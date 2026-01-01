

Tendances des matchs reportés de la la 1ère phase du championnat Division 2 - 2025/2026



Journées des 14 et 15 février 2026



Nous disions la semaine dernière lors de la présentation de la 17ème journée que c’était officiellement l’avant dernière journée du championnat régulier tout en signalant que pour bien des équipes n’étaient pas à jour sur le calendrier. Il est grand temps, alors que la seconde partie du championnat approche, de lancer cette mise à jour qui d’ailleurs a déjà commencé dimanche et lundi dernier.



Comme chaque année la FFHG a donc prévu ce week-end pour enfin aligner tout le monde sur le même nombre de rencontres avant la 18ème et dernière levée qui aura lieu dans 8 jours.



Certains vont tenter d’en profiter pour récupérer leur place et on pense plus particulièrement aux 2 ex leaders Montpellier et La Roche-sur-Yon, suffisamment proche des actuels leaders, respectivement Valence et Brest, pour repasser devant en cas de victoire. Mais cela ne sera pas si facile dans les 2 cas puisque les Vipers accueillent une équipe de Roanne ambitieuse et que les Yonnais se déplacent justement à Brest. Ils ne seront pas les seuls à avoir cet espoir. C’est le cas d’Orléans qui devra battre les Français Volants mais aussi espérer une contre-performance des Châlonnais au Luxembourg.



Enfin d’autres, revenant de loin, veulent profiter de ce sprint final pour améliorer leur position. Ce sera le cas de Vaujany-Grenoble et de Mulhouse mais un des 2 sera forcément déçu puisqu’ils seront opposés l’un à l’autre ce week-end.



Ce sera aussi le cas de Reims, encore 8ème il y a peu et qui, remonté à la 5ème place, peut encore prétendre à la 4ème ; mais faudra-t-il encore qu’il puisse profiter de circonstances qu’il ne maitrise pas. Nous allons détailler tout cela lors de l’analyse de chaque rencontre.





Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel de son classement actuel.

POULE A



Luxembourg (7) 48% - 52% Châlons en Champagne (3)

Un défi difficile mais possible pour les Luxembourgeois qui ont, en cas de succès, la possibilité de se positionner à la 5ème place. Certes ils sont bien sûr tributaires des résultats de leurs adversaires direct, en sachant néanmoins que l’entente Evry-Viry aura, elle, le désavantage de ne pas jouer ce week-end. Ils auront cependant face à eux non seulement des Vendéens bien mieux classés mais dont la 3ème place, encore sous la menace d’Orléans, a besoin d’être consolidée. Nos cotes respectent la hiérarchie actuelle tout en préservant la possibilité d’une belle performance des Tornados.



Rouen II (10) 47% - 53% Reims (5)

Les espoirs rouennais n’ont plus rien à gagner sinon de la confiance pour les joutes futures que génère un succès. Ce n’est pas du tout le cas des Rémois qui peuvent encore théoriquement viser la 4ème place avec les avantages du 1er tour des play-offs qui s’y rattachent. Il faudra certes un beau concours de circonstance avec en préambule le gain de leurs 2 matchs restant mais aussi une équipe d’Orléans réduite quasiment au silence jusqu’à la fin de la saison. A savoir, 4 points les séparant, encore 1 succès des Renards du Loiret et tout retour deviendrait impossible. (A noter que si Reims peut dans l’absolu revenir à égalité avec leur voisin châlonnais, ils ne peuvent, de par un goal-average défavorable, les dépasser). Devant ce challenge à tenter, nos cotes seront sans excès en faveur des Champenois.





Brest (1) 51% - 49% La Roche/Yon (2)

Affiche vedette s’il en est, Albatros contre Aigles : des plumes risquent de voler. Le leader reçoit un dauphin qui ne viendra certainement pas sans l’ambition de les détrôner. Et ils ont raison car les Bretons n’ont pas toujours été sereins, même au Rïnkla Stadium. Néanmoins nos faveurs iront vers les Brestois mais avec des cotes qui laisse augurer d’une belle empoignade.





Dimanche 15 février comptant pour la 1ère journée



Orléans (4) 53% - 47% Paris FV (7)

Toutes les 2 ont l’occasion en cas de succès de grappiller au moins une place, même si pour l’équipe Orléanaise il faut encore que la veille celle de Châlons-en-Champagne ait été tenue en échec. Pour la formation parisienne, elle a d’autant plus l’occasion de passer devant sa voisine essonnienne que celle-ci ne joue pas ce week-end, mais faut-il encore s’imposer sur les bords du Loiret face à des Renards soutenus par leurs nombreux partisans. Aussi fort logiquement Orléans sera notre favori avec des cotes assez nettes mais raisonnables. A noter que si la veille Luxembourg n’a pu s’imposer chez lui et que bien sûr exploit il y a de la part des Français volants, c’est même 2 places que gagneront ces derniers.

POULE B



Vaujany-Grenoble (7) 49% - 51% Mulhouse (8)

Le match un peu de la revanche et du rachat pour des Vaujaniats qui, il faut bien le dire, s’étaient fait rosser toute fin janvier à Mulhouse. Cela ne sera pourtant pas si facile face à des Alsaciens curieusement métamorphosés depuis le départ brutal et inattendu de leur américain, meilleur buteur de l’équipe. Si les Scorpions restent sur leur nuage jusqu’à la fin de saison, non seulement les Grizzlys vont avoir bien du mal à rester maitre chez eux mais l’équipe de la poule nord qui les croiseront dès le 1er tour des play-offs peut s’inquiéter. Les Isérois espèrent d’autant plus mettre fin à cette série de victoire mulhousienne que cela leur permettrait de passer devant les Arvernes. Nos tendances, certes plutôt tendues, seront légèrement en faveur des Alsaciens vraiment très solides en ce moment.



Montpellier (2) 52% - 48% Roanne (4)

C’est le moment ou jamais à l’approche des phases finales, de se reprendre pour les Montpelliérains après cet enchainement de 2 défaites. La tâche ne sera pourtant pas si facile car les Roannais, dans le top 4 depuis si longtemps, ont connu un petit fléchissement également qui leur a couté la 3ème place et eux aussi ont besoin de se rassurer. L’équipe qui l’emportera aura de plus l’avantage de regagner une place et donc pour les Héraultais de reprendre la tête de la poule. Cela promet donc un match engagé pour lequel nos cotes seront plutôt équilibrées tout en ayant la faiblesse de croire plutôt à une réaction piquante des Vipers.





