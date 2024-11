Débrief 5ème journée

- Saison 2024-2025 –

Des mal-classés, nombreux en déplacements lors de cette 5ème journée, seuls Wasquehal et la réserve de Rouen sont revenus auréolés de la victoire et c’est même une première pour les jeunes Dragons qui se rendaient, il est vrai, chez un autre mal classé, Dijon, avec qui ils partageaient la dernière place. Pour autant leurs classements ne changent guère et c’est plus en tête de tableau de cette poule nord où cela a le plus bougé.



Ainsi Evry/Viry, leader la semaine dernière, rétrograde à la 4ème place et les 2 clubs champenois semblent confirmer leur bonne santé en prenant les 2 premières places. Pour autant, et cela rappelle la saison dernière, les Paris FV, 3ème, s’est remis en embuscade et à la faveur du rattrapage de leur journée de retard. Les Volants pourraient à nouveau mettre tout le monde d’accord. Rappelons également qu’avec la défaite de Courbevoie, cette fois il n’y a plus d’équipe invaincue dans cette poule. Par contre dans l’autre poule Montpellier continue d’accumuler les succès et le petit accro concédé la semaine dernière contre Clermont-Ferrand semble anecdotique. Leur dernière victime, La Roche/Yon, n’a pu à domicile éviter d’être blanchie.



Toulouse/ Blagnac tient le rythme aussi et Clermont suit un bonhomme de chemin qui sans être exceptionnel est une amélioration certaine par rapport à celui des saisons passées.



Bien que n’ayant pas joué, Vaujany garde sa place sur le podium. On commence donc à se faire un peu plus une idée de la hiérarchie de chaque poule mais la saison est encore longue et on attend les réactions de certaines équipes que l’on attendait plus haut et la confirmation, ou non, d’autres actuellement performantes.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’. POULE A



Orléans 8 - 10 Wasquehal (54-46)

Nous avions placé les orléanais largement favoris tout en mettant en garde contre un excès de confiance. Cela fut-il le cas, surtout dans le 3ème tiers ? Quoiqu’il en soit, menant 8-5 à la fin de la 2ème période, les Renards n’ont su enfoncer le clou et mater l’insurrection nordiste du dernier tiers. Partis sur des bases qui ressemblaient quelque peu à celles catastrophiques de la semaine dernière, cette fois les wasquehaliens firent honneur à leur animal totem, le Lion. En effet toutes griffes dehors et contre toute attente, ils ont su bousculer les loirétains et arracher une victoire retentissante et somme toute assez inespérée. C’est tout à leur honneur d’avoir refuser de baisser les bras mais cela ne fait pas les affaires de leurs hôtes qui ratent l’occasion de basculer dans la 1ère moitié du classement. Les Lions restent 8ème mais gardent leur distance avec les 9èmes rouennais et en cela est importants puisque eux même l’ont emporté.



Châlons en Champagne 6 - 1 Coubevoie (50.50-49.50)

Le vainqueur fut bien celui attendu mais il y a un peu de déception car nous n’avons pas vraiment eu le suspense attendu. Jusque là invaincus, non sans difficultés parfois, les Coqs ont cette fois sérieusement courbé l’échine en se frottant à l’équipe en forme du moment. Perdant une place au classement, mais rappelons-le un match en moins, il ne leurs reste qu’à réagir comme justement ont su le faire les châlonnais après leur débâcle de la 1ère journée. Ces derniers se retrouvent désormais en tête de la poule B . . . juste devant leurs vainqueurs de la 1ère journée.





Reims 9 - 3 Luxembourg (53-47)

La Champagne à l’honneur puisque les rémois sont désormais les dauphins de la poule à un point de leurs voisins châlonnais. Pas de surprise ici ; nos cotes étaient sinon larges, au moins sans ambiguïté pour les Phénix et ils ont su être à la hauteur. Dur apprentissage de la D2 pour les hommes du Grand Duché qui gardent néanmoins leur 7ème place mais il va falloir se battre pour s’éviter les 2 dernières places. Ils viennent en 2 journées de se prendre 19 buts pour n’en rendre que 5. Le retour du succès risque d’être conditionner à une meilleure défense et enfin un résultat positif à la maison.



Dijon 5 - 6 Prl Rouen II (50-50)

Nous avions mis les cotes à l’équilibre tant cette affiche nous semblait indécise et sur ce point nous ne nous sommes pas trompés. Après un chassé croisé incessant entre les 2 équipes qui les mènera en prolongation, la réserve de Rouen aura donc fini par avoir le dernier mot. C’était une affiche particulière car non seulement elle devait départager 2 clubs ex aequo mais aussi vierges de victoire. Ce sont donc les jeunes Dragons qui ont enfin obtenue ce 1er succès qui par la même leur permet de laisser seuls les Ducs à cette 10ème place. Pour autant, avec cette prolongation, l’écart n’est que d’une unité et le chassé croisé pourrait bien continuer mais à distance. Aux bourguignons de vite se reprendre.





Evry/Viry 5 - 8 Paris (51-49) Même si le résultat n’est pas conforme à nos prévisions, le peu d’écart dans nos cotes ne permet pas de qualifier cette victoire des Volants comme une surprise. Les parisiens ont construit leur victoire tout au long de la rencontre en remportant chaque période par la plus petite des marges. Mais au total cela en fait 3 de plus ce qui rend la victoire peut être plus facile qu’elle l’a été réellement. En attendant c’est encore un échec pour cette équipe des Jets pour qui les années passent mais échouant encore pour la 6ème saison face à leur voisins parisiens. Il n’est pas sans conséquence au classement puisque l’entente essonnienne perd sa place de leader pour tomber à la 4ème place, juste derrière . . . les Français Volants. Ces derniers gagnent 2 places et toujours bien sûr 1 match de retard.

POULE B



Vaujany/Grenoble (3) - Anglet II (9)

La rencontre est remise au 11 février prochain. Entre parenthèse leur nouveau classement à l’issue de cette 5ème journée en sachant que dorénavant Vaujany/Grenoble et Anglet II n’ont plus de match d’avance par rapport aux autres équipes.

Toulouse-Blagnac 3 - 1 Annecy (55-45)

Nous rappelions samedi dernier combien les toulousains avaient un parcours fort semblable à Châlons-en-Champagne. Et bien cela continue avec cette victoire. La différence est que par contre cela ne suffit pas pour prendre la tête de la poule B mais celle de dauphin ce qui n’est déjà pas si mal. Nos cotes étaient largement en faveur des Bélougas et ils ne nous ont pas contredits même si les Chevaliers du Lac ont su proposer une belle résistance, cédant encore une fois dans le dernier tiers. Annecy reste malheureusement la seule équipe de cette poule sans le moindre succès et donc toujours attachée à la dernière place.



Lyon 3 - 6 Roanne (52-48)

Dans nos tendances nous avions donné un peu plus de crédit aux lyonnais du fait de leur nombreux public. Malheureusement pour eux la présence de plus de 2000 spectateurs n’aura pas suffit pour leur insuffler la victoire. Les ligériens la construiront dans le 1er mais surtout 2ème tiers et le réveil tardif des Lions dans la dernière période, avec un Lucas Chautant auteur des 3 buts lyonnais, n’y changera rien. Cette belle victoire des Renards relance les Roannais dans la 1ère moitié du tableau en prenant la 5ème place aux rhodaniens qui, eux, reculent d’un cran.



La Roche/Yon 0 - 4 Montpellier (49-51)

Certes notre pronostic n’a pas été pris en défaut mais nous espérions du suspense jusqu’au bout. Il n’y en eu que lors des 2 premières périodes avec un seul petit but en faveurs des Vipers. Mais dans les 8 premières minutes du 3ème tiers, les Aigles ont sérieusement fléchi malgré le soutien de plus de 1100 partisans en s’inclinant par 3 fois. Non seulement les héraultais restent seuls invaincus de toute la D2 mais ils signent là leur 2ème blanchissage. Ils confirment par la même leur leadership. Les vendéens sont toujours à la recherche de leur 1ère victoire à domicile. Heureusement pour leur classement, ils ont su s’imposer à chaque fois loin de leur base. Arriveront-ils à renouveler cette performance samedi prochain en Auvergne ?



Clermont-Ferrand 4 - 3 Valence (52-48)

Là aussi notre pronostic n’a pas été pris en défaut mais nos cotes étaient presque trop larges car, contrairement à l’affiche précédente, l’incertitude fut présente jusqu’à la dernière seconde (voir le compte-rendu du match sur Hockey Hebdo le 04/11/2024). Résultat malheureux pour les drômois, certes 8èmes, mais qui n’arrivent pas à s’éloigner des 2 dernières places et surtout de cette maudite 9ème place dont ils partagent le même nombre de point. Alors même s’il y a eu des victoires quelque peu tirées par les cheveux, il faut bien louer la détermination des Arvernes à ne jamais baisser les bras comme l’ont prouvé le déroulement de leur 3 derniers matchs, y compris celui perdu à Montpellier. Cela leur vaut une 4ème place encourageante, entretenant surtout l’ambition d’échapper enfin cette saison à la poule de maintien.