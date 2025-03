Entre parenthèse ( ) le rappel de la poule d’origine et le classement de l’équipe.



PLAY-OFFS

Match 2 samedi 22 mars

Montpellier (B4) 54% - 46% Annecy (B8)



Grosse déception pour les Chevaliers qui pensaient confirmer lors de cette 1ère manche, la victoire de début décembre face aux Vipers. Pourtant ils peuvent encore d’autant plus y croire pour cette 2ème manche que cette victoire de phase régulière avait été obtenue à Végapolis. Pour autant nous sommes dans un autre contexte et le succès obtenue en terre savoyarde par les Héraultais, requinqués depuis le début de ces play-offs, est suffisamment net pour que nous les placions incontestablement favoris pour ce 2ème tour.





Roanne (B2) 52% - 48% Reims (A3)



Battus d’1 but mais battus quand même et voilà nos Roannais sous la pression d’un match devenu couperet. Pour continuer à y croire, les Renards doivent absolument prendre leur revanche sur les Phénix. Ils auront face à eux des adversaires certes venant de la poule nord mais qui semblent s’être adaptés au rythme et l’intensité de la poule sud. On peut s’attendre néanmoins qu’ils essayeront de faire le dos rond en défense et attendre la moindre opportunité pour placer des contres. Aussi Roanne se devra d’être patient pour marquer sa domination sans s’exposer dans un jeu trop porté vers l’offensive. Nous pensons qu’ils en sont capables et nos cotes en sont le reflet.





Toulouse-Blagnac (B3) 53% - 47% Valence (B7)



Déjà vainqueurs à l’aller quoi que de plus normal de miser sur les Toulousains et c’est ce que nous ne manquons pas de faire. Pour autant nous nous gardons bien d’être trop généreux dans nos tendances. D’abord parce qu’à Valence ils ont dû passer par les prolongations et puis en fin de saison régulière les Bélougas s’étaient inclinés chez eux face à ces même Lynx. Les Drômois n’ont pas oublié leur brillante performance au 1er tour face au dauphin de la poule nord. Probablement ils joueront crânement leur chance ce samedi. Dès lors il nous étonnerait que cette manche se termine sur un score fleuve.





Lyon (B1) 54% - 46 % La Roche / Yon (B5)



Nous n’hésitons pas pour voir en les Lyonnais, leader incontesté de la poule sud lors de la 1ère phase, les favoris logiques pour cette 2ème manche. Pourtant nous serons assez mesurés dans nos cotes car, à 1 match de l’élimination, la pression sera forcément sur les épaules des Lions. Il leur faudra justement faire abstraction de leurs précédentes victoires sur les Vendéens en saison régulière et chercher à rapidement prendre les devants pour ne pas douter. Evidement tout l’inverse pour les Yonnais qui devront s’appliquer en défense et semer la perturbation dans le jeu de leurs adversaires. La tâche sera d’autant plus difficile qu’ils devront, eux aussi, faire abstraction de la pression que ne manqueront de mettre les supporters dans une patinoire Charlemagne annoncée remplie jusqu’aux cintres, soit plus de 3000 partisans.





PRONOS MATCH 3 EN DESSOUS DE LA POULE DE MAINTIEN

POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien 4ème journée :





Il aurait pu s’agir de la mise à jour de la 2ème journée pour Dijon et réserve d’Anglet, expliquant par la même la non présence des 2 autres équipes à jour, elles, sur le calendrier. Or pas du tout, il s’agira bien de ces mêmes équipes mais pour le compte de la 4ème journée. Explication, il y a simplement inversion des lieux de rencontre et cela explique par la même cette anomalie de voir les Angloys recevoir pour la 3ème fois consécutive pour n’avoir après que des déplacements. Pour les Dijonnais se sera de fait tout le contraire ; ce dernier long voyage mettra un terme aux rencontres à l’extérieur pour enchaîner par la suite sur 3 réceptions.



Anglet (B 10) 55% - 45% Dijon (A 10) Pour les Ducs, ce sera là leur dernier déplacement et une 1ère victoire les relancerait considérablement dans la lutte pour le maintien, surtout à la veille de recevoir dorénavant tous leurs concurrents. Mais nous aurions tendance à penser qu’au complet avec ses vétérans, les Basques devraient réitérer face aux Bourguignons le même genre de performance que celle réalisée devant Wasquehal. Cependant leur contre-performance face à Clermont-Ferrand nous aura surpris et calme un peu nos cotations. Néanmoins l’équipe dijonnaise semble un ton en dessous de celle des Arvernes et probablement les Angloys auront à cœur de redorer leur blason. Et puis surtout c’est leur dernier match à domicile et, dans l’objectif du maintien, il est crucial d’en profiter pour l’emporter. Nos tendances seront donc assez sensiblement en faveur de la réserve de l’Hormadi.



Pour les Ducs, ce sera là leur dernier déplacement et une 1victoire les relancerait considérablement dans la lutte pour le maintien, surtout à la veille de recevoir dorénavant tous leurs concurrents. Mais nous aurions tendance à penser qu’au complet avec ses vétérans, les Basques devraient réitérer face aux Bourguignons le même genre de performance que celle réalisée devant Wasquehal. Cependant leur contre-performance face à Clermont-Ferrand nous aura surpris et calme un peu nos cotations. Néanmoins l’équipe dijonnaise semble un ton en dessous de celle des Arvernes et probablement les Angloys auront à cœur de redorer leur blason. Et puis surtout c’est leur dernier match à domicile et, dans l’objectif du maintien, il est crucial d’en profiter pour l’emporter. Nos tendances seront donc assez sensiblement en faveur de la réserve de l’Hormadi.

PLAY-OFFS

Match 3 (si besoin)

Dimanche 23 mars