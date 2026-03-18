

Débrief des Play-Offs 1/4 de finale Match 1

et 3ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

A l’image du 1er tour, les équipes du sud ont remporté la majorité des rencontres. Mais encore une fois le HOGLY a su faire respecter son rang en l’emportant chez l’outsider toulousain. Si nous avons déjà évoqué plusieurs fois l’incroyable performance des Bélougas il y a quelques saisons arrivant à passer 2 tours en construisant leurs succès uniquement chez l’adversaire, nous sommes loin d’être sûr qu’ils aient gardé les mêmes dispositions morales qu’il y a 4 ans mais . . . sait-on jamais.



Seul Roanne aura donc déjoué l’ordre établi en forçant les Brestois à s’incliner en terre ligérienne ; ce que donc n’auront su faire samedi ni Orléans, ni Châlons-en-Champagne. Si pour les 3 clubs défaits à domicile, l’opération rachat sera bien délicate le week-end prochain, cela semble bien sûr plus envisageable pour les Roannais seuls maitres chez eux.



En attendant, si le sud semble encore une fois sur cette 1ère manche, faire preuve de plus de solidité, il faudra attendre l’issu du week-end prochain pour un véritable bilan.



Play-Offs 1/4 Finale

Match 1

Samedi 14 mars 2026 Orléans 4 - 6 Montpellier (49-51)

Notre pronostic se sera donc révélé exact car, en concédant l’unique but du tiers initial, les Orléanais devront se lancer dans une course poursuite qui s’avéra vaine. Une seule fois seulement ils reviendront à hauteur lorsqu’ils marqueront leur 1er but en début de 2ème période. Mais peu après la mi-match, les Vipers feront le break, annulé un cours instant par les locaux avant un 4ème but des visiteurs remettant leurs hôtes à 2 longueurs juste avant la pause. L’écart sera même porté à 3 avec encore une 5ème réalisation.

Les Renards n’abdiquent pas puisqu’ils feront trembler encore 2 fois les filets adverses ; malheureusement cela ne suffira d’autant moins que les Héraultais rajouteront entre les 2 un 6ème but définitivement rédhibitoire.



Bien sûr c’est une très bonne opération pour les Montpelliérains car elle condamne leurs adversaires à un double exploit. Attention quand même car ce double exploit, les Loirétains l’ont accompli lors du tour précédent. Si le Montpellier impérial qui a dominé les 4/5 de la saison régulière ne devrait pas avoir de souci, le Montpellier fébrile de la toute fin de 1ère phase pourrait se faire surprendre.





Châlons en Champagne 1 - 4 Valence (48-52)

Pour contredire notre pronostic nous disions qu’il fallait absolument que le système défensif des Châlonnais soit des plus efficaces. Sur ce plan-là, ils n’auront que partiellement réussi en ne prenant que 4 buts face à des Valentinois moins prolifiques qu’au 1er tour. Le problème est qu’ils auront appris à leur dépend que ces derniers ont également une des meilleures défenses. La rencontre était très mal partie pour les Champenois puisque les visiteurs ne mettront que 29 secondes pour rappeler tout leur potentiel offensif et 7 minutes de plus pour doubler leur avance.



Tout le mérite des locaux c’est d’avoir vite rectifié les réglages. Il n’y eut pas écroulement des Gaulois qui stopperont là l’hémorragie. Mieux même ils ne concèderont rien en 2ème période mais malheureusement ils ne parviendront pas non plus à au moins réduire le score. Le dernier tiers à nouveau débute mal pour Châlons qui encaisse son 3ème but. Si à nouveau les attaques des Lynx seront bien contenues, celles des Gaulois buttent toujours sur le cerbère adverse et ses coéquipiers.



Leur coach sera donc contraint de prendre la décision dès la 57ème minute de sortir son gardien, ce dont les Drômois sauront profiter pour inscrire un 4ème but en cage vide. Une pénalité à l’encontre de ces derniers à 37 secondes de la fin donnera l’occasion de ressort le gardien champenois. Pour l’honneur les Châlonnais réussiront à marquer leur unique but de la partie à 2 secondes du terme de la rencontre.



Ce résultat positif à l’extérieur permet évidement à Valence de prendre une belle option sur la suite. Les Gaulois n’auront pas trop d’une semaine pour faire le point et trouver une tactique un tant soit peu efficace pour faire déjouer leur adversaire en attaque mais aussi en défense.





Roanne 6 - 2 Brest (52-48)

Les Brestois n’auront pas réussi à faire mentir notre pronostic. Il semble qu’ils aient bien du mal dans ces play-offs à s’imposer à l’extérieur. Après Clermont, ils ont à nouveau baissé pavillon à Roanne mais cette fois plus nettement bien que pas de la même façon. Si les Roannais marquèrent assez rapidement dans ce 1er tiers lors d’un jeu de puissance, les Bretons réagissent pour réussir à égaliser avant la 1ère pause.



La période suivante s’annonça assez rapidement plus délicate pour les visiteurs puisqu’avant la mi-match ils concèderont 2 nouveaux buts. Cela ne s’arrête pas là car un 4ème but sera inscrit autour de la 35ème minute par les Ligériens. Dans ce match agité avec nombres de pénalités stériles, les Albatros finiront par profiter de l’une d’entre elles pour réduire le score avant la 2ème pause.



Finalement à la reprise du dernier tiers, les Finistériens se trouvaient dans les mêmes dispositions que lors du match 1 du 1er tour chez les Arvernes. Mais loin d’entretenir le suspense, les Renards vont alourdir une 1ère fois la note vers la 52ème minute. La sortie du gardien brestois aussi hasardeuse qu’improbable dans l’espoir de remonter 3 buts ne permettra que d’alourdir un peu plus le score. La 1ère partie de la mission des



Roannais est donc réussi avec la manière ; le plus dur sera de confirmer et pour cela ils disposeront de 2 manches et autant de chance. Ce ne sera pas le cas des Bretons qui auront donc la pression de devoir dès samedi prochain renverser le cours des évènements puis de confirmer le lendemain.





Dimanche 15 mars 2026



Toulouse-Blagnac 2 - 5 La Roche/Yon (51-49)

Cruelle désillusion pour les plus de 1500 supporters de l’agglomération toulousaine présents et un peu pour nous aussi qui avions pronostiqué une victoire des Bélougas. Mais les Aigles ont su prendre leur envol dès la 1ère période remportée 3-0. Il y eut nombres de pénalité dans ces premières 20 minutes mais seuls les Yonnais réussiront à en profiter sur le 3ème but très spectaculaire du russe Vladislav Tunik qui, partant de derrière la cage, déposa avec sa palette la rondelle dans le coin supérieur gauche de la cage pour ce qui sera son 2ème des 3 qu’il marquera ce soir-là.



Les Haut-garonnais ne s’en remettront pas. S’ils parviennent à ouvrir leur compteur à la 34ème minute, ils vont être rattrapés par des problèmes de discipline en fin de 2ème tiers. Avec à un moment 3 joueurs sur le banc des pénalités, ils vont donner l’occasion aux Vendéens de se rajouter 2 nouveaux buts coup sur coup en double supériorité numérique. A 5-1, il ne restait plus aux Yonnais qu’à bien gérer la dernière période dans laquelle les Toulousains marqueront le seul et dernier point de la partie.



Ce report au dimanche n’aura pas porté chances à des Bélougas en cruel manque de réalisme. Ainsi, jamais ils ne sauront être efficaces en situation de jeu de puissance, même lors d’une opportunité de double supériorité, contrairement à leurs adversaires. Cela devrait être certainement un des axes de réflexion avant le déplacement qui s’annonce très périlleux à La Roche-sur-Yon. On notera que ce fut ce week-end la seule rencontre remportée par un représentant de la poule nord.



Poule de Maintien

Journée 3

Ils n’étaient pas nos favoris pour ce week-end et, hélas pour eux, les 2 équipes réserves ne nous ont pas fait mentir. A mi-parcours du déroulement de cette poule de maintien elles occupent donc les 2 dernières places et c’est certainement pour les Angloys, avec aucun succès, que la situation est la plus dramatique. A l’inverse Courbevoie confirme dans ce mini championnat pour la survie, son intéressant comportement entrevu en fin de saison régulière. De son côté et après les soubresauts, entre-autre au niveau de l’encadrement technique, Dijon semble devoir reprendre des couleurs.





Rouen II 3 - 5 Courbevoie (48-52)

Si les Courbevoisins surent ouvrir la marque autour de la 6ème minute, les espoirs rouennais ne tardèrent à réagir dans un 1er tiers en mode chassé-croisé. En effet les visiteurs se rajouteront un 2ème but mais à nouveau rejoints par les locaux peu avant la 1ère pause. La 2ème période fut moins prolifique mais donna quelques espoirs aux Dragons puisqu’ils y furent les seuls à marquer, se donnant alors l’avantage à l’entrée des 20 dernières minutes. Malheureusement pour eux, les Coqs en mettront moins de 5 pour égaliser. Cela ne s’arrêta pas là puisque à l’approche des 4 dernières minutes, les Franciliens récidiveront.



Les Normands tenteront de réagir et notamment en sortant leur gardien. Peine perdue car au contraire les Franciliens profiteront d’une cage vide pour alourdir l’écart d’une unité. Dur pour des Rouennais qui viennent de subir en 3 matchs de suite à domicile, leur 2ème défaite. Il leur reste 3 autres rencontres pour tenter d’inverser une situation d’autant moins favorable qu’il faudra dorénavant forcer le destin à l’extérieur.



Tout l’inverse pour Courbevoie qui non seulement n’a perdu aucune rencontre mais sur les 3 restantes, 2 seront sur leur glace. Les Coqs semblent donc avoir leurs ergots déjà bien plantés dans la D2.





Dijon 6 - 1 Anglet II (54-46)

Pourtant guère épargnés par les épreuves (changement de coach et puis les 2 joueurs blessés pour le reste de la saison lors du 1er match des Play Downs) il semble que finalement cela est entraîné une sorte de choc psychologique salutaire et solidaire au sein de cette équipe dijonnaise. Elle fut ainsi assez opportuniste pour remporter ce 1er tiers 2-0. Puis s’appuyant sur une bonne défense sachant gérer ses infériorités numériques et de plus un power play consistant, les Ducs vont pouvoir creuser l’écart dans les 2 périodes suivantes.



D’abord en 2ème avec un score porté à 3-0 grâce une supériorité numérique bien menée. Les Angloys réduiront bien le score sur leur unique but de la partie mais les locaux reprendront assez vite leurs 3 longueurs d’écart. Mieux même, ils obtiendront juste avant la 2ème pause une nouvelle supériorité qui sera bonifiée une trentaine de seconde après la reprise. A la faveur encore une fois d’une pénalité à l’encontre des Basques, les Bourguignons rajouteront un 6ème but couronnant une belle soirée sportive et surtout comptable.



En effet la défaite au même moment des Rouennais permet aux Dijonnais de les précéder. Ils sont d’autant plus en balance favorable qu’ils auront encore par 2 fois l’avantage de recevoir alors que les Normands disputeront leurs 3 matchs restants à l’extérieur. De son côté, la réserve de l’Hormadi n’aura su lutter et maintenir longtemps le suspense. Avec un effectif un peu limité en nombre, les courageux espoirs angloys auront cédé peu à peu mais irrémédiablement dans ce match. Ils sont dorénavant dans une position des plus délicates les obligeant au succès pour leurs 3 dernières rencontres, dont 1 à l’extérieur, s’ils veulent se sauver.







