Debrief D2 2023/24

1er tour Play-offs et 1ère journée Maintien

Les premiers résultats sont tombés et si pour pas mal de confrontations cela reste encore en balance, pour certaines équipes il semble qu’un bon pas a été fait vers les quarts de finale. Tout de suite on constate que sur ces 10 rencontres, poule de maintien comprise, 8 clubs du sud se sont imposés. On pourrait en conclure qu’encore cette année la moitié nord semble en retrait.



Pour notre part nous pensons qu’il faut nuancer et que certaines équipes ont en fait confirmé qu’elles étaient bien sur une pente ascendante ou au contraire dans une dynamique quelque peu émoussée.



On pense ici à Toulouse-Blagnac qui semble être loin dorénavant de ses résultats prometteurs de début de saisons alors que Colmar confirme que ce n’est plus tout à fait dorénavant le ‘’cancre’’ de la classe qu’il a paru être une grosse partie de la phase régulière.



Les plus grosses exceptions et surprises furent les défaites de Paris et Courbevoie, pourtant si impressionnantes ces dernières semaines, face à des équipes loin d’être des exemples de régularité dans la performance, y compris à la maison. Néanmoins pour toutes ces équipes défaites à l’extérieur tout espoir n’est pas perdu, même si pour la réserve de Rouen cela s’annonce délicat pour bien des raisons sur les quels nous revenons plus bas.



Pour notre part cette apparente domination de la poule B est surtout le reflet d’une certaine densité avec des différences de niveau entre les clubs ‘’sudistes’’ certainement moindre qu’entre les ‘’nordistes’’. Il en résulte probablement une certaine capacité à lutter jusqu’au bout sans rien lâcher comme ont su le faire par exemple Lyon dans le 3ème tiers ainsi que Montpellier et Annecy en prolongation. Enfin autre point en défaveur des nordistes : la présence de nombreuses réserves. Il apparait, au vu de leurs résultats, que la priorité semble bien être donner au championnat élite junior et ce constat n’est pas nouveau mais récurent chaque année à cette époque. Cela devrait particulièrement se faire sentir le week-end prochain.



Et puis peut être un élément non négligeable, une affluence bien plus importante dans les patinoires de poule B et qui a pu non seulement pousser les locaux vers le haut mais aussi un peu surprendre des adversaires habitués à des chambrées plus modestes.



Cette différence par contre c’est beaucoup moins fait sentir en poule de maintien avec des amiénois valeureux à Clermont-Ferrand et surtout des alsaciens plus efficaces que Lyon la semaine dernière à Valence. Quand on voit la performance de ces même lyonnais face aux Volants cela laisse un peu perplexe et peut être sommes nous pas au bout de nos surprises ces prochaines semaines.

Entre parenthèse ( ) rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.

1/8 Finales Play-Offs - Match Aller

Lyon 5 - 4 Paris FV (48-52)



C’est une des surprises de la soirée même si nous avions été raisonnables dans nos cotes. Sachant que, maintien assuré ces play-offs apparaissent presque comme du bonus, l’explication peut venir de Lions jouant décomplexés et sans pression si ce n’est celui d’un public bien plus nombreux que ce à quoi sont habitués les Français Volants. Ajoutons à cela la capacité des lyonnais de bien souvent réussir à poser des problèmes aux équipes même de haut de tableau et on pouvait donc penser que les gones pouvaient faire douter les poulbots ; mais... de là à gagner ! Et bien ils y sont parvenus grâce à un 3ème tiers où ils ont réussi à mettre le feu sur la glace avec 4 réalisations pour 1 but concédé. Mais le score étriqué montre bien que rien n’est fait et l’exploit sera de renouveler à Bercy au moins une fois cette performance. Les parisiens sont avertis et si leur patinoire est plus petite, ne doutons qu’ils sauront faire le plein pour apporter l’énergie nécessaire afin de retourner la situation.



Amnéville 6 - 7 Prl Montpellier (48-52)



Alors certes, confirmant nos tendances, les mosellans se sont à nouveau inclinés sur leur glace mais ils n’ont pas démérité face à un adversaire héraultais qui, s’il n’est plus tout à fait l’équipe qui domina une bonne partie de la phase régulière en poule sud, ne s’annonçait pas moins comme redoutable. Alors que les Red Dogs dominaient au score 6 à 3 à guère plus de 7 mn du terme de la partie, ils semblaient donc s’acheminer vers la victoire, les Vipers se sont arrachés en fin de cette rencontre pour pousser leurs hôtes à la prolongation. Durant ce temps supplémentaire les Red Dogs n’ont su profiter de l’opportunité d’une supériorité numérique. Ce ne sera pas le cas des montpelliérains, quant à leur tour en supériorité, ils ont tiré parti de leur power play pour mettre fin à la rencontre. Assurément un grand pas vers la qualification a été faite par les héraultais puisqu’ils auront 2 chances de confirmer à Végapolis. Il leur faut cependant être méfiant et ne pas oublier que la particularité des amnévillois lors de la phase régulière fut d’être plus performant à l’extérieur qu’à la maison (6 victoires contre 4 à domicile dont 1 en prolongation).





Toulouse Blagnac 3 - 4

La Roche sur Yon (50.50-49.50)



Peut-être parce qu’influencées par cette tendance à penser les équipes du sud plus fortes que celles du nord, nous avions donné nos faveurs aux Bélougas. Mais nos cotes étaient des plus équilibrées car nous avions souligné la fragilité actuelle de cette équipe. Malgré tout le soutien de leurs nombreux partisans (1410 spectateurs, la 2ème affluence après Lyon), cela a encore été confirmé puisque menant de 2 buts en début de 3ème période, ils n’ont pu empêcher les vendéens de revenir arracher la prolongation et elle leur sera fatale. Assurément, de toutes les équipes issues de la poule A, c’est bien celle qui aura fait la plus belle opération. Aux Aigles de faire ce qu’il faut pour gagner définitivement leur ticket pour le second tour en n’oubliant pas le parcours insensé des toulousains il y a 2 saisons. Ils s’étaient alors hissés jusqu’en finale en ne gagnant pratiquement aucun match à la maison (1 seul, avec comme victime principale l’archi favori Meudon qui par la même a dû attendre une année de plus pour accéder en D1).





Angers II 1 - 7 Villard de Lans (46-54)



Si on pouvait se poser la question de savoir quelles seraient les priorités des coachs angevins entre la D2 et l’U20 élite, dorénavant les choses risquent d’être plus claires (d‘autant que les U20 viennent de se qualifier au prochain tour à l’inverse de ceux de Villard). Avec ce score net et implacable les Ours ont donc confirmé nos tendances et sont grandissime favoris pour décrocher les quarts sans avoir recourt à un match d’appui ; cela d’autant que le même jour les U20 des Ducs joueront un match important face à Rouen... ce qui devrait bien faire aussi les affaires de Roanne !



Annecy

3 - 2 Prl Courbevoie (46-54)



Pour nous peut-être un exploit à la hauteur de celui de Lyon car si nous avions mis des cotes nettement en faveur des Coqs c’est que ceux-ci avaient vraiment fait une fin de saison régulière particulièrement impressionnante avec entre-autre ces 2 victoires sur le leader parisien. Rien de comparable avec celle des Chevaliers, même en fin de saison si ce n’est cette belle victoire à Toulouse lors de la 18ème journée et c’était peut-être déjà un signe un peu négligé. L’esprit libéré par un maintien assuré - après on le sait une saison compliquée par la rénovation de la patinoire - soutenue par un public nombreux (1150 officiellement), les savoyards ont su soulever les montagnes proches pour prendre à la gorge en début de rencontre les franciliens, résister à un débordement en fin de rencontre, même s’ils n’ont pu éviter la prolongation. Mais ne baissant pas les bras, les annéciens mettront un terme aux espoirs des courbevoisiens en remportant cette mort subite. Le plus dur reste à faire et cela pour les 2 équipes. S’il est difficile de ne pas croire au potentiel des banlieusards parisiens qui seront favoris, il n’en est pas moins vrai que la pression sera sur leurs épaules ; cela ferait désordre d’être sorti dès le 1er tour alors qu’ils ont vécu leur meilleure phase régulière depuis bien des saisons.

Reims 1 - 7

Vaujany (47-53)



Comme Courbevoie, Vaujany-Grenoble avait fini en trombe la phase régulière. Mais contrairement à leurs collègues, ils sont restés sur cette dynamique face à des Phénix qui furent pris à la gorge dès le 1er tiers. Ils ont semblé renaitre au 2ème mais pour sombrer définitivement au 3ème. Les Grizzlys sont donc à nouveau comme la saison passée dans le dilemme de savoir s’ils pourront assumer le championnat D2, le championnat U20 élite et pour certains la D1 avec Chambéry. Nous gageons vu leur performance de ce samedi, comme la saison dernière ils ne vont rien céder et jouer sur tous les tableaux pour retenter le fabuleux grand chelem de l’an dernier. Pour rappel Grenoble-Vaujany champions de France D2, U20, U17 et U15. Si en plus les Bruleurs de Loups obtiennent le titre en Magnus perdu la saison dernière, ce serait une performance exceptionnelle qui mérite d’être tentée. Pour nos rémois il s’agira de partir à Vaujany samedi prochain avec l’ambition de : d’abord donner une bien meilleure réplique et puis, sait-on jamais, les isérois pourraient se faire piéger par un excès de confiance.



Roanne 7 - 2 Rouen II (52-48)



Si notre pronostic c’est trouvé justifié ce n’est pas le cas de nos cotes et on espérait mieux de la part des jeunes Dragons. Les coachs normands avaient pourtant aligné quelques éléments assez régulièrement convoqués en Magnus tel que les internationaux U20 Antoine Addamo, Florenzo Villard ou encore Paul Le Lem (inter. U18) pour ne citer que les plus retenus en équipe première. De plus à priori il a plutôt peu manqué de licences bleues de Caen évoluant régulièrement avec la réserve de Rouen. Mais les ligériens auront installé leur domination dès le 1er tiers et si les visiteurs firent jeu égal au 2ème, dans l’ultime période les Renards enfonçaient le clou pour une victoire net et sans bavure. Pour savoir s’il sera possible de renverser la situation il faut jeter un coup d’œil sur les calendriers des différentes équipes où sont appelés à exercer tous ces jeunes Dragons. Il se trouve que le 9 mars, jour du match retour, les U20 de Caen comme ceux de Rouen auront un match de play-offs en élite U20, ainsi d’ailleurs que leur équipe première respective. Sachant l’importance accordée au championnat junior, on peut dès lors supposer que, l’objectif maintien acquis, l’équipe réserve alignée face à Roanne sera sérieusement amputée de ses meilleurs éléments. Et comme elle n’a pas la profondeur de banc de Grenoble-Vaujany... C’est là une situation qui devrait grandement profiter aux ligériens, même s’ils n’auront pas sur l’ile Lacroix le soutien de leur millier de supporters.





Evry/Viry 2 - 3

HCMP (46-54)



Si notre pronostic est juste, certainement pas nos cotes et quelque part l’entente francilienne fait mentir l’affirmation d’une poule A plus faible que la B. Au final les alpins l’ont emporté mais les Jets ont su faire montre d’une belle résistance et de caractère en revenant à égalité lors du 2ème tiers. Et si les Bouquetins font le break assez rapidement en dernière période, leurs hôtes mettront un point d’honneur à marquer le dernier but les laissant défaits que d’un point. Cette victoire, même étriquée met déjà aux savoyards le pied à l’étrier pour le second tour et il va être d’autant plus difficile pour l’entente Evry-Viry de renverser la tendance qu’après un long déplacement les joueurs feront connaissance avec les nombreux partisans des Bouquetins qui devraient allègrement dépasser le millier.





Poule Maintien - J 1

Valence 1 - 3

Colmar (54-46)



C’est une des surprises de la soirée car nous avons bien été pris en défaut, même dans nos cotes nettement en faveur des drômois. Mais l’entente alsacienne, qui regroupe Strasbourg (D1), Colmar (D2) et Mulhouse (D3), semble avoir la volonté de s’entendre au mieux pour que Colmar puisse avoir l’effectif et les armes pour assurer son maintien. Par cette victoire les Titans confirment manifestement leur montée en puissance que l’on a bien senti en fin de saison régulière. Voilà qui va corser la difficulté pour les 3 autres clubs, à commencer par les Lynx qui ne s’attendaient pas à s’incliner chez eux face au dernier de la poule A. Ce résultat (et celui assez serré des jeunes Gothiques en terre Arverne) montre aussi que le bas de tableau de la poule sud n’apparait pas particulièrement supérieur à celui du nord.



Clermont 5 - 3

Amiens II (52-48)



Comme nous l’avions pronostiqué les clermontois ont donc réussi à s’imposer et de plus en respectant assez nos tendances relativement équilibrées puisqu’alors semblant prendre le large, ils ont vu de courageux amiénois venir réduire leur retard à seulement 2 buts. Mais cette fois et contrairement à leurs habitudes les Sangliers ont su tenir fermement leur avantage pour emporter une précieuse 1ère victoire. Rappelons que cette réserve des Gothiques, contrairement à ses ‘’collègues’’ en play-offs, doit lutter pour sa survie dans cette division. Il est donc certain qu’elle ne bradera pas ses matchs et s’il le faut probablement au détriment de son équipe U20 pourtant en élite. Maintenant la nouvelle de la victoire de Colmar à Valence annonce une poule de maintien qui risque d’être particulièrement disputée et que tout reste encore à faire.