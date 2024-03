Débrief D2 2023/24

1/4 de Finale match 1

& 3ème journée Maintien



Encore une fois les équipes de poule A restantes ont souffert. Elles ont donc été mis en ballotage et particulièrement défavorable pour La Roche sur Yon puisque battue à domicile.



On suivait particulièrement ce samedi le comportement de Lyon, éliminateur de la ‘’tête de série’’ de la poule nord, accueillant cette fois une équipe de haut de tableau mais de l’autre groupe. Encore une fois les lyonnais ne se sont pas laissé impressionnés par Montpellier, cela d’autant plus que les lyonnais les avaient déjà battu cette saison.



Les autres équipes de l’ancienne poule sud ont donc su s’imposer, parfois à l’extérieur à l’exception notable de Roanne qui recevait justement son ancien leader de phase régulière, le HCMP.



Au final on ne peut pas dire qu’il y eu de véritable surprise car si nos pronostics n’ont pas toujours été au rendez-vous, les cotes étaient suffisamment serrées pour laisser entrevoir un résultat contraire.







On a été un peu plus surpris par la victoire des clermontois à Valence, surtout sur ce score sans appel de 5 à 1. Par là même c’est une première pour des Arvernes qui dans les 2 précédentes confrontations en saison régulière, s’étaient inclinés à chaque fois. Pour Colmar, la victoire était attendu mais peut être pas tout à fait sous ce scénario, avec une réserve d’Amiens certes dorénavant en grand danger mais qui pourrait bien se montrer à l’avenir nettement plus difficile à manœuvrer que prévue.

Entre parenthèse ( ) rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.

1/4 Finale Play-Offs

Match 1



Match 1

Roanne 5 - 7

HCMP

(

51

-49)



Si les Renards ont renouvelé leur performance offensive par rapport à la rencontre ici même en janvier lors de la phase régulière avec 5 réalisations, par contre défensivement ils en auront été bien loin avec 7 buts d’encaissés contre 3. Outre le fait de nous avoir contredits dans nos tendances, ce qui n’est pas grave en soi, ils se sont surtout mis grandement dans la difficulté. Il va leur falloir surprendre les Bouquetins dans leurs montagnes, ce qu’ils n’avaient su faire en octobre dernier, et cela par 2 fois. C’est en passant à côté de la 1ère période pour un rédhibitoire 3 à 0, qu’ils auront compromis leur succès. Certes ils retrouveront le chemin des buts, notamment lors du 2ème tiers remporté 3 à 2, mais ils ne pourront poursuivre sur cette lancée dans l’ultime période, la faute entre autre à un Zachary Brooks qui leur fit bien des malheurs avec 3 réalisations et une assistance mais plus probablement à une défense prise à froid en début de rencontre. Echaudés par leur 1er tour l’entente alpine aura décidé de frapper fort dès le début et surtout aura su resserrer sa défense pour éviter tout retour. A eux de poursuivre sur cette même ligne de conduite.



Match 1

La Roche sur Yon 3 - 4

Villard de Lans (51-49)



L’autre promu de cette saison n’a pas connu pareille fortune et les yonnais se sont inclinés d’un petit but contredisant nos tendances il est vrai très équilibrées. Si les 2 équipes réussirent à se neutraliser en 1ère et 3ème période (1-1 et 2-2), le 2ème tiers, tout aussi disputé, sera gagné par Villard sur un unique but. Les Aigles étaient bien revenus à égalité à 10minutes de la fin mais ce 4ème but inscrit à l’approche des 2 dernières par l’Ours du Vercors Raveaud sonna le glas des vendéens. Tout le soutien des nombreux supporters locaux ne suffira pas à tout au moins à arracher la prolongation. C’est forcément une très bonne opération pour les visiteurs qui se voient donc offrir 2 chances de conclure chez eux. A eux seulement de se méfier d’une équipe capable d’offrir aussi de belles performances à l’extérieur.





Match 1

Vaujany 4 - 1

Courbevoie (53-47)



Nous avions tablé sur une victoire des Grizzlys et elle fut bien au rendez-vous quasiment aussi nettement que nos tendances. Nous pensions seulement que Vaujany-Grenoble aurait rapidement imposé sa vitesse mais il fallut attendre la 2ème période pour voir l’ouverture du score par les isérois par 2 fois. Pour autant Courbevoie reste en contact avec un but. Pour les Coqs ce sera leur seul et unique but de la rencontre. Les locaux se détacheront au 3ème tiers avec 2 nouvelles réalisations. Cette victoire était d’autant plus importante pour les Grizzlys que la suite s’annonce des plus délicates. Quel sera l’effectif le week-end prochain envoyé à Courbevoie ? En effet, ces mêmes jours et quasiment aux mêmes heures, les juniors de Grenoble composant l’effectif de Vaujany, seront sur le pont en championnat U20 élite avec les demi-finales et que Chambéry, où sévit quelques licences bleues grenobloises, joue les play-offs de D1. Voilà qui pose questions pour les prochaines manches mais doit faire garder espoir aux franciliens qui n’ont pas dit leur dernier mot.





Match 1

Lyon 4 - 3

Montpellier (50.50-49.50)



Pour Lyon et hélas Montpellier jamais 2 sans 3. Ainsi donc les Vipers se sont à nouveau inclinés face aux Lions. La victoire lyonnaise fut, comme nos cotes, sur la plus petite des marges. C’était pourtant bien parti pour les visiteurs qui ont inscrit les 2 premiers buts et remporté le 1er tiers. Ils remporteront de même le dernier. Hélas le net fléchissement du tiers médian leur sera fatal au décompte final. Mais tout reste encore à faire, même si la pression sera plus que jamais sur les épaules des héraultais ; quoique ! En effet, l’appétit venant en mangeant il est probable que maintenant les rhodaniens soient devenus plus ambitieux. Il va leur falloir garder le même esprit de combativité car sans aucun doute les montpelliérains donneront tout pour inverser la tendance.





Poule Maintien - J 3

Colmar 2 - 0 A

miens II (53-47)



Nos tendances ne sont que des chiffres et si elles n’ont pas été contredites, on ne pouvait prévoir un tel scénario où il ne fallait surtout pas arriver en retard dans les gradins. Confirmant rapidement son statut de leader de poule Colmar a vite porté le danger dans le camp des picards pour marquer par 2 fois prestement à 3mn 30 et 3mn 50, soit à 20 secondes d’intervalle. Et puis plus rien. Pourtant pas mal pénalisés, surtout en 2ème moitié de 1er tiers, les jeunes Gothiques ont su néanmoins verrouiller leur zone défensive mais sans pour autant trouver le chemin des filets adverses. Nouvelle défaite picarde qui complique bien leur situation. L’équipe U20 étant éliminée mais aussi l’équipe 1ère des play-offs de la Magnus, reste à savoir si cela peut avoir des conséquences bénéfiques pour la réserve des Gothiques. En ce qui concerne 2 joueurs encore en âge d’intégrer la réserve et titulaires indiscutables en Magnus, Djemel et Leborgne, leur absence de toute la saison en réserve rend dorénavant leur venue impossible. Quand aux autres ayant fait quelques apparitions en Magnus (De mali, Salomez et Tocquin), ils étaient présents dès ce samedi. Quand aux alsaciens cette victoire, certes un peu dans la difficulté, est d’autant plus belle qu’elle risque bien d’être suffisante à leur maintien définitif. Les 2 équipes se retrouvent samedi prochain mais cette fois à Amiens.





Valence 1 - 5 Clermont (53-47)

C’est un peu la petite surprise de la soirée car le résultat est nettement en contradiction avec nos tendances et surtout ceux de la saison régulière. Si on retrouva à peu près le jeu montré par les clermontois ces derniers temps, s’est rajouté à cela bien plus d’efficacité devant l’enclave adverse et une défense plus solidaire. Ce fut loin d’être le cas toute cette saison mais ici cela a suffit pour contrecarrer grandement les plans des valentinois où toutes les périodes furent remportées par les Arvernes. Les Sangliers se trouvent donc relancés dans la course au maintien. Fort heureusement pour l’instant les Vipers ne subissent qu’un coup d’arrêt et rien n’est irrémédiablement compromis. Ces derniers auront donc l’occasion de se reprendre dès samedi prochain en terre auvergnate où ils l’avaient emporté en octobre dernier; l’irrégularité des clermontois leur laisse encore tout espoir.