

Débrief 5ème journée championnat D2 - 2025/2026



Loin de bouleverser le classement en tête dans la poule sud, la 5ème journée l’aura plutôt renforcé. En poule nord c’est plus fragile sauf pour Evry-Viry qui reste un solide leader. Par contre Brest gagne 2 rangs et devient son nouveau dauphin à la place de La Roche/Yon qui paye là sa défaite dans l’Essonne. Orléans du coup perd sa 3ème place.



Du coté du bas du tableau, que ce soit en poule A ou en poule B, Courbevoie, Mulhouse et les réserves de Rouen et d’Anglet ont encore échoué dans leur quête d’un premier succès. Seul Dijon qui n’a gagné qu’une fois, reste à portée des derniers car tous les autres clubs restants ont su l’emporter au moins 2 fois.



Notons d’ailleurs la très probante 2ème victoire de Reims, la 1ère sans prolongation, à Orléans laissant entrevoir un retour en forme des Phénix.



Constatons également non sans tristesse que si les clubs de tête (et d’autres moins bien classés comme Annecy ou Clermont) font souvent autour de 1000 spectateurs, voir bien plus, les Jets d’Evry-Viry n’arrivent à partager leur beau début de saison que seulement devant 150 spectateurs (chiffre officiel noté sur feuille de match). C’est semble-t-il l’affligeant constat de la plus part des équipes d’Ile-de-France, y compris en D1.



POULE A

Orléans 4 -8 Reims (50.50-49.50)



Malgré les faveurs de nos cotes, dues essentiellement à leur place au classement, les Orléanais n’auront pu réussir à prendre leur revanche de la Coupe de France sur des Rémois qui, rappelons-le, les avaient éliminé dès le 1er tour. La défaite est d’ailleurs sur ce même écart de 4 points (4-8 et 3-7 en CdF) et donc sans discussion. Ouvrant assez rapidement la marque, les Phénix vont l’aggraver par 2 fois encore avant que leurs hôtes n’arrivent enfin à inscrire leur 1er but. Les Renards tenteront de réagir au tiers suivant en marquant à nouveau, mais les Champenois reprendront l’écart de 3 buts 5mn avant la 2ème pause. Si la 3ème période fut la plus prolifique avec 6 réalisations, ce ne fut pas malheureusement au profit d’une remontée des locaux qui répliqueront bien à un 5ème but des visiteurs mais pour en prendre 3 autres dans la foulée. Les Loirétains n’auront que la consolation de clore les débats sur le dernier but de la rencontre. Au classement Orléans rate l’opportunité de conserver sa 3ème place alors que Reims reste dans la seconde moitié de tableau mais s’éloigne des 2 dernières places.



Paris (FV) 6 - 5 Rouen II (54-46)



Alors certes notre pronostic s’est avéré juste, certes les Parisiens enregistrent sur leur glace un 2ème succès. Pourtant il faut bien dire que leurs victoire fut particulièrement laborieuses face à une réserve de Rouen, toujours à la recherche d’un 1er laurier mais qui aura encore vendu chèrement sa peau. Si les jeunes espoirs normands ont pour eux la fougue de la jeunesse, force est de constater que les Franciliens ont pour eux l’expérience inestimable du trio Cuzin, Kuzmin, Papaux quasi impliqués sur tous les buts. Leurs contributions furent déterminantes dans cette course poursuite engagée entre Paris, premier à scorer, et Rouen qui sut à chaque fois revenir à hauteur. Même le break des Volants obtenu en début du derniers tiers ne résistera pas à un dernier retour des jeunes Dragons. Puis le trio infernal frappa une dernière fois à 1mn40 de la fin (Papaux assisté de Cuzin et Kuzmin) et laissant cette fois trop peu de temps pour un dernier sursaut des Rouennais. Toujours à la traîne au classement la réserve des Dragons aura au moins réussi à retrouver le chemin des buts en marquant ici presque 2 fois plus que lors de leurs 4 rencontres précédentes. Jusque là ils résistaient plutôt bien mais trop pénalisés par une attaque aphone, l’avenir pourrait à nouveau sourire s’ils deviennent plus réalistes devant la cage. Leur jeunesse fait qu’ils ne peuvent que progresser. A fortiori, la force des Parisiens pourrait devenir leur faiblesse si l’équipe reste trop dépendante de si peu de joueurs. La suite de la saison nous en dira plus.





Evry/Viry 6 - 4 La Roche/Yon (51-49)



Comme nous le disions samedi dernier, ces 2 équipes passaient au révélateur. Or apparemment cette saison Evry-Viry c’est du solide. Ils ont justifié notre pronostic mais nos cotes ont bien aussi été justifiées. Le HOGLY aura en effet vendu chèrement ses plumes, baissant définitivement les armes sur un dernier but francilien en cage vide à 3 secondes du coup de sirène final. Auparavant ce sont bien les visiteurs qui ouvrirent le score avec l’unique but du 1er tiers. Mais les Jets reviendront vite en 2ème période pour prendre les devants à 3 minutes de la 2ème pause. S’en suivra une course poursuite dans un dernier tiers très prolifique mais où jamais les Vendéens ne réussiront à repasser devant. Au contraire les Essonniens vont porter une 1ère fois l’écart à 2 buts à moins de 8 minutes de la fin. Les Aigles se rapprocheront puis, comme vu plus haut, concèderont à leurs hôtes un dernier but en cage vide. Par cette défaite La Roche/Yon perd son invincibilité et sa 2ème place au classement au profit de Brest, alors qu’Evry-Viry préserve bien entendu les 2, restant par la même la seule équipe invaincue de sa poule et même de la division sans concéder le moindre point de par une prolongation.



Brest 4 - 1 Luxembourg (53-47)



Nos tendances auront confirmé la montée en puissance des Brestois mais aussi le coup de moins bien en ce moment des Luxembourgeois qui, il est vrai et même si ce n’est pas une excuse suffisante, se seront offert une belle traversée de la France dans toute sa largeur. Ce fut à priori plutôt un match de défense et à ce jeu là, les Bretons surent verrouiller efficacement la leur lors des 2 premiers tiers et en ne concédant un but que dans l’ultime période. Les hommes du Grand Duché ne céderont qu’une fois dans les 2 premiers mais 2 fois dans le dernier, donnant au final un score sans ambiguïté en faveur des Albatros. Ces derniers se posent désormais en dauphin d’Evry-Viry. En attendant l’affiche tant attendu du 15 novembre où Brest recevra le leader, les Finistériens confirment leurs ambitions. Bien qu’à égalité avec le 5ème, Luxembourg bascule dans la 2ème moitié de tableau et devra vite tenter de se relancer lors du prochain match à domicile; mission délicate puisque ce sera alors la réception des Jets.





Courbevoie 2 - 5 Châlons Champagne (48-52)



Le 2 novembre :

Malheureusement pour les Courbevoisins nos tendances n’auront pas été démenties et leur compteur point est toujours bloqué à zéro. Si les Châlonnais ouvrirent rapidement la marque, les locaux surent revenir sans trop tarder. A nouveau les Gaulois reprendront rapidement l’avantage à l’entrée du 2ème tiers et feront même le break en début de 2ème moitié de match. Non seulement les Coqs ne sauront réagir mais concèderont encore 2 buts dans les 10 dernières minutes de la rencontre, ne réduisant légèrement la marque que d’une unité en fin de match. Ils restent donc que trop solidement accrocher à la dernière place alors que les Champenois enchainent sur leur 2ème victoire et se retrouvent à égalité avec Luxembourg et Paris.



POULE B

Vaujany 3 - 5 Montpellier (49.50-50.50)



On se méfiait quelque peu de cette jeune équipe de Vaujany-Grenoble et ils ne nous auront pas vraiment déçu puisqu’ils auront su faire jeu égal au 2ème tiers et remportant même le 3ème. Mais les Montpelliérains eurent la bonne idée de prendre les jeunes Grizzlys à la gorge dès le 1er tiers se faisant surprendre par les Vipers par 3 fois sans pouvoir répliquer. En bon leader ces derniers surent gérer les initiatives iséroises et marquer quand le danger se précisait. Par la même les Héraultais gardent bien sûr la tête de la poule alors que l’équipe vaujaniate enregistre sa 1ère défaite. Bien que rétrogradant au classement pour se retrouver en 2ème partie de tableau, on se gardera d’autant moins d’enterrer nos Grizzlys qu’il ne faut pas oublier leurs 2 matchs de retard faussant leur véritable rang dans cette poule.



Dijon 1 - 3 Clermont-Ferrand (50.50-49.50)



Nos tendances étaient des plus prudentes dans cette rencontre de mal classés et finalement, sans que cela soit une surprise au vu de nos cotes serrées, la victoire alla vers les Clermontois qui accrochent en terre bourguignonne leur 2ème succès. Ces 2 équipes étant assez irrégulières, on subodorait que l’équipe la plus dans un bon jour, la plus réaliste, l’emporterait. Dans ce match où la défense, parfois acharnée comme le prouve le nombre de pénalités, a pris le pas sur l’offensive, celle des Sangliers s’avéra plus efficace que celle de leurs adversaires. Les Ducs concèderont le break dès le 1er tiers, aggravé par un 3ème but en début de 2ème période. Ils ne parviendront à réduire l’écart qu’au 3ème tiers qu’ils remporteront sur cet unique but. S’ils restent sur le bas de classement, ils pourront se consoler en constatant que les 2 derniers clubs, sont encore restés vierges de victoire à la suite de cette journée. Pour les Arvernes c’est une petite bouffée d’oxygène les éloignant momentanément des barrages de playdown qu’ils n’ont que trop connus ces dernières saisons; mais il reste à confirmer.



Anglet II 3 - 6 Roanne (45-55)



Sans surprise mais non sans suspense les Roannais auront confirmé nos tendances. En effet les jeunes Basques auront vendu chèrement leur peau car si, lors des 2 premières périodes, les visiteurs ouvrirent la marque, par 3 fois les Angloys surent réagir pour revenir à hauteur. Rien n’était joué à l’entame du dernier tiers. Malheureusement pour les locaux, ils vont s’incliner par 2 fois quasiment dans la 1ère minute. L’hémorragie fut certes tout de suite stoppée mais le mal était fait. Jamais l’Hormadi ne réussira à revenir ; au contraire la sortie de son gardien en fin de partie sera l’occasion pour les Ligériens d’aggraver le score d’un ultime but. La réserve d’Anglet aura montré des progrès mais pas payant pour l’instant et elle reste donc accrochée en fin de classement. Par contre cette victoire roannaise renforce la 3ème place actuelle des Renards après la défaite de Toulouse-Blagnac.



Valence 11 - 5 Mulhouse (56-44)



Nos tendances, largement en faveur de Valence n’ont pas été démenties dans une rencontre aussi riche en but qu’en pénalités. D’ailleurs 4 buts furent inscrits en supériorité numérique. Si le partage des buts en situation de supériorité fut équitablement répartie, pour le reste c’est bien les Lynx qui dominèrent les débats avec même une réalisation en infériorité. Et pourtant, ce sont bien les Scorpions qui piqueront les premiers. Mais une 1ère pénalité à leur encontre permit aux Lynx de mordre dans la cage ; puis une nouvelle pénalité, cette fois majeure entrainant 5 mn d’infériorité, sera l’occasion pour les locaux de passer devant. Avant la 1ère pause ces derniers se donnèrent de l’air en creusant l’écart avec 2 nouvelles réalisations. Le 2ème tiers fut particulièrement prolifique des 2 côtés avec 3 buts côté visiteurs mais pour 4 à nouveau encaissés. Le 3ème fut à peu près dans la même ligne avec encore la pression drômoise trouvant par 3 fois le chemin des filets adverses, ne cédant qu’une fois à l’attaque mulhousienne. A la fin le score pèse lourd pour les Scorpions désormais plus mauvaise défense avec la réserve d’Anglet avec qui ils partagent le triste privilège dans cette poule de n’avoir jamais pu remporter une seule rencontre. Néanmoins, grâce à leur attaque plus prolifique, ils laissent la place de lanterne rouge aux Basques. Valence reste avec cette victoire sur les talons du leader montpelliérain à seulement 1 point.



Annecy 6 - 5 Prl Toulouse-Blagnac (49-51)



Nous nous sommes doublement trompés samedi dernier, non seulement sur les tendances mais aussi en écrivant qu’Annecy ne comptait qu’une victoire, oubliant celle d’Anglet (j.3). Du coup cette rencontre devenait celle qui les départagerait. Mais en l’emportant qu’au bout d’une prolongation, l’écart en faveur des Savoyards n’est que d’1 point au classement. La course poursuite entre les 2 clubs commença dès la 1ère période où tour à tour ils seront devant. Au final de ce 1er tiers ce sont les Chevaliers qui pointent en tête par le plus petit des écarts. Les Bélougas vont néanmoins revenir dans la période suivante autour de la 5ème minute. Mais les locaux reprendront leur but d’avance moins d’1 minute plus tard. Ils feront même le break en début du dernier tiers. Ne s’avouant pas vaincus les Toulousains sauront profiter de l’indiscipline des Annéciens s’épuisant sur de multiples pénalités, pour revenir à égalité. Bien que les visiteurs à leur tour souvent rattrapés par la patrouille arbitrale dans les 8 dernières minutes, les locaux ne sauront en profiter pour s’éviter les prolongations. Ce n’est que partie remise puisqu’en fin de compte les Hauts-Garonnais devront s’incliner au bout de seulement 1mn24 de mort subite. Paradoxalement cette défaite ne change rien à leur classement grâce à ce point arraché. La bonne affaire est bien pour Annecy qui gagne 2 places, au pied du podium mais néanmoins déjà à 4 points du 3ème Roanne.

