A priori avec 6 qualifiés de la poule B sur 8 possible, il semble encore que le constat soit sans appel en faveur des ‘’sudistes’’. Pourtant il faut quand même ici apporter quelques nuances.



Si effectivement l’élimination de Paris fait tache en défaveur de nos ‘’nordistes’’ il faut bien relever les performances fortes honorables, voir remarquables de certains clubs comme Amnéville et surtout Evry-Viry qui n’étaient pas les favoris, loin de là dans leurs confrontations respectives.



On pouvait à la limite attendre un peu mieux de Reims mais on sait depuis la saison dernière que, de par son entente avec Grenoble, Vaujany est un vivier à futurs grands joueurs. Comme de plus les U20 élites grenoblois ne jouaient pas leur championnat ce samedi, les Phénix ne pouvaient guère comptaient sur des Grizzlys affaiblis pour renverser la situation.



Or justement ce n’était absolument pas le cas pour les 2 autres réserves. Fort logiquement celles de Rouen comme celle d’Angers avaient bien d’autre priorités que la D2 avec ces 2 tours de quart de finale U20 se jouant samedi et dimanche entre justement ces 2 équipes (et c’est encore une fois Angers qui s’est qualifié).



C’est par là même une des raisons qui font paraître la poule A plus faible : ces 2 réserves se sabordent en quelque sorte dès le 1er tour et cela forcément au bénéfice de clubs ‘’sudistes’’.



Honneur donc aux 2 survivants Courbevoie et La Roche/Yon qui ont donc fait honneur à la fois à leur poule et à la hiérarchie établie par la phase régulière. Et bien sûr félicitations et respect aux lyonnais qui eux pour le coup ont retourné la table pour bousculer l’ordre officiel.



Cela fait penser à l’élimination il y a 2 saisons de l’archi favori Meudon par Toulouse mais les Bélougas étaient quand même mieux classés et c’était en quart. Il faut remonter plus loin, la saison 2018/19 pour voir le 8ème de poule Roanne éliminé le 1er de poule Evry/Viry dès le 1er tour mais en 3 manches, et en 2013/14 pour voir le 8ème de poule A éliminer le 1er de poule B en 2 manches secs et c’était déjà les Français volants qui en avaient fait les frais à une époque où les poules n’étaient pas géographiques.





Dans la poule de maintien Colmar reste la seule équipe invaincue alors que Valence se relance devant la réserve d’Amiens que l’on ne peut guère soupçonner de brader ses matchs puisqu’elle y joue sa survie en D2 (d’ailleurs la FFHG a eu l’amabilité de repousser leur quart de finale U20 au dimanche et lundi). Les drômois rejoignent donc les arvernes, les devançant même au goal-average général, alors que les Titans confirment leur métamorphose de fin de championnat, à l’image de la saison dernière, ce qui n’est pour l’instant pas le cas des jeunes Gothiques.

Entre parenthèse ( ) rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.





1/8 Finales Play-Offs

Match 2 & 3



Match 2

Paris FV 3 - 7 Lyon (56-44)



Et on commence notre débrief par ce qui sera peut-être bien la surprise et l’exploit de la saison. Car gagner à la maison face à celui que nous pensions être un des favoris au titre de D2, est une chose et néanmoins déjà une formidable performance. Mais récidiver chez lui est une autre histoire et celle là est épique. Beaucoup pensent que la différence de niveau entre les 2 poules est conséquente. Possible mais les Volants n’étaient pas des leaders de phase régulière au rabais, ils avaient dominé de la tête et des épaules leur groupe avec 9 points d’avance sur son dauphin. De plus conscient cette fois de la valeur de l’adversaire, il était par la même tout à fait logique de les mettre nettement en tête de nos cotes. Alors certes nous avions évoqué cette pression qui pouvait jouer des tours aux parisiens. Mais c’est plutôt un effectif aguerri et expérimenté, sans absence notable durant cette série et dont on le croyait à l’abri de cette mésaventure. Mais les lyonnais, plus jeunes, ont réussi à imposer leur vitesse pour finir par déborder leurs adversaires lors du 2ème tiers avec 4 réalisations à 0, puis contenir les Volants en 3ème période avec 3 autres buts contre 2 rendus. (Soulignons en passant la remarquable performance du gardien des Lions). Voilà les parisiens renvoyés à leurs chères études et qui devraient en tirer quelques leçons pour la saison prochaine. Echappant d’un petit point à la poule de maintien, Lyon vient de se voir récompensé magnifiquement d’une saison qui semblait ne s’annoncer que de transition.

L’appétit va peut-être venir en mangeant mais le prochain repas sera sur le bord du Rhône face une connaissance, le 4ème de poule Montpellier que les Lions avaient cependant battu par 2 fois. Tout espoir de continuer plus loin l’aventure est donc permis.



Match 2

Montpellier 3 - 2 Amnéville (54-46)



Eliminés, les Red Dogs n’ont pas à rougir et auront fait honneur à leur réputation d’équipe dont la réception est toujours difficile. Ainsi notre pronostic s’est avéré plus juste que nos cotes puisque largement en faveur des Vipers ; elles ne prévoyaient guère un score aussi serré et qui ne sera scellé que dans l’ultime période. Au final les montpelliérains auront fait respecter la hiérarchie mais non sans souffrir sur les 2 manches. Ici ils n’auront fait qu’un petit peu mieux que la semaine dernière en échappant cette fois à la prolongation.

Les héraultais rencontreront au tour suivant des étonnants lyonnais qui, s’ils leur ont permis d’éviter de rencontrer le ‘’gros morceau’’ de la poule nord, ne les rassurent guère pour autant car en saison régulière les rhodaniens les avaient battus par 2 fois. Premier match à Lyon.





Match 2

La Roche sur Yon 4 - 1

Toulouse Blagnac(

53-47

)



Et bien quoique l’on pense de la valeur des clubs respectives de chaque poule, les vendéens auront, eux, su faire respecter la hiérarchie en venant à bout en 2 manches secs des toulousains devant plus de 1300 personnes. Ces derniers, après avoir ouvert le score, auront pu y croire jusqu’à moins de 3 mn de la fin, alors encore menés que d’un petit but. Mais dans ces dernières minutes le HOGLY réussira à se donner d’abord 2 buts d’avance avant d’en rajouter un dernier en cage vide à une poignée de secondes de la fin. Le miracle de la saison 2021/22 des Bélougas n’aura pas lieu à nouveau, en tout cas pas cette saison. Comme pour Lyon, le promu yonnais aura donc réussi son entrée en D2 en se qualifiant d’abord assez aisément pour ces phases finales, puis en passant ce 1er tour.

Le second tour sera autrement plus difficile puisque les Aigles recevront les Ours de Villard avant de se rendre dans le Vercors.





Match 2

Villard de Lans 10 - 0 Angers II (70-30)



L’ampleur du score ne peut nous surprendre. Comme nous l’avions prévu, priorité a été donnée par les dirigeants des Ducs au championnat U20 élite également en mode play-offs. On ne peut leur en tenir rigueur puisque la réussite était aux rendez-vous des juniors angevins vainqueurs de leur quart de finale face à Rouen. On peut seulement regretter que la FFHG ne puisse trouver une solution au niveau des calendriers pour éviter ces situations obligeant à faire un choix. Pour les villardiens se fut pain béni et face à une équipe à un effectif famélique réduit au minimum syndical (10 joueurs de champ et 1 gardien), la résistance des visiteurs n’atteindra pas la fin du 1er tiers avec déjà 3 buts d’encaissés. Au final il n’y aura même pas un seul point de marqué par les réservistes des Ducs. Ils se consoleront en tentant d’accrocher la final du championnat U20.

Les Ours se déplaceront à La Roche/Yon pour la 1ère manche des quarts de finale où il leur faudra cette fois beaucoup plus s’employer.





Match 2

Courbevoie 7 - 2

Annecy

(54-46)



Dauphin de la poule nord, Courbevoie était déterminé à ne pas marcher sur les pas de Paris et d’obtenir le droit au match d’appui. Nos cotes étaient largement en faveur des franciliens et ils ne nous ont pas fait mentir. Il fallut pourtant attendre quasiment la mi-match pour que les Coqs prennent enfin la mesure des savoyards qui avaient réussi à ouvrir le score lors du 1er tiers. Puis ils s’envoleront en cette fin de 2ème période où au total 6 buts seront marqués dont 5 pour les courbevoisiens. Ils en rajouteront 2 autres pour faire bonne mesure au 3ème tiers et finir avec ce score sans appel de 7 à 2. Et tout ce petit monde se retrouvera le lendemain pour la belle.



Match d’appui Courbevoie 7 - 2 Annecy (56-44)

Nous avions mis des tendances encore plus en faveur des locaux pour cette 3ème manche et si le score final, identique à celui de la veille, semble nous donner raison, dans les faits ce fut plus difficile. En effet à l’entame de la dernière période les 2 équipes étaient encore dos à dos avec un 2 à 2. Mais la défense savoyarde craquera dans ce tiers avec 3 buts concédés, portant le score à 5-2. Alors à 3mn30 de la fin les Chevaliers tenteront crânement leur chance en sortant leur gardien. Ce coup de poker se retournera malheureusement très vite contre eux avec 2 nouvelles réalisations des Coqs en cage vide. Le voyage se termine là pour des annéciens qui se présenteront la saison prochaine dans des conditions certainement plus propices que cette année un peu particulière (travaux de patinoire).

Avantage du 2ème de poule oblige, les courbevoisiens se rendront chez les Grizzlys avant de les recevoir. Rencontres difficiles ou pas... suivant si du côté de Vaujany/Grenoble on continue de jouer sur les 2 tableaux ou si on privilégie les championnats élites juniors dont Grenoble est le tenant du titre et grand favori.



Match 2

Vaujany 6 - 2

Reims (55-45)



Pour le malheur des rémois, pas de match d’U20 élite ce jour là pour venir pénaliser l’effectif des Grizzlys. Avec une régularité de métronomes les isérois marqueront 2 buts à chaque période, n’en concédant qu’un en 1er et 3ème tiers. Maigre consolation, les Phénix auront un peu mieux résisté qu’au match aller mais bien insuffisant pour inquiéter leur adversaire.

Les grenoblois recevront Courbevoie avant de se rendre en banlieue parisienne. L’affiche s’annonce prometteuse car elle mettra aux prises les 2 équipes ayant fini le plus brillement la phase régulière.



Match 2

Rouen II 2 - 7 Roanne (44-56)



Alors certes le score des jeunes Dragons est plus respectable que celui des jeunes Ducs mais ils avaient le petit avantage de jouer à domicile avec un effectif un peu plus fourni (15 joueurs de champs mais un seul gardien). Cela n’a pas suffit, d’autant que 13 des 18 joueurs ayant participé au match aller n’étaient plus là ainsi que le gardien titulaire. La faute bien sûr aux quarts de finale U20 élite qui se jouait le même jour à Angers. Au final les rouennais se feront sortir sur les 2 tableaux. Pour ce qui de la rencontre de D2, nous nous y attendions et nos cotes se sont donc trouvées justifiées. Les Renards n’auront guère tremblé, bâtissant leur succès un peu à chaque tiers temps, ne concédant que 2 buts en dernière période pour en marquer 4 de leur côté.

Les ligériens recevront au prochain tour les Bouquetins du HCMP et 1er de poule sud, avant de se rendre à Courchevel pour la 2ème manche. Pour rappel les roannais se sont inclinés par 2 fois lors des confrontations de la saison régulière.





Match 2

HCMP 6 - 5

Evry/Viry (57

-43

)



Le leader de la poule sud a éliminé en 2 manches sec le 8ème de poule nord ; quoi que de plus logique. Conclusion aussi hâtive que vexante pour les franciliens qui auront chèrement vendu leur peau. S’ils n’ont pu réaliser le même exploit que les lyonnais, ils auront su mettre à mal des Bouquetins qui, s’ils ont su échapper au match d’appui que les Jets auraient peut-être mérité, ils n’ont pu éviter le suspense de la prolongation. Suspense de très courte durée car, grâce à une ruse de sioux qu’il nous faut conter, les Bouquetins ne mettront que 13 secondes pour conclure. En effet alors que Olivier Picard gagne l’engagement récupéré par son défenseur Hou Gustafsson, celui-ci par derrière sa cage, Picard va négligemment vers le banc entraînant avec lui l’adversaire le marquant. Mais alors qu’il ne s’est passé qu’une poignée de secondes depuis le début de la prolongation il sort de suite rejoindre son banc par la porte la plus décentrée alors que par l’autre porte, côté centre patinoire, Zachary Brooks s’éjecte sur la glace ; de fait démarqué, il reçoit prestement le palet d’Hou Gustafsson et s’en va seul défier le gardien des Jets pour le but de la victoire. Inutile de dire que les préposés d’équipe étaient accrochés aux loquets de portes pour réagir le plus vite possible tout en évitant le surnombre (*). Malgré ce moment de naïveté la prestation des jets aura été remarquable durant tout ce 1er tour et c’est assurément un encouragement pour l’avenir. Nous rajoutons également que cela prouve quelque part qu’il ne faut pas trop minimiser le niveau de la poule nord car certaines équipes ont vraiment répondu au défi de ce premier tour.

L’entente alpine continu son chemin et devra se déplacer à Roanne face à des Renards qu’ils ont battu 2 fois en saison régulière. Mais attention, les cartes sont rebattues en play-offs et ils ont bien failli l’apprendre aussi chèrement que les parisiens.



(*) tout cela est magnifiquement visible sur fanseat. Peut-être à montrer dans les écoles de hockey . . .





Poule Maintien - J 2

Colmar 3 - 1

Clermont (52-48)



Dans cette rencontre importante pour les 2 équipes nos tendances n’auront donc pas été déjugées. Pourtant ce sont bien les Arvernes qui pendront un meilleur départ en ouvrant le score en début de 1ère période. Puis très vite la défense prend le pas sur l’attaque et celle des Titans s’avéra plus efficace que celle des Sangliers. Par contre l’offensive colmarienne fut plus réaliste que celle de leurs adversaires. C’est sur le rythme peu prolifique mais régulier d’1 but par tiers-temps que les alsaciens vont finir par prendre la mesure des clermontois, dangereux mais finalement trop stériles devant les filets adverses. Si pour ces derniers rien n’est perdu, il est évident qu’il va falloir réagir et si possible dès la semaine prochaine à Valence qui l’avait battu en phase régulière. Par contre l’horizon s’éclaircit pour Colmar qui confirme plus que jamais qu’il faut oublier l’équipe souffreteuse de début de saison. Aux Titans de confirmer et prouver qu’ils ne sont pas des colosses aux patins d’argile. Samedi prochain ils reçoivent à nouveau et c’est une vieille connaissance puisqu’il s’agit de la réserve d’Amiens. Il y aura de la revanche dans l’air.





Amiens II 0 - 4

Valence (49-51)



Malgré le report d’une journée du match des juniors, cela n’a pas suffit et l’effectif de la réserve des Gothiques a encore montré ses limites. Notre pronostic s’est donc avéré juste même si nos cotes laissaient espérer une meilleure résistance. Ayant fait le break dès le 1er tiers les Lynx se contenteront de ne marquer qu’un seul but dans chacune des 2 périodes restantes. Mais surtout ils parviendront à contenir tous les assauts des jeunes Gothiques. Ces derniers, contrairement au match à Clermont-Fd., n’auront su avoir le sursaut en fin de rencontre pour éviter d’être blanchis. Les voilà dorénavant dans une situation plus délicate mais encore loin d’être irrémédiable. Ils se rendront à Colmar où ils avaient su l’emporter lors du championnat régulier. Il serait bon qu’ils récidivent. Tout comme Valence qui reçoit les Arvernes et avec là aussi lors de la 1ère phase une victoire pour les Lynx.