Débrief

1/2 de Finale matchs 1 et 2

& 5ème journée Maintien

Dans cette série finale où maintenant ne reste que des équipes de la grande région Auvergne-Rhônes-Alpes et plus précisément l’ancienne région Rhône-Alpes, c’est l’explication finale des 3 premiers de la poule B avec un invité surprise, Lyon.



Si on prévoyait des rencontres serrées on attendait néanmoins avec autant d’impatience que de curiosité la performance des Lions. Alors certes s’ils repartent du Vercors avec 2 défaites, ils auront cependant montré que leur place à ce stade de la compétition n’est pas usurpée et que rien n’est encore acquis pour les Ours.



Néanmoins pour ces derniers comme pour les Bouquetins il était important de débuter au mieux ces demies avec 2 victoires tant l’opposition est de valeur. D’ailleurs ce fut encore plus difficile pour les alpins qui ne l’auront remporté à chaque fois qu’en prolongation face à des Grizzlys jeunes mais déjà aux coups de pattes redoutables.



Le week-end prochain au tour des vainqueurs de se rendre chez leurs rivaux et il est à prévoir encore des rebondissements et du suspense.







De suspense, il n’y en aura plus guère dans la poule de maintien puisque s’il n’y avait qu’un unique match ce samedi, on savait qu’il pouvait être décisif. Pour le malheur de la réserve d’Amiens, il le fut bien. Le classement exact, bien secondaire, n’est pas encore définitif mais le relégué est, lui, d’ores et déjà connu : les jeunes gothiques retrouveront donc la D3 après seulement 2 saisons en D2. Voilà dorénavant les 3 autres clubs qui peuvent se mettre au travail pour éviter de connaître même mésaventure la saison prochaine. On pense tout particulièrement à Clermont-Ferrand et Colmar qui devront essayer d’éviter de se retrouver pour une 3ème fois consécutive dans cette stressante poule de maintien.





1/2 Finale Play-Offs

Match 1 & 2



Match 1

Samedi 30 mars Villard de Lans 4 - 3 Lyon (52-48)

Effectivement comme nous le supposions les lyonnais n’étaient plus tout à fait les mêmes que lors de leur dernière venue sur le Vercors. Si finalement les Ours se sont imposés, ce fut dans la douleur car ils n’ont pu faire l’économie d’une prolongation. Ce sont même les Lions qui prirent un meilleur départ en emportant le 1er tiers 1 à 0. Mais Villard égalisera vite au début du 2ème tiers pour prendre assez rapidement les devants, avant que les visiteurs n’égalisent pour cette fin de 2ème période. Tout était à refaire pour les locaux qui reprendront les devants. Mais là aussi avant le terme du temps réglementaire les gones reviendront à hauteur. Finalement au terme d’une courte prolongation qui n’excèdera guère la minute, le villardien Ludovic Harrisson offrira la victoire à ses couleurs. Les lyonnais pouvaient alors espérer que ce ne soit que partie remise pour ce dimanche.



Match 2

Dimanche 31 mars Villard de Lans 6 - 3 Lyon (51-49)

Nous avions persisté en maintenant les villardiens favoris mais en resserrant nos cotes. Or finalement la victoire fut cette fois plus large et surtout sans avoir recours aux prolongations. Pourtant, après une 1ère période vierge de but ce fut non seulement les lyonnais qui ouvrirent le score à la 25ème minute mais, malgré l’égalisation rapide des locaux, ils reprendront les devants pour terminer le tiers médian en tête avec ce score de 1-2 en leur faveur. Mais tous se gâtera dans la 1ère moitié de l’ultime tiers avec 4 réalisations des Ours. Le rhodanien Lucas Chautant réduira bien le score avec son 2ème but de la soirée mais le dernier mot, ou plutôt le dernier but sera bien de l’isérois Artemi Chernikov en cage vide en toute fin de match pour lui aussi son doublé de la soirée. Avantage de 2 manches pour les locaux, à seulement une victoire de la finale mais le plus dur reste peut-être à faire. Il va leur falloir confirmer sur les bords du Rhône face non seulement à une équipe rugueuse et déterminée mais aussi une patinoire bouillante où probablement plusieurs milliers de partisans seront présents pour soutenir leurs Lions.



Match 1

Samedi 30 mars

HCMP 5 - 4 Prl Vaujany (51-49)

Tout semblait partir pour le mieux pour l’entente alpine qui inscrit les 2 premiers buts de la rencontre, justifiant semble-t-il nos tendances en leurs faveurs. Bien que, comme nous avions pressenti, sans le soutien des 3 joueurs normalement versés sur Chambéry (voir article de samedi), les vaujano-grenoblois vont très vite relever la tête et cela tellement bien qu’ils concluront ce 1er tiers en scorant par 3 fois pour prendre l’avantage. Ils marqueront même l’unique but du tiers médian, faisant ainsi le break. Mais les Bouquetins n’abdiqueront pas devant leurs partisans venus en nombre (près de 2500) et parviendront à revenir à hauteur lors de la 3ème période. Poussant ainsi les Grizzlys en prolongation, les savoyards continueront sur leur lancer pour boucler la rencontre en moins de 2 minutes par Carantini. L’âpreté de la rencontre laissait présager d’une 2ème manche tout aussi indécise pour le lendemain.







Match 2

Dimanche 31 mars

HCMP 7 - 6 Prl Vaujany ( 50.50-49.50 )

Et effectivement le match démarre sur un scénario fort semblable à celui de la veille mais en plus extrême. Ainsi les Bouquetins ne mettront que 38 secondes pour ouvrir encore le score. Mais cette fois pas de 2ème but pour enchaîner et tout au contraire les isérois réagiront de façon impressionnante avec 5 buts de suite. Les alpins n’auront le temps de réduire l’écart que d’une unité avant le terme de cette 1ère période. Sept buts dans le tiers initial, le match semblait partir sur des bases assez folles. La période suivante sera moins prolifique mais avec 2 réalisations les locaux réduiront à une longueur seulement leur retard. Continuant à pousser devant guère moins de supporters que samedi, les savoyards égalisent puis passent devant dans les 10 premières minutes de l’ultime tiers temps. Mais les isérois ont encore suffisamment d’énergie pour à leur tour égaliser rapidement. Dans les près de 9 minutes restantes plus rien ne sera marquer et on repart comme la 1ère manche sur une prolongation. A nouveau elle réussira mieux aux Bouquetins qu’aux Grizzlys puisqu’elle dura encore moins longtemps que celle de la veille avec un but de l’alpin Vesalainen à 1mn27.

Notre pronostic comme nos cotes ultra serrées ont été parfaitement justifiés et ces 2 manches de gagnés par le HCMP risquent de ne pas être de trop. La prochaine rencontre samedi 6 avril pourrait être d’une configuration d’autant plus compliquée pour ce dernier que Chambéry ne joue pas et que par la même il n’est pas impossible de voir alors l’effectif de Vaujany renforcé par les 3 licences bleues grenobloises naviguant entre la D1 et la D2, Grossetête, Nogaretto et Toubhans-Besnier ; renforts non disponibles le lendemain dimanche mais à nouveau le mercredi 10 pour l’éventuelle 5ème manche.



Poule Maintien - J 5



Valence 8 - 2 Amiens II (52-48)

Cette victoire drômoise, qui il faut bien le dire ne surprend pas nos tendances, met fin dorénavant à tout suspense. Alors certes nous nous attendions dans un dernier effort pour leur survie à un peu plus de résistance de la part des jeunes Gothiques mais il n’y en a eu guère que jusqu’à mi-rencontre où le break était déjà fait et pour arriver sur un écart conséquent à la fin du tiers médian. Par la même cette 5ème défaite de la réserve d’Amiens la condamne (sauf remous et désistements d’intersaison) irrémédiablement à la division inférieure. Si les Lynx ont pu un instant douter avec par 2 fois le retour de leurs adversaires en début de rencontre, finalement et avec le soutien d’un nombreux public - 1100 spectateurs officiellement - ils ont su assez rapidement mettre à distance leurs concurrents directs au maintien et par la même effacer les inquiétudes nées de leurs dernières prestations. La fin de ce mini championnat pour la survie en D2 est donc en quelque sorte terminée mais il n’en reste pas moins encore 3 rencontres pour un titre officieux de 1er de poule de maintien. N’ayant pas en soit un intérêt particulièrement exceptionnel. Il est permis de penser que certains clubs feront tourner leur effectif, en particulier les jeunes éléments, voir les gardiens suppléants pour les aguerrir en vue de la prochaine saison.





Colmar (10A) - Clermont (10B)

MATCH A VENIR LE 6 AVRIL 2024

