Débrief D2 Saison 2023/2024

18ème journée et dernière journée - 1ére phase Le clap de fin est donc tombé sur la première phase du championnat de D2 et il est temps de clore les comptes.



Pour la poule Nord, ce n’était, si l’on peut dire, que des détails à régler même si cela relevait d’une certaine importance puisque la place de 4ème était encore en ballotage. C’est donc la réserve de Rouen qui l’arrache in extrémis à Amnéville ; elle lui conférera l’avantage du terrain en retour et éventuel appui lors du 1er tour.



Pour les autres équipes aucun changement, avec la réserve d’Amiens et Colmar en poule de maintien et Paris en leader. D’ailleurs la grande question concernant les Volants, logiquement parmi les favoris au titre, est au sujet de leurs ambitions. Il y aura-t-il cette fois la volonté et les moyens de prétendre à la division supérieure qu’ils ont déclinée cet été ?



En attendant une éventuelle confirmation lors des play-offs on peut dire qu’ils ont grandement mérité ce rang car ils ont été de loin les plus réguliers alors que la concurrence se montra trop inconstante avec tour à tour un passage à vide, voir deux, pour chaque équipe.



Mention spéciale néanmoins pour Courbevoie qui parti lentement, finira la saison régulière en boulet de canon, faisant même plier par 2 fois les parisiens. Les Coqs prennent logiquement la place de dauphin à La Roche/Yon qui aura connu quelques trous d’air mais qui n’en a pas moins démontré une belle adaptation à la D2 pour cette première saison.



Adaptation bien plus délicate pour l’autre promu, Lyon, en poule Sud puisqu’il n’arrachera sa qualification en play-offs que d’un petit point et aura donc tremblé jusqu’au bout. Cela faisait parti d’une des dernières incertitudes de cette ultime journée. L’autre concerné le quatuor de tête où 3 clubs se disputaient les 2 dernières places disponibles (et éventuellement pour les Grizzlys la 2ème avec Villard mais cela se serait joué alors au goal-average général, le particulier étant à égalité parfaite).



Sans surprise Vaujany-Grenoble s’est assuré la 3ème place en blanchissant Toulouse-Blagnac. Ce fut bien plus disputé au bord de la méditerranée où les 2 autres prétendants s’opposaient. Il faudra en passer par la prolongation puis les tirs au but pour voir les Vipers de Montpellier s’imposer face à Roanne, condamné dès lors à garder sa 5ème place. Cette poule était de loin la plus disputée comme nous le rappelions lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’ et on a pu constater que tout le monde pouvait battre tout le monde.



Ainsi le dernier Clermont-Ferrand a battu Roanne en terre ligérienne et poussé le leader aux prolongations à Courchevel. Nous rappelons ces chiffres encore plus révélateurs après cette dernière journée : 43 points de différence entre le 1er et le dernier de la poule A contre 24 en poule B. Là aussi, même si ce fut dans uns moindre mesure, l’entente alpine fut l’équipe la plus régulière et qui a su de surcroit surmonter son point de pénalité, assigné par la fédération à l’intersaison. Comme pour Courbevoie, Vaujany-Grenoble a lui aussi terminé très fort sa saison régulière, battant également le leader à Méribel. Mais, parti un peu plus tard que les Coqs ils ont échoué dans la conquête de la 2ème place face il est vrai à une équipe de Villard-de-Lans un peu moins inconstante et plus expérimentée que le 3ème, La Roche/Yon, dans l’autre groupe.

Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’. POULE A



Amnéville 3 - 4 Paris FV (47-53)

Pas de surprise, le résultat final est conforme à nos tendances et par la même les Volants, après 2 échecs consécutifs face à leur voisin courbevoisien, terminent sur une note correspondant plus à leur statut de leader. Par la même ils prennent aussi leur revanche de leur défaite lors de la 1ère journée de championnat. Mis à part cela rien de changé pour eux puisque déjà assurés de finir 1ers. Pour Amnéville les conséquences sont plus dramatiques car les mosellans perdent là leur 4ème place au profit de la réserve de Rouen. Certes l’adversaire était de taille mais ce dernier match reflète bien l’irrégularité de cette équipe et sa grande difficulté à être maitre chez elle. Les Red Dogs vont donc devoir affronter une équipe théoriquement plus forte (le 4ème de la poule B) et perdre l’avantage du terrain en match retour. Il y a toujours des surprises mais le challenge va être plus délicat, quoique . . . jusque là Amnéville a connu ses meilleurs résultats à l’extérieur.



Au 1er tour : Paris se déplace à Lyon avant de les recevoir.

Amnéville reçoit Montpellier avant de s’y déplacer.



La Roche sur Yon 4 -2 Evry-Viry (51-49) Comme nous le pressentions les Aigles l’ont emporté dans la difficulté. Les Jets auront marqué les premiers et les 2 équipes seront longtemps à égalité. C’est en fin de compte dans les 10 dernières minutes que les vendéens feront la différence. Même s’ils terminent par une défaite qui leur fait perdre cette 7ème place qu’ils venaient juste d’acquérir sur tapis vert (voir chronique ‘’Analyses et Pronostics’’ de samedi dernier), les franciliens auront montré un meilleur visage en cette fin de 1ère phase ; ils risquent de n’être pas si facile que cela à jouer lors du 1er tour. Le HOGLY conserve une 3ème place guère menacée et si ce succès n’a pas permis de revenir sur Courbevoie, trop fort en cette fin de championnat régulier, il aura rassuré l’équipe après des performances pour le moins mitigées ces derniers temps.



Au 1er tour : La Roche/Yon se déplace à Toulouse-Blagnac avant de les recevoir.

Evry-Viry reçoit l’entente Courchevel-Méribel-Pralognan avant de s’y déplacer.

Amiens II 0 - 5 Angers II (49-51)

Si nous avions vu juste sur le vainqueur de ce match opposant 2 réserves, nous nous attendions à plus de résistance de la part des picards qui avaient quand même l’avantage de recevoir. Est-ce un mauvais signe à la veille d’entamer les rencontres de la poule de maintien ? Peut-être que le staff d’Amiens a mis la priorité sur le 1er tour des play-offs du championnat U20 auquel la plupart des joueurs de l’équipe réserve participe et dont le 1er tour se jouait le lendemain et surlendemain. Toujours est-il que les angevins ont maintenu le suspense 1 tiers temps avant de copieusement dominé le 2ème et géré le 3ème. On le sait depuis longtemps que les jeunes Gothiques n’avaient rien à attendre de cette dernière journée alors que ce n’était pas le cas de leurs adversaires. Plus motivés ils ont pu avec cette victoire récupérer leur 7ème place et ainsi espérer un 1er tour des play-offs de D2 moins difficile. Mais, comme pour Amiens et Rouen, ces jeunes espoirs vont avoir à se concentrer aussi (et surtout) sur les play-offs du championnat élite U20 dont les Ducs furent les finalistes la saison dernière. Il est à penser qu’ils aimeraient faire au moins aussi bien.



Au 1er tour : Angers II reçoit Villard de Lans avant de s’y déplacer

Poule de maintien : Amiens II va à Clermont-Fd.



Courbevoie 5 - 4 Colmar (57-43) Est-ce dû à un certain relâchement des courbevoisiens ? Est-ce dû à une montée d’adrénaline et de frustration des colmariens qui se sont vus sanctionnés par la FFHG suite à leur match à Evry et qui avaient une envie furieuse de prouver leur valeur ? Toujours est-il que si au final ce fut bien le vainqueur attendu, les Coqs auront eu toutes les peines du monde à venir à bout du ‘’dernier de la classe’’. Relâchement d’autant plus coupable de la part des franciliens que leur 2ème place était encore gravement menacée par La Roche sur Yon, à seulement 1 point. Les alsaciens ont non seulement ouvert le score mais surtout ont été des plus virulents dans le dernier tiers au point de venir s’échouer sur les talons des dauphins invaincus depuis 8 rencontres, et donc 9 avec celle-ci. Comptablement les Titans n’avaient rien à attendre de cette confrontation mais moralement ils y puiseront bien des raisons d’espérer pour la suite de leur saison tournée maintenant sur l’obtention du maintien en D2. Bel avertissement pour les franciliens qui, entrant dans les play-offs avec leurs matchs couperets, ont dû réaliser que tout relâchement peut être fatal et cela même si leur magnifique fin de 1ère phase leur offre une entrée en play-offs en principe à leur avantage.



Au 1er tour : Courbevoie se déplace à Annecy avant de les recevoir.

Poule de maintien : Colmar se déplace à Valence

Reims 3 - 4 Prl Rouen II (52-48)

Après 4 défaites de suite, les jeunes Dragons mettent à mal nos tendances en mettant un dernier coup de rein au bon moment. Ce ne fut pas facile car on eu droit à des prolongations. Mais les Phénix, pourtant sur une bien meilleure dynamique que leurs adversaires, ont concédé le but ouvrant la porte à la mort subite à 5 mn du terme. Les normands ne mettront guère plus d’1 mn pour clore le débat à leur avantage. Si par conséquent les rémois restent à leur 6ème place, les rouennais prennent la place de 4ème à Amnéville. Voilà qui certes peut leur faciliter la possibilité de passer un tour des play-offs mais, comme pour les 2 autres réserves de la poule, il y aura peut-être un choix à faire entre tenter un parcourt à la Vaujany/Grenoble de la saison dernière ou plutôt se concentrer sur le championnat élite U20 et viser une finale qui leur avait échappé l’an dernier. Certes Grenoble avait réussi la gageure la saison passée de gérer avec succès les 2 compétitions mais cela reste un sacré défi qui pourrait se révéler nuisible au total.



Au 1er tour : Rouen II se déplace à Roanne avant de les recevoir.

Reims reçoit Vaujany/Grenoble avant de s’y déplacer.



POULE B



Vaujany 5 - 0 Toulouse Blagnac (55-45)

Deux équipes et deux dynamiques bien différentes confirmées ici par le résultat largement en faveur des isérois. Ils finissent sur une 4ème victoire consécutive alors que pour les Bélougas c’est là leur 4ème revers de suite. Les Grizzlys confirment définitivement leur 3ème place alors que les toulousains restent à ce 6ème rang auquel ils étaient déjà condamnés. Les premiers vont donc relever le défi d’un parcours comparable à la saison dernière ; exploit exceptionnel puisque pour tous ces joueurs mènent conjointement le championnat U20 élite dont ils seront encore les grands favoris. Il est évident que leur classement va au moins faciliter le passage du 1er tour. En ce qui concerne la suite . . . Pour les Bélougas cela va être plus compliqué et il va falloir qu’ils montrent un tout autre visage. Mais après tout ne nous avaient-ils pas surpris avec un parcours aussi exceptionnel qu’improbable lors de la saison 2021/22.

Au 1er tour : Vaujany/Grenoble se déplace à Reims avant de les recevoir.

Toulouse-Blagnac reçoit La Roche sur Yon avant de s’y déplacer.

Montpellier 3 - 2 Roanne (52-48) Nous avions bien fait d’être prudents dans nos cotes car il a fallu aller jusqu’aux tirs au but pour départager 2 équipes déjà en mode play-offs et qui se seront donner complètement pour l’emporter. Finalement le dernier mot reviendra aux Vipers qui ainsi gardent leur précieuse 4ème place. Il va falloir toute l’expérience des Renards dans cet exercice pour arriver à passer l’handicap d’un tirage plus compliqué au 1er tour. Par le passé ils su surmonter brillement l’obstacle dont lors de la saison 2021/22 face alors à . . . la réserve de Rouen.



Au 1er tour : Montpellier se déplace à Amnéville avant de les recevoir.

Roanne reçoit Rouen II avant de s’y déplacer.





Villard de Lans 5 - 3 Clermont (55-45)

Match de la dernière chance pour les Sangliers Arvernes qui auront cru longtemps à l’exploit avant que les Ours finissent par faire respecter la hiérarchie et par la même nos tendances. Pourtant, avec la chute de Lyon à Valence, le point d’une prolongation perdue aurait suffi. Mais les isérois la voulait également cette victoire car leur voisin et également rivaux, Vaujany/Grenoble, étaient en embuscade pour la place de dauphin. Les hommes du Vercors se sont donc mis dans les meilleures dispositions pour ce 1er tour. Quant aux Arvernes, au-delà de cette défaite, il faut espérer que dans cette farouche résistance qu’ils ont opposée, ils trouveront des motifs d’espoir dans cette périlleuse campagne qui s’annonce pour le maintien.



Au 1er tour : Villard de Lans se déplace à Angers II avant de les recevoir.

Poule de maintien : Clermont-Ferrand reçoit Amiens II





Valence 4 - 3 Lyon (48-52)

Les lyonnais ont du être soulager d’apprendre la défaite de Clermont-Ferrand dans le temps réglementaire ; la faute à des valentinois qui, bien que déjà condamnés à la poule de maintien, n’ont pas voulu brader ce dernier match de saison régulière devant leurs partisans venus nombreux (1100 spectateurs). Non seulement ils auront fait mentir notre pronostic mais ils ont par la même laissé la dernière place aux clermontois. Cela semble anecdotique puisque les compteurs sont remis à zéro pour la suite mais donne néanmoins un certain ascendant psychologique sur des auvergnats qu’ils ont déjà battu par 2 fois dans cette 1ère phase et qu’ils seront amenés à rencontrer encore 2 fois. Les Lions ont donc quant à eux sauvé d’un petit point leur place en play-offs, soulignant par la même l’âpreté de la lutte pour gagner son sésame en phase finale et son maintien en D2. S’ils seront loin d’être favoris face à Paris, gageons qu’ils prennent date pour bien plus d’ambition dans un avenir proche.



Au 1er tour : Lyon reçoit Paris avant de s’y déplacer

Poule de maintien : Valence reçoit Colmar



Annecy 4 - 7 HCMP (47-53)

Notre pronostic comme nos cotes se sont vérifiés juste car si les Chevaliers ont su parfaitement entrer dans la partie avec un départ canon de 4 buts au 1er tiers (4 à 2), ils n’ont pu maintenir le rythme jusqu’à la fin. Sur la dernière période les Bouquetins ont dominé leur sujet sur un cinglant 4 – 0 qui leur permet de clore cette 1ère phase sur une belle victoire effaçant en partie leur déconvenue de mardi dernier face à Vaujany. Même si ces derniers peuvent être un dangereux adversaire, on sait qu’il ne peut être un concurrent pour la montée en D1 dont le HCMP devient un des grands favoris. Dans cette saison de transition (travaux de la patinoire) Annecy a assuré le principal, un maintien tranquille et peut-être un éveil à plus d’ambition la saison prochaine.



Au 1er tour : Annecy reçoit Courbevoie avant de s’y déplacer

L’entente Courchevel-Méribel-Pralognan se déplace à Evry-Viry avant de les recevoir.





Maintenant place à la seconde partie de championnat où on attend avec impatience la confrontation entre les 2 poules. Comme nous disions en introduction, la poule Sud était d’un niveau plus homogène. Etait-elle pour autant d’un niveau plus relevé ? Oui dans une certaine mesure puisque la compétition fut plus vive mais cela ne veut pas forcément dire que les équipes de haut de tableau de la poule B sont en soit supérieures à celles du nord. Seules les confrontations directes nous en dirons plus avec déjà un premier aperçu lors des 2 prochains week-ends. Pour notre part nous nous attendons à voir encore probablement nos tendances et pronostics bien bousculés.





De même en poule de relégation il faudra pour les 2 clubs de la poule sud se méfier de Colmar qui a fait montre de progrès réels en fin de 1ère phase et pourra compter dans une certaine mesure sur le soutien de ses clubs associés Strasbourg et Mulhouse. C’est assez semblable pour la réserve d’Amiens qui pourra compter sur un éventuel renfort des meilleurs espoirs opérant aussi en Magnus (ou parfois en D1 avec Valencienne) bien qu’à priori il n’y aura pas le même potentiel que la saison dernière. Rappelons que si les réserves n’ont pas accès à la D1, par contre pour avoir des centres de formation plus performants, il est important pour eux de rester en D2. Les clermontois savent fort bien cela et l’ont appris à leur dépend la saison dernière.