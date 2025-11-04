

Débrief 11ème journée championnat D2 - 2025/2026

Cette 1ère journée retour aura apporté certaines confirmations mais aussi quelques bels exploits.



Ainsi en poule nord se confirme la longue descente de l’entente Evry-Viry, pas encore en enfer, mais vers le ventre mou du classement, perdant sa place sur le podium au profit de son vainqueur Châlons-en-Champagne qui ainsi prend sa revanche et continue sa progression.



En milieu de tableau, malgré sa défaite, Reims confirme sa compétitivité en ne revenant pas complètement bredouille de son déplacement chez le leader ce qui n’est pas rien. Par contre Luxembourg continue à être trop irrégulier avec cette surprenante défaite à domicile face à la réserve de Rouen. Mais surtout on remarque le rapprochement d’Orléans vers le top 4 grâce à sa victoire conjuguée au nouveau revers des Jets.



Les Français Volants ferme la marche des potentiellement qualifiés pour les play-offs mais leur nouvelle défaite les met désormais sous la menace des jeunes Dragons normands surprenants vainqueurs. au Grand-Duché. Courbevoie reste bon dernier.





En poule sud seul Roanne aura connu un contretemps bien que le bonus défensif arraché lui permet de préserver sa 2ème place sur Valence au bénéfice du goal-average particulier.



Toulouse-Blagnac continue sur sa lancée et a fait désormais le trou avec le 5ème Annecy défait sans surprise par le leader montpelliérain. Par contre les Bélougas n’auront pu réduire l’écart avec le trio de tête puisque Valence les précédant a également gagné.



Belle performance aussi de Clermont-Fd. qui aura su vaincre le dauphin de poule en prolongation (et par la même sera une des rares équipes avec Châlons à avoir su prendre sa revanche du match aller. Si paradoxalement cette performance n’aura pas permis de préserver sa 6ème place, elle la rapproche néanmoins du 5ème Annecy.

Surtout elle permet de consolider un peu plus sa position de qualifiable pour la phase finale.



La meilleure opération est pour Vaujany-Grenoble qui, grâce au goal-average particulier, passe devant les Arvernes, menaçant également le 5ème savoyard, et surtout s’écarte de façon très sensible des dernières places.



En bas de classement rien ne change malheureusement pour Dijon, Mulhouse et réserve d’Anglet. Le statuquo reste de mise pour ces 3 équipes respectivement 8, 9 et 10ème mais tous avec seulement 3 points au classement. La dernière place qualificative risque de se jouer qu’entre eux car il apparait de plus en plus difficile de viser mieux.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



Orléans 8 - 5 Courbevoie (53-47)

Très curieuse et surtout très contrastée rencontre et qui doit laisser perplexe le coach de Courbevoie. En effet son équipe aura dominé, en tout cas au score, ce match durant les 2 premières périodes remportées 1-2 et 1-3. Menant 5 à 1 à mi-match, ils forceront les Orléanais à changer de gardien.



Est-ce l’entrée du backup qui provoqua une réaction d’amour propre de toute l’équipe ? Toujours est-il que dans un 1er temps les locaux réduiront l’écart d’une unité juste avant la 2ème pause. Nantis d’un avantage de 3 longueurs à l’entrée du dernier tiers, les Courbevoisins vont pourtant s’écrouler dans les 10 premières minutes en encaissant pas moins de 5 buts.



Le temps mort pris par l’entraineur Francilien mettra fin que partiellement au déluge mais sa défense n’en sera pas moins prise une dernière fois en défaut. Dur pour Courbevoie qui a longtemps entre-aperçu l’exploit qui pouvait sortir les Coqs de la dernière place.



Au contraire, avec la perf des Rouennais au Luxembourg, les voilà plus que jamais scotchés à cette dernière place. A eux de trouver dans ces 2 premières périodes des raisons d’espérer. Les Renards du Loiret se seront donné quelques frayeurs que ne doit pas occulter ce score final plutôt flatteur.



Au final, s’ils restent à leur 5ème place, ils peuvent ambitionner le top 4 puisqu’ils ne sont désormais qu’à 1 point de l’atteindre. Mention spéciale pour le grand homme de la soirée, l’orléanais Aleksis Burkits, auteur de 3 buts et autant d’assistance.



Evry/Viry 7 - 8 Prl Châlons en Champagne (49-51)

Nous attendions une réaction des Jets et elle fut bien là . . . le temps de des 2 premiers tiers avant de prendre sérieusement du plomb dans l’aile. On eut alors celle des Gaulois dans le 3ème qui ressembla plutôt à une vague avec 5 réalisations.



Ainsi l’entente essonnienne rentra bien dans le match en ouvrant la marque mais rapidement la réaction champenoise met à mal par 2 fois le portier local. Un 3ème but sera inscrit par les visiteurs avant une vive révolte des franciliens qui vont également marquer par 3 fois rapidement.



Ces derniers vont donc entamer la période médiane avec un petit avantage d’1 but qu’ils sauront faire maigrement fructifier en rajoutant un 5ème avant la 2ème pause tout en réduisant au silence l’attaque adverse.



Malheureusement pour eux, au fil de ce dernier tiers, leur défense perdra sérieusement de son efficacité. Après un peu plus de 12 minutes de course poursuite où les Jets arriveront toujours à répliquer aux buts inscrit par les Gaulois, ils vont soudainement craquer dans les 2mn30 restant à jouer en se faisant transpercer par 3 fois, laissant même échapper la prolongation à 1 minute de la fin.



Conséquence immédiat, Evry-Viry cède sa place sur le podium de la poule nord à Châlons-en-Champagne qui a donc su se remettre de sa défaite sur le leader samedi dernier. L’inquiétude est grande par contre pour les Essonniens qui n’arrivent plus à l’emporter même lorsqu’un boulevard leur semble ouvert. Nous n’avons pas d’explications ; à eux de la trouver rapidement et vite porter remède.





La Roche/Yon 4 - 3 Reims (54-46)

Nous nous posions la question : les Rémois vengeront-ils leur voisin châlonnais en créant la surprise chez le leader ? Et bien ils ne sont pas passés si loin d’y parvenir, forçant le leader de poule à en passer par les tirs au but.



Les Phénix auront remporté le 1er tiers sur ce score encourageant de 2 - 0. Marquant peu après la mi-match, les Vendéens se feront à nouveau surprendre 2 minutes avant la 2ème pause. Il leur restait la dernière période pour faire respecter la hiérarchie. Ils n’y parviendront pas complètement. Ne laissant rien passer en défense, ils n’effaceront l’écart de 2 buts qu’à l’entame des 8 dernières minutes.



Après cela les attaques seront réduites au silence non seulement jusqu’à la fin du temps réglementaire mais aussi durant les 5 minutes de prolongation. Il fallut avoir recours à la fusillade et à ce jeu-là le gardien du HOGLY se révèlera le plus fort en arrêtant 2 des 3 tirs adverses contre aucun pour son homologue rémois.



L’avance au classement des Aigles yonnais est telle que ce point cédé aux Phénix ne sera qu’un avertissement sans frais. Certes ces derniers par contre perdent une place au profit d’Orléans mais, à bien y regarder aussi, ils se rapprochent de la 4ème place détenue par Evry-Viry. Ce résultat vaut plus cher qu’on ne le pense car peu d’équipes pourront se vanter d’avoir récupéré, ne serait-ce qu’1 point, sur les bords de l’Yon.





Luxembourg 2 - 5 Rouen II (53-47)

Mieux vaut tard que jamais et ce retour en forme de la réserve rouennaise met encore en évidence l’irrégularité des Luxembourgeois. Ces derniers en cédant, à l’encontre de nos tendances, sur leur glace ont gâché une belle opportunité de se rapprocher du top 4.



La faute à une entame de match ratée avec 3 buts des Dragons dans les 8 premières minutes entrainant le remplacement du gardien local. Ce choc psychologique fera du bien aux Tornados qui réduiront l’écart dans la foulée (4 secondes exactement !). Malheureusement la réaction s’arrêtera là non seulement dans ce tiers mais dans le suivant où ils ne feront que répliquer à un nouveau but normand. Il ne restait que les 20 minutes de la dernière période pour tenter de remonter ce break de 4 à 2.



La défense des visiteurs sera intraitable et les Luxembourgeois finiront par commettre la faute permettant aux espoirs normands d’enfoncer le clou à moins de 3 minutes de la fin avec un 5ème but.



Les Tornados restent désormais seuls à 11point leur valant la 7ème place. Ils doivent quelque peu se remettre en question. Si la belle performance de la réserve de Rouen ne les autorise pas à quitter la 9ème place, elle permet par contre un rapprochement certain vers la précieuse 8ème place occupée par Paris.





Brest 5 - 3 Paris (FV) (55-45)

En se voyant confirmées nos tendances, on ne peut malheureusement que faire le constat que cela ne va pas fort en ce moment pour le hockey francilien présent en D2. Pourtant nos Parisiens ont su défendre chèrement leur peau en terre bretonne.



Si les Brestois ont su tirer les premiers, les Français Volants ne mettront guère de temps pour revenir à hauteur. Ils prendront même les devants en début de tiers suivant. Mais il ne faudra pas 5 minutes pour voir revenir les Brestois à parité. Puis une longue infériorité concédée par les Volants permettra aux Albatros de prendre les devants qu’ils ne lâcheront plus.



Le début de 3ème période verra ces derniers faire le break et si Paris réagira encore une fois ce fut bien Brest qui eut le dernier mot à 20 secondes de la fin.



Les Bretons consolident leur 2ème place, dorénavant 2 points devant le nouveau 3ème Châlonnais alors que les Volants restent à la 8ème place mais désormais menacés par le 9ème.

POULE B



Mulhouse 3 -7 Toulouse-Blagnac (45-55)

Les Toulousains ont sans surprise confirmé nos cotes face à des Alsaciens qui n’auront fait bonne figure que dans la dernière période. Malgré une patinoire plutôt bien garnie, les locaux cèderont trop rapidement une première fois. Ils égaliseront bien à mi période mais pour à nouveau plier par 2 fois avant la pause.



Deux nouvelles réalisations toulousaines en début de 2ème tiers entraîneront le remplacement du gardien des Scorpions. Ces derniers auront alors un sursaut d’orgueil et feront alors jeu égal, bloquant jusqu’à la pause suivante l’offensive des visiteurs. Et si les Mulhousiens réussirent à partager la marque (2-2) dans ces dernières 20 minutes, le mal était déjà fait et la victoire Bélougas irrémédiable.



Mulhouse ne décolle toujours pas du fond de tableau alors que Toulouse-Blagnac conforte sa 4ème place, désormais 4 points devant Annecy. Par contre, pas de rapprochement vers le solide trio de tête de la poule.



Montpellier 4 - 2 Annecy (59-41)

Comme nous l’avions pronostiqué, Annecy n’a pu prendre sa revanche. Pourtant ils se seront bien battus en terre héraultaise, concédant finalement une défaite sur un score plus équilibré qu’en Savoie. Ainsi le 1er tiers fut partagé avec un but annécien qui répondit assez rapidement à l’ouverture du score des Montpelliérains.



Même scénario dans le 2ème si ce n’est que ce sont les Vipers qui mirent 7 minutes à répliquer à un but des Chevaliers à mi-rencontre.



C’est finalement dans la dernière période que tout se joua. Le tchèque de Montpellier, Erik Cermark déjà auteur d’un but et une assistance, va scorer par 2 fois. La défense locale faisant le reste, les Alpins ne pourront jamais faire à nouveau trembler les filets adverses.



Pour les Montpelliérains tout semble continuer à s’enchainer au mieux puisqu’au classement 1 point de plus se rajoute entre eux et leur dauphin.



Au contraire pour les Annéciens l’écart se sera creusé un peu plus avec le top 4 et de plus ils voient revenir Clermont et Vaujany désormais à 2 longueurs.



Dijon 3 - 4 Vaujany-Grenoble (48-52)

Ici non plus notre pronostic n’aura pas été bousculé et les Dijonnais n’auront donc pas réussi à prendre leur revanche. Pourtant ils auront beaucoup plus fait souffrir l’entente Vaujany-Grenoble. Malheureusement une mauvaise 1ère période concédée, 0-2, les handicapera tout le restant de la rencontre.



Si une course poursuite va alors commencer vers la 27ème minute avec le 1er but des Ducs, jamais ces derniers n’arriveront à revenir à hauteur. Ainsi ils parviendront à remporter le 2ème tiers 2-1 mais ne confirmeront pas dans le 3ème conclue sur une parité de 1-1. Il restera au final cet écart d’un but, suffisant pour permettre aux Grizzlys de repartir avec les 3 points de la victoire.



Les Isérois, reviennent ainsi à hauteur des Arvernes qu’ils devancent même à la faveur du goal-average particulier. De plus rappelons qu’ils comptent 2 journées de retard et bientôt 3 puisqu’ils ne joueront pas non plus samedi prochain. Rageant pour les Bourguignons, auteur d’un bien meilleur match qu’à l’aller mais encore condamner par ce résultat à végéter en bas de tableau.



Clermont-Ferrand 4 - 3 Roanne (47-53)

Il faut croire qu’il y a eu un gros travail à la vidéo du côté de l’équipe clermontoise pour décortiquer sa défaite de samedi dernier car elle fut la seule de sa poule à parvenir à prendre sa revanche sur la semaine dernière, et cela à bien l’encontre de nos tendances.



Pourtant ce sont bien les Roannais qui ouvriront la marque dans ce 1er tiers. Mais il ne faudra guère de temps pour que les Clermontois reviennent à parité. Dès la 1ère minute du 2éme tiers les Sangliers prennent les devants en inscrivant leur 2ème but. Cela ne durera guère plus de 3 minutes avant l’égalisation des Renards. Mais une pénalité à leur encontre permettra aux locaux de repasser devant concluant ainsi cette période. Tout devait se jouer dans les dernières 20 minutes . . . ou pas.



En effet un seul but sera marqué et il sera roannais, mettant à nouveau à l’équilibre le score et cela jusqu’à la fin du temps réglementaire.



C’est finalement la prolongation qui tranchera le sort du match avec, au bout d’1mn25, ce but en or finalement clermontois.



Si paradoxalement cette victoire appauvrie d’un point fait perdre 1 place aux Arvernes, (rejoints par les Grizzlys, voir plus haut) elle est moralement importante. De plus elle permet de mettre une distance désormais conséquente (9 points) avec les 2 dernières places.



Les Ligériens voient s’éloigner un peu plus le leader montpelliérain mais ce point de bonus défensive leur permet de devancer encore le poursuivant valentinois à la faveur du goal-average. Cela risque malheureusement d’être provisoire car le club roannais sera absent de la prochaine journée ; son match contre Vaujany étant reporté au 3 janvier.





Valence 4 - 2 Anglet II (65-35) Les Angloys ont perdu mais ce ne fut pas la démonstration valentinoise que laissés craindre nos tendances. Oui, comme nous leur souhaitions, les espoirs de l’Hormadi ont réussi à mettre en place une défense bien plus consistante qu’à l’aller. Pourtant c’était mal parti avec déjà 2 buts dans leur musette pour nos visiteurs sans avoir su répliquer. Pire, un 3ème sera inscrit par les Drômois en début de 2ème tiers. Mais cette fois la réponse ne tardera pas et moins d’1 minute plus tard les Basques réduisent l’écart. La fin de période fut agitée mais le score en resta là. A l’approche de la 46ème minute les Lynx reprendront leur écart de 3 buts mais là aussi les Angloys obtiendront la parité dans ce dernier tiers.



Ce score de 4-2 chez un prétendant sérieux de la poule est donc assez flatteur mais ne permet hélas pas à la réserve d’Anglet de se détacher de ses 2 autres compagnons d’infortune en bas de tableau.



Valence, sans surprise mais non sans difficulté, empoche donc les 3 points de la victoire qui, grâce à la performance clermontoise, l’installe à hauteur du 2ème Roanne. S’ils ne commettent pas un faux pas à Dijon samedi prochain, les Lynx devraient s’emparer seuls de la place de dauphin*.



*rappel : le match Roanne- Vaujany étant remis au 3 janvier.



Déjà blanchis chez eux, on ne voit guère les espoirs angloys, qui de plus voyagent souvent à effectif restreints, réussir à échapper à une leçon de hockey chez les Lynx. Leur mission sera d’apprendre et réussir à présenter une résistance plus consistante avec si possible quelques buts à leur actif.



Nos tendances sont bien sûr largement en faveur des Valentinois qui doivent espérer en secret un exploit des Clermontois qui ferait bien leur affaire.



