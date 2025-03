Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Analyses et pronostics Matchs 1 et 2 de la Finale & J5 de la Poule de Maintien - Saison 2024/2025 Analyses et pronostics Matchs 1 et 2 de la Finale & Journée 5 de la Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 29/03/2025 à 07:30 Tweeter



Play-offs D2 2024/25

Finale match 1 et 2



S’il y a un favori logique qui se dégage, il convient de rester prudent et ne plus trop tenir compte dorénavant des positions hiérarchiques attribuées lors de la 1ère phase de championnat. En effet les équipes qui sont arrivées à ce stade des play-offs le doivent en grande partie parce que, faisant abstraction de la saison régulière, elles ont été capable de se surpasser pour élever leur niveau de jeu et s’adapter mieux que d’autres aux exigences de ces phases éliminatoires.



Alors certes les Lyonnais peuvent donner l’impression d’être les mieux armés mais ils n’en ont pas moins souffert au tour précédent. Or leur prochain adversaire, Valence, est une équipe qui semble particulièrement transcendée par ces phases finales. Quant à l’autre rencontre, il est bien difficile de savoir qui des 2 adversaires est le plus déterminé.



Enfin, à partir de ces demi-finales, rentre en ligne de compte un nouvel élément, celui de la longueur de la série dorénavant au meilleur des 5 matchs et que la gestion de toutes ces rencontres va prendre de l’importance. Il va falloir tenir pour des équipes qui évoluent dans un championnat où on n‘est peut-être pas habitué à un tel enchainement de confrontation. Ainsi dès ce week-end les 4 demi-finalistes vont se rencontrer par 2 fois pour remettre cela dès la semaine prochaine pour probablement encore 2 autres manches et peut être rejouer à nouveau le mercredi qui suit.

Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe.

PLAY-OFFS

PRONOS MATCH 1



Match 1 samedi 29 mars

Reims (A3) 52% - 48% Montpellier (B4)

Très difficile de faire un pronostic du fait que ces 2 équipes ne se sont jamais rencontrées et que l’à priori défavorable que l’on pouvait avoir avec ce club de poule nord a quelque peu volé en éclat après sa prestation face à l’outsider roannais. De leur côté, après une fin de saison régulière un peu difficile, il faut bien reconnaitre que les montpelliérains ont su se faire violence pour se mettre en mode phase finale. La préséance étant pour les Champenois, ces derniers vont donc commencer par jouer les 2 premiers matchs chez eux. Déplacement assez long oblige, nous donnerons un petit avantage à l’équipe qui reçoit et les Phénix ont tout intérêt à s’imposer, voir à marquer les Vipers par une grosse performance car ces derniers auront l’avantage dimanche d’avoir pu non seulement se reposer sans transport, mais aussi, du fait de rester groupés dans leur lieu d’hébergement, garder une certaine concentration, propice à l’analyse de leur 1er match. Nous donnerons donc pour ce samedi des cotes en faveur des Rémois mais néanmoins restant assez équilibrées.



Lyon (B1) 52% - 48% Valence (B7)

La dernière réception de Valence à Lyon date du 12 octobre dernier et les Rhodaniens l’avaient emporté difficilement 1 à 0, à un moment où les drômois commençaient un peu péniblement leur championnat. Par la suite, à partir de novembre les Lynx vont peu à peu monter en puissance et cela se confirmera particulièrement depuis le début des play-offs. Ils semblent parfaitement bien gérer cette pression particulière des phases finales comme le prouve le retournement de situation dont ils ont été capables lors de ce week-end de 2 jours à Toulouse-Blagnac. Aussi les Lions devront se méfier de ces félins valentinois qui comptent bien continuer à jouer les trouble-fêtes. Parce que les dirigeants du LHC ont eu la volonté de bâtir une équipe pour la montée, nous aurons plutôt un a priori favorable aux Lyonnais qui de plus peuvent compter sur un très nombreux public pour contribuer à mettre la pression. Pour cette 1ère manche nos tendances sont assez nettement marquées pour la capitale des Gaules, pas sûr pour autant que cela se fasse sans difficulté.





PRONOS MATCH 2



Match 2 dimanche 30 mars



Reims (A3) 51% - 49% Montpellier (B4)

Nous n’avons guère de choses à rajouter à notre analyse de la veille si ce n’est que fort logiquement, et bien que toujours en faveur des Rémois, nous resserrons nos cotes pour cette 2ème manche. Comme nous l’écrivions plus dans notre analyse de la 1ère rencontre, les Montpelliérains auront eu 24 heures pour adapter collectivement leur tactique sans en plus subir la fatigue d’un long trajet. Maintenant il nous faut bien avouer que, ne connaissant pas le résultat du 1er match, il nous est difficile d’adapter vraiment nos tendances à de nouvelles donnes.

Lyon (B1) 52% - 48% Valence (B7)

Comme la rencontre ci-dessus, nous n’avons pas le recul sur la 1ère manche au moment où nous écrivons ces lignes. Là aussi, partant du principe que les visiteurs auront eu le temps d’analyser leurs performances, nous marquons des cotes un peu plus équilibrées mais toujours à l’avantage des Lyonnais car de même ces derniers auront eu, eux aussi le temps de la réflexion, surtout si leur performance a été plutôt décevante. En fait nous aurions tendance à penser, dans la mesure où la 1ère rencontre a été très disputée, que l’équipe ayant cédée de peu pourrait prendre sa revanche le lendemain. Mais comme nous ne donnons qu’un seul chiffrage, nous avons choisi ce 52%-48% et le jeu tranchera.

POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien 5ème journée :

C’est donc ce samedi une journée complète avec 2 rencontres qui correspondent bien toutes 2 non pas à la 4ème mais à la 5ème journée ( !). Ce ne sera pas le cas la semaine prochaine et explique que ce samedi ne joue pas cette 4ème journée. De fait c’est quand même la 1ère journée de match retour puisque toutes les équipes se sont déjà rencontrées.



Dijon (A 10) 49% - 51% Clermont (B 9)

Les Arvernes ne devraient pas avoir la vie aussi facile qu’au match aller remporté haut la main (9-3). En effet les Bourguignons se sont requinqués en remportant une précieuse victoire à Anglet qui a fait le plus grand bien au moral. Ils ont d’ailleurs fait mieux que les Clermontois qui ont certes aussi gagné sur la cote basque mais non sans prolongation. Cependant, toujours invaincus, les Sangliers garderont les faveurs de nos tendances, pour autant parcimonieusement réparties. En effet, n’ayant pas joué samedi dernier, les clermontois auront à se remettre dans le rythme, d’autant plus que certains joueurs se remettant de maladie n’ont pas joué depuis 3 semaines. La reprise pour eux risque de piquer un peu aux jambes. En tout état de cause, en cas de victoire en temps réglementaire des Auvergnats, ces derniers devraient être définitivement à l’abri des 2 dernières places et donc assurés de rester en D2. Voilà qui pourrait grandement les motiver . . . ou les compromettre dans un coupable relâchement.



Wasquehal (A 9) 52% - 48% Anglet II (B 10)

Au tour des Angloys de faire un long déplacement leur faisant traverser toute la France. Plus que ce trajet ce qui pose question c’est leur moral. On sait que généralement les Basques ne sont pas trop du genre à reculer devant les défis et tant mieux car celui-ci peut s’avérer de taille. Certes à domicile la réserve de l’Hormadi avait aisément défait Wasquehal (7-0) ; mais les nordistes ont depuis repris du poil de la bête en posant bien des soucis aux Clermontois et surtout en battant les Dijonnais. Nul doute qu’ils voudront prendre leur revanche du match aller à Anglet dont son équipe de D2 n’arrive plus depuis à renouer avec le succès. Par la même, tout en restant prudent, nos cotes penchent pour les Lions des Haut-de-France.



