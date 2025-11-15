

Tendances 7ème journée championnat Division 2 - 2025/2026



La lutte pour les accessits s’intensifie et pour l’instant seules les 1ères places semblent plus inaccessibles. On voit mal Montpellier baissé pavillon à Dijon alors qu’Evry-Viry sera certainement plus en danger à Brest.



Les dauphins seront eux certainement plus chahutés puisque La Roche/Yon comme Roanne se déplacent chez des équipes capables du meilleur comme du pire. Peut-être une belle opportunité pour Valence comme pour Brest de retrouver la 2ème place. Encore que pour Brest il leur faudra à ce moment-là battre Evry-Viry.



Enfin certains clubs comme Reims, Toulouse, Châlons-en-Champagne et d’autres, vont tenter de s’approcher du podium ou tout au moins du quatuor de tête, si important dans l’objectif des play-offs.



En bas de classement Dijon, Mulhouse, Courbevoie er les 2 équipes réserve de Rouen et Anglet vont tenter de décoller du bas de tableau et d’autres équipes comme Luxembourg et Vaujany-Grenoble vont tâcher de l’emporter afin de ne pas être rejoint.



POULE A

Orléans 53% - 47% Luxembourg



Orléans ne devance Luxembourg que de 2 points le mettant 2 places devant. L’un et l’autre ont perdu samedi dernier mais autant sur leur glace les hommes du Grand Duché n’ont guère pu rivaliser face au leader Viry-Evry, autant les hommes du Loiret ont su faire douter en Vendée le Hogly qui devra à cette difficile victoire sa place de dauphin. Ces 2 clubs se doivent de renouer rapidement avec le succès. Le parcours des Orléanais nous paraissant plus convaincant que celui des Luxembourgeois et ayant l’avantage de la réception, nous les placerons favoris avec des cotes assez marquées.



Châlons/Champagne 55% - 45% Rouen II



La belle victoire des Châlonnais face à l’ex deuxième de poule permet à ceux-ci d’occuper la 4ème place. Au contraire, et malgré le point grappiller samedi dernier en prolongation, les Rouannais sont désormais seuls derniers. Nous ne pouvons faire autrement que d’afficher des tendances assez nettement en faveur des Gaulois qui sont sur une belle série de 3 victoires.





Paris (FV) 49.50% - 50.50% La Roche/Yon



Il est plutôt difficile ici de faire un pronostic. On doit tenir compte que de ces 2 équipes plutôt en difficultés à l’extérieur, seule La Roche/Yon y est parvenu à Reims. De même, seul des 2 le Hogly reste encore invaincu à domicile. C’est ce qui vaut à ce club d’être 6 points devant les Parisiens. Pourtant on a vu que les Aigles avaient parfois du mal à prendre de la hauteur face à des équipes dont on aurait pu penser qu’elles auraient été dominées de la tête et des épaules, comme la réserve de Rouen, voir Orléans. Paris a aussi peiné face au dernier de poule et incontestablement nous paraît nettement moins dominateur dans cette poule nord que ces dernières saisons. On sait que le fait de jouer à la maison devant un maigre public n’est hélas pas un atout déterminant pour ces Volants. S’ils n’ont pas de renforts étrangers (le russe Kuzmin étant naturalisé depuis quelques saisons) ils peuvent compter sur quelques joueurs de talents et expérimentés. Le problème est que la profondeur de banc risque de faire défaut devant les Yonnais. Nos tendances sont serrées mais en faveur de La Roche/Yon.

Brest 49.50% - 50.50% Evry/Viry



De par sa place de leader assumé (comme le prouve le nombre de scores sans appel), de part sa régularité puisque cette équipe n’a toujours pas connu la défaite, comment ne pas placer les Jets en favoris logique. La régularité c’est ce qui manque peut-être à Brest qui a connu des contre-performances, même chez lui. Pour autant les Albatros ont eu également des résultats probants et, même si l’effectif a beaucoup évolué, il reste peut-être encore de ce vécu de la D1. Aussi nos cotes seront très équilibrées mais néanmoins légèrement en faveur des Franciliens pour cette affiche qui pour nous est celle de cette 7ème journée.





Courbevoie 48% - 52% Reims



Si les Courbevoisins peinent toujours à décoller du fond de tableau (leur 1ère victoire à Rouen n’a été obtenu qu’après prolongation), ce n’est pas le cas des Rémois. Ils semblent repartir sur une bonne dynamique après un petit passage à vide, succédant pourtant à une belle performance à Brest lors de la 1ère journée. Les Phénix vont donc vouloir confirmer leurs bonnes dispositions actuelles et ils seront donc nos favoris. Attention néanmoins de ne pas partir la fleur au fusil car les Coqs ont changé d’entraineur pour l’expérimenté Jérôme Pourtanel. Son arrivée a déjà été marqué par ce 1er résultat positif en Normandie. Réussira-t-il à l’apporter aussi à domicile ? Nos tendances seront en faveur des Champenois mais restent néanmoins raisonnables.



POULE B

Vaujany 48% - 52% Roanne



Autant Vaujany-Grenoble semble avoir un effectif d’espoirs un ton en dessous de l’an dernier, autant Valence semble bel et bien parti sur le même élan que leur superbe et à vrai dire surprenante, fin de saison dernière. Leur dernière défaite est à relativiser car c’était chez le leader montpelliérain et non sans l’avoir fait douter. Les Isérois ont enchaîné sur 2 défaites mais là aussi les 2 derniers adversaires, dont Montpellier, étaient de taille. Le classement actuel des Grizzlys n’est pas trop significatif avec seulement 4 matchs au compteur, néanmoins il leur faut vite retrouver le chemin du succès pour éviter de rentrer dans une spirale négative. Nos faveurs iront plutôt vers ces Lynx assez impressionnants et qui ont enregistré depuis la 6ème journée l’arrivée d’un renfort canadien efficace. Pour autant nos cotes trahissent une certaine méfiance envers ces jeunes espoirs grenoblois dont on sait qu’ils ne vont faire que progresser tout le long de cette saison.

Toulouse-Blagnac 50.50% - 49.50% Roanne



Une belle affiche qui va opposer 2 équipes ambitieuse, même si Roanne reste plus discret sur ses intentions. Pourtant c’est bien les Renards qui sont les dauphins de cette poule, 2 places et 5 points devant les Toulousains. C’est donc pour ces derniers l’occasion de se rapprocher de leurs adversaires. La tâche ne s’annonce évidemment pas facile pour les Bélougas face à des Renards qui sont sur 4 victoires consécutives. Comparaison intéressante, Roanne a assez largement vaincu Annecy sur les bords de Loire samedi dernier alors que le samedi précédent les Savoyards avait battu chez eux en prolongation les Toulousains. Impression donc plutôt favorable aux Roannais sauf que là ce sont les Haut-Garonnais qui reçoivent. Nous osons donner nos faveurs aux locaux mais non sans hésitation comme nos cotes le trahissent.

Dijon 46% - 54% Montpellier



Ce n’est pas une bonne période pour nos Dijonnais qui n’ont connu le goût du succès que lors de la 2ère journée. Il va leur être bien difficile de se ressaisir sur leur glaçon puisqu’ils accueillent ni plus ni moins que Montpellier, le leader invaincu de cette poule. Pour nous les Vipers seront les incontestables favoris et nos cotes sont sans ambiguïté. Aux Ducs de créer l’exploit de la soirée !

Annecy 51% - 49% Clermont-Ferrand

Il sera bien difficile pour les Clermontois de faire la passe de 3 car c’est un déplacement à haut risque pour eux en Savoie. Annecy a réussi lors de la 5ème journée à faire plier Toulouse-Blagnac et compte bien faire de même avec des Arvernes un ton en dessous au classement. Les Chevaliers seront d’autant plus motivés que cela leur permettrait de repasser devant les Sangliers, 5ème, puisque seul 1 point les sépare. Nous penchons logiquement pour les Annéciens avec des tendances néanmoins plutôt équilibrées car nous pensons ces 2 équipes assez proches l’une de l’autre.





Anglet II 49% - 51% Mulhouse



Comme la semaine dernière dans la poule Nord, c’est ici le duel des mal-classés de la poule sud. A la différence notable cependant que depuis la semaine dernière, les Alsaciens ne sont plus sans victoire. Malgré la longueur de trajet (1044 km) nous pensons les Scorpions capables de s’imposer sur la cote basque cela essentiellement parce que les défaites des espoirs de l’Hormadi ont souvent été plus lourdes que celles de leur futur adversaires (exemple le plus flagrant : défaite 9-3 contre 4-2 pour Mulhouse à Clermont-Fd.). Pour autant tout espoir n’est pas perdu du côté d’Anglet, comme nos cotes le traduit bien, s’il dispose de 3 lignes complètes, ce qui est rarement le cas loin de sa base et explique des fins de matchs difficiles.



