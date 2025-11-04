

Tendances 9ème journée championnat D2 - 2025/2026

Nous voici arrivé à ce qui devrait être la dernière journée des matchs aller. Ce ne sera pas tout à fait le cas de nombres d’équipes, surtout en poule nord. Néanmoins on est toujours un peu à un tournant lorsque l’on passe cette étape qui permettra de faire un premier constat.



En poule nord il y a ce samedi quelques clubs qui devraient se lancer dans une opération rachat auprès de leurs supporters et dirigeants après leurs cruelles déconvenues de la 8 ème journée.



On pense bien sûr à Evry-Viry et Brest. A contrario d’autres comme Orléans et la réserve de Rouen vont essayer de surfer sur leur succès inattendu ; d’où entre autres cette attention particulière sur l’affiche Orléans – Brest. Pour la réserve normande il faudra cependant attendre puisque la rencontre Rouen II – Reims est remise au 14 février.



L’affiche de la poule Nord sera néanmoins la confrontation de haut de tableau entre Châlons-en-Champagne et La Roche-sur-Yon, le nouveau leader.



En poule B Vaujany-Grenoble retrouve enfin une belle occasion de renouer avec la victoire mais qui ne sera pas donnée par Dijon. Sinon les rencontres s’annoncent avec des cotes assez tranchées. Pour autant certaines affiches comme Roanne – Clermont et Annecy – Montpellier pourraient être plus disputées que prévues.



POULE A



Orléans (7) 50.50% - 49.50% Brest (4)

Assurément il y a une semaine non seulement nos cotes auraient été plus tranchées mais probablement en faveur des Bretons. Malheureusement leur contre performance à Rouen conjugué à celle remarquable d’Orléans chez le leader Evry-Viry changent quelque peu notre vision. Nous resserrons les tendances pour les mettre presque à l’équilibre avec cette fois un très léger avantage aux Renards du Loiret. A eux de ne pas se voir trop beau après leur exploit et de redonner confiance à des Albatros qui auront à se faire pardonner.



Châlons en Champagne (3) 49.50% - 50.50% La Roche/Yon (1)

L’affiche de la soirée où le leader peut être mis en danger en se rendant chez les Châlonnais également en pleine réussite. Nous osons quand même les placer en avant dans nos tendances mais d’une courte tête. La partie s’annonce d’autant plus importante pour les Gaulois champenois qu’en cas de défaite ils pourraient perdre leur place sur le podium alors que les Aigles vendéens seraient au pire à égalité avec le dauphin qui ne prendrait la tête que part la grâce du goal average.





Paris (8) 49% - 51% Evry-Viry (2)

Parce que c’est un derby et bien sûr parce qu’Evry-Viry vient de chuter 2 fois consécutivement, nous avons bien équilibré nos cotes. On peut d’autant plus être perplexe pour les Jets que la défaite lors de la dernière journée a eu lieu sur leur glace face au 7ème du classement, Orléans, qui était sur une série inquiétante de 3 défaites. Pas très glorieux pour le leader qu’était alors l’entente essonnienne. Mais nous laissons néanmoins une petite marge en leur faveur car il faut bien dire que ce n’est non plus pas très glorieux côté parisien. Les Volants sont eux sur 3 échecs consécutifs et se retrouvent sous la menace du 9ème et donc de la poule de maintien. Nous nous attendons à un duel acharné où l’un peu espérer consolider sa place de dauphin, voir reprendre la 1ère place (on a vu plus haut que le leader actuel avait un déplacement à risque et il a un goal-average particulier défavorable avec Evry-Viry), et l’autre de se donner un peu de distance avec le fond de tableau.



Courbevoie (10) 48% - 52% Luxembourg (6)

Dimanche 30 novembre 2025

L’irrégularité des Luxembourgeois fait que ce déplacement, même chez un mal classé, peut être à risque. Néanmoins leurs 2 derniers matchs semblent montrer que nos Tornados sont plutôt sur une forme ascendante. L’arrivée de leur nouvel entraineur semblait avoir rebooster nos Coqs mais leur dernière prestation, certes chez des Yonnais désormais 1ers de poule, s’est avérée quelque peu dramatique. Cela pourrait être un tournant pour les Franciliens qui doivent se reprendre devant leurs supporters. C’est pourtant en faveur des hommes du Grand Duché que notre pronostic va aller mais avec des cotes laissant entrevoir une issue incertaine.





ORouen II (9) - Reims (5)



La rencontre Rouen II (9) – Reims (5) se jouera le 14 février 2026



POULE B



Vaujany (7) 53% - 47% Dijon (8)

Rencontre de mal classés avec 4 défaites consécutives pour les Isérois contre 7 pour des Bourguignons qui n’ont remportés que le match de la 1ère journée. Ils se suivent au classement ; cependant non seulement ils ont entre eux un écart de 3 points, soit celui d’un match gagné, mais aussi celui d’une équipe à jour de son calendrier, Dijon, et l’autre qui a l’avantage d’avoir un retard de 2 journée. Inutile de dire que la situation est assez dramatique pour des Bourguignons qui se doivent de renouer le plus vite possible avec un succès pour maintenir l’espoir. Ayant ces derniers temps joué plutôt les ‘’têtes de série’’ de la poule, les jeunes Grizzlys assurément vont accueillir une équipe bien plus abordable. C’est donc l’occasion pour eux de renouer avec la victoire et ils seront nos favoris avec des cotes correctes mais pas excessives.



Toulouse-Blagnac (5) 57% - 43% Mulhouse (9)

Si ce n’est face à Montpellier et Valence, Mulhouse a souvent réussi à tenir la dragée haute à bien des équipes. Pour autant les Mulhousiens n’auront su qu’une seule fois s’imposer face à son compagnon d’infortune dijonnais, également à un seul succès. Pas toujours très serein – ils ont difficilement vaincu Clermont et Vaujany - les Haut-Garonnais seront néanmoins largement favoris face aux Alsaciens car leurs chances de revenir dans le top 4, objectif minimum lorsqu’on a quelques ambitions dans ce championnat, en dépend. D’autant qu’actuellement à 2 points du 4ème Annecy, ils savent que ce dernier aura à maitriser une équipe de Montpellier en pleine réussite. Laisser passer une telle opportunité serait impardonnable. Incontestablement nos tendances seront donc en faveur des Bélougas, à eux de ne pas oublier la mésaventure samedi dernier de l’ex-leader de la poule A.



Roanne (2) 54% - 46% Clermont (6)

Depuis l’arrivée de Roanne en D2, cette affiche est devenue un derby avec souvent des rencontres très disputées. Néanmoins depuis quelques saisons il faut bien dire que les Ligériens ont pris l’ascendant sur les Arvernes. Pourtant leurs confrontations restent indécises ; ainsi l’an dernier les Renards remportèrent les 2 matchs mais un en prolongation et la saison d’avant ils gagnèrent à Clermont pour en suite perdre chez eux, n’empêchant cependant pas les Sangliers de finir à chaque fois en poule de maintien. Or justement l’ambition première de ces derniers est de ne plus y retourner et tout point arracher compte, même celui d’une défaite en prolongation. Bien plus ambitieux, les Roannais doivent eux se battre pour conserver une 2ème place grandement sous la menace des Valentinois qui ne devraient pas trembler chez le dernier Anglet II. Si nous pensons qu’encore une fois la rencontre s’annonce passionnée, les tendances restent pour autant indiscutablement en faveur des locaux.



Annecy (4) 46% - 54% Montpellier (1)

Annecy sait sa présence dans le top 4 menacée par Roanne qui aura ce samedi largement les faveurs des pronostics pour lui. Or cela ne sera pas tout à fait le cas des Savoyards face à Montpellier et l’avantage de recevoir devant ses supporters ne sera pas de trop. La plus belle performance d’Annecy reste sa victoire à domicile face à Toulouse-Blagnac. Pour le reste les Chevaliers n’auront vaincu que des équipes hiérarchiquement inférieures ; à l’exception notable néanmoins de Vaujany, sa plus sérieuse déconvenue. Ils en ont peut-être retenu la leçon mais les Vipers sont d’un tout autre calibre que les Grizzlys. La vérité de ce championnat nous oblige à accorder plutôt nos faveurs aux Héraultais qui n’auront véritablement tremblé qu’une fois, à Roanne, s’imposant quand même en prolongation. Nos cotes traduisent logiquement ce constat.



Anglet II (10) 44% - 56% Valence (3)

Il suffit de jeter un regard sur nos tendances pour constater qu’encore une fois les jeunes espoirs de l’Hormadi auront plus l’occasion d’engranger de l’expérience que des points. Certes les angloys reçoivent et devraient logiquement profiter d’un banc plus fourni (peu probable cependant d’y trouver quelques joueurs descendant de la Magnus dans la mesure où l’équipe première joue la veille et le lendemain du 29 novembre) mais cela ne devrait pas suffire à endiguer la fougue des Lynx qui ne rêvent que de reprendre leur place de Dauphin.





