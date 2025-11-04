Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Débrief 1ère journée - Saison 2025/2026 Retour sur la 1ère journée du championnat de France de hockey sur glace Division 2. Saison 2025-2026 Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/10/2025 à 11:30 Tweeter





Débrief 1ère journée championnat 2025/2026

Nous nous retrouvons pour ce premier retour de la saison 2025-2026 de D2. On constate hélas qu’en poule nord, dès cette 1ère journée, voilà que 2 rencontres sont remises à février prochain. Déjà la saison dernière les Français volants n’avaient pu participer à la 1ère journée car leur adversaire de l’époque, Courbevoie, était à Saint-Pierre et Miquelon dans le cadre de la CdF. Cette année c’est Luxembourg qui se déplace dans l’archipel, contraignant Châlons-en-Champagne au repos. Mais pour les Parisiens cela ne change pas puisque cette fois c’est Orléans qui ne pouvait les accueillir et à priori il n’était pas possible d’inverser avec la date du match retour. Espérons qu’il n’y ait pas à nouveau dans cette poule autant de reports que la saison dernière, au risque encore une fois d’avoir une lisibilité du classement très perturbée. Pour ce qui est des résultats de ce week-end, on ne peut parler véritablement de surprise puisque l’on manquait encore trop de repaires, de certitudes sur les forces en présence. Si certains pronostics ont été démentis, les cotes généralement serrées laissaient à penser que bien des rencontres s’annonçaient indécises. Pour autant on ne s’attendait pas de la part de la réserve de Rouen à aussi belle résistance en Vendée chez des Yonnais, auteurs de beau parcours en saison régulière ces 2 dernières années et dont on peut penser qu’ils joueront les 1ers rôles dans cette poule. De même Toulouse-Blagnac n’a pas tout à fait répondu à notre attente puisque nous nous attendions à une belle empoignade dans ce derby du sud-ouest. On verra plus loin que la faute en revient à une 2ème période catastrophique des Bélougas. On notera la belle et franche victoire de Valence au dépend d’Annecy et pour les Brestois un départ raté dans leur nouvelle division. A l’honneur ce samedi Reims et Roanne, les 2 seules équipes ayant vaincu à l’extérieur. A l’honneur également le public de Montpellier venus en nombre soutenir leur équipe ; à eux le record de la soirée avec 1250* spectateurs, devant Mulhouse (950*) et La Roche/Yon (937*).

* Chiffres communiqués sur le site de la FFHG –Championnats et compétitions – D2.





POULE A



Evry/Viry 4 - 2 Courbevoie (51- 49)

Contrairement à la saison dernière les Essonniens sont restés maitres chez eux. Ils ont su ouvrir le score très rapidement puisqu’avant la fin de la 1ère minute de jeu. Les Courbevoisins réussiront pourtant à revenir à hauteur avant la 10ème minute. Mais la fin de ce 1er tiers sera sous domination des Jets qui marqueront par 2 fois. L’écart sera définitivement fait car les 2 équipes se neutraliseront complètement en 2ème période marqué par une absence totale de but. Au tout début du 3ème les Coqs réduiront l’écart mais ne mettront pas 4 minutes pour concéder un nouveau but et on en restera là. Par la même notre pronostic et même nos cotes ont plutôt été respectés. En l’absence des Français volants contraints au repos forcé, c’est donc bien provisoirement l’entente Evry-Viry qui prend les devants dans cette rivalité entre clubs d’Ile-de-France.



La Roche/Yon 1 - 0 Rouen II (55-45)

Là aussi nous avions vu juste sur le vainqueur mais pas dans nos cotes car les jeunes Normands auront donné une bien belle résistance et de plus chez l’adversaire. L’unique but de la partie sera inscrit par le russe du HOGLY, Maxim Tsaplin, à l’approche de la 12ème minute, et puis plus rien. Il faut croire que les défenses avaient plus de talent que les attaques. A n’en pas douter il faudra que les Aigles de Vendée montent vite leur niveau de jeu s’ils veulent prétendre jouer un rôle dans cette poule. Maintenant peut-être que Rouen tient en cette génération quelques futures belles pépites. A suivre attentivement si les jeunes Dragons parviennent à confirmer.





Brest 2 - 3 Prl Reims (52-48)

La rencontre a été particulièrement disputée avec là aussi un score final minimaliste de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Les Rémois finiront par faire mentir notre pronostic dans une prolongation qui n’aura pas dépassé les 2 minutes. Les relégués de D1 auront donc bien mal commencé leur saison en D2. C’est pourtant bien eux qui avaient ouvert le score en 1ère période. Mais les visiteurs égaliseront et prendront même les devants dans la 2ème avant d’être à leur tour rejoint avant la 2ème pause. On connait la suite et, avec pourtant un effectif qui ne semble pas avoir été chamboulé, les Phénix semblent vouloir prendre vite leur marque dans ce championnat. Les Albatros ont pu réaliser que, même à ce niveau inférieur, rien ne leur sera donné. Pour autant il n’y a pas encore le feu à la maison ; la saison ne fait que commencer.



Luxembourg - Châlons en Champagne

Le match Luxembourg – Châlons-en-Champagne est remis au 14 février 2026 du fait du déplacement ce même week-end de Luxembourg à Saint Pierre-et-Miquelon dans le cadre du 1er tour de la coupe de France.





Orléans - Paris (FV)



Le match Orléans – Paris (FV) est remis au dimanche 15 février 2026



POULE B



Mulhouse 1 - 4 Roanne (49-51)

Nos tendances se seront confirmées et même un peu plus largement que prévu. Le promu Mulhouse commençait pourtant bien sa saison de D2 en inscrivant le 1er but de la partie à la 12ème minute. Malheureusement pour les Scorpions leur production s’arrêtera là. Juste avant la 1ère pause Roanne remet les comptes à l’équilibre. Les Ligériens confirmeront par un nouveau but dans la 2ème période, puis rajouteront 2 unités dans le dernier tiers. Il est possible que de nombreuses absences (entre autre 2 de leurs renforts étrangers) expliquent en partie ce résultat mais les Alsaciens devront s’efforcer de réagir rapidement. Bon début pour les Renards qui commencent donc par une victoire à l’extérieur.



Vaujany-Grenoble 5 - 3 Clermont-Ferrand (51-49)

Pronostic et même cotes parfaitement respectés puisque le score aurait pu probablement être plus resserré s’il n’y avait pas eu un dernier but en cage vide des Vaujaniats à 2 secondes de la fin. Les Sangliers auront certes ouvert le score mais avant la fin du 1er tiers les Grizzlys seront non seulement revenu à égalité mais doublerons leur marque avant la 1ère pause. Ils feront même le break en début de 2ème période. Clermont se lancera dans une course poursuite mais sans parvenir à au moins arracher les prolongations. Revenus à 1 but dès l’entame de l’ultime période, les visiteurs tenteront leur joker en fin de rencontre en sortant leur gardien. En vain puisque au contraire Vaujany en profitera pour reprendre leur 2 buts d’avance. A nouveau les Arvernes entament bien mal cette nouvelle saison mais nous n’en sommes qu’au début et rien n’est compromis. Les jeunes espoirs grenoblois, que l’on sait talentueux, auront donc la satisfaction d’avoir, dès leur 1er match fait plier une équipe à majorité sénior.



Montpellier 8 - 4 Toulouse-Blagnac (51-49)

Certes le vainqueur est bien celui que nous avions pronostiqué mais nous sommes resté quelque peu sur notre fin car, tout au moins si on se fit au score, il n’y eu pas le suspense attendu, surtout pour un derby. Si Montpellier a ouvert rapidement le score, il a fallu attendre d’entrer dans les 3 dernières minute pour confirmer avec un 2ème but. Pas abattu, Toulouse-Blagnac ne mettra pas une minute pour réagir. On pouvait alors espérer encore une belle empoignade. Las, il ne faudra pas 5 mn dans cette 2ème période pour que les Bélougas encaissent 4 buts, auxquels se rajouteront 2 autres avant la 2ème pause. Passage à vide bien regrettable pour les visiteurs qui pourtant se reprendront dans l’ultime tiers en remontant 3 buts sans en encaisser un seul. Las, il était bien trop tard. Les Toulousains qui ne cachent pas leur ambition devront apprendre à mieux gérer leur temps faible. Et peut être côté montpelliérain, se méfier à ne pas trop se déconcentrer en dernière période car ils ne creuseront pas forcément un tel écart dans la 2ème à chaque match.



Dijon 6 - 2 Anglet II (52-48)

Repêchés par la fédé cet été les Dijonnais ont su justifier cet honneur en s’imposant face à une équipe ayant contribué lors de la poule de maintien à sa rétrogradation. Ils ont ainsi également justifié nos tendances. Mais il faut bien dire que c’est en cueillant à froid les Angloys dans la 1ère moitié de la 1ère période avec 3 réalisations que les Bourguignons auront construit leur succès. Certes les visiteurs marqueront encore une fois mais pour malheureusement s’incliner à nouveau avant la fin du tiers. La suite fut bien plus équilibrée avec la parité 1-1 en 2ème période, pour voir dans la 3ème la réserve de l’Hormadi concéder à nouveau un dernier but. Certes les jeunes espoirs basques ont du faire un long voyage (au moins 850 km) mais il faudra qu’ils s’y fassent car ce ne sera pas le plus long, et surtout qu’ils sachent capitaliser le plus possible chez eux. Les Ducs entament de la meilleure manière leur saison. Cela suffira-t-il pour échapper cette fois à la poule de maintien ? L’avenir nous le dira.



Valence 7 - 2 Annecy (52-48)

Ici aussi notre diagnostic fut pertinent et peut-être même un peu au-delà de nos cotes. Si Annecy ouvrit le score, finalement le suspense ne dura guère plus d’un tiers temps. Valence égalisa avant le 1er retour au vestiaire ; et si les Lynxs se firent cueillir à nouveau en début de 2ème période, ils surent vite réagir et sortir leurs griffes pour bousculer les Savoyards avec pas moins de 5 réalisations dans ce tiers. Devenus muets en attaque, les Chevaliers du lac concèderont un dernier but dans l’ultime période pour une défaite incontestable de 7 à 2. Il est encore difficile de cerner les ambitions de chacune de ces 2 équipes si ce n’est d’au moins de participer aux play-offs. On ne peut que dire ce samedi que c’est plutôt mieux parti pour les Drômois que pour les Savoyards.





