

Tendances 15ème journée championnat Division 2 - 2025/2026

Nous nous attendions à une journée que nous ne dirions pas tranquille mais tout au moins sans grosse possibilité de surprises et encore moins de remises en cause des leaders. Or ce fut finalement tout le contraire. Déjà on ne peut qu’être étonné de la défaite de La Roche/Yon sur leur glaçon face à des Parisiens en quête de la consolidation de leur fragile 7ème place ; mais que dire de celle de Montpellier ! Toujours invaincus à la veille de cette 15ème journée, on ne pouvait imaginer les Vipers bousculés autrement que par des équipes bien plus gaillardes comme Roanne (qu’ils doivent recevoir le 14 février) ou Toulouse (où ils doivent se déplacer lors de la dernière journée) ; certainement pas par une équipe de bas de tableau comme les Scorpions et de surcroit à Végapolis.



Conséquence: les Yonnais en perdent leur leadership au profit de Brest qui, lui, n’est pas tombé dans le piège d’Evry-Viry, alors que les Montpelliérains en sont quittes pour un avertissement sans frais. Ils gardent la tête avec 4 points d’avance mais devront se méfier dorénavant puisqu’ils ont entre autre 2 gros rendez-vous (cité plus haut) à négocier avant le terme de la saison régulière.





Enfin pour les équipes de bas de tableau, la situation reste toujours aussi critique, même pour Mulhouse. Son exploit le place désormais à une place le rendant éligible pour les play-offs sans pour autant être encore hors de danger d’une non-qualification. Bien que leurs victoires leur donnent désormais une marge de sécurité certaine, c’est également le cas pour les Français Volants et Reims. Du côté de Vaujany-Grenoble, cette fois sa qualification est non seulement assurée mais, par son succès de samedi, l’entente iséroise peut même viser la 5ème place.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »

POULE A



Evry/Viry 3 - 7 Brest (47-53)

Si les Brestois ont su profiter de ce déplacement pour augmenter leur compteur point ce le fut avec plus de difficulté que ne l’indique le score. En effet le compteur des Bretons ne commença à s’enflammer qu’à l’approche des 6 dernières minutes et particulièrement après la 58ème. Jusqu’alors Evry-Viry n’avait cédé que dans le 1er tiers sur la plus petite des marges (0-1) et avaient su profiter du 2ème pour un moment prendre les devants avant de lâcher un peu en cédant par 2 fois dans les 4 dernières minutes de cette période.

Pour autant à 3 – 4 à l’entame du dernier tiers en faveur des visiteurs rien n’était fait. Il faudra attendre d’être à moins de 6mn30 de la fin pour que les Albatros prennent alors véritablement la main sur la rencontre en marquant par 3 fois.



La messe était dite et finalement en accord avec nos tendances. Pour la 2ème fois d’affilé les Jets s’inclinaient chez eux. L’euphorique début de saison doit sembler loin pour ces anciens leaders de poule et le top 4 s’éloigne d’autant plus qu’à l’exception du Hogly, toutes les autres équipes de tête ont gagné. Consolation, leurs poursuivants, ont tous perdu à l’exception notable de Paris. L’entente essonnienne conserve ainsi une bien fragile 5ème place. La performance des Français Volants fait justement le bonheur des Brestois qui profitent du faux pas vendéen pour s’assoir sur le trône de la poule nord.



La Roche/Yon 1 - 2 Paris FV (57-43)

Un des 2 Exploits de la soirée, et il faut bien avouer que notre pronostic a ici volé en éclat. Cela est d’autant plus étonnant qu’il a été réalisé en terrain adverse par des Parisiens qui semblaient plutôt dans une période délicate. Ont-ils profité d’un coup de ‘’mou’’ des Yonnais actuellement ? Toujours est-il qu’ils enregistrent là pour la 1ère fois 2 défaites consécutives ?



Dans une rencontre ultra défensive où rien ne sera marqué dans les 2 premiers tiers, ce sont pourtant bien les Aigles qui vont ouvrir le score à la 48ème minute. Guère plus de 4 minutes plus tard les Volants reviennent à hauteur. Puis les éléments les plus expérimentés de l’équipe parisienne, en l’occurrence Cuzin et Papaux, surent profiter d’une supériorité numérique en offrant une déviation victorieuse à Karl Lacombe pour un 2ème but qui allait s’avérer décisif. En effet, jamais les Vendéens ne réussiront à revenir et ce malgré la sortie de leur gardien dans la dernière minute.



Ce 2ème revers de suite va cette fois couter la 1ère place au club yonnais. Deux points, c’est dorénavant l’avance prise par Brest sur La Roche/Yon. Rien d’irréversible certes et la rencontre programmée le 14 février entre ces 2 équipes pourrait être déterminante pour le leadership de la poule . . . à condition que le Hogly n’aggrave pas la situation en ne retrouvant pas le fil de son hockey. On en oublierait les Parisiens dont cet exploit donne une vraie respiration mais ne les préserve pas encore de la zone rouge. Loin de se reposer sur leurs lauriers, il va falloir confirmer au plus vite et leur nouveau portier américain semble pouvoir grandement y contribuer.





Luxembourg 2 - 5 Orléans (48-52)

Les Orléanais ont su faire respecter la hiérarchie et par la même nos tendances ; cela grâce à un 1er tiers fort bien maitrisé. Les visiteurs vont effectivement le remporter 3 à 0. Ils mèneront même 5-0 à mi-match avant de voir enfin le vent se lever chez les Tornados qui marqueront alors par 2 fois pour leur donner la parité mais, malheureusement pour eux, que sur cette période. La dernière ne verra pas se confirmer la remontée Luxembourgeoise puisqu’elle fut totalement stérile en but.



Les Renards du Loiret confirment leur excellente forme de fin de saison régulière et s’ils ne consolident pas leur 3ème place, ils s’installent confortablement dans un top 4 qui semble dorénavant bien établi. Luxembourg pour sa part n’évolue pas mais se voit dorénavant sous la pression de Paris.





Reims 4 - 1 Courbevoie (52-48)

Cette fois les Rémois ont su être au rendez-vous pour être en accord avec notre pronostic. Pourtant ce fut loin d’être acquis et, à la faveur d’une infériorité numérique, ils auront fait naitre quelques espoirs aux Courbevoisins puisqu’ils surent en profiter pour marquer l’unique but de ce tiers initial. Les Phénix vont cependant égaliser puis rapidement prendre l’avantage en 2ème période.



Les Coqs resserreront alors leur défense pour ne plus rien concéder jusqu’à la 2ème pause. Il en sera de même dans le dernier tiers jusqu’à 1minute 28 de la fin où cet avantage d’1 but pour Reims oblige Courbevoie à prendre tous les risques, notamment en sortant son gardien. Malheureusement cela se retournera par 2 fois contre les Franciliens, donnant au score une impression trompeuse de victoire facile pour les locaux.



Grave conséquence pour Courbevoie qui voit s’éloigner son adversaire direct pour la dernière place qualificative aux phases finales. A contrario, une bouffée d’oxygène pour Reims, néanmoins pas encore totalement hors de portée de la zone rouge.





Rouen II 2 - 4 Châlons en Champagne (45-54)

Encore une fois, à l’image de Courbevoie et plus encore de Paris, les mal-classés étaient retords ce samedi et si notre pronostic s’est bien vérifié, ce ne fut pas tout à fait dans la ligne de nos cotes. Ainsi, après un tiers stérile, ce sont les Rouennais qui inaugurent le tableau d’affichage dans la 1ère minute de la reprise. C’est vers la mi-match que les Châlonnais égaliseront. Ils prendront même les devants à l’approche de la 7ème minute de la 3ème période mais il ne faudra guère attendre pour que les jeunes Dragons égalisent.



Malheureusement pour eux les Gaulois sauront tirer parti d’une supériorité pour reprendre les devants à 6 minutes du coup de sirène. Pas le choix pour les Normands en manque de point que de tenter le tout pour le tout en sortant leur gardien dans la dernière minute. L’égalisation ne viendra pas et au contraire les Champenois concluront la marque dans une cage vide à 2 secondes de la fin.



La réserve de Rouen s’enfonce dans une position délicate, d’autant plus avec les victoires des 7 et 8èmes, mais reste encore dans la course aux play-offs. Si Châlons-en-Champagne est toujours au coude à coude avec Orléans pour une place sur le podium, leurs succès respectifs contribuent surtout à accentuer l’écart du quatuor de tête sur le milieu de tableau.



POULE B



Anglet II 4 - 9 Toulouse-Blagnac (46-54)

Malgré ce score sans appel, il y aura eu un peu de suspense qui n’aura cependant pas dépassé la mi-rencontre. Car les jeunes Basques eurent recours, comme contre Clermont et Mulhouse, à l’espoir Nathael Fleuret et par ailleurs backup de l’équipe première. Le fait est qu’il va assurer tout le 1er tiers et voir les siens profiter d’une supériorité pour marquer le seul but de ces 20 premières minutes. Malheureusement tout son talent ne suffira plus devant les vagues toulousaines dès le tiers suivant où il cédera une première fois vers la 24ème minute.



Puis les buts des Haut-Garonnais s’enchaineront par 5 fois encore, faisant exploser la défense locale et écœurant le gardien angloy qui cédera sa place pour la dernière période. Ce petit choc psychologique redonnera un coup de fouet à la réserve de l’Hormadi qui, si elle prit à nouveau 3 buts, sut en marquer tout autant. Le résultat final est somme toute conforme à notre pronostic mais les pensionnaires de la patinoire de la Barre pourront regretter d’être passé autant à côté de leur sujet dans le tiers médian.



Ils restent donc en ballotage très défavorable dans ce sprint final pour la dernière place qualificative. Il ne leur suffira pas de remporter leur match de clôture face à Dijon mais en gagner 1, voir 2 autres en espérant que leurs adversaires les plus directs soient de leur côté bredouilles. Toulouse-Blagnac continue sa série de victoire, confortant une 4ème place qui ne peut plus être menacé et surtout maintient une pression sur le 3ème Roanne qui n’a plus guère droit à l’erreur.



Vaujany-Grenoble 4 - 2 Annecy (48-52)

Les espoirs isérois ont fait mentir notre pronostic mais on ne peut parler de surprise car les faibles écarts de cotes trahissaient une certaine incertitude. Les Savoyards ont certes ouvert le score assez rapidement dans le 1er tiers mais n’ont su continuer sur cette belle entame. Encore plus rapidement les Grizzlys vont égaliser à la reprise du match et même prendre les devants à mi-rencontre. Le break sera fait à moins de 4 minutes de la 2ème pose. Pas de réveil des Chevaliers dans la dernière période, ne pouvant que répondre d’un 2ème but au 4ème des Vaujaniats.



L’opération est d’autant plus bénéfique pour ces derniers qu’en s’éloignant de la zone critique, ils font également un rapproché sensible sur leur adversaire du jour et Clermont-Fd.. Ils sont tous 2 respectivement 5 et 6ème . Avec 18 points, soit seulement 2 points derrière, et 1 match de retard, les Grizzlys sont à portée de griffes. Annecy reste donc à 20 points mais, conséquence heureuse de la lourde défaite clermontoise, repasse devant les Arvernes de par la grâce du goal-average général (prenant le dessus sur le particulier qui est à l’équilibre entre ces 2 équipes).



Montpellier 2 - 5 Mulhouse (60-40)

Nous avions écrit lors de la Chronique ‘’ Analyses et Pronostics’’ : « et il faudrait un miracle pour vivre à Végapolis une victoire alsacienne ». Et bien il y eut, si ce n’est un miracle, pour le moins un phénoménal exploit qui aura surpris non seulement nos pronostics mais tous les observateurs de la D2.



La rencontre débuta prudemment mais logiquement avec le 1er but de Montpellier et seul de la période initiale. Pourtant assez rapidement dans le tiers suivant les Mulhousiens vont égaliser. Beaucoup pénalisés après la mi-match, ces derniers vont non seulement résister mais même parvenir à prendre l’avantage. Les Vipers parviennent néanmoins à égaliser une poignée de seconde avant le retour au vestiaire. Mais les Scorpions ne lâchent rien et reprennent l’avantage à la 47ème minute. Avantage qu’ils doubleront en sachant tirer profit de l’indiscipline montpelliéraine peu après la 50ème minute.



Arc-boutés sur leur ligne défensive, les Alsaciens parviendront à contenir les attaques des héraultais qui n’auront pas d’autre choix que de sortir leur gardien en fin de rencontre. En vain puisqu’au contraire les visiteurs en profiteront pour enfoncer le clou en cage vide.



Avertissement sans frais pour Montpellier qui, s’il remporte le titre en fin de saison, pourra peut-être remercier Mulhouse qui aura cruellement rappeler devant une patinoire comble, que rien n’est acquis d’avance pour personne. Toujours leader de poule sud, les Vipers gardent une marge de 4 points sur le dauphin. Les Scorpions restent dans la zone dangereuse mais, en s’emparant de la 8ème place avec 3 points d’avance, sont dorénavant en ballotage favorable pour les play-offs, d’autant qu’ils comptent un match de retard par rapport à leurs concurrents direct.





Valence 8 - 2 Clermont-Ferrand (55-45)

Certes les tendances n’étaient pas en faveur des Clermontois mais ces derniers espéraient fermement faire mieux qu’au match aller. Or les 2 équipes se sépareront sur exactement ce même score de 8 à 2 mais curieusement à l’inverse total de la 1ère rencontre dans la physionomie. Ainsi, alors qu’au 1er RdV les Sangliers avaient cédé 4 à 1au 1er tiers, à Valence cette fois ils ont su marquer et surtout contenir leurs adversaires pour l’emporter 0-1. La 2ème période fut hélas identique à celle vécue à Clermont avec un cinglant 4-0 en faveur des Lynx qui fit brutalement descendre les Clermontois à la dure réalité imposée par la meilleure attaque de D2. La leçon ne s’arrêtera pas au dernier tiers puisqu’ils concéderont 4 nouveaux buts pour n’en rendre 1 alors que chez eux les Arvernes l’avaient emporté 1-0.



Pas de changement pour les Drômois si ce n’est ce rapprochement assez inespéré vers la 1ère place. Les Puydômois restent à égalité de point avec Annecy mais n’en perdent pas moins leur 5ème place. Ils payent là leur sévère défaite qui les pénalise au goal-average général. Plus inquiétant, ils voient revenir à 2 points la menace vaujaniate.





Dijon 4 - 11 Roanne (46-54)

Nous nous demandions si les Dijonnais retiendraient les leçons de leur rencontre de la 14ème journée. Alors certes ils ont pris moins de pénalités, surtout dans le 3ème tiers. Pour autant ils encaisseront 3 buts en infériorité et surtout craqueront à nouveau dans les 20 dernières minutes. Mal partis avec rapidement 3 buts dans leurs filets, les Ducs avaient su réagir avant la pause en marquant par 2 fois et égaliseront même rapidement à l’entame du tiers suivant. Mais presque aussi rapidement les Renards repasseront devant puis feront une différence nette en inscrivant 3 nouveaux buts dans les 10 dernières minutes précédant la pause. Les Bourguignons ne s’en remettront pas. Les Ligériens vont dérouler dans cette ultime période avec un cinglant 0-5 portant le score final à un sévère 4-11.



Le phénoménal exploit de Mulhouse condamne les Dijonnais à un retour à la 9ème place. C’est d’autant plus inquiétant que si les Alsaciens confirment et tirent de plus avantage de leur match en retard, l’avenir en D2 des Ducs risque fort de se jouer en poule de maintien. Les Roannais quand à eux ont surtout soignés leurs stats. Puisqu’ils sont désormais la 2ème attaque de toute la D2, juste après Valence. Mais au classement, ils restent toujours entre les Lynx 3 points devant et les Bélougas pressant à 2 points.





