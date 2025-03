Play-off D2 2024/25

Il est évident que toutes les équipes l’ayant emporté samedi dernier sont en ballotage favorable même si c’est en principe un peu moins vrai pour celles l’ayant fait à domicile. Il va leur falloir faire le plus difficile : rééditer cette performance chez l’adversaire et ils auront l’avantage d’avoir 2 rencontres pour tenter d’y parvenir. Il n’y a d’ailleurs que 2 clubs qui ont réussi à s’imposer chez eux et tous deux de la poule B, La Roche-sur-Yon et Annecy.



Or ce qui s’annonce en principe difficile, puisqu’en théorie ils sont hiérarchiquement moins forts, pourrait s’avérer tout à fait faisable. Il semble en effet que cette saison la différence de niveau entre les deux poules est encore une fois sensiblement en faveur des ‘’sudistes’’. Cela risque donc de rendre ces chocs bien plus équilibrés que ne le voudrait le principe qui régit la mise en place du tableau des play-offs. Rappelons que Valence aurait dû être dans ce cas-là mais on sait que, problème d’occupation de patinoire oblige, Paris a dû céder la préséance aux Drômois ce qui complique bigrement la tâche des Volants déjà pénalisés par leur défaite à Bercy.



En plus de Valence, les 5 autres équipes à l’avoir emporté chez l’adversaire sont Roanne, Toulouse-Blagnac, Montpellier et enfin Reims, seule équipe de la poule A vainqueur lors de cette 1ère journée. La situation leurs est incontestablement favorable. Pourtant, pour Montpellier, elle le sera peut-être un peu moins. Nous expliquerons pourquoi plus bas.



Comme les saisons précédentes nous donnerons nos tendances du match retour mais aussi d’appui pour toutes les équipes même si nous nous doutons bien que cela risque de concerner finalement un nombre restreint de rencontres.



Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe



PLAY-OFFS

Match retour samedi 8 mars

Toulouse-Blagnac (B 3) 55% - 45% Orléans (A6)



Le suspense risque fort d’être limité même s’il ne faut pas oublier que les Orléanais avaient remporté le 1er tiers. En auront-ils retenu quelques leçons ? En tout cas il leur faudra résister à la pression toulousaine à tous les tiers-temps, ce qu’ils n’auront su faire en 2ème période lors du match aller. Les Bélougas auront leurs très nombreux supporters derrière eux. Malheureusement encore cette saison régulière cela ne les a pas empêchés de parfois les avoir déçus à la maison. A eux de se préserver de tout excès de confiance et un match sérieux devrait suffire à leur éviter une 3ème manche.





Courbevoie (A 4) 51% - 49% La Roche / Yon (B5)



Une des affiches les plus indécises de la soirée. Si les Vendéens ont réussi à prendre le dessus sur les Franciliens ce ne fut pas par une écrasante victoire. Surpris probablement par un rythme de jeu supérieur en 1ère période (perdu 3-1) les Coqs ont su à peu près rééquilibrer les choses dans les périodes suivantes (1-1 et 2-1). Nuls doutes qu’ils ont dû travailler dur sur ce point toute la semaine et il faut s’attendre à une rude bataille. De toute façon au pied du mur les Courbevoisiens se doivent de tout donner. Nous attendant à un match indécis, nos tendances vont être proches de l’équilibre mais nous accorderons un petit bonus bien fragile aux Altoséquanais.





Valence (B 7) 52% - 48% Paris FV (A 2)



Ce devrait être ici une affiche plus indécise même si en l’emportant à Bercy, les Valentinois ont fait un bon pas vers les quarts de finale. Néanmoins nous restons sur des tendances équilibrées même si cette fois en faveur des Lynx. La saison régulière nous a appris que les Volants étaient capables de réactions d’orgueil après une contre performance et qu’ils aimeraient sûrement cette fois passer au moins un tour pour laver la grosse désillusion de l’an dernier. Malheureusement il faut bien dire que les circonstances ne sont pas pour eux avec cette inversion des lieux de rencontre (voir l’introduction plus haut) mais certainement ils voudront y croire comme un dernier baroud d’honneur.





Reims (A 3) 52% - 48% Vaujany (B 6)



Pour cette rencontre il est bien difficile de donner des tendances car il semble que le match aura bien lieu ce samedi à 19h30 . . . soit à l’heure à laquelle les U20 grenoblois termineront le leur face à Gap. Quelle équipe sera privilégiée ? Ayant perdus chez eux, les Grizzlys, s’ils ambitionnent vraiment de passer un tour, devront également le faire au détriment de l’équipe U20 qui de plus ne pourra guère compter sur le renfort des meilleurs U18, eux même pris par les play-offs de leur championnat. Alors certes leurs ressources sont grandes et les dirigeants de l’entente iséroise avaient réussi ce pari osé il y a 2 saisons, mais auront-ils la même exceptionnelle profondeur de banc pour y arriver cette année ? Du fait de cette interrogation, du planning très chargé des équipes du centre de formation grenoblois, et sans oublier, que ce sont bien les Rémois qui l’ont emporté à l’aller, nos cotes seront en faveur de ces derniers mais en restant mesurés car on peut s’attendre à tout avec ces diables de Brûleurs de Loup, même quand ils revêtent la peau du Grizzly.





Montpellier (B 4) 55% - 45% Luxembourg (A5)



Certes les Luxembourgeois ont quasi érigé en spécialité la victoire en terrain adverse mais il est difficile de ne pas donner les Montpelliérains favoris tant ils ont su maitriser leur confrontation aller en remportant chaque période même si ce ne fut pas sur des scores écrasants. En plus un facteur imprévu risque de jouer contre les hommes du Grand Duché : le déplacement. Il sera plus long et donc plus fatiguant que prévu. En effet les Vipers connaissent quelques soucis de planning à Végapolis. La piste principale est réservée depuis plusieurs mois pour une compétition de patinage artistique ce week-end, soit bien avant de connaître les dates des play-offs. Ils seront donc contraints d’accueillir leur adversaire à Castres qui a mis à disposition sa patinoire rénovée depuis peu. Cela ne réjouira guère les nombreux supporters des Vipers obligés à se déplacer de 170 km mais certainement guère plus les Tornados obligés à ce déplacement XXL de plus de 1000 km. Le fait que les Héraultais ne puissent bénéficier pleinement de l’avantage de jouer à la maison risque d’être une bien relative consolation pour les luxembourgeois. Nos cotes seront donc largement en faveur des montpelliérains.





Roanne (B 2) 56% - 44% Evry/Viry (A 7)



Largement défait sur sa glace (2-9), l’entente Evry-Viry aura bien du mal à surprendre une équipe de Roanne en ordre de bataille pour voyager loin dans ces phases finales. De fait cette dernière compte bien faire l’économie d’un match afin de préserver de la fraicheur pour la suite de la compétition. Nos cotes reflètent tout à fait cette situation largement en faveur des Renards ligériens.



Chalons en Champagne (A 1) 51% - 48% Annecy (B 8)



Petite surprise que la défaite des Châlonnais à Annecy puisque la supposée hiérarchie n’a pas été respectée. Mais si la défaite (5-2) fut incontestable, elle le doit à un 2ème tiers complètement raté (4-0). Les Gaulois ont dû analyser la rencontre et pourront compter sur leur public, le plus nombreux et fervent de la poule nord, pour arracher la 3ème manche. Redoutables en fin de saison régulière sur leur glace et confirmés par ce début de play-offs, les Annéciens devront s’appliquer à l’être tout autant en Champagne face à une équipe au pied du mur. L’avantage du terrain et, nous pensons, l’honneur que mettrons les Gaulois à être digne de leur place de leader d’une poule nord bien malmené en ces débuts de play-offs, nous font pencher vers une revanche victorieuse possible sur le match aller. Toutefois nos cotes seront assez serrées et il n’est donc pas garanti que les 2 équipes se retrouvent dimanche.





Lyon (B 1) 58% - 42% Rouen II (A 8)



Se pose pour la réserve de Rouen tout à fait le même problème que Vaujany-Grenoble. Cette fois pas d’aménagement et les coachs rouennais devront présenter une équipe alors que les U20 et U18 seront pris par les quarts de finale de leur championnat respectif tout ce week-end. Il va falloir d’autant plus faire des choix que les Normands n’ont pas tout à fait les mêmes ressources que Grenoble. Ils devront y arriver avec l’aide de Meudon et de Caen dont des joueurs sous licences bleues viennent étoffer l’effectif de la D2. Mais là aussi problème ; les U20 caennais jouent également en quart de finale . . . contre les Rouannais ! L’effectif aligné risque donc de ne pas suffire pour contrecarrer les projets ambitieux des dirigeants lyonnais et qui ont su bâtir une équipe pour y arriver. Pour nous sans l’ombre d’un doute nos pronostics sont largement en faveur des Lions de la capitale des Gaules, d’autant que l’on peut s’attendre à une affluence digne de la Magnus dans la grande patinoire Charlemagne.

PRONOS MATCH 3 EN DESSOUS DE LA POULE DE MAINTIEN

POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien 2ère journée :



Probablement lié à un problème d’indisponibilité l’autre rencontre Dijon – Anglet II aura lieu le 5 avril en même temps que le match de la 4ème journée Wasquehal – Clermont-Fd. Par contre le match de la 4ème journée Anglet II – Dijon aura lieu le 22 mars et sera le seul entre la journée 3, le 15 mars et la journée 5 le 29 mars. Bref nous arrêtons là parce que l’on se demande parfois pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer. Retenons simplement qu’il n’y aura ce samedi qu’une seule rencontre et qu’il s’agira encore d’une première entre 2 clubs qui ne se sont pas encore rencontrés cette saison.





Clermont-Ferrand (B 9) 54% - 46% Wasquehal (A 9)



Lors de la présentation de la semaine dernière nous rappelions que, pourtant respectivement 9èmes de leur poule ces 2 équipes étaient en panne de succès depuis plus longtemps que Dijon et réserve d’Anglet, les 2 derniers de saison régulière. Or, si depuis les Clermontois ont su brillamment entamer cette 2ème phase, ce ne fut pas du tout le cas des Wasquehaliens lourdement défaits sur la côte basque. Par la même nous n’hésitons pas à marquer nos tendances assez nettement en faveur des Arvernes. Mais attention, la confiance doit être ici sans excès. Les nordistes sont au pied du mur et si la rencontre n’est pas décisive, elle est importante sur le fond comme sur la forme. Un nouveau revers catastrophique pourrait atteindre fortement le moral des Lions mais, même défaits, si ces derniers arrivent à tenir tête aux Sangliers alors ils peuvent espérer encore lors des matchs retours. Ils vont se heurter à des Auvergnats qui ont le triste privilège d’avoir maintenant une certaine expérience de ces batailles en poule de maintien qu’ils fréquentent pour la 3ème année consécutive. Ils peuvent de plus compter sur un public nombreux et acquis à leur cause. Les Clermontois se doutent bien qu’une victoire, surtout si elle est incontestable, leur mettrait au moins un pied dans le maintien.





PLAY-OFFS

Match 3 (si besoin)

Dimanche 9 mars

Toulouse-Blagnac (B 3) 54% - 46% Orléans (A6)



S’il y a 3ème manche c’est que nos toulousains n’ont pas fait le match attendu avec la rigueur voulue. Nul doute que leur emblématique coach Martin Whalen aura su mettre les points sur les i et nous maintenons notre confiance aux Bélougas mais sanctionnée néanmoins par des cotes un peu moins en défaveur des Renards orléanais.





Courbevoie (A 4) 49.50% - 50.50% La Roche / Yon (B5)



Si notre analyse du match d’hier s’est confirmée, alors nous avons donc droit à notre match d’appui. Au tour peut-être des Yonnais de profiter des leçons de la défaite de la veille. Confrontés à des joutes plus soutenues en poule sud, voilà le moment où peut être l’expérience en découlant, va ressortir. Et puis il n’y aura pas la fatigue du déplacement. Ce sont des suppositions mais elles nous suffisent pour rompre à peine l’équilibre de nos tendances d’un tout petit demi-point en faveur des Vendéens.





Valence (B 7) 51% - 49% Paris FV (A 2)



Si les 2 équipes se retrouvent ce dimanche c’est que les Parisiens ont su faire montre d’un gros cœur pour ce que certains craignent devoir être leur dernière saison en D2 (voir l’avant dernière tribune de Tristan Alric du 12 février dernier sur HockeyHebdo). Nous maintenons nos cotes en faveur de l’équipe locale mais cette fois quasi à l’équilibre avec leurs adversaires.





Reims (A 3) 51% - 49% Vaujany (B 6)



S’il y a match d’appui c’est que les Grizzlys auront su sortir les griffes et malmener les Phénix. On peut de fait penser qu’ils jouent l’option D2 pleinement. Nous resserrons nos tendances mais qui restent néanmoins encore en faveur de Reims.





Montpellier (B 4) 52% - 48% Luxembourg (A5)



Malgré ce long voyage, les Tornados ont réussi l’exploit de pousser les Vipers à une belle. C’est le constat si effectivement les 2 équipes se trouvent encore à Castres. Cela voudra dire aussi que Montpellier est retombé dans ses démons de fin de saison qui lui ont fait perdre son leadership sur la poule sud. Nous pensons pourtant qu’ils sont encore capables de réagir et donner le coup de rein nécessaire pour assurer leur place au tour suivant. Néanmoins et fort logiquement nous équilibrons sensiblement nos cotes.





Roanne (B 2) 55% - 45% Evry/Viry (A 7)



Disons-le tout net, s’il y a match d’appui c’est que les Jets auront réalisé un véritable exploit la veille. Nous maintenons les Roannais favoris malgré ce qui serait un véritable ‘’accident sportif’’ de leur part et qu’ils auront à cœur de corriger ; simplement nos baissons légèrement les cotes.



Chalons en Champagne (A 1) 51% - 48% Annecy (B 8)



Pronostic et surtout tendances difficiles à cerner car cela dépend un peu du résultat de la veille. Partant ici sur le principe que Châlons-en-Champagne l’a emporté, il est évident que si le succès de la veille fut large, les chances de récidiver semblent plus grandes. A l’inverse, s’il le fut dans la douleur alors les chances des Savoyards restent bien réelles. Nous nous inclinons sur cette hypothèse là et donc maintenons les Champenois favoris mais avec des cotes minimalistes.





Lyon (B 1) 57% - 43% Rouen II (A 8)



Affiche dominicale la plus hautement improbable mais partons néanmoins sur l’hypothèse d’une défaite la veille des locaux. On peut supposer alors que les dirigeants de Rouen, et peut-être de Caen, ont sacrifié le championnat U20 pour celui de la D2. Cela nous semble peu vraisemblable mais pourrait expliquer l’exploit de la veille, même si la présence des meilleurs U20 des 2 clubs normands nous parait insuffisant pour inquiéter les Lions dans leur tanière de près de 4000 supporters. Même dans ce cas de figure et après certainement une remontée des bretelles des plus énergique de leur entraineur, les Lyonnais devraient remporter cette belle et certainement avec la manière pour se racheter. Ils seront donc à nouveau nos favoris avec des cotes à peine moins élevées.