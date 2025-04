Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Analyses et pronostics Matchs 1 et 2 de la Finale & Maintien J 6 - Saison 2024/2025 Analyses et pronostics Matchs 1 et 2 de la Finale & 6ème journée de la Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025 Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo la rédaction / IA / GB le 12/04/2025 à 14:30 Tweeter



Play-offs D2 2024/25

Finale match 1 et 2

Dernières lignes droites pour les pensionnaires de la Division 2. Après maintes surprises et déconvenues les protagonistes de la finale au meilleur des cinq matchs qui vont s’opposer sont Lyon et Montpellier, deux équipes qui ont connu des parcours distincts cette saison. Lyon a terminé la saison régulière en tête de la Poule B après un début difficile, tandis que Montpellier a dominé ses play-offs, restant invaincu. Les deux équipes ont remporté une victoire chacune lors de leurs confrontations directes en saison régulière.



Cette finale promet d’être un affrontement captivant entre la rigueur défensive de Lyon et l’attaque flamboyante de Montpellier, avec des enjeux élevés pour l’accession à la Division 1.



Attention pour des raisons d’indisponibilité de glace à Charlemagne, le match 1 se joue à Louis Régis à Annecy.



Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe. PLAY-OFFS

PRONOS MATCH 1



Match 1 Samedi 12 avril

Lyon (B1) 50.50% - 49.50% Montpellier (B4) Difficile d’établir un pronostic mais comme il faut se jeter à l’eau, notre choix va se porter du côté du Rhône plutôt que celui de la méditerranée.



Lyon, avec une attaque puissante et une défense solide, a montré sa capacité à surmonter des défis en play-offs. En revanche, Montpellier a affiché une offensive explosive, marquant en moyenne 7 buts par match en séries éliminatoires, mais a affronté des équipes jugées moins compétitives.



Les statistiques révèlent des dynamiques opposées : Lyon a connu une baisse d’efficacité en supériorité numérique, tandis que Montpellier a transformé son jeu de puissance en un atout majeur.



Le match mettra sans doute en lumière le duel entre le gardien lyonnais Clément Ginier, solide en défense, et l’attaquant montpelliérain Tigran Petrosian, en pleine forme offensive. Bien que Lyon bénéficie de l’avantage de la glace, le premier match se déroulera sur une patinoire neutre, ce qui pourrait réduire cet avantage. PRONOS MATCH 2

Match 2 dimanche 13 avril



Lyon (B1) 50.50% - 49.50% Montpellier (B4)

Dans l’espoir que le premier match ait été remporté par Lyon, nous réitérons notre confiance à Lyon qui ne devrait faire un doublé, histoire de ne pas décevoir ses partisans surtout que la rencontre de ce dimanche se joue à Charlemagne. En cas de victoire la veille de Montpellier, les Lyonnais auront à cœur de ne pas représenter le même profil devant ses propres partisans et nous réïterons notre confiance à Lyon mais il est fort possbile que nous ayons tout faux. POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien

6ème journée



Les jeux étant déjà faits, la 6ème journée de la Poule de maintien se jouera que pour l’honneur. L’honneur pour ne pas être le dernier entre Dijon et Wasquehal, puis l’honneur pour la première place entre Clermont et Anglet si cela n’est pas déjà fait au goal-average particulier. Le coup se sifflet final nous le dira.



Dijon (3 - 4 pts) 51% - 49% Wasquehal (4 - 3 pts)



Dijon traverse une période difficile dans cette phase de maintien. Après plusieurs défaites, notamment contre Anglet II (0-4) et Clermont (3-4), l'équipe semble en proie à des difficultés tant offensives que défensives. Leur performance contre Clermont, où ils ont réussi à pousser le match en prolongation, montre qu'ils ont du potentiel, mais ils peinent à concrétiser leurs efforts en victoires. La nécessité de gagner leur prochain match est cruciale, surtout lors de leur confrontation directe avec Wasquehal, qui pourrait déterminer une partie de leur sort.



Wasquehal, de son côté, a également connu des difficultés, mais a montré des signes de vie avec une victoire contre Dijon (6-4). Cependant, leur récente défaite contre Anglet II (3-8) a mis en lumière des lacunes dans leur jeu, notamment en défense.



La rencontre à venir entre Dijon et Wasquehal est d'une importance mais relative. Elle pourrait influencer le classement final, mais surtout déterminer qui parmi ces deux équipes pourra être repêchée en premier si cela se présente. Les Dijonnais, bien qu'en difficulté, ont montré qu'ils peuvent rivaliser, tandis que Wasquehal doit capitaliser sur leur victoire précédente contre Dijon pour retrouver confiance.



En résumé, Dijon et Wasquehal se trouvent dans une situation délicate, où chaque match compte. La confrontation directe sera décisive pour leur avenir en D2 en cas de repêchage. Les deux équipes doivent se montrer résilientes et tirer parti de leurs forces tout en corrigeant leurs faiblesses pour espérer éviter la relégation. La tension est palpable, et le résultat de ce match pourrait bien sceller leur destin. Seul l’avenir nous le dira à suivre l’inter saison avec ses surprises.



Pour notre part nous donnons vainqueur Dijon avec une petite marge.



Clermont (1 - 13 pts) 50.50% - 49.50% Anglet II (2 - 10 pts)

Clermont et Anglet s'affrontent dans un contexte de poule de maintien, où chaque point compte en principe mais là nous dirons que c’est pour le fun. Clermont, actuellement en tête de la poule, a montré une forme solide, notamment avec une victoire récente contre Wasquehal (8-3). Leur performance a été marquée par une domination dans les deux premiers tiers, ce qui leur a permis de maintenir une avance confortable.



De son côté, Anglet a également connu des succès, notamment en battant Dijon (4-0), ce qui leur a permis de rester en lice pour le maintien. Cependant, leur parcours a été entaché par des performances inégales, comme leur défaite contre Dijon (0-2) et leur victoire contre Wasquehal (8-3), où ils ont su tirer parti de l'absence de certains joueurs clés.



Clermont a montré une capacité à marquer rapidement et à contrôler le jeu, surtout dans les premiers tiers. Leur attaque est soutenue par des joueurs comme Tuomas Välirinne, qui a été décisif dans plusieurs matchs. Bien qu'ils soient en tête, Clermont doit rester vigilant face à une équipe d'Anglet qui peut surprendre. Leur défense a parfois montré des signes de faiblesse, notamment en permettant des retours de l'adversaire dans des moments critiques.



Anglet a prouvé qu'ils pouvaient se battre, même avec un effectif réduit. Leur victoire contre Wasquehal démontre leur capacité à se ressaisir et à performer sous pression. Ils ont également des vétérans expérimentés qui peuvent apporter une stabilité en période de crise. L’absence de certains joueurs clés a parfois limité leur efficacité. Ils doivent également améliorer leur constance, car des performances inégales pourraient leur coûter cher contre une équipe solide comme Clermont.



La performance des attaquants de Clermont, notamment Välirinne, sera cruciale. Pour Anglet, la contribution des vétérans et des jeunes joueurs sera déterminante. Les deux équipes doivent éviter les pénalités inutiles. Clermont a montré qu'ils peuvent capitaliser sur les supériorités numériques, tandis qu'Anglet doit rester discipliné pour ne pas donner d'opportunités à leur adversaire. Clermont joue avec la pression d'être le leader, tandis qu'Anglet doit se battre pour la gloire. La capacité de chaque équipe à gérer cette pression sera essentielle.



Ce match entre Clermont et Anglet s'annonce comme un affrontement passionnant. Clermont, en tant que leader, cherchera à consolider sa position, tandis qu'Anglet tentera de s'accrocher à ses chances de rivaliser contre Clermont en emportant la partie et la première place par l’occasion mais attention au goal-average. Les deux équipes ont des atouts et des faiblesses, et le résultat pourrait bien dépendre de la capacité de chaque équipe à exploiter les erreurs de l'autre.



Nous donnerons l’avantage à Clermont pour ce dernier duel qui risque d’être électrique, histoire de souvenirs, histoire de rendre la monnaie de la pièce d’une certaine rencontre sur le glaçon auvergnat.



