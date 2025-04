Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe.

PLAY-OFFS



PRONOS MATCH 3



Match 3 Vendredi 04 avril

Valence (B7) 50% - 50% Lyon (B1)



Les 2 équipes sont bien proches l’une de l’autre que le bilan de la saison régulière et de la série en cours ne laissent paraître. Rappelons que si Lyon mène 2 manches à 0, ce ne fut pas sans lutter pied à pied avec Valence, comme en témoigne les scores étriqués. Les supporters valentinois attendaient évidement avec impatience le retour à la maison de leurs protégés. Malheureusement, handicap supplémentaire, l’indisponibilité de leur glaçon réservé de longue date à un tournoi de curling, les oblige à une délocalisation dans le lieu et le temps. Voilà donc nos partisans, avec l’aimable participation des collectivités locales mettant à disposition des cars, obligés de se déplacer vendredi soir à la patinoire de Villard-de-Lans. Cela suffira-t-il pour voir la victoire des leurs et gagner le droit à une 4ème manche dimanche cette fois à la maison ? Nous pensons que les Lynx ont la volonté et la vaillance pour y parvenir. Néanmoins on sait que les Gones ne manquent pas de talent et cette situation pourrait les arranger quelque peu. Nos cotes reflètent cette indécision et nous les mettons à l’équilibre.







Match 3 Samedi 05 avril

Montpellier (B4) 54% - 46% Reims (A3)



Première chance pour les Montpelliérains de conclure la série devant leurs partisans. Le fait est que les Rémois sont confrontés à un sacré défi car ils risquent d’évoluer devant une sacrée chambrée dépassant allègrement les 1400 personnes. La pression sera donc sur les épaules des Phénix mais qui peut-être pourraient compter sur un petit relâchement des Vipers dont les gros écarts en leur faveur lors des 2 rencontres à Reims risquent de les rendre un peu trop sûrs d’eux. Pour notre part nous ne croyons guère à cette hypothèse et bien qu’étant persuadés que les Champenois donneront tout dès le début de rencontre, nos tendances seront assez largement en faveur des Héraultais.

PRONOS MATCH 4

Match 4 dimanche 06 avril

Montpellier (B4) 53% - 47% Reims (A3)



Si les 2 équipes se retrouvent à nouveau ce dimanche, c’est que les Rémois ont prouvé qu’ils ont encore beaucoup de cœur. Il va leur falloir cependant répéter cette performance face à des Montpelliérains ramenés à la dure réalité des play-offs. On peut dès lors penser que les Vipers auront certes plus de pression, comme d’ailleurs leurs adversaires, mais certainement une plus grande détermination pour ne pas décevoir 2 jours de suite leurs supporters qui attendent tous cette finale. Même si nous réduisons un peu les cotes, nos tendances restent bien en faveur des Héraultais.



Valence (B7) 52% - 48% Lyon (B1)



En ayant obtenue le droit à cette 4ème manche, les Valentinois auront su passer outre l’handicap de ce déplacement forcé vendredi sur le plateau du Vercors. Il va être d’autant plus difficile pour nos Lyonnais d’arracher cette 3ème victoire si décisive. Cela aurait d’ailleurs tendance à prouver que les Lynx ont un jeu qui ne convient guère aux Lions. Nous aurons donc cette fois un à priori plutôt en faveur des locaux, ne serait-ce pour ne pas gâcher ces retrouvailles avec leurs supporters. Le Polygone n’a pas la capacité de la patinoire Charlemagne mais nul doute qu’il y aura patinoire comble, de quoi mettre une belle pression sur les Rhodaniens.





POULE DE MAINTIEN





Poule de maintien

Journée de rattrapage

2ème & 4ème journée