Aussi nous pensons que les Rémois peuvent s’attendre à un match intense ce samedi et cela pourrait les surprendre. Contrairement à leurs adversaires du 1er tour, les Phénix ont terminé leur saison régulière sur une défaite, certes contre le leader, mais certainement décevante puisque c’était un derby joué à la maison face à leur voisin de Châlons-en-Champagne. Ils devront donc surmonter leur déception et, en tant que 3ème de la poule nord, prouver la pertinance de leur position avantageuse pour ce 8ème de finale. Nous avons beaucoup hésité pour nos tendances car, rappelons-le, les phases finales des championnats U20 et U18 commencent aussi ce week-end. Mais l’impact sur Vaujany sera d’autant plus minime que les U20 grenoblois ne joueront que le lendemain à domicile. Pour cela nous accorderons un préjugé favorable pour les Isérois dans des cotes néanmoins assez équilibrées.





Luxembourg (A5) 48% - 52% Montpellier (B 4)



Dommage que les Luxembourgeois ne se soient pas mis un peu plus en confiance en obtenant une dernière victoire chez eux en saison régulière. Car malgré leur classement flatteur en poule sud, les Montpelliérains ont eu une fin de première phase un peu délicate, en tout cas pas au niveau d’une grande partie de sa saison. S’ils restent sur cette ligne, ils pourraient connaître quelques déconvenues face à des hommes du Grand Duché qui seront certainement motivés pour tout donner pour cette première dans l’histoire du hockey luxembourgeois devant leurs compatriotes. Néanmoins pour ce 1er tour il nous semble que les Vipers ont l’expérience pour eux et donc une certaine marge en leur faveur. Nous mettons donc des tendances laissant place à une performance possible des Tornados mais pour autant en faveur des Héraultais.



Evry/Viry (A 7 ) 46% - 54% Roanne (B 2)



Moins ambitieux que son leader de poule ou en tout cas l’affichant moins, les Roannais espèrent faire mieux que l’an dernier, c’est à dire à minima aller au-delà des quarts de finale. Pour cela autant se ménager en évitant des week-ends à rallonge avec des matchs d’appui. Nos Renards se déplaceront donc à Evry avec la ferme intention de l’emporter. Ils devront néanmoins se garder d’excès de confiance car si les Jets n’ont pas vraiment été un exemple de régularité lors de la première phase, ils ont su néanmoins surprendre quelques équipes pourtant données favorites. Les dernières prestations plutôt solides des Ligériens nous inclinent à les placer en favoris de cette affiche avec des cotes sans ambiguïtés mais laissant place à une possible performance des franciliens.



Annecy (B 8) 49% - 51% Chalons en Champagne (A 1)



Les Châlonnais vont donc se confronter avec une équipe de la poule sud dont ils devront se méfier. Longtemps moribonds, les Chevaliers du Lac auront traîné longtemps en fond de classement, perdant souvent de fort peu, jusqu’à ce que la machine se débloque enfin en 2ème partie de saison. C’est dire que le club savoyard s’est réveillé au meilleur moment de la saison. Face à lui se présente donc le leader de la poule nord qui aura été d’une régularité assez exemplaire toute la 1ère phase, si on excepte leur match de la journée d’ouverture que l’on peut considérer comme un accident. Redescendus en D3 l’année terrible de la pandémie, les Gaulois auront donc fait un retour d’ores et déjà réussi. Néanmoins ils tenteront de faire mieux que le leader de la poule A de la saison dernière, Paris, éliminé piteusement dès le 1er tour. Ils essayeront de prendre une 1ère option sur la glace d’Annecy, ce qui sera d’autant moins facile qu’ils seront sous la pression d’un public bien plus nombreux que ce que l’on trouve généralement dans les patinoires de la poule nord. Nous pensons que la rencontre devrait être longtemps indécise mais on se risque à accorder un très léger à priori favorable aux Châlonnais si convaincants toute cette 1ère phase.





Rouen II (A 8) 40% - 60% Lyon (B 1)

Mardi 4 mars



Pour être franc, on ne sait trop comment les jeunes espoirs de Rouen vont pouvoir relever le défi face au très solide leader de la très concurrentielle poule sud. Outre le déséquilibre supposé entre les 2 poules, l’effectif de cette réserve est composé quasi essentiellement d’espoir U20 de Rouen mais aussi de Caen et de Meudon. Or les 2 premiers clubs cités sont engagés le week-end du 1er mars dans les quarts de finale du championnat de France U20 élite, samedi et dimanche. Heureusement la FFHG a décidé cette saison de décaler le match de la réserve au mardi 4 mars ; souplesse dont elle n’avait pas fait preuve les saisons précédentes. Néanmoins il est probable qu’Il va y avoir un choix à faire et nous pensons que cela sera celui du championnat U20. Ce n’est pas nouveau et si la réserve se qualifie généralement avec brio pour les play-offs, ce qui fut moins le cas cette saison, elle s’en contente puisque le but premier est la formation et que le seul objectif sportif assigné est le maintien. Donc comme chaque saison on peut s’attendre à une élimination plus ou moins programmée dès ce 1er tour. Nos cotes reflètent ce constat et sont donc d’autant plus en faveur des Lyonnais que ces derniers ne cachent pas leur ambition de viser la montée en D1.

POULE DE MAINTIEN



Si nous évoquions plus haut le déséquilibre constaté chaque année entre les 2 poules en play-offs, il faut bien avouer que cela est bien moins flagrant en poule de maintien. De plus, nous nous garderons bien de considérer comme favoris, ce qui serait pourtant logique, les équipes ayant comptabilisés le plus de point lors de la saison régulière. En effet Clermont-Fd. Et encore plus Wasquehal, bien que tous les deux 9èmes de leur poule, ont eu un début d’année 2025 particulièrement pénible les entraînant dans une série de défaites ininterrompue.



Pour leur rivaux, la réserve d’Anglet et Dijon, ce fut presque l’inverse et particulièrement pour les Bourguignons. En terminant la 1ère phase par une victoire, même si pour les Basques ce n’était que la 2ème, ces 2 équipes se sont mis probablement dans de bien meilleures dispositions morales que leurs concurrents, d’autant que ces derniers ne retirent aucun avantage de leur 9ème place puisque les compteurs sont remis à zéro dans ce mini championnat pour le maintien. Probablement les tous premiers matchs nous en diront plus sur les véritables possibilités de chacun mais certainement que le niveau de motivation et de solidarité de chaque équipe pourrait faire la différence.



En attendant pour cette 1ère journée de phase finale de maintien, il nous est particulièrement difficile de désigner un favori et nos tendances seront par la même très équilibrées.

JOURNEE 1

Clermont-Ferrand (B 9) 51% - 49% Dijon (A 10)



A Clermont-Fd. On n’est pas à un paradoxe près, moins il y a de résultats plus il y a de monde dans les gradins (3ème moyenne d’affluence de la D2). Si les dirigeants ont la consolation de voir leur situation financière s’améliorer (ils ont démarré la saison avec un déficit de 66 000€), ils enragent cependant de voir le jeu de leur équipe première se déliter depuis janvier après pourtant un début de saison prometteur. Or les Sangliers s’apprêtent à recevoir un adversaire dont c’est plutôt le contraire. Longtemps les Bourguignons ont été cantonné en fond de classement avec un bilan famélique de 2 points acquis lors de 2 défaites en prolongation. Mais cela changea à partir de mi janvier où, s’ils ne parvenaient pas à s’éviter la dernière place, ils n’auraient pas moins fait une belle remontée aux points avec 3 victoires. C’est d’ailleurs, des 4 équipes constituant ce groupe en lutte pour le maintien, celle qui a de loin le meilleur bilan depuis le début d’année 2025. Les Arvernes n’auront eux même grappillé qu’1 petit point lors d’une défaite en prolongation. Alors si on veut bien considérer le fait de jouer devant ses partisans comme un encouragement à se dépasser, nous accorderons un apriori favorable aux Clermontois mais nos cotes seront pour autant très serrées car les Dijonnais auront peut-être la confiance de leur coté.

Anglet (B 10) 52% - 48% Wasquehal (A9)



On ne pouvait guère faire déplacement plus lointain pour nos hommes du Nord et il va leur falloir digérer ce long voyage pour retrouver vite leur coup de patin. Avec certainement un moral tout neuf après leur victoire de la 18ème journée, les Basques comptent bien profiter de cet avantage pour ouvrir leur compteur de point. Ils ont d’autant plus intérêt que les espoirs de l’Hormadi n’ont pu acquérir leurs 2 seuls succès qu’à domicile alors que Wasquehal a su en remporter 2 à l’extérieur. Par contre ces derniers n’ont jamais pu interrompre leur série de défaites entamée mi décembre et cela peut peser lourdement dans les consciences. Parce qu’ils auront l’avantage du terrain couplé à un déplacement éreintant de leurs adversaires, parce qu’ils ont fini la saison régulière sur une note d’espoir contrairement à leurs adversaires et parce qu’il est fort probable qu’ils bénéficieront bien de l’aide de certains vétérans retirés depuis peu de la Magnus et trop souvent absents au cours de la phase régulière comme Arrossamena, nous pensons que les Angloys ont la possibilité de confirmer les progrès entrevus. Manquant cependant d’éléments de comparaison directe nous restons relativement prudents dans nos tendances.