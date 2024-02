Tendances pour les 16-17-20 Février

Spécial mise à jour du calendrier

Ce week-end à rallonge, commençant ce vendredi il va s’étirer jusqu’à mercredi prochain et il fallait bien cela pour mettre à jour un calendrier qui ne fut guère moins contrarié que les saisons précédentes avec pourtant les contraintes liées à la pandémie.



Le hasard fait qu’il offre aussi 2 matchs retours par rapport aux toutes dernières rencontres. En effet Clermont-Ferrand retrouvera Vaujany-Grenoble et c’est au tour de Paris de recevoir Courbevoie. Si les Volants ont l’occasion de prendre leur revanche, pour les clermontois cela s’annonce bien plus compliqué et on cherchera surtout à présenter un meilleur visage.



A suivre surtout la lutte à distance entre La Roche/Yon et Courbevoie pour la 2ème place, le déplacement de Montpellier à Méribel pour tenter de reconquérir la 1ère place et bien d’autres clubs chercheront à préserver leur rang dans le top 4 ou tenter d’y parvenir.



Quelques rares équipes regarderont cela de loin mais non sans appréhension comme Villard-de-Lans, Reims et Lyon qui espèreront une contre-performance de leurs concurrents les plus proches.

Devant chaque rencontre est rappelé à quelle journée de championnat (J) elle est rattachée et comme d’habitude entre parenthèse ( ) le rappel du classement de l’équipe.

POULE A

Samedi 17 Février

(J 5)

Angers II (7) 47% - 53% La Roche / Yon (2)

Si ce n’est de ne pas voir l’entente Evry-Viry leur prendre la 7ème place les Angevins n’ont plus rien à attendre de cette 1ère phase de championnat. Ce n’est pas le cas de leurs hôtes qui sont désormais sous la menace directe de Courbevoie. Or pour la suite de la compétition, être 2ème peut être un avantage non négligeable pour le second tour des play-offs. Comme eux les Coqs se déplacent mais chez le leader et leur tâche sera certainement plus rude. Aux Aigles d’en profiter lors de ce cours déplacement en Anjou pour remettre un peu plus d’espace avec les franciliens. Nous tablons sur un dernier coup de rein des vendéens qui pourraient peut-être mettre définitivement à l’abri leur place de dauphin. Les cotes sont donc raisonnablement à l’avantage du HOGLY.

(J4)

Evry/Viry (8) 51%

- 49% Rouen II (4)



En recevant la réserve des Dragons, moins fringante en ce moment, les Jets peuvent espérer dépasser au classement l’autre réserve, celle d’Angers. Encore faudra-t-il que cette dernière cède de son côté (voir ci-dessus). De leur côté les normands savent leur 4ème place encore très vulnérable et après 3 défaites de suite il serait bon de faire un dernier effort. Amnéville et Reims ne sont qu’à 2 points et si les mosellans ont comme eux 2 journées à jouer ce n’est pas le cas des rémois en repos ce week-end. Gagner écarterait définitivement ces derniers d’un possible retour. Parce qu’il nous semble que l’entente francilienne tourne mieux, comme d’ailleurs en atteste sa victoire fin janvier à Rouen, nous miserons plutôt sur elle avec néanmoins des cotes plutôt équilibrées

(J3)

Paris FV (1) 52% - 48% Courbevoie (3)



Censé être le match aller, cette 3ème journée reportée nous offre donc la revanche de mercredi dernier. Et parce que les parisiens compteront certainement mettre les choses au point, nos tendances seront en faveur de ces derniers. Mais nous resteront prudent car non seulement les banlieusards sont devenus redoutables depuis quelques semaines mais leur impressionnante remontée au classement leur permet de viser dorénavant la 2ème place ; à la condition de ne pas la compromettre par une défaite. Et puis c’est un derby avec tout ce qui s’en rattache.

(J8)

Colmar (10) 49% - 51% Amnéville (6)

Comme Reims, Amnéville vise également la place de 4ème détenue par la réserve de Rouen. S’ils ont l’avantage par rapport aux champenois de participer à cette journée de mise à jour il ne leur faut cependant pas la gâcher. Devant l’importance de l’enjeu, nous avons accordé nos faveurs aux Red Dogs mais avec des cotes prudentes tant depuis une quinzaine de jours les alsaciens semblent être redevenu des Titans alors même qu’ils n’ont plus rien à défendre. Spécialistes des victoires à l’extérieur (puisqu’ils en comptent plus qu’à la maison), il serait donc bon pour les amnévillois de rester sur cette même ligne.

POULE B

Vendredi 16 Février

(J15)

HCMP (1) 52% - 48% Montpellier (3)

C’est probablement l’affiche de ce week-end dans cette poule, puisqu’elle met en présence le nouveau leader à son prédécesseur avec la 1ère place en jeu. Pour autant nous n’hésitons guère à donner l’étiquette de favoris aux Bouquetins. Certes pourtant sur leur glace, ils ont peiné à écarter le 10ème Valence la semaine dernière, mais ils l’ont fait grâce à un très beau finish. Au contraire les Vipers n’ont su éviter le piège chez l’avant dernier Lyonnais et se sont inclinés. Pour l’entente alpine l’emporter serait faire coup double car elle écarterait de facto les héraultais de la 1ère place mais aussi Villard-de-Lans à qui il ne reste que la 18ème journée et qui donc au final ne pourrait qu’espérer au mieux le partage des points mais avec le handicap d’un goal-average particulier défavorable. Dans le cas contraire, tout se jouera sur les 2 derniers matchs restant à jouer pour les Bouquetins en sachant que les montpellierains ont l’avantage sur eux du goal-average particulier en leur faveur.

Samedi 17 Février

(J9)

Vaujany (6) 56% - 44 % Clermont (9)

Comme dans le derby francilien ce samedi nous aurons à Vaujany ce qui aurait dû être le match aller et qui devient la revanche de la semaine dernière. La comparaison s’arrête là car ici il est peu probable que l’on assiste à l’exploit du week-end. Largement débordés chez eux les Arvernes tenteront avant tout de donner une vraie réplique. Cela passera par un système défensif plus efficace ainsi qu’une attaque plus réaliste. Si cela ne suffira probablement pas pour l’emporter, au moins prépareront-ils au mieux les échéances prochaines des plus importantes pour leur survie en D2. Les Grizzlys doivent trouver là l’opportunité d’opérer un rapprochement vers le top 4, aussi ils joueront en ayant un œil vers Roanne et Toulouse, les 2 équipes qu’ils se doivent de dépasser pour atteindre leur objectif. Si nous espérons un match plus disputé que samedi dernier nos cotes n’en sont pas moins largement en faveur des isérois.

(J17) Toulouse-Blagnac (5) 53% - 47% Annecy (7)



Les toulousains auront la pression chez eux car leur irrégularité les a fait éloigner du top 4 et s’ils n’ont qu’une chance minime de retrouver la 4ème place, celle de se voir rétrogradés à la 6ème est bien plus pressante. Annecy également alterne le chaud et plus souvent le froid. Bien qu’en position favorable, l’équipe se doit encore de confirmer sa qualification en play-offs. Mathématiquement une seule victoire, ce samedi ou le prochain, suffirait au bonheur des Chevaliers du Lac. Pour notre part, nous pensons qu’après 2 défaites, Les Bélougas devraient renouer chez eux avec la victoire et nos cotes seront assez largement en leur faveur.

(J10)

Roanne (4) 53% - 47% Valence (10)

Après leur déconvenue de la semaine dernière les Renards se voient offrir un autre match à domicile, qui plus est face au dernier de poule. Victoire impérative pour préserver toutes leurs chances de garder leur 4ème place, voire mieux si des aléas sportifs jouent pour eux. Ils devront se garder de tout excès de confiance en se remémorant leur match dernièrement face à Clermont-Ferrand et jouer avec le plus grand sérieux pour ne pas décevoir à nouveau leurs nombreux partisans. Il le faudra d’autant plus que les Lynx ont su faire douter fort longtemps les Bouquetins avant de céder in extremis dans les 10 dernières minutes. Ils tenteront d’autant plus de faire mieux, ce qui serait un encouragement pour la 2ème phase en poule de maintien à laquelle ils se savent condamnés.

Mardi 20 Février

(J11)

HCMP (1*) 52% - 48% Vaujany (6*)

Belle affiche qui verra s’opposer le 1er de poule, et un des favoris au titre, au champion de D2 de la saison dernière. Et si nos cotes sont plutôt à l’avantage de l’entente alpine, l’entente iséroise ne part d’autant moins battue que l’on assiste à une vraie montée en puissance des Grizzlys depuis la reprise de janvier avec des performances parfois impressionnantes comme ce carton infligé aux Arvernes dernièrement. Très probablement à nouveau victorieux des Sangliers ce dernier samedi, les jeunes grenoblois ont peut-être ici l’occasion d’intégrer le quatuor de tête. Même si la montée leur est interdite cela devrait suffire à les motiver. A les faire gagner reste à voir.

*Classements du HCMP et des Grizzlys au 16 février avant la rencontre de ce même jour.