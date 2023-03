Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Bilan 1ère phase & Pronos suite du championnat Bilan de la 1ère phase et pronostics de la 1ère journée Play-offs & Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 04/03/2023 à 12:00 Tweeter Bilan de la saison régulière

A la veille de la seconde partie de la saison de D2 nous avons décidé de faire une présentation différente des habituelles ‘’Tendances du week-end’’, une sorte de spécial début de 2ème phase de championnat.



Ainsi après avoir donné les cotes, nous faisons un bilan de la saison régulière et perspective des protagonistes de chaque confrontation de ce samedi. Cela sera suivi de la présentation du match et des arguments permettant de justifier, autant que faire se peut, nos tendances.



Nous débuterons par les équipes qualifiées pour les play-offs en commençant par la réception chez les moins bien classés de la saison régulière. Puis nous enchainerons sur les rencontres entre équipes de la poule de maintien.



Comme chaque année à cette période, nous avons hâte de voir enfin la confrontation inter poule et de constater si oui ou non l’écart entre ces deux se réduit. Autant ces dernières saisons nous assistions à ce qui s’apparentait un peu à une hécatombe des équipes du ‘’nord’’ face aux ‘’sudistes’’, nous aurions plutôt tendance à penser que cela devrait être plus équilibré. On aura un premier aperçu ce samedi et il faudra attendre un peu plus d’une semaine pour véritablement un premier constat.





Phase des play-offs pour le titre



Evry/Viry 45% - 55%Vaujany



Evry/Viry : 8ème de la poule A avec 19 pts ; 6 victoires (1 en prl.) et 12 défaites (2 en prl.)

Après un démarrage de saison des plus poussifs, l’entente essonnienne réussira à remporter son 1er match que lors de la 7ème journée. La crainte de revivre la poule de relégation comme la saison dernière était alors sur l’équipe. Mais il y eu une période euphorique de 4 victoires de suite stoppée par un échec en prolongation. Ils enchaîneront à nouveau sur des défaites jusqu’en février où les Jets réussiront à s’imposer par 2 fois contre les 2 derniers de poule. Ce parcours leur suffira pour échapper à la poule de maintien, 10 points devant le 9ème. C’était l’objectif le plus important pour un effectif très remanié cette saison, en attendant des jours meilleurs.



Vaujany/Grenoble : 1er de la poule B avec 47 pts ; 16 victoires (1 en prl.) et 2 défaites

Parcours un peu chaotique non par leurs résultats, plutôt d’une belle constance, mais par un calendrier que les Grizzlys auront souvent bousculé avec des matchs remis ou voire même avancés. Cela d’ailleurs explique que Vaujany ne pris pas tout de suite la tête du classement. Le rattrapage de quelques rencontres mais plus encore les périodes de faiblesse, plus ou moins longues, que tous leurs adversaires subiront, et finiront par installer définitivement les isérois en tête de classement. C’est là une première ; jamais une réserve n’avait à ce point dominé son groupe. Habituellement l’objectif premier des réserves est de faire travailler leurs jeunes espoirs et assurer au moins le maintien. Cette équipe de Vaujany est avant tout constitué des meilleurs juniors, qui ont aussi en tête la conquête des titres de champions de France U20 et U18. Les voilà dorénavant devant un sérieux dilemme et surtout un sérieux casse-tête pour concilier les calendriers des différentes compétitions.





Le match du jour : A priori on ne voit guère comment les franciliens vont pouvoir contrecarrer la jeunesse dauphinoise et donc naturellement la tendance est largement en faveur des Grizzlys. Pourtant cette rencontre sera regardée avec une certaine curiosité et on scrutera la composition de l’équipe iséroise. Sera-t-elle avec sa composition habituelle ou certains joueurs seront-ils préservés pour le match du lendemain en U20 élite à Caen ? La question se posera également le week-end suivant et nos Grizzlys ont intérêt à l’emporter en 2 manches car on les voit mal faire 2 matchs le dimanche 12 mars puisque les U20 sont sensé rencontrer l’équipe du HC74. Bref on aura compris qu’un sacré marathon s’annonce pour eux et il va être difficile pour ces joueurs de ne pas lâcher prise sur au moins une des 2 compétitions.



Angers II 38% - 62% Paris FV



Angers II : 8ème de la poule B avec 20 pts ; 7 victoires (1 en prl) et 11 défaites

Pendant une bonne partie de la saison cette équipe alterna défaites et victoires mais sur la fin ce fut plus dur, au risque même d’être menacée par la 9ème place. Mais les jeunes ducs surent faire l’effort nécessaire pour être à bonne distance de la ligne rouge, si ce n’est par leur classement, au moins par le pointage. Le contrat est donc rempli et on retrouvera les angevins en D2 la saison prochaine pour continuer à travailler leur gamme. Ce match contre les parisiens sera avant tout l’occasion de se frotter à de bons seniors expérimentés et certainement apprendre pas mal . . . avant de recevoir dès le lendemain le HC74 en U20 élite.



Paris FV : 1er de la poule A avec 49 pts ; 17 victoires (2 en prl) et 1 défaite

Leader incontesté de la poule A, c’est également l’équipe qui, de toute la division, aura engrangé le plus de points. Pourtant les parisiens ont dû attendre la fin de saison pour enfin prendre la tête. La faute à pas mal de matchs reportés en début de saison et surtout un adversaire, Valenciennes, qui ne voudra rien lâcher jusqu’au bout. Les Volants devront donc attendre de jouer leurs matchs en retard 2ème moitié de février pour prendre enfin la mesure des nordistes. Armé cette saison de nombreux joueurs d’expériences et de solides renforts étrangés, Paris semble renaitre à l’ambition. Et si la D1 faisait rêver ?





Le match du jour : La réserve d’Angers n’a pas à se poser les mêmes questions que Vaujany/Grenoble ; l’objectif du maintien acquis il est bien plus vraisemblable que les esprits de ces jeunes joueurs, juniors dans une écrasante majorité, vont se tourner vers le championnat U20 et U17 élite. Les Français Volants sont quant à eux complètement dans la course au titre et, quasi invaincus, on ne les voit guère baisser pavillon, même en Anjou. Donc tendances sans discussion possible à l’avantage de Paris.



Amnéville 46% - 54% Roanne



Amnéville : 7ème de la poule A avec 22 pts, 7 victoires (1 en prl) et 11 défaites (2 en prl)

Après avoir plutôt bien commencés la saison (3 victoires et 2 défaites en prolongation) les Red Dogs vont connaitre un terrible passage à vide. Il leur faudra attendre fin janvier pour renouer durablement avec la victoire. Résultat, l’équipe se retrouve à nouveau à la 7ème place comme l’an dernier. Effectif plutôt jeune donc on peut penser que les hommes du coach Soldan sont encore perfectibles et d’ailleurs ils l’ont prouvé avec de bien meilleures performances en fin de 1ère phase.



Roanne : 2ème de la poule B avec 39 pts, 13 victoires et 5 défaites

Contrairement à l’autre dauphin de la poule A, les ligériens n’ont pu contester la supériorité du leader Vaujany. La faute à un manque de constance dans la 1ère moitié de championnat avec une alternance de victoire et d’échec. Fort heureusement ils ne connurent pas comme beaucoup d’équipe de passage à vide prolongé ; au contraire ils finirent leur saison plutôt en boulet de canon, suffisant pour conquérir cette 2ème place. Mais c’est assez habituel depuis quelques saisons ; à l’approche des play-offs les Renards passent en mode commando et changent de dimension. La saison dernière, ils s’étaient un peu loupés, payant un mauvais tirage dû à un classement en fin de saison régulière très moyen. Leur bon classement permet d’avoir cette fois un tableau plus favorable et qui pourrait permettre d’affirmer de belles ambitions.





Le match du jour : Par le passé Amnéville arrivait à créer de belles surprises en play-off. Alors certes leurs résultats ont été sensiblement meilleurs en cette fin de saison régulière ; pas sûr que cela suffise à mettre en dangers une équipe roannaise très en jambe depuis le passage à l’année 2023. Méfiance néanmoins avec des cotes favorables mais sans être écrasante car après tout il leur arrive de déjouer comme lors de la 18ème et dernière journée où ils n‘avaient pu contenir en fin de match la furia des Bouquetins à Courchevel.



Valence 45% - 55% Valenciennes



Valence : 7ème de la poule B avec 24 points, 8 victoires (1 en prl) et 10défaites (1 en prl)

Les Lynx qui avaient échappé de peu à la poule de maintien la saison dernière, se sont encore fait peur cette année. L’entame de championnat fut très moyenne et ils connaitront une belle 1ère victoire à Villard-de-Lans que lors de la 4ème journée. Après, l’équipe su alterner le bon et le moins bon avec une petite faiblesse sur la fin qui leur fera perdre la 6ème place par la faute d’un goal-average particulier en leur défaveur. Est-ce tout à fait la place qui correspondait à leur objectif ? Quoiqu’il en soit les Lynx auront amélioré leur classement d’une place par rapport à l’an dernier. Il y aura eu un renouvellement certain et on peut penser que cela devrait évoluer favorablement ; pour autant il va être difficile de passer ce 1er tour.



Valenciennes : 2ème de la poule A avec 46 pts, 15 victoires et 3 défaites (1 en prl)

Les Diables Rouges n’auront jamais été aussi prometteurs. On sent qu’ils ont les moyens cette saison d’aller loin. Ils auront tenu la dragée haute longtemps aux parisiens et s’ils finissent encore 2ème c’est avec 7 points de plus que l’an dernier. Oui mais la confrontation avec les équipes de l’autre poule n’est pas sans problème d’adaptation pour eux. Déjà au 1er tour Vaujany leur avait posé problème avant que d’aligner une équipe B pour se consacrer au championnat U20, Ils s’inclineront au tour suivant face au HCMP. Les valenciennois ne veulent pas renoncer à leur rêve de montée et si ce n’est pas cette saison, ils voudront prendre date.





Le match du jour : Même si nous évoquions plus haut les difficultés rencontrées par les Diables face aux clubs de la poule B, nos cotes montrent que nous accordons un crédit certain à l’effectif de cette saison. Armé d’un peu moins d’expérience pour un peu plus de jeunesse, les Lynx chercheront à jouer sans complexe et puis pourquoi pas au moins l’exploit de l’emporter devant leurs nombreux partisans.





Rouen II 45% - 55% Courchevel-Méribel-Pralognan



Rouen II : 6ème poule A avec 22 pts, 7 victoires et 11 défaites (1 en prl)

La réserve des Dragons a connu des saisons régulières plus brillantes. Celle-ci fut bien plus irrégulière avec plus de contre performance que d’exploit après un début de championnat laborieux. Mais ils surent donner le coup de rein qu’il fallait et le principal est là avec le maintien. Comme probablement la réserve des Ducs, la priorité devrait être donnée aux championnats U20 et U18.



Courchevel-Méribel-Pralognan : 3ème poule B avec 35 pts, 12 victoires (1 en prl) et 6 défaites. Les Bouquetins auront le plus souvent flirté avec le podium mais qu’ils n’arracheront définitivement qu’à l’ultime journée. Après un début à 3 défaites, ils enchaîneront sur une période bien plus euphorique avant d’alterner un peu sur la fin victoires et défaites. Compte tenu des changements dans l’effectif ce fut un parcours plutôt satisfaisant qui permet à l’entente alpine de garder son standing et d’envisager les play-offs sereinement. Ils peuvent jouer un rôle d’outsider intéressant, comme la saison dernière.





Le match du jour : Nos cotes seront assez largement en faveur des alpins qui ont quelques ambitions. Celles des jeunes normands sera de préparer au mieux les phases finales du championnat élite U20 (et probablement U17 pour les plus jeunes) et quoi de mieux qu’une bonne confrontation contre une équipe senior, mais sans y laisser trop de jus car le lendemain les U20 joueront à Amiens.



Toulouse-Blagnac 47% - 53% Meudon



Toulouse-Blagnac : 6ème de poule B avec 24 pts, 7 victoires et 11 défaites (3 en prl)

Après un magnifique début de saison qui a permis aux Bélougas de prendre la tête de la poule B plusieurs semaines durant, ces derniers ont soudainement été à l’arrêt avec une série impressionnante de 9 défaites de rang qui ne prendra fin qu’à la dernière journée, permettant de prendre au passage une inespérée 6ème place. Ce n’était certainement pas comme cela que l’on voyait la saison du côté de la cité des violettes même si l’effectif avait peut-être perdu un peu en qualité. Alors même si on a assisté à un réveil tardif et flamboyant samedi dernier, c’était cependant face au dernier de poule. Il est donc à craindre que l’équipe ait bien du mal à renouveler l’étonnant parcours de la saison dernière en play-off.



Meudon : 3ème de poule A avec 39 pts, 13 victoires (2 en prl) et 5 défaites (2 en prl)

Avec 11 points de moins et au final une 3ème place, les Comètes auront été nettement moins stratosphériques que l’an dernier. La faute à un gros trou d’air, certes moins impressionnant que celui des toulousains mais suffisant pour les éjecter durablement du podium. Heureusement avec la nouvelle année les franciliens ont retrouvé des couleurs et des résultats plus en rapport avec la qualité de leur effectif. S’ils n’ont pu revenir sur les 2 équipes de tête, ils ont su sans contestation s’emparer de la 3ème place. Maintenant l’amère expérience de la saison dernière a montré que rien n’est acquis et que des surprises mauvaises ou bonnes, sont toujours possibles comme ils l’ont appris à leur dépens face aux toulousains l’an dernier. Tiens justement ce sont eux qu’ils vont rencontrer au 1er tour !





Le match du jour : L’histoire ne bégaye pas toujours et les Bélougas semblent encore un peu fragiles. Certes ils pourront compter sur un nombreux public et nos cotes laissent la porte ouverte à la bonne surprise. Mais on peut penser que les Comètes ont quelque part une revanche à prendre autant sur eux même que sur Toulouse. Ils viendront avec la ferme intention de l’emporter et surtout de confirmer dès la 2ème manche samedi prochain.



Courbevoie 51% - 49% Villard-de-Lans



Courbevoie : 5ème avec 28 pts, 10 victoires (2 en prl) et 8 défaites

La bonne surprise de la saison, surtout au regard de leur parcours de la saison dernière. On peut dire que les dirigeants auront bien su tirer les leçons de l’exercice précédent et préparer au mieux leur inter-saison. Si les Coqs peuvent être légitimement satisfait de cette 1ère phase, ils peuvent se sentir un peu frustrés car ils n’étaient pas si loin du carré final. Malheureusement ils auront un peu flanché sur la fin. Rien n’est impossible mais il va être dur de franchir le 1er tour de ces play-offs.



Villard-de-Lans : 4ème avec 34 pts, 11 victoires (1 en prl) et 7 défaites (2 en prl)

Les Ours ont tenu leur rang mais ils avaient probablement la possibilité de faire mieux – rappelons qu’ils ont été les seuls à battre les Grizzlys sur la glace de Vaujany - s’ils n’avaient pas eu quelques résultats déconcertants comme ce point concédé à Colmar sur le plateau du Vercors ou celle défaite lors de la 18ème journée encore une fois sur leur glace. Cela leur a valu de céder une 3ème place qui leur tendait les bras. On retiendra que Villard aura néanmoins amélioré son classement en saison régulière de 2 places. Ils peuvent donc envisager de faire au moins aussi bien que la saison dernière en passant un 1er tour. Pour cependant arriver jusqu’en demi il va leur falloir être plus constant.





Le match du jour : Nos cotes sont des plus prudentes car l’une comme l’autre ces 2 équipes sont capables du pire comme du meilleur. On accordera néanmoins nos faveurs à Courbevoie car on les sait plutôt performant chez eux et qu’ils joueront sans pression puisque leur saison est globalement déjà une réussite. L’incertitude reste bien sûr la prétendue différence de niveau constatée chaque année lors des play-offs. Cette rencontre est certainement un bon test pour confirmer ou infirmer cette affirmation.



Annecy 52% - 48% Reims



Annecy 5ème avec 30pts, 11 victoires (3 en prl) et 7 défaites

Equipe à l’effectif apparemment assez stable, on pensait qu’elle ferait une bien meilleure saison. C’est oublié qu’il n’était pas facile de faire sans Benjamin Arnaud et Cyril Papa, 2 locomotives importantes dans le jeu des Chevaliers et qui ont tiré leur révérence à l’issue de la saison dernière. Il a donc fallu logiquement une période d’adaptation et que chacun trouve ses marques. On a cru un bon moment que les savoyards passeraient à côté de leur saison. Mais leur belle fin de 1ère phase prouve que la mayonnaise a fini par prendre en finissant en trombe avec 5 succès de suite. Malheureusement à l’instar du lièvre de la fable, Annecy n’a pu réussir à intégrer le top 4. Malgré tout cette équipe pourrait être la bonne surprise de ces play-offs.





Reims 4ème avec 33 pts, 11 victoires (1 en prl) et 7 défaites (1 en prl)

Les Phénix ont fait une solide saison où pendant longtemps ils auront lutté pour les places d’honneur. Mais un petit creux qui correspond au moment où ils croisaient la route des clubs les plus performants, les fera décrocher. Heureusement à partir de février, ils vont enchaîner les victoires (et une honorable défaite en prolongation en dernière journée face au leader) qui les feront remonter.à la précieuse 4ème place, soit une place en dessous de leur classement 2021/22. Détail vite oublié si les rémois arrivent à passer le cap du 1er tour, ce qui ne leur est pas encore arrivé depuis leur retour en D2. L’avantage du retour à la maison pourrait ne pas être superflu.



Le match du jour : Ces 2 équipes ont plutôt bien réussi leur fin de saison régulière et par la même cela présage de confrontations serrées entre ces 2 équipes. On pari pour 1 tour à 3 manches. Par la même vous aurez compris que nos faveurs vont pour les Chevaliers du lac pour le match aller en Savoie mais avec des écarts de cotes raisonnables. Maintenant, comme pour Courbevoie vs Villard, cette confrontation entre 2 clubs au classement très proche dans leur groupe respectif va être l’occasion de juger la valeur de chaque poule.



Poule de maintien



Clermont-Ferrand 52% - 48% Amiens II



Clermont : 9ème de poule B avec 15 pts, 5 victoires (1 en prl) et 13 défaites (1 en prl)

Après une saison catastrophique en D1 dont les Arvernes sont redescendus meurtris, les dirigeants, eux même renouvelés en partie, ont voulu changer d’ère (et d’air aussi). Fini cette saison les mercenaires étrangers en nombre - ils ne seront que 3 – et place à la jeunesse où aux jeunes formés au club, s’en rajouteront 4 autres tout aussi jeunes dont 1 junior international espagnol à qui il manque 1 année pour avoir le statut de JFL. Encore un peu juste en effectif, se rajoutera le retour de quelques anciens. Inutile de dire qu’il ne restait plus grand-chose de l’expérience de la D1. C’est justement le nouvel entraîneur qui sera celui qui apportera en priorité sa grande expérience. Le pari était aussi courageux que risqué et l’objectif d’un maintien tranquille n’a pu être atteint. Les clermontois devront assumer cependant la pancarte de favori de cette poule de maintien en regard de leurs résultats de la phase régulière. C’est en effet l’équipe qui a remporté le plus de victoires et cumulé le plus de points et il va leur falloir maintenant le confirmer sur la glace.



Amiens II : 9ème de poule A avec 9 pts, 3 victoires et 15 défaites

Pour leur 1ère saison en D2 la réserve des Gothiques n’a pu échapper à la poule de relégation. Ils avaient pourtant inauguré leur saison avec une éclatante victoire. Mais à l’analyse, il s’avère qu’elle reposait en particulier sur l’intégration de 3 joueurs – Simonsen, Bruche et Djemel - certes fort jeunes mais dont leurs grands talents les prédestinent plutôt aux joutes de la Magnus qu’à celle de la D2. De fait ils auront évolué cette saison régulièrement avec l’équipe première, nettement moins avec la réserve. Il est évident que l’équipe n’est plus la même avec leur présence. La question est donc de savoir si les coachs amiénois voudront utiliser ces ‘’armes fatales’’ pour assurer leur maintien. Difficile de répondre car ces jeunes joueurs auront par ailleurs un programme bien fourni avec la Magnus qui va également attaquer les play-offs, voir l’équipe U20 élite bientôt en phase finale.





Le match du jour : Nous ferons des Arvernes nos favoris mais avec prudence. A vrai dire les cotes auraient pu être un peu plus en leur faveur mais la présence ou non de ce fameux trio évoqué plus haut nous incite pour le moins à une certaine retenue. Pourtant pour Clermont le chemin du maintien devra passer par une 1ère victoire à domicile face à des jeunes joueurs qui même sans leurs 3 vedettes, sont issus d’un grand club formateur et donc non dénués de talent.



Wasquehal 53% - 47% Colmar



Wasquehal : 10ème de poule A avec 3 pts, 1 victoire et 17 défaites

On peut penser que les Lions sont dans une période transitoire où un changement de cycle doit probablement s’installer. La question est dans quelle division. Cette équipe aura été souvent à la peine avec des moments de frustration car il est arrivé plus d’une fois où les nordistes ont su rivaliser avec leur adversaire, comme à Reims par exemple. Ici on a fait le choix courageux (ou peut être contraint) de n’avoir que très peu de renforts étrangers et privilégier celui de faire jouer des jeunes, entre autres issus du club voisin de Dunkerque mais dont l’apport semble avoir été assez ponctuel. Au final une seule fois la victoire leur sourira. Incontestablement cette course au maintien s’annonce donc plein de périls.



Colmar : 10ème de poule B avec 2 pts avec 0 victoire et 18 défaites (2 en prl)

Les alsaciens ont le triste privilège d’avoir fait pire que leur adversaire de ce samedi puisqu’ils ne comptabilisent aucune victoire. Colmar est le 1er étage d’une association des 3 clubs alsaciens dont Strasbourg et surtout Mulhouse constituent les fers de lance. Aussi on ne s’étonnera pas de ne trouver aucun renfort étranger mais plutôt des U20 et U17 quasi exclusivement. Or on constate qu’une pléthore de joueurs ont participé au gré des prêts d’espoirs. (6 gardiens ont été ainsi inscrit au moins 1 fois sur la feuille de match) et il est donc probable que le travail collectif ne devait pas être chose aisée pour l’entraîneur. On peut penser que pour se donner plus de chance de gagner leur maintien les coachs tenteront d’aligner leurs meilleurs jeunes mais seront-ils disponibles entre les exigences des calendriers des diverses compétitions dont ceux des championnats élite U20 et U17 ?





