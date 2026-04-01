

Débrief des Play-Offs 1/2 de finale Match 1 & 2

et 5ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026



Lors de ce 1er week-end le moins que l’on puisse dire est qu’il semble que les choses soient bien mal engagées pour le dernier représentant de la poule nord, battu par 2 fois sur sa propre glace. Il va leur falloir faire preuve d’une grande force de caractère pour parvenir à renverser la situation à Valence. Ce n’est guère plus reluisant pour Roanne qui, il est vrai, jouait à l’extérieur, en l’occurrence à Montpellier le leader de la poule sud, mais qui s’inclina sur des scores sans appel.



On attend néanmoins avec impatience la réaction des Ligériens à Fontalon. Sauront-ils réagir et retrouver suffisamment d’allant pour contrer leurs adversaires ? Le soutien de leurs fervents supporters ne sera certainement pas de trop.



Il faut cependant bien avouer, quelque soit l’affiche, que les vainqueurs de ce week-end se sont donnés toutes les chances pour que leur demi-finale ne dépasse pas le cap du week-end prochain, avec un à-priori pour les Lynx valentinois d’autant plus favorable, qu’ils évolueront devant leur public.



Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.



Play-Offs 1/2 Finale

Match 1

Samedi 28 mars 2026



Montpellier 8 - 2 Roanne (52-48)

Oups ! Il semblerait que les Vipers ont voulu dès cette 1ère manche mettre les points sur les i et rappeler que la défaite de fin de saison régulière ici même face aux Ligériens n’était qu’un accident. Et quoi de mieux qu’une revanche retentissante pour démarrer au mieux ces demi-finales. Marquant assez rapidement les premiers, les Héraultais ne tarderont guère à faire le break sur une supériorité numérique. Il ne tiendra pas une minute avant que Roanne ne réduise le score. Pourtant moins de 7 minutes avant la 1ère pause, les Montpelliérains vont reprendre leurs 2 buts d’avance.



Mieux même, la période médiane sera l’occasion d’accentuer sensiblement leur avance pour la porter à 6-1, la même que la défaite concédée ici face à ces même adversaires mi février. Ils ne se priveront pas de l’aggraver sans tarder à la reprise du dernier tiers avec 2 nouvelles réalisations en moins de 40 secondes. La messe était dite, place à la frustration des visiteurs débouchant sur beaucoup d’agressivités dans le jeu. Les pénalités pleuvront sur cette fin de rencontre mais il faut croire que cela réveilla quelque peu les attaquants roannais puisqu’ils marqueront pour l’honneur le dernier but pour néanmoins s’incliner sur ce score fort lourd de 8 à 2. S’il n’y a rien à redire sur notre pronostic, les cotes ont, elles, volé en éclats.



La question est de savoir si la nuit portera conseille aux Renards et leur permettront de relever la tête pour la 2ème manche





La Roche/Yon 1 - 2 Valence (51-49)

Les Valentinois auront donc déjoué notre pronostic mais pas nos cotes dont le faible écart s’est trouvé justifié dans une rencontre à caractère très défensif. On ne peut dire que les Vendéens aient vraiment échoué dans cet exercice mais il s’avère que le jeu de puissance des Drômois, un des plus efficace de la D2, leur couta les 2 seuls buts encaissés, ce que ne parviendra jamais à faire le Hogly lorsqu’il sera lui-même en position de force.



Dans ce 1er tiers, aucune des 2 équipes ne parviendra à tromper le gardien adverse. Ce ne sera pas le cas de la période suivante où assez rapidement les Yonnais vont ouvrir le score. Mais une mauvaise gestion de changement de joueurs de leur part peu de temps après entraînera un surnombre tout de suite pénalisé. Les Lynx sauront se saisir de cette opportunité pour revenir à égalité. Moins de 6 minutes plus tard, encore une fois les locaux sont rattrapés par la patrouille et à nouveau Valence en profite pour prendre cette fois les devants. Malgré encore 2 pénalités, La Roche parviendra enfin à être plus efficace en défense mais limitera forcément ses possibilités de revenir avant la 2ème pause.



Il reste 20 minutes pour faire basculer la situation et les Vendéens vont d’abord tâcher d’être plus disciplinés. Ils y parviendront puisque les 2 seules pénalités seront à l’encontre de leurs adversaires. Malheureusement et contrairement à ces derniers, les Yonnais ne sauront en tirer avantage. Même lorsqu’ils joueront dans les derniers instants à 5 contre 6 joueurs de champ, les Valentinois rappelleront qu’au-delà de leur qualité offensive c’est aussi une des meilleures défenses de la division.



Les Aigles, forcément fort déçus, vont avoir toute la nuit pour méditer sur leurs erreurs et leur plan de jeu, mais en attendant la bonne affaire est pour les Lynx.



Play-Offs 1/2 Finale

Match 2

Dimanche 29 mars 2026

Finalement les 2 clubs vainqueurs de la veille auront donc réussi à rester sur leur lancé et confirmer encore une fois ce dimanche leurs bonnes dispositions.



Montpellier 5 - 1 Roanne (51-49)

Nous aurions probablement partagé moins équitablement nos cotes si nous avions su auparavant le résultat de la veille. Les Roannais auront fait néanmoins un peu meilleure figure mais le résultat final est encore une fois sans discussion à l’avantage des Montpelliérains. Il n’y eu jamais vraiment de suspense car les Vipers domineront les 2 premières périodes sur le score de 2 à 0 pour chacune d’elles. A leur indiscipline, s’ajoute un manque de réussite du côté des Renards qui les verront concéder un 5ème but au 3ème tiers alors qu’ils étaient pourtant en supériorité numérique.



Comme la veille, de la frustration va naitre un gros moment de tension qui concernera surtout un joueur de Roanne qui ne cumulera pas moins de 42 minutes de pénalité. Et curieusement, comme la veille, à la suite de cette escarmouche, les visiteurs marqueront leur seul et unique but qui clôtura la marque de la soirée.



Voilà les Héraultais nantis de l’opportunité de terminer la série dès le week-end prochain. Pour autant ce sera en terre hostile et si les Ligériens parviennent à tirer les leçons de leurs 2 lourds revers, il n’est pas sûr que l’on assiste à nouveau à la même démonstration de maitrise de la part de Montpellier.





La Roche/Yon 3 - 5 Valence (50-50)

La Roche-sur-Yon aura su marquer plus de buts que la veille mais, malheureusement elle en aura également encaissé davantage. Cette fois il n’y eut pas de 1er tiers d’observation avec l’ouverture du score par les visiteurs puis le retour à égalité des Yonnais. Malgré 3 pénalités à leur encontre, ces derniers maintiendront cette parité jusqu’à la pause. Pour autant les partisans du HOGLY peuvent s’inquiéter des trop nombreuses fautes de leurs protégés.



Les faits leur donneront raison car à l’approche de la mi-match les Drômois reprendront l’avantage sur un jeu de puissance. Ils n’en auront pas besoin 4mn30 plus tard pour trouver à nouveau le chemin des filets. Le break ne durera guère puisque les Vendéens réduiront l’écart guère plus de 2 mn plus tard. Avec ce handicap d’1 but à l’entrée de la dernière période tous les espoirs sont encore permis pour les locaux.



Malheureusement l’indiscipline va une nouvelle fois leur coûter cher avec une 4ème réalisation des Lynx, la 2ème en supériorité. Pourtant les Aigles à leur tour sauront profiter d’une pénalité adverse pour revenir à nouveau sur les talons des Valentinois mais il ne reste alors guère plus de 10 minutes pour arracher la décision. Las ils n’y arriveront pas.



Au contraire puisque Valence profitera en fin de rencontre d’une cage désertée par le gardien yonnais pour inscrire son 5ème but. L’affaire se corse dangereusement pour le leader et dernier représentant de la poule nord. Le voilà contraint non pas à 1 mais 2 exploits magistraux en terre drômoise pour espérer une 3ème manche à la maison et cette fois gagnante.



L’attaque des Lynx, particulièrement en jeu de puissance, mais aussi leur défense ont su faire encore une fois merveille pour s’offrir dès le week-end prochain 2 chances de se qualifier devant leurs supporters.



Poule de Maintien

Journée 5 Une seule rencontre ce week-end en poule de maintien, celle opposant les 2 réserves et également les 2 en position de relégable. Anglet II 2 - 3 Rouen II (48-52)

Conformément à notre pronostic mais aussi nos cotes, les espoirs rouennais ont donc pris le meilleur sur ceux d’Anglet. Encore un match au caractère très défensif où il faudra attendre le 2ème tiers pour voir le 1er et seul but tout juste avant le 2ème rappel au vestiaire. Il sera l’œuvre des Dragons et aura son importance. Ce maigre avantage à l’entame de la dernière période sera rapidement conforté par un 2ème but des visiteurs.



Cette fois les Angloys réagissent et réduisent l’écart à la 46ème minute. Les Normands ne mettront pas 1 minute pour refaire le break mais les Basques ne se découragent pas et n’hésitent pas à sortir leur gardien à l’approche des 3 dernières minutes. Ils sont récompensés de leur pugnacité à 2mn30 de la fin en revenant à un but. Malheureusement pour eux la remonta da s’arrêtera là pour une 5ème défaite de rang. Ainsi le seul but concédé au 2ème tiers aura finalement fait la différence en faveur des Rouennais.



Ce succès apporte une bouffée d’oxygène leur permettant de passer 2ème de cette poule de play-down. Pour autant rien n’est encore fait pour le maintien puisque le 3ème Dijon n’est qu’à 1 point et compte un match de moins.









