Ont-elles répondu aux attentes mis en eux ? Sans parler véritablement de tops ou de flop, il est néanmoins certains que des équipes ont su boucler cette première partie de saison conformément à leurs objectifs, pour d’autres ce fut plus délicat.



Nous allons dresser un état des lieux à l’issue de la saison régulière.



Poule A

Epinal

Les vosgiens, comme on le pressentait, ont bien répondu présent. Ils ont dominé assez outrageusement leur groupe même si ils n’ont su rester invincibles. Ils ont contribué à relever (avec Meudon) le niveau de la poule A. Mais il va leur falloir maintenant se confronter aux équipes de l’autre poule et si le premier tour devrait leur être favorable, le test pourrait venir dès le second tour.



Adversaire du 1er tour : Vaujany, équipe jeune qui misera sur son enthousiasme.



Meudon

Les Comêtes ont incontestablement changé de braqué et la venue entre autre du nouvel entraîneur, Sylvain Codère, n’y est pas pour rien. Equipe extrêmement offensive, elle est montée en puissance au fur et à mesure de l’avancement du championnat. Toujours collé au basque d’Epinal, Meudon n’a pourtant pas réussi à les battre en confrontation direct.



Adversaire du 1er tour : Annecy, équipe qui ne semble pas avoir cette saison la constance nécessaire mais néanmoins capable de belles performances quand elle a tout son monde.



Paris (FV)

Victime encore d’une certaine irrégularité et assez inconstante sur son glaçon, cette équipe n’en a pas moins révélé un potentiel assez remarquable avec des victoires probantes dont en particulier celles obtenues à Epinal et Meudon. Peu d’étrangers, elle s’appuie par contre sur des vieux briscards bien français qui ont écumé à peu près toutes les divisions du championnat français et qui continuent de performer. Voilà par la même le retour des Français Volants à une place plus digne d’une capitale. Est-ce les prémices du retour à des objectifs lointains plus ambitieux ? L’avenir nous le dira mais dès cette saison le club devrait avoir le potentiel pour aller jusqu’en quart de final.



Adversaire du 1er tour : Toulouse-Blagnac, équipe qui semble être moins à son affaire cette saison mais à ne certainement pas négliger.



Rouen II

Pas évident pour une réserve constituée quasi exclusivement de juniors et donc soumise à un perpétuel renouvellement d’arrivées chaque année à se hisser en play offs. Une certaine régularité dans la saison leur a permis de se maintenir toujours dans la 1ère moitié de tableau avec quelques performances remarquables comme cette victoire à Epinal. Pour autant ils n’ont jamais réussi à aller au-delà du premier tour. Ils se sont offert l’avantage de la 2ème manche et l’éventuel match d’appui ; alors pourquoi pas cette saison ?



Adversaire du 1er tour : Roanne, une équipe qui, malgré un tableau défavorable, avait surpris tous son monde la saison dernière.



Amneville

Les Red Dogs ont eu plus de mal cette saison mais ils devaient s’y attendre un peu car ils ne faisaient pas partis de ces équipes qui ont su (et pu) recruter pour assumer quelques ambitions. Ils ont du coup moins joué les troubles fêtes, notamment à l’extérieur, que les années précédentes. S’ils ont souvent su passer un tour, et par la même être souvent le meilleur représentant de la poule A, ils n’auront pas cette fois l’avantage du terrain pour le match retour et appui éventuel.



Adversaire du 1er tour : L’entente Courchevel Méribel-Pralognan, équipe qui a alterné des hauts et des bas mais plus souvent des hauts leur permettant de se retrouver dans les 4 premiers. Quoique... son dernier match perdu à domicile face aux toulousains laissent quelques espérances à Amnéville.



Evry-Viry

Très déçu de la tournure des play offs de l’an dernier, les essonniens qui avaient dominé leur poule, espéraient probablement une sorte de revanche. Mais cette saison, le niveau augmentant, ils ont eu cette fois plus de mal à jouer les premiers rôles, avec entre autre à un début de saison catastrophique. Ils se sont repris et obtenu ainsi leur qualification mais les voilà contraint d’affronter le 3ème de la poule du sud avec avantage du retour pour ces derniers. Certes on répondra qu’ils ne peuvent guère faire pire que l’an dernier en play offs mais certainement que l’entente essonnienne avait d’autres ambitions.



Adversaire du 1er tour : Valence, équipe très solide cette saison, comme le prouve sa victoire chez le leader lors de la dernière journée, et qui partira forcément favorite lors de ce premier tour.



Wasquehal

Les Lions n’étaient visiblement pas calibrés pour jouer les premiers rôles dans leur poule et ils ont dû batailler pour s’assurer les play offs. Ils ont même connu à un moment un sérieux trou d’air avec des défaites sur des scores fleuves. Mais ils ont su réagir avec des résultats probants leur permettant d’assurer leur qualification.



Adversaire du 1er tour : Villard-de-Lans, équipe qui finit très bien sa saison régulière et donc devrait continuer sur cette lancée.



Valenciennes

Ayant connu des saisons difficiles depuis son accession en D2, le club espérait celle-ci plus sereine. Espoir justifié par quelques recrutements dont le plus judicieux devait être celui de l’entraîneur-joueur Romain Sadoine. Pourtant ce fut loin d’être le cas pendant une bonne partie de la saison où les Diables Rouges monopolisèrent un bon moment la dernière place. Puis il semble qu’à un moment le déclic est venu et si le club ne pouvait plus guère prétendre à mieux, il a su avec autorité conquérir cette 8ème place salvatrice. Ils ne s’attendent probablement pas à un long parcours en play offs, vu l’adversaire qui leur est promis. Mais, tirant les leçons de cette saison, ils ont certainement la tête déjà tournée vers la prochaine.



Adversaire du 1er tour : Morzine, équipe qui, ni plus ni moins, vise le titre et la montée en D1.



Châlons-en-Champagne

Les années ne se ressemblent pas et les Gaulois, auteurs d’une si belle performance lors de leur accession en D2, ont bien souffert cette saison. Ils sont victimes de la montée en niveau de la poule nord qui de plus a perdu les 2 clubs alsaciens qui ne faisaient pas parti des cadors du groupe. Les voilà donc condamnés à tenter de sauver leur place l’année où le voisin rémois tente de remonter vers la D2. La promesse de beaux derbys pourrait motiver nos châlonnais dans cette dernière campagne.



Courbevoie

Le promu est loin d’avoir retrouvé le niveau qui était le sien du temps où les Coqs étaient pensionnaires de la D1. Avec seulement 2 victoires, seul Strasbourg II a fait moins bien. La promotion tardive, qui ne fut confirmée que durant l’été, n’a probablement guère permis de préparer suffisamment cette promotion. Il va donc falloir qu’ils se battent becs et ongles pour assurer leur maintien.





