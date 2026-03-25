

Débrief des Play-Offs 1/4 de finale Match 2 & éventuellement 3

et 4ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

Cette fois il y aura eu une entorse au scénario ‘’idéal’’ avec une des plus belles performances de la soirée, à savoir Roanne, le 3ème de poule sud, qui confirme à nouveau à Brest, le 2ème de poule nord, sa victoire de la 1ère manche.



Si ce fut le seul trouble à l’ordre théorique des choses, d’autres équipes, sans atteindre la réussite espérée, surent néanmoins maintenir longtemps l’incertitude et parfois bien au-delà du temps réglementaire ou de la 2ème manche. On pense d’abord à Toulouse-Blagnac qui sut corriger brillement ses erreurs du match aller en prenant sa revanche mais dont le Hogly parviendra néanmoins, et non sans s’éviter les affres d’une prolongation, à se défaire le lendemain.



Surprenant Châlonnais également qui ont pu croire à l’exploit en contenant les attaquants de Valence au point de les obliger d’en passer par les tirs au but pour parvenir à se qualifier dès samedi en demi-finale. Montpellier aura réussi de son côté à assurer son rang et sa place en demi-finale sans match d’appui ni prolongation mais cependant avec bien des difficultés face à de vaillants Orléanais.



Nous n’aurons donc pour ces demi-finales qu’une seule affiche inédite, celle opposant La Roche/Yon, dernier rescapé de la poule nord, à Valence. Montpellier se confrontera à Roanne et dont il sait qu’il lui faudra grandement se méfier. Rappelons qu’en début de saison régulière les Vipers s’étaient difficilement imposés chez les Renards en prolongation et surtout ces derniers avaient pris une terrible revanche dans l’Hérault en l’emportant sur un cinglant 6-1.



Attention, rappelons que dorénavant la qualification pour la finale se fera au meilleur des 5 matchs. Ainsi le week-end prochain Roanne se déplace à Montpellier pour 2 rencontres et il en sera de même pour Valence à La Roche/Yon.



Suivant chaque équipe, entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.



Play-Offs 1/4 Finale

Match 2

Samedi 21 mars 2026



Montpellier 3 - 1 Orléans (55-45) Montpellier qualifié

Les Orléanais n’auront pas à nouveau réussi à rééditer l’exploit réalisé lors du 1er tour à Annecy mais ils n’auront pas à rougir de cette défaite. Ils auront su défier un des favoris au titre jusqu’à la fin quasiment de la rencontre. Là aussi nous aurons eu une rencontre pauvre en but. Il ne fallait pas rater l’entame de la 2ème période pour voir le 1er but de la rencontre par les Montpelliérains car il n’y en eut pas d’autre avant le 2ème des Vipers à la 4ème minute de l’ultime tiers temps.



Break d’assez courte durée puisque les Gaulois reviennent sur les talons de leurs adversaires 8 minutes plus tard ; il en reste alors plus de 7 pour tenter de revenir avant la fin du match.



Finalement ce sont les Héraultais, à moins de 3 minutes de la fin, qui parviendront à se donner un peu d’air. Si les Renards du Loiret ne concèdent plus rien, leurs adversaires feront de même et jamais ils ne pourront revenir. Ainsi et sans surprise le favori de notre pronostic s’est imposé mais avec moins de facilité que nous le pensions.



Pour sa 2ème saison en D2, Orléans a confirmé d’incontestables progrès et prennent peut-être date pour l’avenir. Les Montpelliérains restent encore un peu friables et ne semblent donc pas avoir tout à fait retrouvé leur superbe montrée lors des 4/5ème de leur saison régulière. Il leur faudra être un peu plus convaincant face à des Roannais qui leur firent quelques misères dans la 1ère phase s’ils veulent poursuivre leur objectif vers la montée en D1.





Valence 4 - 3 Châlons en Champagne (55-45) Valence qualifié

Certes notre pronostic s’est avéré juste mais nous ne nous attendions pas à une telle résistance des Châlonnais qui auront fait douter les Valentinois jusqu’au terme d’une terrible séance de tirs au but. Si les Lynx ouvrirent très rapidement la marque à 1mn33, les Gaulois ne mettront que 11 secondes pour répliquer.



Le ton était donné à cette rencontre. Si finalement les locaux remportent ce 1er tiers 2-1, leurs hôtes, non seulement égaliseront en début de 2ème période mais prendront même l’avantage à l’approche de la 26ème minute. Pourtant, 7 minutes plus tard, les Drômois sauront profiter d’une supériorité pour égaliser. Ce fut là le dernier but dans le temps réglementaire.



Les Champenois laisseront passer une belle opportunité en ne sachant profiter d’une infériorité adverse lors des prolongations et les 2 équipes vont s’obliger à passer par la toujours cruelle épreuve de tirs au but. A cet exercice le gardien valentinois Nans Blanc s’avéra le plus fort et permettra à son équipe de continuer l’aventure.



Elle se confrontera donc au Hogly, le leader de la poule nord. Leur dernière confrontation date de la saison dernière où les Yonnais étaient alors pensionnaires de la poule sud.



Certes notre pronostic s’est avéré juste mais nous ne nous attendions pas à une telle résistance des Châlonnais qui auront fait douter les Valentinois jusqu’au terme d’une terrible séance de tirs au but. Si les Lynx ouvrirent très rapidement la marque à 1mn33, les Gaulois ne mettront que 11 secondes pour répliquer.Le ton était donné à cette rencontre. Si finalement les locaux remportent ce 1tiers 2-1, leurs hôtes, non seulement égaliseront en début de 2période mais prendront même l’avantage à l’approche de la 26minute. Pourtant, 7 minutes plus tard, les Drômois sauront profiter d’une supériorité pour égaliser. Ce fut là le dernier but dans le temps réglementaire.Les Champenois laisseront passer une belle opportunité en ne sachant profiter d’une infériorité adverse lors des prolongations et les 2 équipes vont s’obliger à passer par la toujours cruelle épreuve de tirs au but. A cet exercice le gardien valentinois Nans Blanc s’avéra le plus fort et permettra à son équipe de continuer l’aventure.Elle se confrontera donc au Hogly, le leader de la poule nord. Leur dernière confrontation date de la saison dernière où les Yonnais étaient alors pensionnaires de la poule sud.

Brest 1 - 2 Roanne (51-49) Roanne qualifié

Nous avions prévu un match disputé et il le fut, mais le vainqueur n’a finalement pas été celui que nous avions pronostiqué. Comme beaucoup de rencontres de ce week-end, nous eûmes droit là aussi à une bataille défensive où 2 buts suffiront aux Roannais pour assurer leur qualification.



Ils ouvriront la marque d’ailleurs sur le seul but du 1er tiers. Dans la guerre de tranchées de la 2ème période rien ne sera marqué. On n’est jamais si bien trahi que par les siens et c’est le natif de Roanne et ancien coéquipier, Lydéric Puravet, qui redonne l’espoir aux Bretons en égalisant en tout début du dernier tiers. Mais à l’approche des 8 dernières minutes les Ligériens reprennent les devants.



Ce sera la dernière réalisation de la partie et, hélas pour les Albatros, ni la dernière supériorité et ni la sortie de leur gardien ne permettra à ces derniers de gagner au moins le droit à une prolongation. Terrible désillusion pour les Brestois qui ne peuvent plus espérer en un retour rapide en D1.



De leur côté, les Roannais renouent avec des demies qu’ils n’avaient plus connu depuis l’avant covid car s’ils s’étaient également qualifiés à ce stade lors de la saison 2019/2020, malheureusement les circonstances ont fait que ces demies ne furent jamais jouées. La pandémie mondiale avait alors fait stopper net le championnat.



Nos Renards retrouveront une connaissance, Montpellier, à qui ils avaient fait bien des malheurs. Battus à domicile en prolongation, ils avaient pris une éclatante revanche en terre héraultaise. L’affiche s’annonce donc aussi alléchante qu’indécise.





La Roche/Yon 0 - 4 Toulouse-Blagnac (54-46) Match d’appui

Nous avions certes donné les Yonnais favoris mais rajouté que les chances des Toulousains dépendront de leurs capacités à maitriser le jeu de puissance de leurs adversaires et rendre le leur plus efficace. Or c’est probablement ce qui a fait toute la différence par rapport à la 1ère manche. Les Bélougas se sont appliqués sur leur défense au point tel qu’ils n’encaisseront aucun but en 1ère période, pourtant assortie de 2 infériorités.



Pour autant, ils ne marqueront pas non plus, entre autres lors de leur unique supériorité. Toujours aussi solide en défense, ils vont dans le même temps réussir à déjouer 2 fois la défense des Vendéens lors de la période médiane. Cela se confirmera dans le dernier tiers où les Aigles continueront à caler devant la cage des visiteurs tout en cédant encore par 2 fois dont le 4ème et dernier but en cage vide. Contrairement au match 1 à Toulouse-Blagnac, cette fois jamais La Roche/Yon ne sut profiter de ses jeux de puissance.



Les Haut-Garonnais non plus mais ils surent contenir toutes les velléités adverses au point d’être les auteurs d’un impressionnant blanchissage à l’Arago. Il reste aux Yonnais à vite digérer à leur tour ce sérieux revers et, comme ont su faire de toute évidence leurs hôtes à la suite du match allé, tenter de tirer à leur tour les leçons de cette cuisante défaite.



Play-Offs 1/4 Finale

Match 3

Dimanche 22 mars 2026

Il y eu bien, comme nous avions prévu, un seul match d’appui mais pas vraiment celui que nous attendions. L’exploit est signé par Toulouse-Blagnac qui contraint donc La Roche/Yon à cette 3ème manche.

La Roche/Yon 3 - 2 Prl Toulouse-Blagnac (53-47) La Roche-sur-Yon Qualifié

Cette fois le HOGLY aura su faire en sorte, mais non sans mal, pour que notre pronostic soit exaucé. Les Vendéens auront cependant fait trembler leurs supporters jusqu’au bout de la soirée avec encore une fois des Toulousains qui frappent les premiers et cela dès le 1er tiers remporté sur la plus petite des marges, 1-0, lors d’une supériorité numérique (la 1ère d’ailleurs qu’ils réussissent à concrétiser dans cette série).



Le 2ème but visiteur interviendra peu après la 4ème minute de la période médiane. Les Yonnais vont dans un premier temps s’attacher à museler l’attaque des Bélougas. Pour autant cela ne suffit pas, il faut encore revenir à hauteur. Pour cela il faudra attendre dans un insoutenable suspense l’entrée des 5 dernières minutes de la rencontre pour que les Aigles ouvrent la marque, puis, comme la veille, se résoudre au tout pour le tout en sortant leur gardien. Mais cette fois la réussite sera avec les locaux qui arracheront l’égalisation in extrémis.



C’est en mort subite que le dénouement arrivera avec ce but de la délivrance du yonnais Thomas Cornu. Il ne fallait pas vendre la peau du Bélougas avant de l’avoir mis à terre et tout le mérite des Vendéens c’est d’avoir su retenir les leçons de la veille face à des Haut-Garonnais qui n’ont rien lâché de leur côté.



Les Aigles, qui peuvent entrevoir un retour en D1, se doutent que le prochain duel face à la redoutable attaque valentinoise sera pour le moins aussi périlleuse.



Poule de Maintien

Journée 4

A l’issu de cette 4ème journée de la poule de maintien, nous connaissons déjà le sort de 2 équipes, l’un heureux et l’autre plus dramatique. En effet avec encore une nouvelle défaite la réserve d’Anglet n’a toujours pas marqué le moindre point et avec les 2 rencontres restantes elle ne peut au maximum espérer empocher que 6 points, soit bien insuffisant pour revenir non seulement sur le leader courbevoisin (12 pts.) mais également sur le 2ème actuel Dijon (7pts.).



Cela condamne donc les Angloys à une des 2 dernières places entraînant sportivement la rétrogradation en D3. Tout au contraire, avec sa 4ème victoire et ses 12 points, Courbevoie ne peut éventuellement qu’être rejoint par Dijon. Ce n’est plus possible, comme nous l’avons vu, par la réserve d’Anglet mais c’est aussi le cas par celle de Rouen.



Étant donc sûr d’échapper à une des 2 dernières places, les Coqs ont d’or et déjà acquis leur maintien en D2 la saison prochaine. Désormais la dernière place préservant de la descente se jouera entre les Bourguignons et les espoirs normands.

Courbevoie 4 - 3 Anglet II (55-45)

Ici pas de surprise, notre favori l’a bien emporté ; quoique. . . Contre toute attente il aura fallu en effet batailler ferme pour que les Courbevoisins l’emportent car les espoirs de l’Hormadi ont fait de la résistance. Si les locaux prirent un meilleur départ en marquant les premiers, ce sera pour le seul but de ce tiers initial. Mais très rapidement à la reprise, les Basques sauront profiter d’une double supériorité pour égaliser.



Joie d’assez courte durée puisque revenus à égalité de joueurs, les Coqs ne tarderont pas à reprendre les devants. Il reste près de 17 minutes dans cette période médiane, pourtant plus rien ne sera marqué. Il faudra attendre l’entrée des 20 dernières minutes de la rencontre pour voir les locaux faire le break. Bien déterminer à se battre les Angloys reviennent à un but à mi-période.



Il ne reste pas 5 minutes lorsque les franciliens reprennent leur avance de 2 unités. Pourtant là encore les visiteurs ne tarderont pas à revenir sur les talons de leurs adversaires. Ce sera cependant le chant du cygne et malgré la sortie en toute fin de leur gardien, Anglet ne pourra obtenir au moins les prolongations.



Cette victoire, plus délicate que prévu, permet néanmoins à Courbevoie d’assurer, si ce n’est pas encore tout à fait la 1ère place, tout au moins sa présence définitive dans les 2 premiers et par même son maintien en D2. C’est malheureusement tout l’inverse des Basques qui ne pourront désormais plus échapper à une des 2 dernières places et donc à la relégation en D3.





Dijon 2 - 3 Prl Rouen II (53-47)

Faisant fi de nos tendances, les espoirs de Rouen ont su se donner encore le droit d’y croire dans une rencontre à couteaux tirés et où le score étriqué témoigne bien que l’on avait plutôt mis les barbelés sur la glace. Les joueurs étaient plutôt nerveux dans ce 1er tiers comme l’atteste les nombreuses pénalités dans ces 20 premières minutes.



Cela profitera plutôt aux jeunes dragons qui marqueront le seul but de cette période. Mais, ils donneront à leur tour dans la suivante l’occasion à leurs hôtes d’égaliser sur une supériorité numérique peu avant la 2ème pause. On crut la dynamique revenir pour les Dijonnais qui prennent les devants 9 secondes après la reprise.



Or non seulement les Normands n’ont pas craqué mais ils égaliseront à l’entrée des 9 dernières minutes de ce qui sera le dernier but dans le temps réglementaire. On crut d’ailleurs que le score resterait aussi inchangé lors de la prolongation, avant que dans l’ultime seconde, le rouennais Arthur Daubeuf donne la victoire aux siens.



Victoire un peu au rabais mais qui permet à la réserve des Dragons de garder espoir. Ils sont certes toujours en position de relégable mais à seulement 2 points des Ducs dont la 2ème place reste encore vulnérable.







