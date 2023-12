Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Debrief de la 10ème journée - S 2023-2024 Debrief de la 10ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2023/2004 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 13/12/2023 à 15:00 Tweeter

Retour de week-end du championnat de France Division 2

10ème journée saison 2023/2024

Nous nous intéressons tout d’abord à la poule A puisque la 10ème journée offrait la particularité d’être le parfait retour de la 9ème. On pouvait dès lors se demander quelles équipes réussiraient à prendre sa revanche de samedi dernier.

Et bien seule l’entente Evry/Viry parviendra à le faire ; les autres confirmeront largement leurs performances de la semaine précédente. Paris comme La Roche/Yon renforcent ainsi leur position dans la hiérarchie de la poule nord. La réserve d’Angers ainsi qu’Amnéville perdent leur place sur le podium au profit d’une autre réserve, celle de Rouen.





En poule B, Villard confirme un vrai regain de forme entre autre au détriment de toulousains plus à la peine. Mais c’est surtout l’entente alpine du HCMP, après pourtant ses déconvenues de l’intersaison, qui semble vouloir s’imposer comme un gros rival aux roannais. Contraint au repos, ces derniers en ont du coup perdu leur 1ère place.

Notons aussi la 1ère victoire d’Annecy sur sa glace au détriment d’une équipe de Vaujany /Grenoble à la peine depuis un mois.



Enfin si au niveau des 3 dernières places rien n’a bougé, cela risque de changer car on sent une montée en puissance de Lyon depuis quelques temps. Non sans lutter farouchement, ils ont fini par céder face à un sacré client, le nouveau leader. A l’inverse on se fait du souci au pied des Volcans où les Arvernes semblent retomber dans leurs démons des saisons précédentes. POULE A



Paris FV 8 - 2 Angers II (56-44)

Et bien non seulement les parisiens ont confirmé leur résultat de la semaine dernière mais les jeunes Ducs n’ont même pas eu la satisfaction de résister un peu mieux. En fait ils ne l’ont fait qu’un peu plus d’un tiers temps avant de céder. A mi match le break était plus que fait. Les Volants bien sûr restent en tête et en ballotage favorable sur le 2ème, le HOGLY certes à égalité de points mais avec un match de moins à disputer. La réserve d’Angers se retrouve en milieu de tableau, dépassée dorénavant par l’autre réserve, celle de Rouen.



Amiens II 1 - 6 La Roche/Yon (45-55)

Là aussi tendances confirmées largement. Tout juste en prenant 2 buts de moins les picards auront fait un peu meilleure figure mais par contre avec une seule réalisation ils n’ont pas été plus convaincants en attaque. Si la réserve d’Amiens reste donc à l’avant dernière place, La Roche-sur-Yon reste au contact du leader parisien dont il partage le nombre de points mais, on le rappelle encore, pas le nombre de matchs joués puisque les Aigles de Vendée en comptent un de plus.

Evry/Viry 7 - 4 Courbevoie (51-49)

Nous avions vu juste dans nos cotes mais ce ne fut pas si simple dans un premier temps. En effet à la fin du 1er tiers c’est bien Courbevoie qui menait avant d’exploser en 2ème période avec un rude 4 à 0. Les Coqs ne pourront que contenir les Jets dans le dernier tiers et finalement l’équipe de l’entente essonnienne aura été la seule à réussir à prendre sa revanche de la semaine dernière. Evry/Viry, 8ème ne bouge pas au classement et, bien que se rapprochant à 2 points, reste toujours derrière son adversaire du jour ; mais surtout créer un espace conséquent avec le 9ème condamné à la poule de maintien. Un seul regret, que ce derby, censé être passionné, ne se soit joué que devant moins de 90 spectateurs.



Colmar 0 - 6 Reimes (46-54)

Le moins que l’on puisse dire est que nos cotes n’ont pas été désavouées, au contraire même puisque Colmar n’a non seulement pas pris sa revanche de la semaine dernière mais a fait même moins bien chez elle qu’à Reims qui aura donc réussi un blanchissage. Les alsaciens sont malheureusement plus que jamais accrochés à leur lanterne rouge alors que les Phénix sont seuls 6èmes, à un seul petit point du milieu de tableau.



Rouen II 6 - 2 Amnéville (50.50-49.50)

Si nous avions vu juste sur le vainqueur final par contre nos cotes ne l’ont pas été et par là même les Red Dogs ont perdu leur invincibilité à l’extérieur. Les Dragons, comme samedi dernier, ont dominé le 1er tiers. Par contre cette fois ils n’ont pas attendu la dernière période pour prendre leur envol. Très mauvaise opération comptable pour les mosellans éjectés du podium au profit des jeunes normands désormais 3ème. POULE B



Toulouse Blagnac 2 - 4 Villard de Lans (53-47)

Il faut croire qu’Annecy n’est pas du même calibre que Roanne car Villard-de-Lans a su rester sur la lancée de sa victoire sur l’ex leader ligérien alors que les toulousains n’ont pu confirmer sur leur glace leur belle victoire ramenée de Savoie. Par la même et pour la plus grande joie des supporters des Ours notre pronostic a pris un bon coup dans l’aile. La partie fut particulièrement acharnée jusqu’au bout puisqu’il fallut attendre le 2ème tiers pour voir des buts ; d’abord 2 de Bélougas avant que les visiteurs parviennent à revenir à égalité. Tout se joua dans l’ultime période avec ce 1er but concédé par les languedociens qui verront leurs derniers espoirs s’envoler lorsque les villardiens marqueront une dernière fois en cage vide. Résultat, profitant du repos forcé des Roannais, Villard-de-Lans leur passe devant et prend la 2ème place qu’auraient pu occuper les toulousains en cas de victoire. Ils doivent se contenter de rester au pied du podium.



Lyon 2 - 3 HCMP (48-52)

Enfin de compte nos cotes reflètent bien l’âpreté de cette rencontre qui sur le papier était pourtant celui des extrêmes. Si nous ne nous sommes pas trompés sur le vainqueur final ce ne fut pas sans mal pour des Bouquetins, désormais leader de la poule sud. Et si les lyonnais se voient désespérément rester à la dernière place, ils n’en jouent pas moins de mieux en mieux. Les Lions peuvent légitimement garder espoir de jours bien meilleurs.

Annecy 6 - 2 Vaujany (51-49)

Ce résultat final de ce match a confirmé nos tendances. Il confirme probablement aussi que Vaujany – Grenoble n’est peut-être plus tout à fait l’équipe dominante de la saison dernière. Il faut cependant nuancer car, avec actuellement les championnats du monde U20 qui se disputent, les Grizzlys souffrent de nombreuses absences. Les Chevaliers ont en tout cas su mener de bout en bout cette rencontre. S’ils n’améliorent pas leur classement, ils sont désormais dans le sillage de Vaujany/Grenoble, 6ème, et surtout se rassurent en s’éloignent aux points des dernières places non qualificatives aux play-offs.

Clermont 5 - 11 Montpellier (49-51)

Notre pronostic est juste, pas nos cotes. La faute à des clermontois qui semblent de moins en moins supporter la pression dans ce championnat. Ils offrent la particularité depuis quelques journées de rater complètement leur entame de match et de ne pouvoir marquer un but sans en prendre un en retour dans les secondes qui suivent. Résultats ce samedi ils furent bien moins performants qu’à l’aller à Montpellier. Le report de la rencontre de Valence et la défaite honorable de Lyon leur permet de garder encore cette précieuse 8ème place mais cela risque de ne pas durer s’il n’y a pas une saine réaction. Les Vipers, après leur défaite chez eux face à Lyon, se sont donc rassurés et préservent leur 5ème place à égalité de point avec le 4ème Toulouse.

Roanne - Valence



La rencontre Roanne-Valence est reportée au 17 février 2024







Retour







